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Elektrik Kesintisi 10 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 10 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 10.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 10 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 10 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

10 Mart 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HİSAR

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOĞANTEPE, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOĞANTEPE, 1347 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, ÇAĞLAYAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 348 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.03.2022 22:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ILICA, B KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİKÖY, YENİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAHŞİHAN, YAHŞİHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.03.2022 12:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAHŞİHAN, YAHŞİHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABİDİN DAVER, 2.İNÖNÜ, AHMET MİTHAT EFENDİ, AHMET RASİM, HALİDE NUSRET ZORLUTUNA, HOŞDERE, SÜLEYMAN NAZİF, ŞÖLEN, ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HARBİYE, ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILAY, MİLLİ MÜDAFAA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞDEM, 1589 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜNİVERSİTELER, 1632 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2807 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2807 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, VELİ NECDET ARIĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 METİN AKKUŞ, 769 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MAVİŞ, UZAYAN, MUSLİHATTİN TUNCA, ÇANKIRI, TUNA, NURETTİN CANKURTARAN, AKASYA, KARAÇAM, ŞAFAK, ZAKKUM, ŞEREFLİ, UĞUR, YILDIZ, HUZUR, BAĞLAR, AHMETADİL, ANKARA., SILA, HÜNER, SARAY, HÜRRİYET, DİCLE, SANAYİ, SIRDAŞ, HOŞGÖRÜLÜ, HARMAN, HANÇER, ŞEHZADE, ZÜBEYDE, CENK, HAKİM, HAVUZ, HAN, HENDEK, KIZIK, CİHAN, TUNÇ, YANKI, BOZYER-, UZMAN, ÇEŞME, 9MAYIS 90, KIRKKIZ, İMREN, BANDIRMA, UZAY, ÇEKİRGE, GÜLPEMBE, IHLAMUR, ZAMBAK, KAMELYA, CEVİZ, CEVHER, DEĞİRMEN ÖNÜ, CAN KURTARAN, CEMRE, CENGAVER, CEVAHİR, CEYLAN, CİHANGİR, ÇINAR, ÇAĞLAYAN, ÇAKIR, ÇALDIRAN, ÇAYELİ, ÇALI KUŞU, ÇALIŞKAN, ÇAM, ÇARDAK, ÇAVUŞ, ÇAYIR, ÇEKİRDEK, ÇELENK, ÇERKEZ, ÇEVRE, GÖLBAŞI, ÇİÇEK, ÇİFTLİK, ÇİĞDEM, ÇİMEN, ÇİTLENBİK, ŞEHİT SATILMIŞ TAŞDELEN, CUMHURİYET, DOLAY, HALİFE, HANIMELİ, HARBİYE, HARİKA, HAS, HAYAT, HAZAN, HİLAL, HOŞNUT, SEVDA, SU DEPOSU, HANLARÖNÜ, BATUHAN, BAKAN, DESTAN, BEŞİK, BAKİ, DEFNE, DEMİR, DENİZ, AYTUNA, ARDIÇ, DR. NESLİHAN ÖZENLİ, SEDEF, GEÇİT, MÜCEVHER, KIZIK KÜME, ÇEVİK, BOZYER BEYAZIT-, OĞUZ, MERKEZ, ZİL, ŞEHİT KUBİLAY, ÖMÜR, ÇAMDİBİ, SULTAN, BOZYER YEŞİLTEPE, ZÜMRÜT, SERAP, ÇEKİÇ, TERCÜMAN, ÖZLEM, SUNA, YALDIZ, AYBÜKE, ÜLKÜ, ŞENER, TERZİ, MERCAN, YILMAZ, SAMYELİ, ÖZGÜN, ALPARSLAN, TESELLİ, OLTU, OYA, TERTİP, ÖZGÜR, ÇELEBİ, TORAMAN, SELANİK, İSTİKLAL, ŞİRİNTEPE, TUTKU, TİTİZ, DİŞBUDAK, OYMAK, TİMURHAN, YILDIRIM KÜME EVLERİ, MEHMET ÖZAL, OPAL, OFLAZ, OPTİMUM, ŞERİT, OĞLAK, YEŞİLTEPE, ELÇİ, ÇAĞRI, TILSIM

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ÇİĞDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KURTULUŞ, İPEKÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUZAFFER EKŞİ, ESENTEPE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABİDİN DAVER, 2.İNÖNÜ, AHMET MİTHAT EFENDİ, AHMET RASİM, HALİDE NUSRET ZORLUTUNA, HOŞDERE, SÜLEYMAN NAZİF, ŞÖLEN, ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTASYON, 2356 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TUNAHAN, KUVAYIMİLLİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT OSMAN AVCI, MALAZGİRT 1071 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, HACIBEKTAŞLI, AKİN, CUMHURİYET_8, AKTAŞ KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, İNÖNÜ, CUMHURİYET (YENİ), ŞANLIKIŞLA, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, ZAFER_1, ÇEŞME, AYDIN_1, CUMHURİYET (İSTİKLAL), AKARCA, ACIKUYU, HÜRRİYET, MEHMETÇİK_1, MESCİT_1, FIRIN, GÜLER_1, BAHÇELİ_1, HUZUR_1, ŞEHİT KUDDUSİ, KARDELEN_1, MESCİT, 5_1, HİRFANLI, LALE_1, KARANDERE, SADIKLI

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1239 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MAHMATLI, MAHMATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TULUMTAŞ, ELİTLER K.Y.K. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TULUMTAŞ, 2113 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 2936 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEĞMENLER, 3257 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLÖZ, ASAR ÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRAKBAYIRI, YAPRAKBAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MAVİŞ, UZAYAN, MUSLİHATTİN TUNCA, ÇANKIRI, TUNA, NURETTİN CANKURTARAN, AKASYA, KARAÇAM, ŞAFAK, ZAKKUM, ŞEREFLİ, UĞUR, YILDIZ, HUZUR, BAĞLAR, AHMETADİL, ANKARA., SILA, HÜNER, SARAY, HÜRRİYET, DİCLE, SANAYİ, SIRDAŞ, HOŞGÖRÜLÜ, HARMAN, HANÇER, ŞEHZADE, ZÜBEYDE, CENK, HAKİM, HAVUZ, HAN, HENDEK, KIZIK, CİHAN, TUNÇ, YANKI, BOZYER-, UZMAN, ÇEŞME, 9MAYIS 90, KIRKKIZ, İMREN, BANDIRMA, UZAY, ÇEKİRGE, GÜLPEMBE, IHLAMUR, ZAMBAK, KAMELYA, CEVİZ, CEVHER, DEĞİRMEN ÖNÜ, CAN KURTARAN, CEMRE, CENGAVER, CEVAHİR, CEYLAN, CİHANGİR, ÇINAR, ÇAĞLAYAN, ÇAKIR, ÇALDIRAN, ÇAYELİ, ÇALI KUŞU, ÇALIŞKAN, ÇAM, ÇARDAK, ÇAVUŞ, ÇAYIR, ÇEKİRDEK, ÇELENK, ÇERKEZ, ÇEVRE, GÖLBAŞI, ÇİÇEK, ÇİFTLİK, ÇİĞDEM, ÇİMEN, ÇİTLENBİK, ŞEHİT SATILMIŞ TAŞDELEN, CUMHURİYET, DOLAY, HALİFE, HANIMELİ, HARBİYE, HARİKA, HAS, HAYAT, HAZAN, HİLAL, HOŞNUT, SEVDA, SU DEPOSU, HANLARÖNÜ, BATUHAN, BAKAN, DESTAN, BEŞİK, BAKİ, DEFNE, DEMİR, DENİZ, AYTUNA, ARDIÇ, DR. NESLİHAN ÖZENLİ, SEDEF, GEÇİT, MÜCEVHER, KIZIK KÜME, ÇEVİK, BOZYER BEYAZIT-, OĞUZ, MERKEZ, ZİL, ŞEHİT KUBİLAY, ÖMÜR, ÇAMDİBİ, SULTAN, BOZYER YEŞİLTEPE, ZÜMRÜT, SERAP, ÇEKİÇ, TERCÜMAN, ÖZLEM, SUNA, YALDIZ, AYBÜKE, ÜLKÜ, ŞENER, TERZİ, MERCAN, YILMAZ, SAMYELİ, ÖZGÜN, ALPARSLAN, TESELLİ, OLTU, OYA, TERTİP, ÖZGÜR, ÇELEBİ, TORAMAN, SELANİK, İSTİKLAL, ŞİRİNTEPE, TUTKU, TİTİZ, DİŞBUDAK, OYMAK, TİMURHAN, YILDIRIM KÜME EVLERİ, MEHMET ÖZAL, OPAL, OFLAZ, OPTİMUM, ŞERİT, OĞLAK, YEŞİLTEPE, ELÇİ, ÇAĞRI, TILSIM

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 174, SOYLU, ALMUS, AYSEKİ, SAĞLICAN, 180, 142, HACI BEKTAŞ, SEVAL

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENLİK, ÜRGÜP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENLİK, ÜRGÜP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, 13 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESERTEPE, 234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAFKAS, KURBAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜKSELTEPE, 1921 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, SELVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARARGAHTEPE, ÇAVDAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇELTİKÇİ BAŞÖREN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CİĞİRLER, CİĞİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 PEYAMİ SAFA, 352 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞİLTEPE, 1557 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.03.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DURALİ ALIÇ, 927 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EKİN, 1600/6 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.03.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAAHMET, AŞAĞI YERLEŞİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İSTİKLAL_3, GÜZELYURT, GÖKÇEN, KURTUL, HAYAT, KUTLUHAN, TURGUT REİS., MORA, UMUT_1, ÇİÇEK_1, TUFAN, MAHMUDİYE KÜME, FATİH SULTAN MEHMET_1, ERDAĞ, PİRİ REİS, BOZKURT, GÜLNAZ, BATTALGAZİ, NENE HATUN, FETİH, UZUNYOL, KAZIM KARABEKİR., PEKMEZCİLER, SELVİ, CENGİZHAN, AKIN, GÜRSOY, MİRALAY_1, AKINCILAR, KUMRU, NAMIK KEMAL, HACI BAYRAM VELİ_2, YAŞAR DOĞU, AYDOS, KURTİNİ, EFE_1, YILDIZ, ESENLİK, ORÇUN, EKİNCİHAN, ÇAYIR, PİRİ REİS 1

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY CUMHURİYET, EDEBALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, HACIBEKTAŞLI, AKİN, CUMHURİYET_8, AKTAŞ KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, İNÖNÜ, CUMHURİYET (YENİ), ŞANLIKIŞLA, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, ZAFER_1, ÇEŞME, AYDIN_1, CUMHURİYET (İSTİKLAL), AKARCA, ACIKUYU, HÜRRİYET, MEHMETÇİK_1, MESCİT_1, FIRIN, GÜLER_1, BAHÇELİ_1, HUZUR_1, ŞEHİT KUDDUSİ, KARDELEN_1, MESCİT, 5_1, HİRFANLI, LALE_1, KARANDERE, SADIKLI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇALÖREN, ALPAYLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTİKLAL, ABDULBAKİ ÜNLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ŞEHİT SERKAN ÖĞÜTÇÜ, 155

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, ABDURRAHİM KARAKOÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.03.2022 09:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FEVZİ ÇAKMAK, ESKİ BUCUK BAHÇELER- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, ABDURRAHİM KARAKOÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 174, SOYLU, ALMUS, AYSEKİ, SAĞLICAN, 180, 142, HACI BEKTAŞ, SEVAL

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 392, 418, 405, BAĞDAT, 407, 406, PROF.DR.TURAN GÜVEN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜVENTEPE, KARABALLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 IŞINLAR, TUFAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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