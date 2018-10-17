Elektrik Kesintisi 11 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 11 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 11.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 11 .05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 11 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACALAR, KARACALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞDAŞ, KARA AHMET, CEPHE, ÇAĞRI, ÇAKILTAŞ, ÇEMBER, EKİM, ŞEHİT CEMALETTİN, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, BURAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, BİGA 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBOYALIK, 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ATATÜRK, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ÜÇEM, HÜRRİYET, ERGİN YAYLASI, AKKOYUNLU, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, YAYLALIÖZÜ, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, KEKLİCEK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TULUMTAŞ, 1221, 1233, 2932, 1220, 36, 2924, KİŞİNEV, 1225, KIZILCAŞAR, 2938, 1227, 2936, İNCEK GÖKKUŞAĞI, 2310, 2935, 1226, S.S. ATAKENT, 1215

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABAZLI, 103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ACISU, KUYUMCUTEKKE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVAŞIK, BOZTEPE KÜME EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVAŞIK, BOZTEPE KÜME EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVAŞIK, ŞEHİT HALİL KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 18:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜSELLİM, MÜSELLİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYABAŞI, HACI MEHMET EFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBOYALIK, 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ATATÜRK, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ÜÇEM, HÜRRİYET, ERGİN YAYLASI, AKKOYUNLU, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, YAYLALIÖZÜ, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, KEKLİCEK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TULUMTAŞ, 1221, 1233, 2932, 1220, 36, 2924, KİŞİNEV, 1225, KIZILCAŞAR, 2938, 1227, 2936, İNCEK GÖKKUŞAĞI, 2310, 2935, 1226, S.S. ATAKENT, 1215

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3178 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, 69 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI DİKMEN, 648 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 3307 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, AŞKABAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3039 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİÇÖTE

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KURTULUŞ, KİRAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİTLİK, HARMAN 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KURTULUŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TUNAHAN, KUVAYIMİLLİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, KUVAYIMİLLİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALSANCAK, 2125 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2472 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALSANCAK, 1799 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBOYALIK, 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ATATÜRK, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ÜÇEM, HÜRRİYET, ERGİN YAYLASI, AKKOYUNLU, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, YAYLALIÖZÜ, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, KEKLİCEK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TULUMTAŞ, 1221, 1233, 2932, 1220, 36, 2924, KİŞİNEV, 1225, KIZILCAŞAR, 2938, 1227, 2936, İNCEK GÖKKUŞAĞI, 2310, 2935, 1226, S.S. ATAKENT, 1215

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OYACA AKARSU, ATATÜRK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAOĞLAN, KARAOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 4233 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI, 13 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BUMSUZ, ANKARA_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇELTİKLİ, ÇELTİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HALİDE EDİP ADIVAR, KARAGÖL, KANALALTI, KIZILIRMAK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, 74 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DAĞYAKA, 2030 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBOYALIK, 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ATATÜRK, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ÜÇEM, HÜRRİYET, ERGİN YAYLASI, AKKOYUNLU, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, YAYLALIÖZÜ, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, KEKLİCEK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇEÖREN, GÖKÇEÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 10:16 'da verilmesi planlanmaktadır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1723, 975, YEŞİL KUŞAK, 1711, 1712/1, 1725/1, NARİN, 1725/2, 1704, 1725

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ADNAN MENDERES, 1041 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEBAŞI, ÇIĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEBAŞI, ÇIĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BADEMLİK, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAMİL OCAK, EMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEBAŞI, ÇIĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUŞCUÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİCE, ACISU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1723, 975, YEŞİL KUŞAK, 1711, 1712/1, 1725/1, NARİN, 1725/2, 1704, 1725

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TULUMTAŞ, 1221, 1233, 2932, 1220, 36, 2924, KİŞİNEV, 1225, KIZILCAŞAR, 2938, 1227, 2936, İNCEK GÖKKUŞAĞI, 2310, 2935, 1226, S.S. ATAKENT, 1215

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİSKET, 620/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 10:46 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUTLU, 456 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 11:37 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CENGİZHAN, 857 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELENALAN, BELENALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELENALAN, BELENALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCU, ÖRNEK KUŞCU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MERKEZ, BARBAROS HAYRETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKELİ YEŞİLOVA, 107 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 10:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, KARAMOLLAUŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANAYURT., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, ÇİÇEKTEPE, ESENLER, ESENLER MEZRA, POLATLAR, 1643, 1644, 1610, 1656, 1607, 1630, 1611, 1612, 1603, 1608, 1628, 1658, 1617, 1601, 1614, 1615, 1625, 1618, 1619, 1602, 1620, 1621, 1629, 1657, 1659, 1616, 1626, 1627, 1646, 1632, 1631, 1641, 1634, 1636, 1649, 1638, 1640, 1606, 1652, 1648, 1609, 1613, 1705, TATLAR KÖYÜ, 2203, YENİ PEÇENEK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB, ANKARA DÖKÜMCÜLER İHTİSAS OSB 4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BACI, BACI. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, 560 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, 373 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, BATI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEŞTEPE, MERTEBE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZEY YILDIZI, 3605 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUVAKÖY, 3704/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇARŞI, ÖZEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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