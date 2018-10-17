Elektrik Kesintisi 10 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 10 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
10 Nisan 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BÜĞDÜZ, YILDIRIM BEYAZIT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, KAVAKLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, 119 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, CELAL ESAT ARSEVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLTEPE, 764/5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 11:43 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLTEPE, 764/5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BAYRAM, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OLTAN, POLATLI 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKCAMİLİ, BÜYÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİYAPANŞEYHLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLBAĞI, GÜLBAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ABAZLI, ABAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÖSELİ, KÖSELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞBEYLER, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 10:51 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKESAT, UĞUR MUMCUNUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 454 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, EFSANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR, PERÇEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKPINAR, 858 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, BAYSAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN FATİH, 192 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTALİ, 3500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, ÇİMENTO FABRİKASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALIKUYUMCU, BALLIKUYUMCU MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 278 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 11:58 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, 1367 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI, BAYIRÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEREFLİGÖKGÖZ, ŞEREFLİGÖKGÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 09:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, GRAFİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, ETLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANGAZİ, BİZİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI EĞLENCE, 136 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRLİBAHÇE, UZGÖRENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 09:26 'da verilmesi planlanmaktadır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANKÖY, OSMANKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SİNANLI, SİNANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCU, KÖY YOLU ALTI (KUZEY) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, ŞEMSİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.04.2022 12:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, DURGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEK, TOPTANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 56 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, MELİH GÖKÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 51. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARDELEN, 2040 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, YEŞİL YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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