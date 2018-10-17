Elektrik Kesintisi 10 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 10 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
10 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HİSAR
ŞEBEKE ARIZASI
BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, SEDEF Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, TEZCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, TEZCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, TEZCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 10:07 'da verilmesi planlanmaktadır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANAYURT., TEKKE KÜME
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAŞAYAŞ, BAŞBEREKET, AYAŞ ANKARA, GÖKTÜRKLER, KARANFİL, LADİN, SAĞLIK, İSTİKLAL_1, ALTAY, CUMHURİYET, HUN, ÇİÇEK, ANKARA., ANKARA, AYAŞ, IHLAMUR, KAYI BOYLARI, OĞUZLAR, PEHLİVAN, SELÇUKLU, SÖĞÜT, GÜL, LALE, ZAMBAK, İNCE, AÇELYE, FERUZ, ORTABEREKET, KÖY PINARYAKA, BAYAT
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OĞULBEY, BEYNAM, DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA_1
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÜÇÜKCAMİLİ, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, BÜYÜKCAMİLİ, BÜYÜKBOYALIK
ŞEBEKE ARIZASI
BEYNAM, 133 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AKYAZI, AYVAŞIK
ŞEBEKE ARIZASI
OYMAAĞAÇ, OYMAAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ÇUKURÖREN, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
3346, KOZA EVLER K.Y.K, 3346/2
ŞEBEKE ARIZASI
AYRANCI, GÖKDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAYRAKTAR, ULUBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALGAT, 1412 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HARBİYE, HÜRRİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1694 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERZURUM, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3095 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 3310 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMAN TEMİZ, 1032 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KONUTKENT, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3183 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACAR, ARZU, ÇİĞDEM, AKIN, ATATÜRK_3, ATATÜRK, DOĞU KARAAĞZI, YEM SANAYİİ, AKDENİZ, AKASYA, KARANFİL_1, BAHAR_1, GAZİ, BARAJ, CUMHURİYET, ÇEŞME, ÇINAR, DENİZ, ERDOĞAN, HANÖNÜ, AKINCILAR, YAVUZ SULTAN SELİM, KANARYA, KARTAL, MEHMET AKİF ERSOY, SATILMIŞ KARAKAYA, ULUDAĞ, YEŞİL, YAYLA, DEMET, DERE, HAN 1, HANARDI, HAN 7, 643, SELVİ, ENGİN 1, HAN 2, DİVAN, 38, TOPALAK, HAN 4, 555, HAN 8, 6, ODABAŞI, ADİL YALMAN, KIZILIRMAK, HAN 3
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, AYASOFYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM BEYAZIT, BERAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACAR, ARZU, ÇİĞDEM, AKIN, ATATÜRK_3, ATATÜRK, DOĞU KARAAĞZI, YEM SANAYİİ, AKDENİZ, AKASYA, KARANFİL_1, BAHAR_1, GAZİ, BARAJ, CUMHURİYET, ÇEŞME, ÇINAR, DENİZ, ERDOĞAN, HANÖNÜ, AKINCILAR, YAVUZ SULTAN SELİM, KANARYA, KARTAL, MEHMET AKİF ERSOY, SATILMIŞ KARAKAYA, ULUDAĞ, YEŞİL, YAYLA, DEMET, DERE, HAN 1, HANARDI, HAN 7, 643, SELVİ, ENGİN 1, HAN 2, DİVAN, 38, TOPALAK, HAN 4, 555, HAN 8, 6, ODABAŞI, ADİL YALMAN, KIZILIRMAK, HAN 3
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ODABAŞI, EKİNCİK, FIRAT, KUTLUDÜĞÜN-
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ERLER, 2371 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.05.2022 17:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALSANCAK, 2125 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERLER, ERLER MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERLER, ERLER MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, 2122 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2492 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 10:19 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OĞULBEY, BEYNAM, DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA_1
ŞEBEKE ARIZASI
KARAOĞLAN, 3902 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TULUMTAŞ, TULUMTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAOĞLAN, KARAOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BALTALİN, BALTALİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAK, KAVAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEDRESE, YAVUZ SULTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YURTBEYLİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SARILAR
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, SUSUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEFKAT, 55 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, 332 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İĞMİR
ŞEBEKE ARIZASI
GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 14:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GEBELER, YAYLA GEBELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CUMHURİYET, ÇİĞDEM, ÇINAR, ATATÜRK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACAR, ARZU, ÇİĞDEM, AKIN, ATATÜRK_3, ATATÜRK, DOĞU KARAAĞZI, YEM SANAYİİ, AKDENİZ, AKASYA, KARANFİL_1, BAHAR_1, GAZİ, BARAJ, CUMHURİYET, ÇEŞME, ÇINAR, DENİZ, ERDOĞAN, HANÖNÜ, AKINCILAR, YAVUZ SULTAN SELİM, KANARYA, KARTAL, MEHMET AKİF ERSOY, SATILMIŞ KARAKAYA, ULUDAĞ, YEŞİL, YAYLA, DEMET, DERE, HAN 1, HANARDI, HAN 7, 643, SELVİ, ENGİN 1, HAN 2, DİVAN, 38, TOPALAK, HAN 4, 555, HAN 8, 6, ODABAŞI, ADİL YALMAN, KIZILIRMAK, HAN 3
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ODABAŞI, EKİNCİK, FIRAT, KUTLUDÜĞÜN-
ŞEBEKE ARIZASI
HÜSEYİNGAZİ, MAMAK ÇARŞIİÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 11:54 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
LALAHAN, DÜZCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BELENALAN, BELENALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAAHMET, KARACAAHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, NASREDDİN HOCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, KARŞIYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINOVA, YAĞMUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANAYURT., TEKKE KÜME
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
374., BAĞIMSIZ
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, 200. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, 1041 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 09:51 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 6. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBATLI HASAN, ANIT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİHİSAR, AKTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, 373 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAYCIK, 1601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESENLER, ESENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 10:32 'da verilmesi planlanmaktadır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2307 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
UĞUR MUMCU, 1651 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, MELİH GÖKÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.05.2022 09:47 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, MELİH GÖKÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, MELİH GÖKÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2307 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2310/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İLGİLİ HABERLER:
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ
Su Kesintisi 10 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 10 Mayıs 2022
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.