Elektrik Kesintisi 12 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 12 Haziran 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 12.06.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12 .06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 12 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

12 Haziran 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLTEPE, ERİŞEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖRNEK, 681 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.06.2022 22:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 03:36 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 1734/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, KUMRUCUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNEŞEVLER, ASALET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINCIK, AYDINCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.06.2022 21:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIVELİ, 1 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIVELİ, HACIVELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOLKÖY, TOLKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVAŞIK, AYVAŞIK 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEDİÖREN, MERKEZ YEDİÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYLER, MUSTAFA TALAT GÜLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:39 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 09:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, ERTUĞRUL GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 10:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CEBECİ, CEMAL GÜRSEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.06.2022 18:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI ÖVEÇLER, 1318 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, İMRAHOR VADİSİ MİLLET BAHÇESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKONAKLAR, 286 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİLAL, 704 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKONAKLAR, 311 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HUZUR, 1112 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 07:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKONAKLAR, 286 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DODURGA, DODURGA MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCA, BİNALİ YILDIRIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİTLİK, TOKLUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN FATİH, 236 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 14:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARIYURTÇU, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOPÇU, 1551 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, 1436 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALLIKPINAR, BALLIKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 164 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCAŞAR, 2703 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI, 14 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKAVAK, 2.KIRKKAVAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİKÖY, YENİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIKARAÖREN, SARAÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIŞLA, ORHANİYE, 2052

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GIDACILAR, GÖKKUŞAĞI, 2002-, 606

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYI, AHİ EVRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARALAR, KARALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINTAŞ, ALTINTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAKAYA, AKDENİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI EĞLENCE, MİMARLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KANUNİ, 845 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMİRLİBAHÇE, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 14:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLU, 733/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FAHRİ KORUTÜRK, 892/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAFAKTEPE, 117 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜSEYİNGAZİ, 181 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLU, 715 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1715/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, FATMA KUŞCUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLU, 702/8 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DURALİ ALIÇ, ŞEHİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 10:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1720/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1732/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1640 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLU, 580 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DOSTLAR, 1354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPECİK, 1515 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1660 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜSEYİNGAZİ, MAMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, DOĞUKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇEYURT, YUKARI KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1716 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, İHLAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPECİK, 1506 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 09:37 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DURALİ ALIÇ, 941 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1734/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1723/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYMİR, EYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TÜRKTACİRİ, SARIKAYA TÜRKTACİRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCAKIŞLA, AŞKAR YAYLASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENTEPE, ŞEHİT MURAT ERDEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABADAN, ABADAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

29 EKİM, 728 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:27 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSARLIKAYA, HİSARLIKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, ÇATALCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MARAŞAL ÇAKMAK, 25_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİPODROM

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARDELEN, 1955 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEHMET AKİF ERSOY, 266 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUVAKÖY, ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, 2328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, 3585 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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