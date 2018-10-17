Elektrik Kesintisi 1 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 01.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 1 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 1 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
1 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BEYAZIT, 9MAYIS 90 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALIKHİSAR, 25 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:17 'da verilmesi planlanmaktadır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLTEPE, 2050 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, İSTANBUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:28 'da verilmesi planlanmaktadır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ, TEPEKÖY, MADEN KESİKKÖPRÜ, AVNİ AKYOL, KÜÇÜKBIYIK, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 19 MAYIS, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, DERVİŞ, KÜÇÜKBOYALIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, MADEN, BÜYÜKBOYALIK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1, KÖSELİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, 41_SİLİNECEK, BEYNAM, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, 162, 133
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAVRUCUK KÜME, YAVRUCUK, 1680, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, HAYMANA KÜME, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, ECEM, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, MEŞE
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YAHYALAR, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1, KÖSELİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, 41_SİLİNECEK, BEYNAM, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, 162, 133
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, 973 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 13:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖN CEBECİ, DEDE EFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 10:19 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, 12 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, SEVDALI PATİKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALTEPE, NEYZEN TEVFİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 3333 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DODURGA, SUSAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLKADIM, DAYANIŞMA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YILMAZ 1, ATAK 1, ATAK 3, MENEKŞE, SALUR, HİSAR, AKŞEMSETTİN, HİSAR 1, DEVRİŞAN, ATA 1, MÜCAHİT 3, GÜLGÜN 3, GÜLGÜN
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILÖREN, KIZILÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, HARMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TATLICA, KARGALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BOZHÖYÜK, 129, 126, 586, 137, 130, 128, AĞRIDAĞI
ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, 2070 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, AKINCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:02 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETİLER, 1450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM KARABEKİR, 2050 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1, KÖSELİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, 41_SİLİNECEK, BEYNAM, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, 162, 133
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAVRUCUK KÜME, YAVRUCUK, 1680, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 1706, HAYMANA KÜME, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, ECEM, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, MEŞE
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, ULUDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FEVZİ ÇAKMAK, YASSIÖREN YOLU KANAL ALTI VE ÜSTÜ, 1520, 564, YASSIÖREN, SOĞUCAK, 555, 569
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
970, İVEDİK, 996, 1489, 974, 972, 973, AYDAN, 968, ZARİF
ŞEBEKE ARIZASI
UYANIŞ, 1118/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, SAZAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:24 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EĞERLİALÖREN, EĞERLİALÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EĞERLİALÖREN, EĞERLİALÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KUSUNLAR, TOKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 10:23 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRLİBAHÇE, MAMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPECİK, 1511 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HÜREL, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZLI, ESKİ YILDIZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
POYRAZ, POYRAZ KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZLI, ESKİ YILDIZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜSLÜM, YOLUN ALTI MÜSLÜM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 10:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM BEYAZIT, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY OSMANGAZİ, ÖZAL. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM BEYAZIT, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLOVA, CUMHURİYET. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU
ŞEBEKE ARIZASI
MALAZGİRT, YAŞAR KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALCI, ALCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANDİÇEN, 74. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANDİÇEN, 76. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
970, İVEDİK, 996, 1489, 974, 972, 973, AYDAN, 968, ZARİF
ŞEBEKE ARIZASI
TURGUT ÖZAL, 2127 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
IŞINLAR, ÇINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.06.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, AHİ EVRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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