Elektrik Kesintisi 10 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 10 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 10.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10 .04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 10 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

10 Nisan 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜĞDÜZ, YILDIRIM BEYAZIT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, KAVAKLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNEŞEVLER, 119 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNEŞEVLER, CELAL ESAT ARSEVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLTEPE, 764/5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 11:43 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLTEPE, 764/5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAYRAM, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OLTAN, POLATLI 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKCAMİLİ, BÜYÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİYAPANŞEYHLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLBAĞI, GÜLBAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABAZLI, ABAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÖSELİ, KÖSELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEŞBEYLER, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 10:51 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKESAT, UĞUR MUMCUNUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 454 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, EFSANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR, PERÇEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKPINAR, 858 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİCE, BAYSAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN FATİH, 192 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİTALİ, 3500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, ÇİMENTO FABRİKASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALIKUYUMCU, BALLIKUYUMCU MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 278 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 11:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, 1367 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI, BAYIRÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEREFLİGÖKGÖZ, ŞEREFLİGÖKGÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 09:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, GRAFİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, ETLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OSMANGAZİ, BİZİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI EĞLENCE, 136 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMİRLİBAHÇE, UZGÖRENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 09:26 'da verilmesi planlanmaktadır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OSMANKÖY, OSMANKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİNANLI, SİNANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCU, KÖY YOLU ALTI (KUZEY) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, ŞEMSİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 12:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, DURGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇEK, TOPTANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

29 EKİM, 56 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

29 EKİM, MELİH GÖKÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

29 EKİM, 51. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARDELEN, 2040 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, YEŞİL YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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