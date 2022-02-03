Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum.

Kiev'de yapacağımız görüşmede, Kırım'daki soydaşlarımızın durumu üst sıralarda yer alacaktır.