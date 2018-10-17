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Elektrik Kesintisi 12 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 12 Haziran 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 12.06.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 12 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 12 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

12 Haziran 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLTEPE, ERİŞEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRNEK, 681 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.06.2022 22:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 03:36 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 1734/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, KUMRUCUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNEŞEVLER, ASALET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINCIK, AYDINCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.06.2022 21:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIVELİ, 1 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIVELİ, HACIVELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOLKÖY, TOLKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVAŞIK, AYVAŞIK 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEDİÖREN, MERKEZ YEDİÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYLER, MUSTAFA TALAT GÜLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:39 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 09:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, ERTUĞRUL GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 10:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CEBECİ, CEMAL GÜRSEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.06.2022 18:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI ÖVEÇLER, 1318 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, İMRAHOR VADİSİ MİLLET BAHÇESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRKKONAKLAR, 286 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİLAL, 704 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRKKONAKLAR, 311 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HUZUR, 1112 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 07:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRKKONAKLAR, 286 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DODURGA, DODURGA MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCA, BİNALİ YILDIRIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, TOKLUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN FATİH, 236 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 14:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARIYURTÇU, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOPÇU, 1551 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, 1436 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALLIKPINAR, BALLIKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 164 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 2703 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI, 14 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRKKAVAK, 2.KIRKKAVAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİKÖY, YENİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AŞAĞIKARAÖREN, SARAÇ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KIŞLA, ORHANİYE, 2052

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GIDACILAR, GÖKKUŞAĞI, 2002-, 606

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYI, AHİ EVRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARALAR, KARALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINTAŞ, ALTINTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAKAYA, AKDENİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI EĞLENCE, MİMARLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KANUNİ, 845 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMİRLİBAHÇE, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 14:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 733/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FAHRİ KORUTÜRK, 892/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAKTEPE, 117 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜSEYİNGAZİ, 181 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 715 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1715/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, FATMA KUŞCUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 702/8 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DURALİ ALIÇ, ŞEHİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 10:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1720/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1732/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1640 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 580 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOSTLAR, 1354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEPECİK, 1515 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1660 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜSEYİNGAZİ, MAMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, DOĞUKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEYURT, YUKARI KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1716 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, İHLAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEPECİK, 1506 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 09:37 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DURALİ ALIÇ, 941 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1734/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1723/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EYMİR, EYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TÜRKTACİRİ, SARIKAYA TÜRKTACİRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAKIŞLA, AŞKAR YAYLASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, ŞEHİT MURAT ERDEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ABADAN, ABADAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, 728 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:27 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİSARLIKAYA, HİSARLIKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, ÇATALCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MARAŞAL ÇAKMAK, 25_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HİPODROM

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARDELEN, 1955 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEHMET AKİF ERSOY, 266 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUVAKÖY, ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATI SİTESİ, 2328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, 3585 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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