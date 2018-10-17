Elektrik Kesintisi 11 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 11.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 11 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARACALAR, KARACALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇAĞDAŞ, KARA AHMET, CEPHE, ÇAĞRI, ÇAKILTAŞ, ÇEMBER, EKİM, ŞEHİT CEMALETTİN, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, BURAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, BİGA 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ATATÜRK, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ÜÇEM, HÜRRİYET, ERGİN YAYLASI, AKKOYUNLU, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, YAYLALIÖZÜ, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, KEKLİCEK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TULUMTAŞ, 1221, 1233, 2932, 1220, 36, 2924, KİŞİNEV, 1225, KIZILCAŞAR, 2938, 1227, 2936, İNCEK GÖKKUŞAĞI, 2310, 2935, 1226, S.S. ATAKENT, 1215
ŞEBEKE ARIZASI
ABAZLI, 103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACISU, KUYUMCUTEKKE
ŞEBEKE ARIZASI
AYVAŞIK, BOZTEPE KÜME EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYVAŞIK, BOZTEPE KÜME EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYVAŞIK, ŞEHİT HALİL KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 18:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
MÜSELLİM, MÜSELLİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYABAŞI, HACI MEHMET EFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ATATÜRK, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ÜÇEM, HÜRRİYET, ERGİN YAYLASI, AKKOYUNLU, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, YAYLALIÖZÜ, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, KEKLİCEK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TULUMTAŞ, 1221, 1233, 2932, 1220, 36, 2924, KİŞİNEV, 1225, KIZILCAŞAR, 2938, 1227, 2936, İNCEK GÖKKUŞAĞI, 2310, 2935, 1226, S.S. ATAKENT, 1215
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3178 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, 69 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI DİKMEN, 648 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 3307 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, AŞKABAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3039 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESKİÇÖTE
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KURTULUŞ, KİRAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, HARMAN 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KURTULUŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TUNAHAN, KUVAYIMİLLİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, KUVAYIMİLLİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALSANCAK, 2125 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2472 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALSANCAK, 1799 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ATATÜRK, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ÜÇEM, HÜRRİYET, ERGİN YAYLASI, AKKOYUNLU, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, YAYLALIÖZÜ, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, KEKLİCEK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TULUMTAŞ, 1221, 1233, 2932, 1220, 36, 2924, KİŞİNEV, 1225, KIZILCAŞAR, 2938, 1227, 2936, İNCEK GÖKKUŞAĞI, 2310, 2935, 1226, S.S. ATAKENT, 1215
ŞEBEKE ARIZASI
OYACA AKARSU, ATATÜRK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAOĞLAN, KARAOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 4233 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, 13 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BUMSUZ, ANKARA_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇELTİKLİ, ÇELTİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HALİDE EDİP ADIVAR, KARAGÖL, KANALALTI, KIZILIRMAK
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 74 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DAĞYAKA, 2030 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ATATÜRK, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ÜÇEM, HÜRRİYET, ERGİN YAYLASI, AKKOYUNLU, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, YAYLALIÖZÜ, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, KEKLİCEK
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEÖREN, GÖKÇEÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 10:16 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1723, 975, YEŞİL KUŞAK, 1711, 1712/1, 1725/1, NARİN, 1725/2, 1704, 1725
ŞEBEKE ARIZASI
ADNAN MENDERES, 1041 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPEBAŞI, ÇIĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPEBAŞI, ÇIĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BADEMLİK, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAMİL OCAK, EMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPEBAŞI, ÇIĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUŞCUÖREN
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, ACISU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1723, 975, YEŞİL KUŞAK, 1711, 1712/1, 1725/1, NARİN, 1725/2, 1704, 1725
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TULUMTAŞ, 1221, 1233, 2932, 1220, 36, 2924, KİŞİNEV, 1225, KIZILCAŞAR, 2938, 1227, 2936, İNCEK GÖKKUŞAĞI, 2310, 2935, 1226, S.S. ATAKENT, 1215
ŞEBEKE ARIZASI
MİSKET, 620/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 10:46 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUTLU, 456 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 11:37 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
CENGİZHAN, 857 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BELENALAN, BELENALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BELENALAN, BELENALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCU, ÖRNEK KUŞCU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
MERKEZ, BARBAROS HAYRETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLOVA, 107 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.05.2022 10:52 'da verilmesi planlanmaktadır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, KARAMOLLAUŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANAYURT., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, ÇİÇEKTEPE, ESENLER, ESENLER MEZRA, POLATLAR, 1643, 1644, 1610, 1656, 1607, 1630, 1611, 1612, 1603, 1608, 1628, 1658, 1617, 1601, 1614, 1615, 1625, 1618, 1619, 1602, 1620, 1621, 1629, 1657, 1659, 1616, 1626, 1627, 1646, 1632, 1631, 1641, 1634, 1636, 1649, 1638, 1640, 1606, 1652, 1648, 1609, 1613, 1705, TATLAR KÖYÜ, 2203, YENİ PEÇENEK
ŞEBEKE ARIZASI
MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB, ANKARA DÖKÜMCÜLER İHTİSAS OSB 4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BACI, BACI. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, 560 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, 373 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
İNÖNÜ, BATI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞTEPE, MERTEBE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUZEY YILDIZI, 3605 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, 3704/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇARŞI, ÖZEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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