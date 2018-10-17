Elektrik Kesintisi 10 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 10 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
10 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESKİ KARACALAR, GAZİ İSMAİL CANTÜRK, MİMOZA, MARAŞAL, MECİDİYE, MEŞALE, MACERA, MUHTEREM, MUDANYA, MIZIKA, MORSALKIM, MAŞA, NAME, MİLLİ, MOZAİK, MUHTEŞEM, MİNNET, MÜDAFA, MALKOÇOĞLU, MERGÜZE, MEZİYET, NEŞELİ, MAZBUT, 129
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BALIKHİSAR KÖY İÇİ, MESKENİM NUR YAP.KOP., ÖZAL, ÇUBUK YOLU (24. KM), ÇANKIRI, KOCA SEYİT ONBAŞI, 27, 46, YILDIRIM BEYAZIT, 26, 33, HALİDE EDİP ADIVAR, 29, 30, 34, NENEHATUN, TURGUT REİS, ANKARA, HİSAR, YILDIRIM, SARACALAR
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
286, 371, 360, 329, 372, 366, 363, 367, 365, 9999 (YIKILAN KONUTLAR, 362, 370, 1839, 358
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM BEYAZIT, ALTINDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZTEPE, 197/4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PEÇENEK, PEÇENEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621
ŞEBEKE ARIZASI
HACIVELİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AKKOYUNLU, AKKOYUNLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKBIYIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AFŞAR, 201 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, 15 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ABAZLI, 103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIHACIBEKİR, YUKARIHACIBEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780, 3236
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACISU, KUYUMCUTEKKE, MACUN
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAKAVAK, AKÇAKAVAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEY, BENLİ YAYLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUYUBAŞI, KUYUBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780, 3236
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
286, 371, 360, 329, 372, 366, 363, 367, 365, 9999 (YIKILAN KONUTLAR, 362, 370, 1839, 358
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLIDERE, ESAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SANCAK, 526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARATAŞ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HİLAL, 694 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESATOĞLU, BARDACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARBAROS, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, BİŞKEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 09:12 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI ÇAVUNDUR, 23. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, SUSUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUHSİN YAZICIOĞLU, PAZAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 11:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MAHMUTOĞLAN, MAHMUTOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:39 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
LALABEL, ADİL YALMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ZAMBAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, BÜYÜK CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLDERE FATİH, ÇİFTLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EDİĞE, EDİĞE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1467, ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 804
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, KÜRŞAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TUNAHAN, 1.TBMM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, 2118 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2.MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780, 3236
ŞEBEKE ARIZASI
SEĞMENLER, 948 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALLIKPINAR, 1478/1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAALİ YAZLIK, 18 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAVRUCUK, GORGİT YAYLASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SELAMETLİ ŞEHİT EMRAH, GÖLYERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACIHASAN, 1707 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GARİPÇE, GARİPÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAKESE, AKÇAKESE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAKESE, AKÇAKESE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, BEGONYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
DAĞYAKA, BÜYÜKSARAY TOP. İŞY. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIŞLA, KIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, UYURCA
ŞEBEKE ARIZASI
CUMA SARAY, HÜSEYİN SAĞIRKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ARKBÜRK, ARKBÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMA SARAY, 3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 08:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KAVACIK SUBAYEVLERİ, KÖKNAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, ELMAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1435 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, ALTIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, ALTIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRENCİK, ÖRENCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇELTİKÇİ, SAĞLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, ENGÜREL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BERÇİNÇATAK, BERÇİNÇATAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞIADA, AŞAĞIADA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞIADA, AŞAĞIADA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 06:26 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
286, 371, 360, 329, 372, 366, 363, 367, 365, 9999 (YIKILAN KONUTLAR, 362, 370, 1839, 358
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, 1483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EGE, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, HANÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARTALTEPE, 311 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, HAN 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAAĞAÇ, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
DEREKÖY, DEREKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY CUMHURİYET, ERDEM_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA, TESTİCİLER, HAMZALI
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLOVA, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:41 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DOĞANKAYA, DOĞANKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, SEZAİ KÜÇÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKDAMLACIK, BÜYÜKDAMLACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:36 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, ATATÜRK.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FEVZİ ÇAKMAK, ESKİ BUCUK BAHÇELER- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
3751, 3768, ALLITURNA, 3752, KARLIDAĞ
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, 1.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KALETEPE, 875 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KALETEPE, 875 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZEVLER, 945 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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