Elektrik Kesintisi 10 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 10 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
10 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FATİH SULTAN MEHMET, SEBZE BAHÇELERİ, SEDEF, SİNCAP, İSTANBUL, TURGUT ÖZAL 1, TURGUT ÖZAL
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLIKEVLER, ÇAĞDAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLIKEVLER, ÇAĞDAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞİKKAYA, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
15, 1, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ABAZLI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÜÇÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBOYALIK
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HACIKARA 1, 100. YIL, ŞEHİT ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR, RUŞEN GÜNEŞ, KARAPINAR 3, KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ., VALİ DOĞAN ÜNLÜSOY, PRF.DR.GAZİ YAŞARGİL, MADADIN, SÜMBÜL 1, ÖĞRETMEN EVLERİ, KARAPINAR 4
ŞEBEKE ARIZASI
HACIKARA, GÜRPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHATLAR, YAYLA BUĞRALAR, DOĞANLAR, ÇAL, AŞAĞI DÖRTKONAK, DEDEM ÇAYIRI, YAYLA DÖRTKONAK, KURT, GÖL, YUKARI DÖRTKONAK, ELDELEK, YAYLA ELDELEK, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, KUZEY YAYLA, GÜNEY YAYLA, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, YAYLA BÜKELER, TOKAR, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, MERKEZ ELVANLAR, YAYLA ELVANLAR, BENLİ YAYLA, GÜNEY, YAYLA İNCEÖZ, İNCEÖZ, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YAYLA ÖZMÜŞ, MANDIRA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, ESKİCE, YUKARI SARIKAVAK, YAYLA SARIKAVAK, MURATLAR, AŞAĞI SARIKAVAK, YAHŞİHAN YAYLASI, MERKEZ YEDİÖREN, BEŞEVLER, TEPE, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, ALIÇBAŞI, KARADAĞ, MERKEZ YONCATEPE, FERAH, CAMİLİ, ORTA, HOCALAR, BAKIRLI
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1558, 1550, 1549, 1559
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1344/1, KABİL, 1330, 1335, 1328, ÇETİN EMEÇ, 1325, 1329, 1327, 1314
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAOĞLAN, 184., 52, 46, 53, 35, 6, 30., 45, 36, 20.
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
CEBECİ, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, PERİKIZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT CENGİZ KARACA, 1055 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OYMAK, KERVANSARAY, OCAK, DEDE KORKUT, SEMA 3, SEMA 4, SEMA 5, SOYLU 1, SOYLU 2, OVA 3, SEMA 6, SEMA 2, ÖYKÜ 3, GÜLHANE, ÖYKÜ 5, SEMA 1, EBU HANEFİ, SÜNLÜKÖY, ANKARA, KÖŞE, SÜNLÜ, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BELEN, LİDER 2, LİDER, YAZIR, ŞEHADET, ZEMZEM, İSTİKLAL, DESTAN 2, GELİNCİK 6, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, GELİNCİK 7, BAYRAK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1
ŞEBEKE ARIZASI
YAVUZSELİM, PARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARISU, SARISU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 16:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MENDERES, 394
ŞEBEKE ARIZASI
İSMETPAŞA, TEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, BAHÇELİ, 1563, 1581, 1478, 1558, 1566, 1489, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1491, 1488, 1550, 1543, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1578, 1599, 1492, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1554, 1572, 1487, 1624, 1597, 2136, 1551, 2226
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTALİ, S.S.PET K.Y.K. - Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1184 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, KEPİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 2008 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 2008 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜLMEZLER, SAHİP, ÇATÖREN, YENİKAVAK, ÖRENYERİ, ŞEYH, İPSİZ, KAPAKLI, İBİŞLER, ÜMİT, AVCI, DEĞİRMENCİ, PARMAKLI TÜRBE, MÜNEVVERLER, ÖTAGEÇE, HACIOSMAN, KARAEVLİ, DAMKAÇ, EMİRLER, TERZİ, DENGEL, OBRUK, KIRIK, KARAÇOMAK, BALLIK, AKÇAKESE, MUSLA, KARACAÖREN, HAMİT, AŞAĞI, MERKEZ, HACIVELİ, AŞAĞI MUHSİR, ÇANDI, ÇIRAKOĞLU, BULACIK, KUZYAKA, DERVİŞ, SOĞANCI, KAVUN, TABASAK, BAYLAR, ZAFER, TANDIR, KARALAR, ÇAKILLI, CİVEK, KEDİCİK, CUMHURİYET, BEKTAŞ, HACIOĞLU, AĞA, HACILAR, DEMİRCİ, ESENLER, GÖKTAŞ, HATİP, TURHANLI, KADI, YUKARI, BAHADIR, 388, KARGALAR, SARMAŞOĞLU, ALPI, KOZKIRAN, ÇORAK, ALIÇ, ÇÖRTÇÜ, ARPAÇ, EMİRLİ, ÇUHACILAR, ABASIYANIK, HACIÖMER, SAĞARCIK, MENEKŞE, SİRKELİ, KARAKUZ, ORTALIK, ÇAMKENT, YEDİGÖLLER, KAYI, KARA HALLAR, PARLALIK, ZEYBEK, ORTACA, ŞAHİNLER, BAHANA, ÇAL, AYLICA, SOFRANLAR, KADILAR, KURTKAYI, KARAHACILAR, ÇATO, BUDAMIŞ-, BOSTAN, BAŞDEĞİRMENLER, KAYA, YUKARITEPE, ECELER, YUKARI KAVAK, AŞAĞITEPE, ACISU, SEKECEK, GÖMEÇ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÖKÇEHÜYÜK, 1680, ANKARA., KARAAĞIZLI, 886, HACIMURATLI, RUMELİ, 6047, 6030, 6049, 1684, HACILAR KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6038, HABERCİLER SİTESİ, 6037, 6035, 6040, 6042, HACIMURATLI K.Y.KOOP., 6054
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
15, 1, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ABAZLI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAOĞLAN, 184., 52, 46, 53, 35, 6, 30., 45, 36, 20.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ILICA, İNLER, ALAHACILI, BOĞAZKAYA, HIDIRLAR, ŞEHİT OSMAN, HACIMUSLU
ŞEBEKE ARIZASI
BALÇIKHİSAR, İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇATAK, ÇATAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, İNCİRLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DUTÖZÜ
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, GÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ?!, GÜL PINAR, POSTA, 1, ATATÜRK, GÜL, KOÇAK, ÇEŞMELİ, BEY, 2 NOLU, HARMANLAR, BAHÇELER, BAĞDAT, YEŞİLÖZ, NEVZAT AYAZ, AHMET RAŞİT, ORMAN, YAZICIOĞLU, HASTANE, LALE, 232, BOZKUŞ, KÖPRÜLÜ, DERE, İBRAHİM BAŞAR, LOJMAN, ERENLER, AKÇAY, ZİYA GÖKALP, SÜLÜKLÜK, YÜZBAŞI, KURŞUNLU, PEHLİVAN, PINAR, YILDIRIM, ÖZTÜRK, EĞRİDİR, SAĞLIK, BULUT, BİRLİK, KAVAK, YUKARI, OKUL, ORTA, REFİK SAYDAM, MEHMETAKİF, ÇAMLITEPE, MERKEZ, BARBAROS, AŞAĞI, KERTİL, DEMİRCİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1015, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1010, GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, GAZETECİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, ADCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ILICA, İNLER, ALAHACILI, BOĞAZKAYA, HIDIRLAR, ŞEHİT OSMAN, HACIMUSLU
ŞEBEKE ARIZASI
KÖSTENCE, 1354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DUTLUK, 1031 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:07 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
LALAHAN, BAHAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
11.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÖKÇEHÜYÜK, 1680, ANKARA., KARAAĞIZLI, 886, HACIMURATLI, RUMELİ, 6047, 6030, 6049, 1684, HACILAR KÜME, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6038, HABERCİLER SİTESİ, 6037, 6035, 6040, 6042, HACIMURATLI K.Y.KOOP., 6054
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ILICA, İNLER, ALAHACILI, BOĞAZKAYA, HIDIRLAR, ŞEHİT OSMAN, HACIMUSLU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞ EVLERİ, YAYLA, KARGALI, KIZILCAKIŞLA, KARGALI MÜCAVİR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAŞAK, CANKURTARAN, CENGİZHAN, EFE, ADNAN MENDERES, OĞUZHAN, SAKARYA, TUZCULAR, YUVA, ÖZGÜR, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, BİLEN, DEDE EFENDİ, GORDİON, MENEKŞE, SARAY
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, BAĞEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KILIÇ_1, GÜMÜŞOLUK, ERGUVAN, 564
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, YAVUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, YAVUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ELEY, ELEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 09:44 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHİ MESUD, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, BAHÇELİ, 1563, 1581, 1478, 1558, 1566, 1489, ONUR, ŞEHİT CELAL İŞEN, 51.., 1570, 1522, 1491, 1488, 1550, 1543, 1601, 1589, 1588, 1587, 1573, 1602, 1578, 1599, 1492, 1494, 1493, 1604, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1515, 1490, 1554, 1572, 1487, 1624, 1597, 2136, 1551, 2226
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İRFAN EFE, ETİ, ATASOY, ZÜBEYDE HANIM
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SU ARITMA TESİSLERİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TATLAR KÖYÜ
ŞEBEKE ARIZASI
YENİKAYI, YENİKAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALAZGİRT, ŞEFKAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MENDERES, YUNUS EMRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜLMEZLER, SAHİP, ÇATÖREN, YENİKAVAK, ÖRENYERİ, ŞEYH, İPSİZ, KAPAKLI, İBİŞLER, ÜMİT, AVCI, DEĞİRMENCİ, PARMAKLI TÜRBE, MÜNEVVERLER, ÖTAGEÇE, HACIOSMAN, KARAEVLİ, DAMKAÇ, EMİRLER, TERZİ, DENGEL, OBRUK, KIRIK, KARAÇOMAK, BALLIK, AKÇAKESE, MUSLA, KARACAÖREN, HAMİT, AŞAĞI, MERKEZ, HACIVELİ, AŞAĞI MUHSİR, ÇANDI, ÇIRAKOĞLU, BULACIK, KUZYAKA, DERVİŞ, SOĞANCI, KAVUN, TABASAK, BAYLAR, ZAFER, TANDIR, KARALAR, ÇAKILLI, CİVEK, KEDİCİK, CUMHURİYET, BEKTAŞ, HACIOĞLU, AĞA, HACILAR, DEMİRCİ, ESENLER, GÖKTAŞ, HATİP, TURHANLI, KADI, YUKARI, BAHADIR, 388, KARGALAR, SARMAŞOĞLU, ALPI, KOZKIRAN, ÇORAK, ALIÇ, ÇÖRTÇÜ, ARPAÇ, EMİRLİ, ÇUHACILAR, ABASIYANIK, HACIÖMER, SAĞARCIK, MENEKŞE, SİRKELİ, KARAKUZ, ORTALIK, ÇAMKENT, YEDİGÖLLER, KAYI, KARA HALLAR, PARLALIK, ZEYBEK, ORTACA, ŞAHİNLER, BAHANA, ÇAL, AYLICA, SOFRANLAR, KADILAR, KURTKAYI, KARAHACILAR, ÇATO, BUDAMIŞ-, BOSTAN, BAŞDEĞİRMENLER, KAYA, YUKARITEPE, ECELER, YUKARI KAVAK, AŞAĞITEPE, ACISU, SEKECEK, GÖMEÇ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KALKANDELEN, AYDINLAR, GAZİ, AŞIK, PAPATYA, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL, TEVFİK KIŞ, ŞEHİT ERKAN ER, CUMHURİYET, AVŞAR, ŞEHİT UHUT KADİR IŞIK, ÇİMEN, NEVZAT AYAZ, ORDUERİLER, YILMAZ KOCABAŞ, MOLLA, KABİR, AKPUNARLAR, ADEM, LALE, RIZA ALAN, SEMER, ŞEHİT RAMAZAN UNCU, İSTANBUL, KARACAÖREN, İSMAİL HAKKI KARADAYI, ÜÇGÜLLER, BAYIR, MEHMET AKİF ERSOY, AHMET YESEVİ, MEVLANA, PINAR, YENİ PINAR, YILMAZ, METİN ALABAŞ, YAŞAR DOĞU, ESKİ ANKARA, CEBECİLER, OSMAN DEDE, AYDOĞDU, YAHYA ÖZEN, YAPRAKLI, ÇARŞI, RIZA DOĞAN, ŞEHİT METEHAN ALPKAYA, HASAN SEVİNÇ, ESKİ POSTANE, ŞEHİT MUSTAFA ERDAL, DOĞULAR, YAVUZ, SEVİNÇ, İSTİKLAL, DİKİLİTAŞ, DEMİRCİLER, ÇİYNİ, ARA, YAYLA KENT, HOCA, MEMİŞAĞA, NEVZAT AYAZ, ÖKSÜZ, ULUTAŞ, AKIN, KAPLICA, PAŞALAR, DOĞANCILAR, CAMİ, ?!, 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP., BAYINDIR, EMELER, DAMLA, ORTAKÖY, KAHRAMAN, TERZİ, BALCI, TOPUZLAR, BÜYÜKHABEŞ, YAYLA, ÜNSALLAR, NUH AĞA, MELEK, İLYASOĞLU, EMİN, ŞENTÜRK, BELEDİYE, BALLI, ÜNVERDİ, HAMAM, EMİKLER, HAMDİ, HASANAĞA, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, BAKIR, ÇAVUŞ, MİMARSİNAN, KADI, UĞUR, KOCA, ARICI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, KÖROĞLU, KARATAŞ, MUALLİM, GAMZE, VEZİR, OKUL, HALİME, MANASTIR, BİLGE KAAN, KÖSE, VATAN, MUSA, ADNAN MENDERES, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, BOZKUŞ, ÇAVUŞ DEDE, ÇIRÇIR, ELMA DERE, KAPLAN, ÇİÇEK, BEYAZIT, EĞRİOĞLU, FATMA HATUN, GÜL, KAFTAN HATUN, KİRAZ, ŞAKİRAĞA, ŞERAFETTİN KAHVECİ, ÇELİKTENLER, ERENLER, ERSOYLAR CIKMAZI, SAKARYA, NAKİBOĞLU, ŞEHİT AHMET YALÇINKAYA, UZUN, CANBAZLAR, ÇİĞDEM, ÇAYIR, ŞEHİT HASAN BİLGİN, YAŞAR EKİN, BATTAL GAZİ, BAYRAK, ESKİ OKULLAR, PAZAR MEYDANI, SEVGİ, TEVFİK YAZICI, ALİ SİNAN, ABDULHALUK RENDA, ÇAVUŞLAR, ALAATTİN CECELİ, ÇAMLICA, HACI SOFTOĞLU, MUHTAR BİLAL, ŞHT. AHMET, YUNUS ÇAVUŞ, ZÜBEYDE HANIM, AHMET HOCA, NURHAN ÖÇ, ALİ DİŞÇİ, HAYDAR ÇAVUŞ, SİNİRARDI, AVNİ AKYOL, HUZUR, OKUL YOLU, DEĞİRMEN, İSTASYON, PTT, LEYLEKLİK 2., HIZIR, CELAL USTA, MAHMUT ATALAY, ILIPINAR/7, KEMALETTİN ERSOY, ADNANMENDERES, AŞIKLAR, AHMET KOÇAK, KAFTANHATUN, TURGUTÖZAL, ÇETİN, AŞAĞI HARMAN, BAL, AVNİ GÖKDEMİR, SALKIM, HATİPLER, MANOLYA, MİMAR SİNAN, MEHTAP, TURGUT ÖZAL, YUNUS, MESİR, BİLAL YÜCE, EŞREF IŞIK, SAĞLIK, LEYLAK, RAFET ÖZTÜRK, DAVA, ORTA, GÜNEY, RECEP KOÇAK, ŞEHİT GÜLTEKİN KARAMAN, FATİH SULTAN MEHMET, MENEKŞE, ÜNAL, BÜYÜKGÖL, ŞEKER, ÇANKIRI, AHMET DAVUTOĞLU, KALAYCI OSMAN, ILIPINAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜZBAŞI, GÖL, YAVUZ SULTAN SELİM, NADİR DOĞAN, ŞEHİT ALİ UNCU, KÖR HAFIZ, AHMETADİL, HÜRRİYET, GÜVEN, ÇAYYOLU, İNÖNÜ, YEŞİL YURT, GÜNDÜZ, ÇATMAPINAR, KAYMAK, YUNUS EMRE, ANKARA, DOĞAN, DEMİREL, DERE, TEKSOL, BİLGİN, ULU, ÇIKMAZ, MİRALAY HALİT BEY, HAMAMÖNÜ, MİLLET, ONAY, ŞAHİN, SELÇUK, ULUÇAY, ÇEŞME ÜSTÜ, TEPE, HEKİM, SÖĞÜTLÜ, ŞEKERCİLER, ACİZ, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, ÇALIŞKAN, ÇINAR, EMİNÖNÜ, GÖRKEM, KARACA ÖREN, ŞİRİN, YILDIRIM BEYAZIT, CAMİİ, DİBECİK, FETİH, HİCRAN, KÖŞEM, OSMAN EFENDİ, SAKİNLER, TAŞ KAVMİ, TUTKULAR, UYANIK, FATİH, ARI, ATATÜRK_1, ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜDÜREK, KENAN EVREN, KURT, LEVENT, ÖZYOLU, YAZICIOĞLU, ABDÜLHAMİT HAN, BARBAROS, DEDE, HAMİDİYE, FEVZİ PAŞA, TUFAN ÇIKMAZI, YEŞİLÖZ, ÇEŞME YANI, AKKAYA ALTI, KAYILAR, TUNA NEHRİ, PİRİ REİS, KARDELEN, HANIMELİ, DEDE KORKUT, AŞAĞI KAYI, İSMAİL HAKKI KARADAYI/5, NURETTİN OK-, KIZIL TEPE, TUZLA, DEDE YANI, ŞEHİT YUNUS BAŞ, YUKARI YAYLA, 31, SANAYİ, 17, 10, OSMAN GAZİ, YAVUZ SELİM, HARMAN, MEHMET AKİF, AYDOS, CAMİ YOLU, BÜYÜK KAYI, ŞEN, GÜLLER, GÖKDOĞAN, GÖÇET MEVKİ, EĞRİKAYA, AKSU, GÖKÇEÖZ, ŞEHİT YUNUS BAŞ 1
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ?!, GÜL PINAR, POSTA, 1, ATATÜRK, GÜL, KOÇAK, ÇEŞMELİ, BEY, 2 NOLU, HARMANLAR, BAHÇELER, BAĞDAT, YEŞİLÖZ, NEVZAT AYAZ, AHMET RAŞİT, ORMAN, YAZICIOĞLU, HASTANE, LALE, 232, BOZKUŞ, KÖPRÜLÜ, DERE, İBRAHİM BAŞAR, LOJMAN, ERENLER, AKÇAY, ZİYA GÖKALP, SÜLÜKLÜK, YÜZBAŞI, KURŞUNLU, PEHLİVAN, PINAR, YILDIRIM, ÖZTÜRK, EĞRİDİR, SAĞLIK, BULUT, BİRLİK, KAVAK, YUKARI, OKUL, ORTA, REFİK SAYDAM, MEHMETAKİF, ÇAMLITEPE, MERKEZ, BARBAROS, AŞAĞI, KERTİL, DEMİRCİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FATİH SULTAN MEHMET, SEBZE BAHÇELERİ, SEDEF, SİNCAP, İSTANBUL, TURGUT ÖZAL 1, TURGUT ÖZAL
ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, S.S ÖZ ANKARA GIDA İHT.VE TOPT.İŞ.YAPI KOOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, 3972 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 10:41 'da verilmesi planlanmaktadır.
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