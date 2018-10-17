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Elektrik Kesintisi 11 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 11 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 11.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 11 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 11.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 11 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

11 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DORUK, DESTAN 3, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, SÜNLÜ, GELİNCİK 1, GELİNCİK 2, GELİNCİK 4, DADAŞ 1, DADAŞ 2, DOĞAN 4, DESTAN 2, DESTAN 1, ÇELİKLİ, BAYRAK

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERİDUN ÇELİK, 1048 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARAJ, DANDANAKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, 579 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.01.2022 12:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINLIKEVLER, ÇAĞDAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERİDUN ÇELİK, 1762 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAVUZ SULTAN, PAŞA, KAZIM KARABEKİR, FATİH, İSTİKLAL, POLATLI 2, ÇİFTLİK, SELBASAN, ERTEKİN, KAĞNI YOLU

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OĞULBEY, BEYNAM, DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA, BÜYÜKCAMİLİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, ŞEHRİBAN, ÇATALÇEŞME, KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKCAMİLİ, ÜÇEM, 19 MAYIS, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KÜÇÜKBAYAT, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÖREN, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SIRAPINAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, KEKLİCEK, YENİKÖY

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, ŞEHRİBAN, ÇATALÇEŞME, KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKCAMİLİ, ÜÇEM, 19 MAYIS, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KÜÇÜKBAYAT, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÖREN, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SIRAPINAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, KEKLİCEK, YENİKÖY

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇAY KENARI, KARAPINAR MEVKİİ, ŞEHİT YILMAZ TANRISEVER, 100. YIL, ŞEHİT ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR, KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ., VALİ DOĞAN ÜNLÜSOY, PRF.DR.GAZİ YAŞARGİL, MADADIN, SÜMBÜL 1

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AŞAĞI ÇAVUNDUR, P.T.T., MİLLİ PARK KÜMESİ, NUR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DORUK, DESTAN 3, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, SÜNLÜ, GELİNCİK 1, GELİNCİK 2, GELİNCİK 4, DADAŞ 1, DADAŞ 2, DOĞAN 4, DESTAN 2, DESTAN 1, ÇELİKLİ, BAYRAK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCA, KIZILCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMİRCİ, 1 KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALABEL, BENER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1.TBMM, 187, 201, 246, 183, 185, 186, 189, 198, 248, 251, 190, KUVAYIMİLLİYE

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, ŞEHRİBAN, ÇATALÇEŞME, KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKCAMİLİ, ÜÇEM, 19 MAYIS, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KÜÇÜKBAYAT, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÖREN, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SIRAPINAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, KEKLİCEK, YENİKÖY

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYYILDIZ, 1543 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTASYON, GÜZELYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.01.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT OSMAN AVCI, MALAZGİRT 1071 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTALİ, 3500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRACIK, BOTAŞ ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OĞULBEY, BEYNAM, DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA, BÜYÜKCAMİLİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA., GÖKÇEHÜYÜK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, ŞEHRİBAN, ÇATALÇEŞME, KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKCAMİLİ, ÜÇEM, 19 MAYIS, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KÜÇÜKBAYAT, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÖREN, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SIRAPINAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, KEKLİCEK, YENİKÖY

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTUNÇANAK, ALTUNÇANAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEYVABÜKÜ, MEYVABÜKÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAĞA, BELEDİYE MEYDANI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAMANLAR, KAMANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇATAK, ÇATAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ZEHRA, KARAGÖL

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HASAN TAHSİN, KARAGÖL

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SATIKADIN, SATIKADIN- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 91 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, AYASOFYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.01.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 27 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, ŞEHRİBAN, ÇATALÇEŞME, KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKCAMİLİ, ÜÇEM, 19 MAYIS, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KÜÇÜKBAYAT, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÖREN, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SIRAPINAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, KEKLİCEK, YENİKÖY

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 174, SOYLU, ALMUS, AYSEKİ, SAĞLICAN, 180, 142, HACI BEKTAŞ, SEVAL

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1015, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1010, GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KIZILTOPRAK, MERKEZ, AKMANLAR-1, TÜKENMEZLER, GANİDERE, ÇOLAKLAR, ÇATALLAR, BOZKURT, KİRAZLAR, KUMBOSTANI, ÖMERBAŞI, KARAŞLAR, SEYİSOĞLU, SOĞUK SU, ATATÜRK, KADIOĞLU, ALAGÖZLER, SUNAY, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, BOSTANCILAR, BEZİRCİLER, ERFEYLİ, KARAÖZ, KIRAN, ERİKCİLER, ÇÖTÜROĞLU, BADIRAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MAHMUTBEY 1, ÇANDARLI, YAVUZ, BALLIBABA, ÇİMEN, BATUHAN, BAHTİYAR, BEYLERBEYİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAKAYA, ÖZDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 UFUKTEPE, 1256 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.01.2022 11:28 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OĞLAKCI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, ŞEHRİBAN, ÇATALÇEŞME, KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKCAMİLİ, ÜÇEM, 19 MAYIS, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KÜÇÜKBAYAT, AVNİ AKYOL, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÖREN, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SIRAPINAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, KEKLİCEK, YENİKÖY

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIMÖREN, YAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, ŞEKERLİ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, ZİRAAT, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, 124, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KONAKYANI, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTIAĞAÇ, 181 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DERBENT, 1252. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AYDIN

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ATLAS, BIYIKTAY, CANKURTARAN, HARMAN, MEHMETÇİK, SARAY, SİMEN, USLU, YALÇIN, ŞEREN, DEDE EFENDİ, HİKMET ÖZ, ATİLLA, BAKIR, BAŞAK, DELTA, TARLA, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MAHMUTBEY 1, ÇANDARLI, YAVUZ, BALLIBABA, ÇİMEN, BATUHAN, BAHTİYAR, BEYLERBEYİ

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 FADILLI, FADILLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.01.2022 16:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, ŞEHİT HALİL ÇANKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.01.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, ŞEHİT HALİL ÇANKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANLI, POLAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.01.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, AKSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 174, SOYLU, ALMUS, AYSEKİ, SAĞLICAN, 180, 142, HACI BEKTAŞ, SEVAL

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, SEVAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAMLICA, ÇAMLICA MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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