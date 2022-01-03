Ebeveynlere Sesleniyoruz; Gençleri Evlendirin!

Günümüz toplumunda gençliği derinden etkileyen ahlaki yozlaşma ve günah perdesinin ortadan kalkması sonucu üniversite, lise ve hatta ortaokul çağına kadar inen problemlerin başında ne yazık ki gayri meşru ilişkiler gelmektedir. Kapitalist dünya düzeni gençleri maişet derdine sokarak evliliklerini geciktirmelerine sebep olmakta ve flört adı altında nikahsız birliktelikleri dayatmaktadır.

Bu düzen içerisinde inançlı ve şuurlu Müslüman gençler, nefsini muhafaza etmek için çözümü Hz. Peygamber (s.a.v)’in evlilik tavsiyesinde bulurken, ailelerin işin olsun, evin olsun, daha vaktin var, önce okulunu bitir gibi engelleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Bu sıkıntıları aşamayan birçok genç en nihayetinde fıtri ihtiyaç ve arzularını karşılayacak haram yollara meylederek dünya ve ahiret hayatını ne yazık ki zindana çevirmektedir. Zira gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heveslerse kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride ki bir batman lezzete tercih eder. Böylece haram sevdaların bataklığında nesiller iffetini kaybederken, bir toplumda savaş olmaksızın yıkılmaya ve bozulmaya başlar.

‘’İçinizden evli olmayanları, köle ve câriyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir, ihtiyaçtan kurtarır. Allah’ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir.’’ (Nur/32)

Evlilik geciktirilmemesi gereken hayırlı bir iştir ve Allah ayetinde ‘evlendirin’ buyurarak, gençlerin evlenme vazifesinde ön ayak olmayı büyüklerin sorumluluğuna vermiştir. Bugün ‘elalem ne der’ diyerek düğünlerin kalitesini, mobilyaların markasını önceleyen aileler, evlatlarının ahiret saadetini ve yuvasının mutluluğunu düşünürek; kızlarına Hz. Fatıma’nın çeyizini, oğullarına Hz. Ali’nin şatafatsız düğününü örnek göstermelidir.

Beklentileri erkeğin maaşı kadının işinden öte ahlak ve takvalarının güzelliği olmalıdır. Hz. Ömer’in “Nikâhsız, rızk arayan kimseye şaşarım” diyerek, geçim sıkıntısını dert edinenlere ‘Eğer evlenenler fakirlerse, Allah onları lütfuyla zengin kılar” ayetini okuduğunu hatırlatalım. Müslüman gençlerde evliliği bir ibadet olarak görmekte ve esas gayenin rıza-i ilahi olduğunu bilmektedir. Eskilerin deyimiyle azıcık aşım kaygısız başım diyerek kanaatkâr olmanın ve rızkın Allah’tan geldiğinin bilincindedir. Yeter ki aileleri rıza göstersin…

Bu hafta gençlerin duyuramadığı, büyüklerin ise duymak istemediği bir problemi gündeme getirerek hayra vesile olmayı istedik. Bekar kardeşlere hayırlı eşlerin nasip olmasını dilerken, ebeveynlere de toplum düzeni için yeniden çağrıda bulunuyoruz; Gençleri Evlendirin!