Dinamo Kiev – Fenerbahçe maçına Ivan Bebek atandı! Peki, Ivan Bebek kimdir, nereli, olayı nedir?

Ivan Bebek’in UEFA tarafından Fenerbahçe – Dinamo Kiev maçına atanması sonrasında Ivan Bebek merak konusu oldu. Peki, Ivan Bebek kimdir, nereli, olayı nedir? Tüm cevaplar haberimizde.

Daha önce 2016’da Fenerbahçe maçı yönetirken taraftarların tepkisini çeken Ivan Bebek tekrar Fenerbahçe maçına atandı. Fenerbahçe'nin 3 Kasım 2022 Perşembe günü Dinamo Kiev ile oynayacağı maça UEFA dördüncü hakem olarak Ivan Bebek'i atadı. Peki, Ivan Bebek kimdir, nereli, olayı nedir? İşte tüm detaylar:

IVAN BEBEK KİMDİR?

Ivan Bebek 30 Mayıs 1977’de Hırvatistan’ın Rijeka kentinde doğmuştur. 45 yaşındaki Hırvat Hakem Ivan Bebek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lazio-Werder Bremen, Bordeaux-CFR Cluj gibi karşılaşmalar yönetmişti.

IVAN BEBEK NERELİ?

FIFA kokartlı hakem Ivan Bebek aslen Hırvatistanlıdır. Ivan Bebek, Hırvatistan’ın Rijeka kentinde doğmuştur.

IVAN BEBEK OLAYI NEDİR?

Ivan Bebek 17 Mart 2016’da Sc Braga ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı yönetirken, Fenerbahçe’ye üç kırmızı ve sekiz sarı kart göstererek tepki almıştı. Maç sonucunda SC Braga temsilcimiz Fenerbahçe’yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Fenerbahçe camiası maçtan sonra Ivan Bebek hakkında “bahis manipülasyonu” iddiasında bulunarak Ivan Bebek’in araştırılması için UEFA’ya talepte bulundu.

UEFA 12 Haziran 2016’da şikayeti değerlendirerek, elit hakem grubunda olan Ivan Bebek’in sınıfını birinci kategoriye düşürdü.