  • BIST 2.029,54
  • Altın 788.20267
  • Dolar 13.5592
  • Euro 15.4405
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -6 °C
»

Elektrik Kesintisi 11 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 11 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 11.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 11 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 11.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 11 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

11 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINLIKEVLER, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞİKKAYA, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVAŞIK, KUMSÜREN SAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 428 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEVLET, MERASİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 58 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARBAROS, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CEVİZLİDERE, CEVİZLİDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELTEPE, GÜZELKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AŞAĞI ÇAVUNDUR, P.T.T., MİLLİ PARK KÜMESİ, NUR, KARAGÖL, KORDON 18

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SEMA 8, SUBAŞI, OYMAK, YAYLA 4, YAYLA 9, YAYLA 2, YAYLA 3, YAYLA 15, KERVANSARAY, ÇAYIR, OCAK, DEDE KORKUT, SEMA 3, SEMA 4, SEMA 5, SOYLU 1, SOYLU 2, OVA 3, GÖKYÜZÜ, BEDİR, SEMA 6, AHİ EVRAN, MÜCADELE, YAYLA 8, SEMA 2, ÖYKÜ 3, GÜLHANE, YAYLA 10, ÖYKÜ 5, YAYLA 5, YAYLA 6, YAYLA 7, SEMA 1, YAYLA 1, EBU HANEFİ, HALİÇ, SEMA 7, YAYLA 11, YAYLA 12, YAYLA 14, SÜNLÜKÖY, ANKARA, KÖŞE, SÜNLÜ, SARAY, SEMA, ANKARA(2.KISIM), ÇAĞRI, YAYLA, ÖYKÜ, ÇAĞRIBEY KÜME, BEŞEVLER, HARMANYOLU, TUĞBA 6, TUĞBA 10, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BELEN, EMEK, LİDER 2, LİDER, YAZIR, ŞEHADET, ZEMZEM, TUĞBA 5, TUĞBA 4, İSTİKLAL, BELEN 1, DESTAN 2, GELİNCİK 6, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, GELİNCİK 7, BAYRAK, 308

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, ABİDE. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, ABİDE. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIMEVCİ, KUZUÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ZAMBAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:02 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 548, 8, 10, 573, 543

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAZIM KARABEKİR, OYUNCAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OĞUZLAR, 1570 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRACIK, YAPRACIK 1.KÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIMURATLI, HACIMURATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALLIKPINAR, 1478/1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TAŞPINAR, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 12:17 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYRAN, BÜNYAMİN ADACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, KAZIM KARABEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 44 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 5 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YILANLI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUYUCAK KÜME

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKKUZULU, AKKUZULU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FAHRETTİN ALTAY, ERGÜN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCAĞIZ, GAZELLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAKTEPE, GARİPÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, 1067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DERBENT, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLBAYIR, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, AVŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 702/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUSUNLAR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, 1067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, ODABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYAŞ, 1529 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLBAYIR, 1786 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİNANLI, SİNANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTİKLAL, HAYMANAYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SEMA 8, SUBAŞI, OYMAK, YAYLA 4, YAYLA 9, YAYLA 2, YAYLA 3, YAYLA 15, KERVANSARAY, ÇAYIR, OCAK, DEDE KORKUT, SEMA 3, SEMA 4, SEMA 5, SOYLU 1, SOYLU 2, OVA 3, GÖKYÜZÜ, BEDİR, SEMA 6, AHİ EVRAN, MÜCADELE, YAYLA 8, SEMA 2, ÖYKÜ 3, GÜLHANE, YAYLA 10, ÖYKÜ 5, YAYLA 5, YAYLA 6, YAYLA 7, SEMA 1, YAYLA 1, EBU HANEFİ, HALİÇ, SEMA 7, YAYLA 11, YAYLA 12, YAYLA 14, SÜNLÜKÖY, ANKARA, KÖŞE, SÜNLÜ, SARAY, SEMA, ANKARA(2.KISIM), ÇAĞRI, YAYLA, ÖYKÜ, ÇAĞRIBEY KÜME, BEŞEVLER, HARMANYOLU, TUĞBA 6, TUĞBA 10, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BELEN, EMEK, LİDER 2, LİDER, YAZIR, ŞEHADET, ZEMZEM, TUĞBA 5, TUĞBA 4, İSTİKLAL, BELEN 1, DESTAN 2, GELİNCİK 6, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, GELİNCİK 7, BAYRAK, 308

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 DELİLLER, DELİLLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, AKAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DELİLLER, DELİLLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 239/2, 239/1, ÇAĞRIŞIM, 124

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİSARLIKAYA, HİSARLIKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAYCIK, 1609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, 183.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAYCIK, 1601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari.jpg

Su Kesintisi 11 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 11 Şubat 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Peygamberlere iman11 Şubat 2022 Cuma 04:04
  • Başkan Geylan, öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanmasını istedi11 Şubat 2022 Cuma 03:03
  • Ankara Etimesgut Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri10 Şubat 2022 Perşembe 16:40
  • 11 Şubat 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!10 Şubat 2022 Perşembe 12:59
  • Mehmet Fatih Koşan’ın kitabı "Bir Yemin Gibisin" okuyucu ile buluşuyor10 Şubat 2022 Perşembe 12:21
  • 90 bine yakın ücretli öğretmen, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor10 Şubat 2022 Perşembe 05:05
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi10 Şubat 2022 Perşembe 05:00
  • YHT’de Yaşadığım Mağduriyet10 Şubat 2022 Perşembe 04:04
  • Oto Ekspertizlerin tek umutları yaz sezonu10 Şubat 2022 Perşembe 03:03
  • TBMM'de dili boyundan uzun biri var!10 Şubat 2022 Perşembe 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti