Elektrik Kesintisi 12 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 12 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
12 Haziran 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLTEPE, ERİŞEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRNEK, 681 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.06.2022 22:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 03:36 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 1734/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, KUMRUCUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, ASALET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINCIK, AYDINCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.06.2022 21:14 'da verilmesi planlanmaktadır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HACIVELİ, 1 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACIVELİ, HACIVELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TOLKÖY, TOLKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AYVAŞIK, AYVAŞIK 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YEDİÖREN, MERKEZ YEDİÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYLER, MUSTAFA TALAT GÜLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:39 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 09:54 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, ERTUĞRUL GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 10:58 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CEBECİ, CEMAL GÜRSEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.06.2022 18:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI ÖVEÇLER, 1318 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, İMRAHOR VADİSİ MİLLET BAHÇESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKONAKLAR, 286 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HİLAL, 704 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKONAKLAR, 311 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HUZUR, 1112 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 07:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKONAKLAR, 286 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DODURGA, DODURGA MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCA, BİNALİ YILDIRIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, TOKLUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:29 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN FATİH, 236 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 14:34 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIYURTÇU, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOPÇU, 1551 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, 1436 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALLIKPINAR, BALLIKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 164 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 2703 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, 14 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKAVAK, 2.KIRKKAVAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:29 'da verilmesi planlanmaktadır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YENİKÖY, YENİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AŞAĞIKARAÖREN, SARAÇ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KIŞLA, ORHANİYE, 2052
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GIDACILAR, GÖKKUŞAĞI, 2002-, 606
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYI, AHİ EVRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARALAR, KARALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINTAŞ, ALTINTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, AKDENİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI EĞLENCE, MİMARLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KANUNİ, 845 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRLİBAHÇE, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 14:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 733/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FAHRİ KORUTÜRK, 892/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAKTEPE, 117 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HÜSEYİNGAZİ, 181 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 715 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1715/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, FATMA KUŞCUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 702/8 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DURALİ ALIÇ, ŞEHİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 10:32 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1720/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1732/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1640 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 580 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DOSTLAR, 1354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPECİK, 1515 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1660 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HÜSEYİNGAZİ, MAMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, DOĞUKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEYURT, YUKARI KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1716 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, İHLAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPECİK, 1506 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 09:37 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DURALİ ALIÇ, 941 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1734/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1723/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EYMİR, EYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TÜRKTACİRİ, SARIKAYA TÜRKTACİRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAKIŞLA, AŞKAR YAYLASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, ŞEHİT MURAT ERDEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ABADAN, ABADAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 728 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 11:27 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HİSARLIKAYA, HİSARLIKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, ÇATALCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MARAŞAL ÇAKMAK, 25_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HİPODROM
ŞEBEKE ARIZASI
KARDELEN, 1955 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEHMET AKİF ERSOY, 266 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.06.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, 3585 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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