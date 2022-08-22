Ekmek Paramız Dolmuşa Gidiyor Mahallemize PTT İsteriz

Sincan’ın 40 bin nüfuslu Selçuklu Mahallesi’nde vatandaşlar PTT Şubesi açılmasını isterken, kurumdan alınan olumsuz cevap tepkilere neden oluyor.

Mahalle Muhtarı Yusuf Uçar, taleplerini ilettikleri PTT yetkililerinden “Zarar ederiz, açamayız. Çevre mahallelerdeki şubelere gidin” cevabını aldıklarını belirterek “Böyle gerekçe mi olur? Kabul etmiyoruz. Fatura ödemeye dolmuşla merkeze gidiyoruz. Git gel 14 TL. 3-4 ekmek parası bu. Vatandaşlar fatura yatırmak için ekmek parasını dolmuşa veriyor. Çözüm istiyoruz” dedi.

Sincan Selçuklu Mahallesi sakinleri uzun bir süredir bölgeye PTT Şubesi açılmasını istiyor. 35- 40 bin nüfuslu mahallede 2005 yılından bu güne PTT şubesi yok. Mahalle sakinleri PTT yetkililerince “ticari zarar ederiz” gerekçesiyle kurulmayan PTT şubesinin kendilerini mağdur ettiğini belirtiyor. İddialara göre yaşlısı genci tek bir fatura ödemek için dolmuş ya da belediye otobüsü kullanarak çevre mahallelere fatura ödemeye gidiyor. Bir an önce PTT yetkilileri tarafından soruna çözüm bulunmasını isteyen Sincan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Yusuf Uçar gazetemiz aracılığıyla yetkililere seslendi.

Sonuç Alamıyoruz

Mahalle Muhtarı Uçar gazetemize yaptığı açıklamada, şu ifadelerini kullandı: “Biz muhtarlık olarak yetkili kurumlara mahallemizde açılmasını istediğimiz PTT şubesi için dilekçemizi verdik. Kaymakamlığa bildirdik ama üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bir türlü sonuç olamıyoruz.”

Gerekçe: “Zarar Ediyoruz”

PTT şubesi olmadığı için mağdur olduklarını belirten Muhtar Uçar, “Mahalle halkını çevre mahallelerdeki PTT şubelerine yönlendiriyorlar. Yetkililerin şube açmama gerekçesi ise zarar ediyoruz açamıyoruz diyorlar. Yaşlılar, hastalar çocuklu hanımlar dolmuşa binip de çevre mahallelere gidemiyor. Vatandaşlarımızdan çoğu nerde olduğunu da bilmiyor zaten. Mahallemizin tek bir köşesinde Banka ATM’leri var. Bu sebepten dolayı mahalle sakinlerimiz faturalarını ödemekte zorlanıyor” dedi.

Dolmuşa 3-4 Ekmek Parası Veriyoruz

“Vatandaş dolmuşa ya da belediye otobüsüne binip bir fatura ödemek için çevre mahallelere, Sincan merkeze gitmek zorunda kalıyor” diyen Uçar sözlerini şöyle sürdürdü: “Mahallemizdeki vatandaşlarımızın çoğu dar gelirli insanlar. Bu insanlar fatura ödemek için bir de yol parası veriyor; git gel 14 lira tutuyor. Bu mahallemizde yaşayan vatandaş için az para değil, nerdeyse 3- 4 ekmek parası. Vatandaşlar fatura yatırmak için ekmek parasını dolmuşa veriyor.”

“Mağdur Oluyoruz”

“Bir an önce çözüm istiyoruz” diyen Uçar, sözlerini şöyle noktaladı: “Yetkililer zarar edeceklerini söyleyerek isteğimizi geri çeviriyor. Mahallemizde hiç PTT açmamışsınız ki zarar ettiğinizi nerden biliyorsunuz? Bizim mahalle olarak mahalle kurulduğundan beri bu isteğimiz devam ediyor. 35- 40 bin kişilik mahallemizde mağduriyet yaşıyoruz.”