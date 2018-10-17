Elektrik Kesintisi 12 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 12 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 12.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12 .05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 12 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

12 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZAYAĞI

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, TUNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DOĞANTEPE, 1236 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, TUNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜKÜMET, KÖY HİZMETLERİ, KİRAZ DİBİ, ALAY MEVKİ, TEKKE KÜME, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ÇAMÖZÜ, ESKİ ANKARA YOLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:24 'da verilmesi planlanmaktadır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KERİŞLİ, KERİŞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 12:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEPEDELEN, DAĞSALI, AKKOL BAĞLARI, İNÖZÜ İNCE YOL, İNÖZÜ KALIN YOL, NERDÜBENDEDE, ARK BAŞI, ESKİ ÇEŞME-, İSTİKLAL, İŞÖNÜ, KISA, OLUKBAŞI, ÇINAR, KISIKKAYA, NERDÜBENDEDE KÜME, KUMSÜREN SAĞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 106, MURAT DEVECİ, KARAKÖY, 217, 221-, 204, 301, 104, FATİH, 304, BÜLENT ECEVİT, 307, DAVUTOĞLAN, 127, Ş. ERCAN ALTINOK, ERGÜN FAZIL PAÇAL, 303, 308, 306, 302, 309, İŞÇİLER, 202, KÖST, 126, 208, 316, KARAPINAR, 310, ŞEHİT MEHMET İTİŞKEN, 213, 130, 209, 312, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, 124, 203, 318, M.Ş. AHMET KAYMAK, 119, 314, YILDIZ, 205, 139, 201, DAĞŞEYHLER, 305, 105, ONUR DEĞİRMENCİ, HASAN KUZUCU, 133, GAZİ İBRAHİM ÇAVUŞ, 110, ŞAHİN DEMİRCİ, 215, 116, 113, 118, 102, ATATÜRK, İNÖNÜ, ANKARA-İSTANBUL, 311, 206, SALİH YAMAN, ALİ NURİ MUMCU, 214, 115, 114, NUHHOCA, HIRKATEPE, MEHMET YALNIZ, 131, ERGENEKON, 129, 143, 207, 112, 118 (GAZİ), NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR YENER, YUKARIGÜNEY, 141, 108, MEYİLHACILAR, P.ON.ERKAN CÜCEOĞLU, MEHMET ÇETİNKAYA, 210, J.TĞM.HAKAN TAHTALIOĞLU, 212, 125, DİBEKÖREN, HASAN GÖKMEN, BÜLBÜL, MEHMET KAYNAK, DUDAŞ, KÖŞEBÜKÜ, 219, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, SADIK CAN, KEMAL SEVİM, 135, AKÇABAYIR, ÇOCUKLARA SEVGİ, MEHMET TEKDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU (GAZİ), AŞAĞIGÜNEY, POYRAZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KANARYA_1, TURGUT ÖZAL, ARA, ATATÜRK (CUMHURİYET), EDOĞAN AYDAŞ, İSMAİL ÇOBAN, HÜRRİYET, MADEN ŞHT. SEBAHATTİN ERD, POSTANE, 120, GAZİ SEZGİN KORKUT, ANNELERE SEVGİ, ATATÜRK (GAZİ), SAMİ ARSLAN, ÇOÇUKLARA SEVGİ (GAZİ), AŞIK VEYSEL, P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, YUNUS, HASAN HÜSEYİN EKEN, İSMAİL EREL, SELVİ_2, HÜSAMETTİN YÜKSEL, İLYAS KAYIŞ, ZÜMRÜT, İŞÇİLER (GAZİ), GÜL, YAKUT, PARK, ALİ NURİ MUMCU (GAZİ), ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇAYIRHAN, BURSA, ASIM ÜNAL, KIRBAŞI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAPULLU, KAPULLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BUĞRALAR, PELİTÇİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜSELLİM, MÜSELLİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜMİT, 2433 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAVUŞLU, ÇAVUŞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKTÜRK, 173 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 3346 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞCILAR, 211 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI ÖVEÇLER, LİZBON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKTÜRK, DERVİŞ ÖZDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKKUŞAĞI, 1203 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZAFERTEPE, 146 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARIEMİRLER, 1.YUKARIEMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİTLİK, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SÜVARİ, SÜVARİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, SÜVARİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTASYON, 2345 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, MEMİŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 1099 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 13:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAGEDİK ERCAN, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, ÇEVİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OYACA YEŞİLÇAM, GÜRBÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, BAŞÖĞRETMEN İZCİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇELTİKLİ, ÇELTİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SINDIRAN, COŞKUNER VE HACIAKDOĞAN KÜMESİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOYÇAYIRI, TOYÇAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SATIKADIN, UYGUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, NAZIM ERCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIKÖY, ORÇAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 13:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAHMUTLAR, A.MAHMUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1402, BAĞCI, 1405, 1404

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCİRLİ, ALIMLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BASINEVLERİ, YANKILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLÖZ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, 1419 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KANUNİ, 919 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORTAKÖY, GÖKÇEYURT, 19 MAYIS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 106, MURAT DEVECİ, KARAKÖY, 217, 221-, 204, 301, 104, FATİH, 304, BÜLENT ECEVİT, 307, DAVUTOĞLAN, 127, Ş. ERCAN ALTINOK, ERGÜN FAZIL PAÇAL, 303, 308, 306, 302, 309, İŞÇİLER, 202, KÖST, 126, 208, 316, KARAPINAR, 310, ŞEHİT MEHMET İTİŞKEN, 213, 130, 209, 312, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, 124, 203, 318, M.Ş. AHMET KAYMAK, 119, 314, YILDIZ, 205, 139, 201, DAĞŞEYHLER, 305, 105, ONUR DEĞİRMENCİ, HASAN KUZUCU, 133, GAZİ İBRAHİM ÇAVUŞ, 110, ŞAHİN DEMİRCİ, 215, 116, 113, 118, 102, ATATÜRK, İNÖNÜ, ANKARA-İSTANBUL, 311, 206, SALİH YAMAN, ALİ NURİ MUMCU, 214, 115, 114, NUHHOCA, HIRKATEPE, MEHMET YALNIZ, 131, ERGENEKON, 129, 143, 207, 112, 118 (GAZİ), NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR YENER, YUKARIGÜNEY, 141, 108, MEYİLHACILAR, P.ON.ERKAN CÜCEOĞLU, MEHMET ÇETİNKAYA, 210, J.TĞM.HAKAN TAHTALIOĞLU, 212, 125, DİBEKÖREN, HASAN GÖKMEN, BÜLBÜL, MEHMET KAYNAK, DUDAŞ, KÖŞEBÜKÜ, 219, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, SADIK CAN, KEMAL SEVİM, 135, AKÇABAYIR, ÇOCUKLARA SEVGİ, MEHMET TEKDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU (GAZİ), AŞAĞIGÜNEY, POYRAZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KANARYA_1, TURGUT ÖZAL, ARA, ATATÜRK (CUMHURİYET), EDOĞAN AYDAŞ, İSMAİL ÇOBAN, HÜRRİYET, MADEN ŞHT. SEBAHATTİN ERD, POSTANE, 120, GAZİ SEZGİN KORKUT, ANNELERE SEVGİ, ATATÜRK (GAZİ), SAMİ ARSLAN, ÇOÇUKLARA SEVGİ (GAZİ), AŞIK VEYSEL, P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, YUNUS, HASAN HÜSEYİN EKEN, İSMAİL EREL, SELVİ_2, HÜSAMETTİN YÜKSEL, İLYAS KAYIŞ, ZÜMRÜT, İŞÇİLER (GAZİ), GÜL, YAKUT, PARK, ALİ NURİ MUMCU (GAZİ), ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇAYIRHAN, BURSA, ASIM ÜNAL, KIRBAŞI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞİLTEPE, 1548/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAYINDIR, BAYINDIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EYMİR, ANKARA-İSTANBUL

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 106, MURAT DEVECİ, KARAKÖY, 217, 221-, 204, 301, 104, FATİH, 304, BÜLENT ECEVİT, 307, DAVUTOĞLAN, 127, Ş. ERCAN ALTINOK, ERGÜN FAZIL PAÇAL, 303, 308, 306, 302, 309, İŞÇİLER, 202, KÖST, 126, 208, 316, KARAPINAR, 310, ŞEHİT MEHMET İTİŞKEN, 213, 130, 209, 312, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, 124, 203, 318, M.Ş. AHMET KAYMAK, 119, 314, YILDIZ, 205, 139, 201, DAĞŞEYHLER, 305, 105, ONUR DEĞİRMENCİ, HASAN KUZUCU, 133, GAZİ İBRAHİM ÇAVUŞ, 110, ŞAHİN DEMİRCİ, 215, 116, 113, 118, 102, ATATÜRK, İNÖNÜ, ANKARA-İSTANBUL, 311, 206, SALİH YAMAN, ALİ NURİ MUMCU, 214, 115, 114, NUHHOCA, HIRKATEPE, MEHMET YALNIZ, 131, ERGENEKON, 129, 143, 207, 112, 118 (GAZİ), NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR YENER, YUKARIGÜNEY, 141, 108, MEYİLHACILAR, P.ON.ERKAN CÜCEOĞLU, MEHMET ÇETİNKAYA, 210, J.TĞM.HAKAN TAHTALIOĞLU, 212, 125, DİBEKÖREN, HASAN GÖKMEN, BÜLBÜL, MEHMET KAYNAK, DUDAŞ, KÖŞEBÜKÜ, 219, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, SADIK CAN, KEMAL SEVİM, 135, AKÇABAYIR, ÇOCUKLARA SEVGİ, MEHMET TEKDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU (GAZİ), AŞAĞIGÜNEY, POYRAZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KANARYA_1, TURGUT ÖZAL, ARA, ATATÜRK (CUMHURİYET), EDOĞAN AYDAŞ, İSMAİL ÇOBAN, HÜRRİYET, MADEN ŞHT. SEBAHATTİN ERD, POSTANE, 120, GAZİ SEZGİN KORKUT, ANNELERE SEVGİ, ATATÜRK (GAZİ), SAMİ ARSLAN, ÇOÇUKLARA SEVGİ (GAZİ), AŞIK VEYSEL, P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, YUNUS, HASAN HÜSEYİN EKEN, İSMAİL EREL, SELVİ_2, HÜSAMETTİN YÜKSEL, İLYAS KAYIŞ, ZÜMRÜT, İŞÇİLER (GAZİ), GÜL, YAKUT, PARK, ALİ NURİ MUMCU (GAZİ), ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇAYIRHAN, BURSA, ASIM ÜNAL, KIRBAŞI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYCİK, BEYCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAAHMET, CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLVEREN, 102. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKELİ YEŞİLOVA, MİMAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÖSRELİKKIZIĞI, KÖSRELİKKIZIĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAGÖZ, SİYAHLALE, ADİLE NAŞİT

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANDİÇEN, 71 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:38 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANDİÇEN, 78 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBATLI HASAN, KAVAK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAYCIK, 1625 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, 2308 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZEY YILDIZI, 3832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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