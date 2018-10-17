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Elektrik Kesintisi 03 Kasım 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 03 Kasım 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 03.11.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 03 Kasım 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama hemen her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeleri merak ediyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.11.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyuruluyor.

Peki 03 Kasım 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 03 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

03 Kasım 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ 03 Kasım 2022 Perşembe günü planlı elektrik kesintisi

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Çankaya 03 Kasım 2022 Perşembe günü planlı elektrik kesintisi

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Etimesgut 03 Kasım 2022 Perşembe günü planlı elektrik kesintisi

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Keçiören 03 Kasım 2022 Perşembe günü planlı elektrik kesintisi

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Mamak 03 Kasım 2022 Perşembe günü planlı elektrik kesintisi

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Sincan 03 Kasım 2022 Perşembe günü planlı elektrik kesintisi

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Yenimahalle 03 Kasım 2022 Perşembe günü planlı elektrik kesintisi

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