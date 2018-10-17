Elektrik Kesintisi 11 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 11 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 11.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 11.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 11 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 11 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

11 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLIKEVLER, ŞEHİT MUSTAFA BAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEŞİKKAYA, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVAŞIK, KUMSÜREN SAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 428 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEVLET, MERASİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 58 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARBAROS, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CEVİZLİDERE, CEVİZLİDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELTEPE, GÜZELKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI ÇAVUNDUR, P.T.T., MİLLİ PARK KÜMESİ, NUR, KARAGÖL, KORDON 18

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEMA 8, SUBAŞI, OYMAK, YAYLA 4, YAYLA 9, YAYLA 2, YAYLA 3, YAYLA 15, KERVANSARAY, ÇAYIR, OCAK, DEDE KORKUT, SEMA 3, SEMA 4, SEMA 5, SOYLU 1, SOYLU 2, OVA 3, GÖKYÜZÜ, BEDİR, SEMA 6, AHİ EVRAN, MÜCADELE, YAYLA 8, SEMA 2, ÖYKÜ 3, GÜLHANE, YAYLA 10, ÖYKÜ 5, YAYLA 5, YAYLA 6, YAYLA 7, SEMA 1, YAYLA 1, EBU HANEFİ, HALİÇ, SEMA 7, YAYLA 11, YAYLA 12, YAYLA 14, SÜNLÜKÖY, ANKARA, KÖŞE, SÜNLÜ, SARAY, SEMA, ANKARA(2.KISIM), ÇAĞRI, YAYLA, ÖYKÜ, ÇAĞRIBEY KÜME, BEŞEVLER, HARMANYOLU, TUĞBA 6, TUĞBA 10, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BELEN, EMEK, LİDER 2, LİDER, YAZIR, ŞEHADET, ZEMZEM, TUĞBA 5, TUĞBA 4, İSTİKLAL, BELEN 1, DESTAN 2, GELİNCİK 6, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, GELİNCİK 7, BAYRAK, 308

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH, ABİDE. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH, ABİDE. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIMEVCİ, KUZUÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ZAMBAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:02 'da verilmesi planlanmaktadır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 548, 8, 10, 573, 543

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAZIM KARABEKİR, OYUNCAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OĞUZLAR, 1570 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAPRACIK, YAPRACIK 1.KÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIMURATLI, HACIMURATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALLIKPINAR, 1478/1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAŞPINAR, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 12:17 'da verilmesi planlanmaktadır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEYRAN, BÜNYAMİN ADACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, KAZIM KARABEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, 44 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, 5 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILANLI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUYUCAK KÜME

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKKUZULU, AKKUZULU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FAHRETTİN ALTAY, ERGÜN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, GAZELLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAKTEPE, GARİPÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, 1067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DERBENT, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLBAYIR, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, AVŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLU, 702/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUSUNLAR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, 1067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, ODABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, 1529 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLBAYIR, 1786 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK 2, BARIŞYOLU, 2.ETAP TOKİ, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, HATIPLAR, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), 1.KÜME ÇUKURÖREN, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, BENLİ YAYLASI-, BELEN, ÇÖRTEN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, KUZEY DAĞKUZÖREN, AHMETLER, GÜNEY DAĞKUZÖREN, ÖREN, BENLİ YAYLA, GÜNEY, MANDIRA OSMANSİN-, MERKEZ OSMANSİN, DÖKÜK, GÜRAĞAÇ, YILANLI, AŞAĞI YILANLI, YAYLA YILANLI, KARADAĞ, CAMİLİ, KARAİLYAS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİNANLI, SİNANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTİKLAL, HAYMANAYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEMA 8, SUBAŞI, OYMAK, YAYLA 4, YAYLA 9, YAYLA 2, YAYLA 3, YAYLA 15, KERVANSARAY, ÇAYIR, OCAK, DEDE KORKUT, SEMA 3, SEMA 4, SEMA 5, SOYLU 1, SOYLU 2, OVA 3, GÖKYÜZÜ, BEDİR, SEMA 6, AHİ EVRAN, MÜCADELE, YAYLA 8, SEMA 2, ÖYKÜ 3, GÜLHANE, YAYLA 10, ÖYKÜ 5, YAYLA 5, YAYLA 6, YAYLA 7, SEMA 1, YAYLA 1, EBU HANEFİ, HALİÇ, SEMA 7, YAYLA 11, YAYLA 12, YAYLA 14, SÜNLÜKÖY, ANKARA, KÖŞE, SÜNLÜ, SARAY, SEMA, ANKARA(2.KISIM), ÇAĞRI, YAYLA, ÖYKÜ, ÇAĞRIBEY KÜME, BEŞEVLER, HARMANYOLU, TUĞBA 6, TUĞBA 10, HACI BEKTAŞ-I VELİ, BELEN, EMEK, LİDER 2, LİDER, YAZIR, ŞEHADET, ZEMZEM, TUĞBA 5, TUĞBA 4, İSTİKLAL, BELEN 1, DESTAN 2, GELİNCİK 6, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, GELİNCİK 7, BAYRAK, 308

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DELİLLER, DELİLLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, AKAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DELİLLER, DELİLLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 239/2, 239/1, ÇAĞRIŞIM, 124

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSARLIKAYA, HİSARLIKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAYCIK, 1609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, 183.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAYCIK, 1601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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