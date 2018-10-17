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Elektrik Kesintisi 10 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 10 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 10.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 10 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 10.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 10 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 10 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

10 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESKİ KARACALAR, GAZİ İSMAİL CANTÜRK, MİMOZA, MARAŞAL, MECİDİYE, MEŞALE, MACERA, MUHTEREM, MUDANYA, MIZIKA, MORSALKIM, MAŞA, NAME, MİLLİ, MOZAİK, MUHTEŞEM, MİNNET, MÜDAFA, MALKOÇOĞLU, MERGÜZE, MEZİYET, NEŞELİ, MAZBUT, 129

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BALIKHİSAR KÖY İÇİ, MESKENİM NUR YAP.KOP., ÖZAL, ÇUBUK YOLU (24. KM), ÇANKIRI, KOCA SEYİT ONBAŞI, 27, 46, YILDIRIM BEYAZIT, 26, 33, HALİDE EDİP ADIVAR, 29, 30, 34, NENEHATUN, TURGUT REİS, ANKARA, HİSAR, YILDIRIM, SARACALAR

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 286, 371, 360, 329, 372, 366, 363, 367, 365, 9999 (YIKILAN KONUTLAR, 362, 370, 1839, 358

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM BEYAZIT, ALTINDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZTEPE, 197/4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PEÇENEK, PEÇENEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIVELİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKKOYUNLU, AKKOYUNLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKBIYIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AFŞAR, 201 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, 15 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ABAZLI, 103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARIHACIBEKİR, YUKARIHACIBEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780, 3236

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ACISU, KUYUMCUTEKKE, MACUN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKÇAKAVAK, AKÇAKAVAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNEY, BENLİ YAYLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUYUBAŞI, KUYUBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780, 3236

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 286, 371, 360, 329, 372, 366, 363, 367, 365, 9999 (YIKILAN KONUTLAR, 362, 370, 1839, 358

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLIDERE, ESAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAK, 526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARATAŞ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİLAL, 694 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESATOĞLU, BARDACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARBAROS, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, BİŞKEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 09:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI ÇAVUNDUR, 23. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SUSUZ, SUSUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUHSİN YAZICIOĞLU, PAZAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 11:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MAHMUTOĞLAN, MAHMUTOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:39 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALABEL, ADİL YALMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ZAMBAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, BÜYÜK CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLDERE FATİH, ÇİFTLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EDİĞE, EDİĞE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1467, ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 804

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELVAN, KÜRŞAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TUNAHAN, 1.TBMM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 30 AĞUSTOS, 2118 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2.MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780, 3236

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEĞMENLER, 948 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALLIKPINAR, 1478/1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAALİ YAZLIK, 18 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVRUCUK, GORGİT YAYLASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SELAMETLİ ŞEHİT EMRAH, GÖLYERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIHASAN, 1707 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GARİPÇE, GARİPÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKÇAKESE, AKÇAKESE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKÇAKESE, AKÇAKESE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, BEGONYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 DAĞYAKA, BÜYÜKSARAY TOP. İŞY. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIŞLA, KIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, UYURCA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMA SARAY, HÜSEYİN SAĞIRKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ARKBÜRK, ARKBÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMA SARAY, 3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 08:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVACIK SUBAYEVLERİ, KÖKNAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAKAYA, ELMAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1435 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAKAYA, ALTIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAKAYA, ALTIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRENCİK, ÖRENCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇELTİKÇİ, SAĞLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, ENGÜREL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BERÇİNÇATAK, BERÇİNÇATAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞIADA, AŞAĞIADA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞIADA, AŞAĞIADA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 06:26 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 286, 371, 360, 329, 372, 366, 363, 367, 365, 9999 (YIKILAN KONUTLAR, 362, 370, 1839, 358

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYAŞ, 1483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EGE, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, HANÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARTALTEPE, 311 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, HAN 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAAĞAÇ, 205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEREKÖY, DEREKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY CUMHURİYET, ERDEM_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA, TESTİCİLER, HAMZALI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLOVA, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:41 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOĞANKAYA, DOĞANKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, SEZAİ KÜÇÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKDAMLACIK, BÜYÜKDAMLACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.02.2022 10:36 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, ATATÜRK.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FEVZİ ÇAKMAK, ESKİ BUCUK BAHÇELER- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 3751, 3768, ALLITURNA, 3752, KARLIDAĞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SUSUZ, 1.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALETEPE, 875 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALETEPE, 875 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZEVLER, 945 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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