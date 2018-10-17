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Elektrik Kesintisi 1 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 1 Haziran 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 01.06.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 1 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 01.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 1 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 1 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

1 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYAZIT, 9MAYIS 90 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALIKHİSAR, 25 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:17 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLTEPE, 2050 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, İSTANBUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:28 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ, TEPEKÖY, MADEN KESİKKÖPRÜ, AVNİ AKYOL, KÜÇÜKBIYIK, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 19 MAYIS, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, DERVİŞ, KÜÇÜKBOYALIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, MADEN, BÜYÜKBOYALIK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1, KÖSELİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, 41_SİLİNECEK, BEYNAM, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, 162, 133

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAVRUCUK KÜME, YAVRUCUK, 1680, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, HAYMANA KÜME, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, ECEM, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, MEŞE

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAHYALAR, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1, KÖSELİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, 41_SİLİNECEK, BEYNAM, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, 162, 133

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, 973 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 13:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖN CEBECİ, DEDE EFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 10:19 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, 12 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, SEVDALI PATİKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALTEPE, NEYZEN TEVFİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 3333 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DODURGA, SUSAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKADIM, DAYANIŞMA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YILMAZ 1, ATAK 1, ATAK 3, MENEKŞE, SALUR, HİSAR, AKŞEMSETTİN, HİSAR 1, DEVRİŞAN, ATA 1, MÜCAHİT 3, GÜLGÜN 3, GÜLGÜN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILÖREN, KIZILÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, HARMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLICA, KARGALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BOZHÖYÜK, 129, 126, 586, 137, 130, 128, AĞRIDAĞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 30 AĞUSTOS, 2070 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, AKINCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:02 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETİLER, 1450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAZIM KARABEKİR, 2050 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1, KÖSELİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, 41_SİLİNECEK, BEYNAM, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, 162, 133

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAVRUCUK KÜME, YAVRUCUK, 1680, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, HAYMANA KÜME, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, ECEM, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, MEŞE

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, ULUDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FEVZİ ÇAKMAK, YASSIÖREN YOLU KANAL ALTI VE ÜSTÜ, 1520, 564, YASSIÖREN, SOĞUCAK, 555, 569

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 970, İVEDİK, 996, 1489, 974, 972, 973, AYDAN, 968, ZARİF

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 UYANIŞ, 1118/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, SAZAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:24 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EĞERLİALÖREN, EĞERLİALÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EĞERLİALÖREN, EĞERLİALÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUSUNLAR, TOKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 10:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMİRLİBAHÇE, MAMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEPECİK, 1511 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜREL, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZLI, ESKİ YILDIZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 POYRAZ, POYRAZ KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZLI, ESKİ YILDIZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜSLÜM, YOLUN ALTI MÜSLÜM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 10:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM BEYAZIT, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY OSMANGAZİ, ÖZAL. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM BEYAZIT, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİRKELİ YEŞİLOVA, CUMHURİYET. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, YAŞAR KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALCI, ALCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANDİÇEN, 74. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANDİÇEN, 76. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 970, İVEDİK, 996, 1489, 974, 972, 973, AYDAN, 968, ZARİF

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 2127 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 IŞINLAR, ÇINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İVEDİKKÖY, AHİ EVRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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