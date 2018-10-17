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Elektrik Kesintisi 10 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 10 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 10.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 10 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 10 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

10 Nisan 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜĞDÜZ, YILDIRIM BEYAZIT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, KAVAKLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNEŞEVLER, 119 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNEŞEVLER, CELAL ESAT ARSEVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLTEPE, 764/5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 11:43 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLTEPE, 764/5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAYRAM, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OLTAN, POLATLI 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKCAMİLİ, BÜYÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİYAPANŞEYHLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLBAĞI, GÜLBAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ABAZLI, ABAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSELİ, KÖSELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞBEYLER, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 10:51 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKESAT, UĞUR MUMCUNUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 454 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, EFSANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR, PERÇEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKPINAR, 858 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİCE, BAYSAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN FATİH, 192 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTALİ, 3500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, ÇİMENTO FABRİKASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALIKUYUMCU, BALLIKUYUMCU MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 278 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 11:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, 1367 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI, BAYIRÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEREFLİGÖKGÖZ, ŞEREFLİGÖKGÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 09:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, GRAFİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETLİK, ETLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANGAZİ, BİZİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI EĞLENCE, 136 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMİRLİBAHÇE, UZGÖRENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 09:26 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANKÖY, OSMANKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİNANLI, SİNANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCU, KÖY YOLU ALTI (KUZEY) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, ŞEMSİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 12:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, DURGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEK, TOPTANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, 56 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, MELİH GÖKÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, 51. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARDELEN, 2040 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, YEŞİL YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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