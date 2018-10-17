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Elektrik Kesintisi 10 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 10 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 10.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 10 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 10 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

10 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FATİH SULTAN MEHMET, SEBZE BAHÇELERİ, SEDEF, SİNCAP, İSTANBUL, TURGUT ÖZAL 1, TURGUT ÖZAL

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINLIKEVLER, ÇAĞDAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINLIKEVLER, ÇAĞDAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBEY, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞİKKAYA, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 15, 1, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ABAZLI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÜÇÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBOYALIK

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HACIKARA 1, 100. YIL, ŞEHİT ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR, RUŞEN GÜNEŞ, KARAPINAR 3, KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ., VALİ DOĞAN ÜNLÜSOY, PRF.DR.GAZİ YAŞARGİL, MADADIN, SÜMBÜL 1, ÖĞRETMEN EVLERİ, KARAPINAR 4

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIKARA, GÜRPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHATLAR, YAYLA BUĞRALAR, DOĞANLAR, ÇAL, AŞAĞI DÖRTKONAK, DEDEM ÇAYIRI, YAYLA DÖRTKONAK, KURT, GÖL, YUKARI DÖRTKONAK, ELDELEK, YAYLA ELDELEK, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, KUZEY YAYLA, GÜNEY YAYLA, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, YAYLA BÜKELER, TOKAR, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, MERKEZ ELVANLAR, YAYLA ELVANLAR, BENLİ YAYLA, GÜNEY, YAYLA İNCEÖZ, İNCEÖZ, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YAYLA ÖZMÜŞ, MANDIRA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, ESKİCE, YUKARI SARIKAVAK, YAYLA SARIKAVAK, MURATLAR, AŞAĞI SARIKAVAK, YAHŞİHAN YAYLASI, MERKEZ YEDİÖREN, BEŞEVLER, TEPE, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, ALIÇBAŞI, KARADAĞ, MERKEZ YONCATEPE, FERAH, CAMİLİ, ORTA, HOCALAR, BAKIRLI

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1558, 1550, 1549, 1559

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1344/1, KABİL, 1330, 1335, 1328, ÇETİN EMEÇ, 1325, 1329, 1327, 1314

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAOĞLAN, 184., 52, 46, 53, 35, 6, 30., 45, 36, 20.

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CEBECİ, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, PERİKIZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT CENGİZ KARACA, 1055 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OYMAK, KERVANSARAY, OCAK, DEDE KORKUT, SEMA 3, SEMA 4, SEMA 5, SOYLU 1, SOYLU 2, OVA 3, SEMA 6, SEMA 2, ÖYKÜ 3, GÜLHANE, ÖYKÜ 5, SEMA 1, EBU HANEFİ, SÜNLÜKÖY, ANKARA, KÖŞE, SÜNLÜ, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BELEN, LİDER 2, LİDER, YAZIR, ŞEHADET, ZEMZEM, İSTİKLAL, DESTAN 2, GELİNCİK 6, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, GELİNCİK 7, BAYRAK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVUZSELİM, PARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARISU, SARISU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 16:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MENDERES, 394

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSMETPAŞA, TEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, BAHÇELİ, 1563, 1581, 1478, 1558, 1566, 1489, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1491, 1488, 1550, 1543, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1578, 1599, 1492, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1554, 1572, 1487, 1624, 1597, 2136, 1551, 2226

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTALİ, S.S.PET K.Y.K. - Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, 1184 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, KEPİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 2008 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 2008 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜLMEZLER, SAHİP, ÇATÖREN, YENİKAVAK, ÖRENYERİ, ŞEYH, İPSİZ, KAPAKLI, İBİŞLER, ÜMİT, AVCI, DEĞİRMENCİ, PARMAKLI TÜRBE, MÜNEVVERLER, ÖTAGEÇE, HACIOSMAN, KARAEVLİ, DAMKAÇ, EMİRLER, TERZİ, DENGEL, OBRUK, KIRIK, KARAÇOMAK, BALLIK, AKÇAKESE, MUSLA, KARACAÖREN, HAMİT, AŞAĞI, MERKEZ, HACIVELİ, AŞAĞI MUHSİR, ÇANDI, ÇIRAKOĞLU, BULACIK, KUZYAKA, DERVİŞ, SOĞANCI, KAVUN, TABASAK, BAYLAR, ZAFER, TANDIR, KARALAR, ÇAKILLI, CİVEK, KEDİCİK, CUMHURİYET, BEKTAŞ, HACIOĞLU, AĞA, HACILAR, DEMİRCİ, ESENLER, GÖKTAŞ, HATİP, TURHANLI, KADI, YUKARI, BAHADIR, 388, KARGALAR, SARMAŞOĞLU, ALPI, KOZKIRAN, ÇORAK, ALIÇ, ÇÖRTÇÜ, ARPAÇ, EMİRLİ, ÇUHACILAR, ABASIYANIK, HACIÖMER, SAĞARCIK, MENEKŞE, SİRKELİ, KARAKUZ, ORTALIK, ÇAMKENT, YEDİGÖLLER, KAYI, KARA HALLAR, PARLALIK, ZEYBEK, ORTACA, ŞAHİNLER, BAHANA, ÇAL, AYLICA, SOFRANLAR, KADILAR, KURTKAYI, KARAHACILAR, ÇATO, BUDAMIŞ-, BOSTAN, BAŞDEĞİRMENLER, KAYA, YUKARITEPE, ECELER, YUKARI KAVAK, AŞAĞITEPE, ACISU, SEKECEK, GÖMEÇ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÖKÇEHÜYÜK, 1680, ANKARA., KARAAĞIZLI, 886, HACIMURATLI, RUMELİ, 6047, 6030, 6049, 1684, HACILAR KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6038, HABERCİLER SİTESİ, 6037, 6035, 6040, 6042, HACIMURATLI K.Y.KOOP., 6054

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 15, 1, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ABAZLI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAOĞLAN, 184., 52, 46, 53, 35, 6, 30., 45, 36, 20.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ILICA, İNLER, ALAHACILI, BOĞAZKAYA, HIDIRLAR, ŞEHİT OSMAN, HACIMUSLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALÇIKHİSAR, İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇATAK, ÇATAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCİRLİ, İNCİRLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DUTÖZÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, GÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDIN, ?!, GÜL PINAR, POSTA, 1, ATATÜRK, GÜL, KOÇAK, ÇEŞMELİ, BEY, 2 NOLU, HARMANLAR, BAHÇELER, BAĞDAT, YEŞİLÖZ, NEVZAT AYAZ, AHMET RAŞİT, ORMAN, YAZICIOĞLU, HASTANE, LALE, 232, BOZKUŞ, KÖPRÜLÜ, DERE, İBRAHİM BAŞAR, LOJMAN, ERENLER, AKÇAY, ZİYA GÖKALP, SÜLÜKLÜK, YÜZBAŞI, KURŞUNLU, PEHLİVAN, PINAR, YILDIRIM, ÖZTÜRK, EĞRİDİR, SAĞLIK, BULUT, BİRLİK, KAVAK, YUKARI, OKUL, ORTA, REFİK SAYDAM, MEHMETAKİF, ÇAMLITEPE, MERKEZ, BARBAROS, AŞAĞI, KERTİL, DEMİRCİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1015, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1010, GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, GAZETECİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, ADCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ILICA, İNLER, ALAHACILI, BOĞAZKAYA, HIDIRLAR, ŞEHİT OSMAN, HACIMUSLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSTENCE, 1354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DUTLUK, 1031 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALAHAN, BAHAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

11.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDIN

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÖKÇEHÜYÜK, 1680, ANKARA., KARAAĞIZLI, 886, HACIMURATLI, RUMELİ, 6047, 6030, 6049, 1684, HACILAR KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6038, HABERCİLER SİTESİ, 6037, 6035, 6040, 6042, HACIMURATLI K.Y.KOOP., 6054

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ILICA, İNLER, ALAHACILI, BOĞAZKAYA, HIDIRLAR, ŞEHİT OSMAN, HACIMUSLU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAĞ EVLERİ, YAYLA, KARGALI, KIZILCAKIŞLA, KARGALI MÜCAVİR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAŞAK, CANKURTARAN, CENGİZHAN, EFE, ADNAN MENDERES, OĞUZHAN, SAKARYA, TUZCULAR, YUVA, ÖZGÜR, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, BİLEN, DEDE EFENDİ, GORDİON, MENEKŞE, SARAY

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, BAĞEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KILIÇ_1, GÜMÜŞOLUK, ERGUVAN, 564

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, YAVUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, YAVUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELEY, ELEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 09:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, BAHÇELİ, 1563, 1581, 1478, 1558, 1566, 1489, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1491, 1488, 1550, 1543, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1578, 1599, 1492, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1554, 1572, 1487, 1624, 1597, 2136, 1551, 2226

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İRFAN EFE, ETİ, ATASOY, ZÜBEYDE HANIM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SU ARITMA TESİSLERİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TATLAR KÖYÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİKAYI, YENİKAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, ŞEFKAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MENDERES, YUNUS EMRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜLMEZLER, SAHİP, ÇATÖREN, YENİKAVAK, ÖRENYERİ, ŞEYH, İPSİZ, KAPAKLI, İBİŞLER, ÜMİT, AVCI, DEĞİRMENCİ, PARMAKLI TÜRBE, MÜNEVVERLER, ÖTAGEÇE, HACIOSMAN, KARAEVLİ, DAMKAÇ, EMİRLER, TERZİ, DENGEL, OBRUK, KIRIK, KARAÇOMAK, BALLIK, AKÇAKESE, MUSLA, KARACAÖREN, HAMİT, AŞAĞI, MERKEZ, HACIVELİ, AŞAĞI MUHSİR, ÇANDI, ÇIRAKOĞLU, BULACIK, KUZYAKA, DERVİŞ, SOĞANCI, KAVUN, TABASAK, BAYLAR, ZAFER, TANDIR, KARALAR, ÇAKILLI, CİVEK, KEDİCİK, CUMHURİYET, BEKTAŞ, HACIOĞLU, AĞA, HACILAR, DEMİRCİ, ESENLER, GÖKTAŞ, HATİP, TURHANLI, KADI, YUKARI, BAHADIR, 388, KARGALAR, SARMAŞOĞLU, ALPI, KOZKIRAN, ÇORAK, ALIÇ, ÇÖRTÇÜ, ARPAÇ, EMİRLİ, ÇUHACILAR, ABASIYANIK, HACIÖMER, SAĞARCIK, MENEKŞE, SİRKELİ, KARAKUZ, ORTALIK, ÇAMKENT, YEDİGÖLLER, KAYI, KARA HALLAR, PARLALIK, ZEYBEK, ORTACA, ŞAHİNLER, BAHANA, ÇAL, AYLICA, SOFRANLAR, KADILAR, KURTKAYI, KARAHACILAR, ÇATO, BUDAMIŞ-, BOSTAN, BAŞDEĞİRMENLER, KAYA, YUKARITEPE, ECELER, YUKARI KAVAK, AŞAĞITEPE, ACISU, SEKECEK, GÖMEÇ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDIN, ?!, GÜL PINAR, POSTA, 1, ATATÜRK, GÜL, KOÇAK, ÇEŞMELİ, BEY, 2 NOLU, HARMANLAR, BAHÇELER, BAĞDAT, YEŞİLÖZ, NEVZAT AYAZ, AHMET RAŞİT, ORMAN, YAZICIOĞLU, HASTANE, LALE, 232, BOZKUŞ, KÖPRÜLÜ, DERE, İBRAHİM BAŞAR, LOJMAN, ERENLER, AKÇAY, ZİYA GÖKALP, SÜLÜKLÜK, YÜZBAŞI, KURŞUNLU, PEHLİVAN, PINAR, YILDIRIM, ÖZTÜRK, EĞRİDİR, SAĞLIK, BULUT, BİRLİK, KAVAK, YUKARI, OKUL, ORTA, REFİK SAYDAM, MEHMETAKİF, ÇAMLITEPE, MERKEZ, BARBAROS, AŞAĞI, KERTİL, DEMİRCİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FATİH SULTAN MEHMET, SEBZE BAHÇELERİ, SEDEF, SİNCAP, İSTANBUL, TURGUT ÖZAL 1, TURGUT ÖZAL

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, S.S ÖZ ANKARA GIDA İHT.VE TOPT.İŞ.YAPI KOOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, 3972 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:41 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

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