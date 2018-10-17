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Elektrik Kesintisi 12 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 12 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 12.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 12 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 12 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

12 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KOZAYAĞI

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, TUNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOĞANTEPE, 1236 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, TUNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HÜKÜMET, KÖY HİZMETLERİ, KİRAZ DİBİ, ALAY MEVKİ, TEKKE KÜME, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ÇAMÖZÜ, ESKİ ANKARA YOLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:24 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KERİŞLİ, KERİŞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 12:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TEPEDELEN, DAĞSALI, AKKOL BAĞLARI, İNÖZÜ İNCE YOL, İNÖZÜ KALIN YOL, NERDÜBENDEDE, ARK BAŞI, ESKİ ÇEŞME-, İSTİKLAL, İŞÖNÜ, KISA, OLUKBAŞI, ÇINAR, KISIKKAYA, NERDÜBENDEDE KÜME, KUMSÜREN SAĞ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 106, MURAT DEVECİ, KARAKÖY, 217, 221-, 204, 301, 104, FATİH, 304, BÜLENT ECEVİT, 307, DAVUTOĞLAN, 127, Ş. ERCAN ALTINOK, ERGÜN FAZIL PAÇAL, 303, 308, 306, 302, 309, İŞÇİLER, 202, KÖST, 126, 208, 316, KARAPINAR, 310, ŞEHİT MEHMET İTİŞKEN, 213, 130, 209, 312, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, 124, 203, 318, M.Ş. AHMET KAYMAK, 119, 314, YILDIZ, 205, 139, 201, DAĞŞEYHLER, 305, 105, ONUR DEĞİRMENCİ, HASAN KUZUCU, 133, GAZİ İBRAHİM ÇAVUŞ, 110, ŞAHİN DEMİRCİ, 215, 116, 113, 118, 102, ATATÜRK, İNÖNÜ, ANKARA-İSTANBUL, 311, 206, SALİH YAMAN, ALİ NURİ MUMCU, 214, 115, 114, NUHHOCA, HIRKATEPE, MEHMET YALNIZ, 131, ERGENEKON, 129, 143, 207, 112, 118 (GAZİ), NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR YENER, YUKARIGÜNEY, 141, 108, MEYİLHACILAR, P.ON.ERKAN CÜCEOĞLU, MEHMET ÇETİNKAYA, 210, J.TĞM.HAKAN TAHTALIOĞLU, 212, 125, DİBEKÖREN, HASAN GÖKMEN, BÜLBÜL, MEHMET KAYNAK, DUDAŞ, KÖŞEBÜKÜ, 219, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, SADIK CAN, KEMAL SEVİM, 135, AKÇABAYIR, ÇOCUKLARA SEVGİ, MEHMET TEKDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU (GAZİ), AŞAĞIGÜNEY, POYRAZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KANARYA_1, TURGUT ÖZAL, ARA, ATATÜRK (CUMHURİYET), EDOĞAN AYDAŞ, İSMAİL ÇOBAN, HÜRRİYET, MADEN ŞHT. SEBAHATTİN ERD, POSTANE, 120, GAZİ SEZGİN KORKUT, ANNELERE SEVGİ, ATATÜRK (GAZİ), SAMİ ARSLAN, ÇOÇUKLARA SEVGİ (GAZİ), AŞIK VEYSEL, P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, YUNUS, HASAN HÜSEYİN EKEN, İSMAİL EREL, SELVİ_2, HÜSAMETTİN YÜKSEL, İLYAS KAYIŞ, ZÜMRÜT, İŞÇİLER (GAZİ), GÜL, YAKUT, PARK, ALİ NURİ MUMCU (GAZİ), ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇAYIRHAN, BURSA, ASIM ÜNAL, KIRBAŞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAPULLU, KAPULLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BUĞRALAR, PELİTÇİK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜSELLİM, MÜSELLİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜMİT, 2433 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAVUŞLU, ÇAVUŞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKTÜRK, 173 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 3346 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞCILAR, 211 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI ÖVEÇLER, LİZBON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKTÜRK, DERVİŞ ÖZDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKKUŞAĞI, 1203 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZAFERTEPE, 146 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARIEMİRLER, 1.YUKARIEMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÜVARİ, SÜVARİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, SÜVARİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTASYON, 2345 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, MEMİŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 1099 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 13:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAGEDİK ERCAN, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, ÇEVİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OYACA YEŞİLÇAM, GÜRBÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, BAŞÖĞRETMEN İZCİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇELTİKLİ, ÇELTİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SINDIRAN, COŞKUNER VE HACIAKDOĞAN KÜMESİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOYÇAYIRI, TOYÇAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SATIKADIN, UYGUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, NAZIM ERCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIKÖY, ORÇAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 13:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MAHMUTLAR, A.MAHMUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1402, BAĞCI, 1405, 1404

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCİRLİ, ALIMLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, YANKILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLÖZ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1419 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KANUNİ, 919 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORTAKÖY, GÖKÇEYURT, 19 MAYIS

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 106, MURAT DEVECİ, KARAKÖY, 217, 221-, 204, 301, 104, FATİH, 304, BÜLENT ECEVİT, 307, DAVUTOĞLAN, 127, Ş. ERCAN ALTINOK, ERGÜN FAZIL PAÇAL, 303, 308, 306, 302, 309, İŞÇİLER, 202, KÖST, 126, 208, 316, KARAPINAR, 310, ŞEHİT MEHMET İTİŞKEN, 213, 130, 209, 312, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, 124, 203, 318, M.Ş. AHMET KAYMAK, 119, 314, YILDIZ, 205, 139, 201, DAĞŞEYHLER, 305, 105, ONUR DEĞİRMENCİ, HASAN KUZUCU, 133, GAZİ İBRAHİM ÇAVUŞ, 110, ŞAHİN DEMİRCİ, 215, 116, 113, 118, 102, ATATÜRK, İNÖNÜ, ANKARA-İSTANBUL, 311, 206, SALİH YAMAN, ALİ NURİ MUMCU, 214, 115, 114, NUHHOCA, HIRKATEPE, MEHMET YALNIZ, 131, ERGENEKON, 129, 143, 207, 112, 118 (GAZİ), NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR YENER, YUKARIGÜNEY, 141, 108, MEYİLHACILAR, P.ON.ERKAN CÜCEOĞLU, MEHMET ÇETİNKAYA, 210, J.TĞM.HAKAN TAHTALIOĞLU, 212, 125, DİBEKÖREN, HASAN GÖKMEN, BÜLBÜL, MEHMET KAYNAK, DUDAŞ, KÖŞEBÜKÜ, 219, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, SADIK CAN, KEMAL SEVİM, 135, AKÇABAYIR, ÇOCUKLARA SEVGİ, MEHMET TEKDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU (GAZİ), AŞAĞIGÜNEY, POYRAZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KANARYA_1, TURGUT ÖZAL, ARA, ATATÜRK (CUMHURİYET), EDOĞAN AYDAŞ, İSMAİL ÇOBAN, HÜRRİYET, MADEN ŞHT. SEBAHATTİN ERD, POSTANE, 120, GAZİ SEZGİN KORKUT, ANNELERE SEVGİ, ATATÜRK (GAZİ), SAMİ ARSLAN, ÇOÇUKLARA SEVGİ (GAZİ), AŞIK VEYSEL, P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, YUNUS, HASAN HÜSEYİN EKEN, İSMAİL EREL, SELVİ_2, HÜSAMETTİN YÜKSEL, İLYAS KAYIŞ, ZÜMRÜT, İŞÇİLER (GAZİ), GÜL, YAKUT, PARK, ALİ NURİ MUMCU (GAZİ), ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇAYIRHAN, BURSA, ASIM ÜNAL, KIRBAŞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞİLTEPE, 1548/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAYINDIR, BAYINDIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 EYMİR, ANKARA-İSTANBUL

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 106, MURAT DEVECİ, KARAKÖY, 217, 221-, 204, 301, 104, FATİH, 304, BÜLENT ECEVİT, 307, DAVUTOĞLAN, 127, Ş. ERCAN ALTINOK, ERGÜN FAZIL PAÇAL, 303, 308, 306, 302, 309, İŞÇİLER, 202, KÖST, 126, 208, 316, KARAPINAR, 310, ŞEHİT MEHMET İTİŞKEN, 213, 130, 209, 312, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, 124, 203, 318, M.Ş. AHMET KAYMAK, 119, 314, YILDIZ, 205, 139, 201, DAĞŞEYHLER, 305, 105, ONUR DEĞİRMENCİ, HASAN KUZUCU, 133, GAZİ İBRAHİM ÇAVUŞ, 110, ŞAHİN DEMİRCİ, 215, 116, 113, 118, 102, ATATÜRK, İNÖNÜ, ANKARA-İSTANBUL, 311, 206, SALİH YAMAN, ALİ NURİ MUMCU, 214, 115, 114, NUHHOCA, HIRKATEPE, MEHMET YALNIZ, 131, ERGENEKON, 129, 143, 207, 112, 118 (GAZİ), NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR YENER, YUKARIGÜNEY, 141, 108, MEYİLHACILAR, P.ON.ERKAN CÜCEOĞLU, MEHMET ÇETİNKAYA, 210, J.TĞM.HAKAN TAHTALIOĞLU, 212, 125, DİBEKÖREN, HASAN GÖKMEN, BÜLBÜL, MEHMET KAYNAK, DUDAŞ, KÖŞEBÜKÜ, 219, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, SADIK CAN, KEMAL SEVİM, 135, AKÇABAYIR, ÇOCUKLARA SEVGİ, MEHMET TEKDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU (GAZİ), AŞAĞIGÜNEY, POYRAZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KANARYA_1, TURGUT ÖZAL, ARA, ATATÜRK (CUMHURİYET), EDOĞAN AYDAŞ, İSMAİL ÇOBAN, HÜRRİYET, MADEN ŞHT. SEBAHATTİN ERD, POSTANE, 120, GAZİ SEZGİN KORKUT, ANNELERE SEVGİ, ATATÜRK (GAZİ), SAMİ ARSLAN, ÇOÇUKLARA SEVGİ (GAZİ), AŞIK VEYSEL, P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, YUNUS, HASAN HÜSEYİN EKEN, İSMAİL EREL, SELVİ_2, HÜSAMETTİN YÜKSEL, İLYAS KAYIŞ, ZÜMRÜT, İŞÇİLER (GAZİ), GÜL, YAKUT, PARK, ALİ NURİ MUMCU (GAZİ), ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇAYIRHAN, BURSA, ASIM ÜNAL, KIRBAŞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYCİK, BEYCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAAHMET, CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLVEREN, 102. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİRKELİ YEŞİLOVA, MİMAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSRELİKKIZIĞI, KÖSRELİKKIZIĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ALAGÖZ, SİYAHLALE, ADİLE NAŞİT

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANDİÇEN, 71 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:38 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANDİÇEN, 78 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBATLI HASAN, KAVAK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAYCIK, 1625 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATI SİTESİ, 2308 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUZEY YILDIZI, 3832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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