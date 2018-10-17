Elektrik Kesintisi 11 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 11.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 11 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
11 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLIKEVLER, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞİKKAYA, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS
ŞEBEKE ARIZASI
AYVAŞIK, KUMSÜREN SAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 428 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEVLET, MERASİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 58 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARBAROS, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CEVİZLİDERE, CEVİZLİDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELTEPE, GÜZELKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AŞAĞI ÇAVUNDUR, P.T.T., MİLLİ PARK KÜMESİ, NUR, KARAGÖL, KORDON 18
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SEMA 8, SUBAŞI, OYMAK, YAYLA 4, YAYLA 9, YAYLA 2, YAYLA 3, YAYLA 15, KERVANSARAY, ÇAYIR, OCAK, DEDE KORKUT, SEMA 3, SEMA 4, SEMA 5, SOYLU 1, SOYLU 2, OVA 3, GÖKYÜZÜ, BEDİR, SEMA 6, AHİ EVRAN, MÜCADELE, YAYLA 8, SEMA 2, ÖYKÜ 3, GÜLHANE, YAYLA 10, ÖYKÜ 5, YAYLA 5, YAYLA 6, YAYLA 7, SEMA 1, YAYLA 1, EBU HANEFİ, HALİÇ, SEMA 7, YAYLA 11, YAYLA 12, YAYLA 14, SÜNLÜKÖY, ANKARA, KÖŞE, SÜNLÜ, SARAY, SEMA, ANKARA(2.KISIM), ÇAĞRI, YAYLA, ÖYKÜ, ÇAĞRIBEY KÜME, BEŞEVLER, HARMANYOLU, TUĞBA 6, TUĞBA 10, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BELEN, EMEK, LİDER 2, LİDER, YAZIR, ŞEHADET, ZEMZEM, TUĞBA 5, TUĞBA 4, İSTİKLAL, BELEN 1, DESTAN 2, GELİNCİK 6, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, GELİNCİK 7, BAYRAK, 308
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, ABİDE. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, ABİDE. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIMEVCİ, KUZUÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ZAMBAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:02 'da verilmesi planlanmaktadır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
548, 8, 10, 573, 543
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM KARABEKİR, OYUNCAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OĞUZLAR, 1570 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, YAPRACIK 1.KÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:06 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HACIMURATLI, HACIMURATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALLIKPINAR, 1478/1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 12:17 'da verilmesi planlanmaktadır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEYRAN, BÜNYAMİN ADACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, KAZIM KARABEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 44 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 5 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YILANLI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUYUCAK KÜME
ŞEBEKE ARIZASI
AKKUZULU, AKKUZULU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FAHRETTİN ALTAY, ERGÜN
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCAĞIZ, GAZELLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SANCAKTEPE, GARİPÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 1067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DERBENT, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLBAYIR, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, AVŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 702/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUSUNLAR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 1067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, ODABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, 1529 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:22 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLBAYIR, 1786 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS
ŞEBEKE ARIZASI
SİNANLI, SİNANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, HAYMANAYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SEMA 8, SUBAŞI, OYMAK, YAYLA 4, YAYLA 9, YAYLA 2, YAYLA 3, YAYLA 15, KERVANSARAY, ÇAYIR, OCAK, DEDE KORKUT, SEMA 3, SEMA 4, SEMA 5, SOYLU 1, SOYLU 2, OVA 3, GÖKYÜZÜ, BEDİR, SEMA 6, AHİ EVRAN, MÜCADELE, YAYLA 8, SEMA 2, ÖYKÜ 3, GÜLHANE, YAYLA 10, ÖYKÜ 5, YAYLA 5, YAYLA 6, YAYLA 7, SEMA 1, YAYLA 1, EBU HANEFİ, HALİÇ, SEMA 7, YAYLA 11, YAYLA 12, YAYLA 14, SÜNLÜKÖY, ANKARA, KÖŞE, SÜNLÜ, SARAY, SEMA, ANKARA(2.KISIM), ÇAĞRI, YAYLA, ÖYKÜ, ÇAĞRIBEY KÜME, BEŞEVLER, HARMANYOLU, TUĞBA 6, TUĞBA 10, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BELEN, EMEK, LİDER 2, LİDER, YAZIR, ŞEHADET, ZEMZEM, TUĞBA 5, TUĞBA 4, İSTİKLAL, BELEN 1, DESTAN 2, GELİNCİK 6, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, GELİNCİK 7, BAYRAK, 308
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
DELİLLER, DELİLLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, AKAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DELİLLER, DELİLLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
239/2, 239/1, ÇAĞRIŞIM, 124
ŞEBEKE ARIZASI
HİSARLIKAYA, HİSARLIKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAYCIK, 1609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, 183.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAYCIK, 1601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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