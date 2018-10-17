Elektrik Kesintisi 12 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 12 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
12 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KOZAYAĞI
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, TUNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DOĞANTEPE, 1236 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, TUNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HÜKÜMET, KÖY HİZMETLERİ, KİRAZ DİBİ, ALAY MEVKİ, TEKKE KÜME, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ÇAMÖZÜ, ESKİ ANKARA YOLU
ŞEBEKE ARIZASI
SİNANLI HOCASİNAN, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:24 'da verilmesi planlanmaktadır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KERİŞLİ, KERİŞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 12:22 'da verilmesi planlanmaktadır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TEPEDELEN, DAĞSALI, AKKOL BAĞLARI, İNÖZÜ İNCE YOL, İNÖZÜ KALIN YOL, NERDÜBENDEDE, ARK BAŞI, ESKİ ÇEŞME-, İSTİKLAL, İŞÖNÜ, KISA, OLUKBAŞI, ÇINAR, KISIKKAYA, NERDÜBENDEDE KÜME, KUMSÜREN SAĞ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
106, MURAT DEVECİ, KARAKÖY, 217, 221-, 204, 301, 104, FATİH, 304, BÜLENT ECEVİT, 307, DAVUTOĞLAN, 127, Ş. ERCAN ALTINOK, ERGÜN FAZIL PAÇAL, 303, 308, 306, 302, 309, İŞÇİLER, 202, KÖST, 126, 208, 316, KARAPINAR, 310, ŞEHİT MEHMET İTİŞKEN, 213, 130, 209, 312, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, 124, 203, 318, M.Ş. AHMET KAYMAK, 119, 314, YILDIZ, 205, 139, 201, DAĞŞEYHLER, 305, 105, ONUR DEĞİRMENCİ, HASAN KUZUCU, 133, GAZİ İBRAHİM ÇAVUŞ, 110, ŞAHİN DEMİRCİ, 215, 116, 113, 118, 102, ATATÜRK, İNÖNÜ, ANKARA-İSTANBUL, 311, 206, SALİH YAMAN, ALİ NURİ MUMCU, 214, 115, 114, NUHHOCA, HIRKATEPE, MEHMET YALNIZ, 131, ERGENEKON, 129, 143, 207, 112, 118 (GAZİ), NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR YENER, YUKARIGÜNEY, 141, 108, MEYİLHACILAR, P.ON.ERKAN CÜCEOĞLU, MEHMET ÇETİNKAYA, 210, J.TĞM.HAKAN TAHTALIOĞLU, 212, 125, DİBEKÖREN, HASAN GÖKMEN, BÜLBÜL, MEHMET KAYNAK, DUDAŞ, KÖŞEBÜKÜ, 219, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, SADIK CAN, KEMAL SEVİM, 135, AKÇABAYIR, ÇOCUKLARA SEVGİ, MEHMET TEKDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU (GAZİ), AŞAĞIGÜNEY, POYRAZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KANARYA_1, TURGUT ÖZAL, ARA, ATATÜRK (CUMHURİYET), EDOĞAN AYDAŞ, İSMAİL ÇOBAN, HÜRRİYET, MADEN ŞHT. SEBAHATTİN ERD, POSTANE, 120, GAZİ SEZGİN KORKUT, ANNELERE SEVGİ, ATATÜRK (GAZİ), SAMİ ARSLAN, ÇOÇUKLARA SEVGİ (GAZİ), AŞIK VEYSEL, P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, YUNUS, HASAN HÜSEYİN EKEN, İSMAİL EREL, SELVİ_2, HÜSAMETTİN YÜKSEL, İLYAS KAYIŞ, ZÜMRÜT, İŞÇİLER (GAZİ), GÜL, YAKUT, PARK, ALİ NURİ MUMCU (GAZİ), ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇAYIRHAN, BURSA, ASIM ÜNAL, KIRBAŞI
ŞEBEKE ARIZASI
KAPULLU, KAPULLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BUĞRALAR, PELİTÇİK
ŞEBEKE ARIZASI
MÜSELLİM, MÜSELLİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜMİT, 2433 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAVUŞLU, ÇAVUŞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKTÜRK, 173 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 3346 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞCILAR, 211 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI ÖVEÇLER, LİZBON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKTÜRK, DERVİŞ ÖZDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:34 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKKUŞAĞI, 1203 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZAFERTEPE, 146 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIEMİRLER, 1.YUKARIEMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:21 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SÜVARİ, SÜVARİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, SÜVARİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, 2345 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, MEMİŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 1099 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 13:22 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAGEDİK ERCAN, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, ÇEVİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
OYACA YEŞİLÇAM, GÜRBÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, BAŞÖĞRETMEN İZCİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ÇELTİKLİ, ÇELTİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SINDIRAN, COŞKUNER VE HACIAKDOĞAN KÜMESİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOYÇAYIRI, TOYÇAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SATIKADIN, UYGUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, NAZIM ERCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HACIKÖY, ORÇAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 13:12 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MAHMUTLAR, A.MAHMUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1402, BAĞCI, 1405, 1404
ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, ALIMLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, YANKILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLÖZ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1419 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KANUNİ, 919 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORTAKÖY, GÖKÇEYURT, 19 MAYIS
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
106, MURAT DEVECİ, KARAKÖY, 217, 221-, 204, 301, 104, FATİH, 304, BÜLENT ECEVİT, 307, DAVUTOĞLAN, 127, Ş. ERCAN ALTINOK, ERGÜN FAZIL PAÇAL, 303, 308, 306, 302, 309, İŞÇİLER, 202, KÖST, 126, 208, 316, KARAPINAR, 310, ŞEHİT MEHMET İTİŞKEN, 213, 130, 209, 312, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, 124, 203, 318, M.Ş. AHMET KAYMAK, 119, 314, YILDIZ, 205, 139, 201, DAĞŞEYHLER, 305, 105, ONUR DEĞİRMENCİ, HASAN KUZUCU, 133, GAZİ İBRAHİM ÇAVUŞ, 110, ŞAHİN DEMİRCİ, 215, 116, 113, 118, 102, ATATÜRK, İNÖNÜ, ANKARA-İSTANBUL, 311, 206, SALİH YAMAN, ALİ NURİ MUMCU, 214, 115, 114, NUHHOCA, HIRKATEPE, MEHMET YALNIZ, 131, ERGENEKON, 129, 143, 207, 112, 118 (GAZİ), NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR YENER, YUKARIGÜNEY, 141, 108, MEYİLHACILAR, P.ON.ERKAN CÜCEOĞLU, MEHMET ÇETİNKAYA, 210, J.TĞM.HAKAN TAHTALIOĞLU, 212, 125, DİBEKÖREN, HASAN GÖKMEN, BÜLBÜL, MEHMET KAYNAK, DUDAŞ, KÖŞEBÜKÜ, 219, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, SADIK CAN, KEMAL SEVİM, 135, AKÇABAYIR, ÇOCUKLARA SEVGİ, MEHMET TEKDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU (GAZİ), AŞAĞIGÜNEY, POYRAZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KANARYA_1, TURGUT ÖZAL, ARA, ATATÜRK (CUMHURİYET), EDOĞAN AYDAŞ, İSMAİL ÇOBAN, HÜRRİYET, MADEN ŞHT. SEBAHATTİN ERD, POSTANE, 120, GAZİ SEZGİN KORKUT, ANNELERE SEVGİ, ATATÜRK (GAZİ), SAMİ ARSLAN, ÇOÇUKLARA SEVGİ (GAZİ), AŞIK VEYSEL, P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, YUNUS, HASAN HÜSEYİN EKEN, İSMAİL EREL, SELVİ_2, HÜSAMETTİN YÜKSEL, İLYAS KAYIŞ, ZÜMRÜT, İŞÇİLER (GAZİ), GÜL, YAKUT, PARK, ALİ NURİ MUMCU (GAZİ), ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇAYIRHAN, BURSA, ASIM ÜNAL, KIRBAŞI
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞİLTEPE, 1548/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAYINDIR, BAYINDIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
EYMİR, ANKARA-İSTANBUL
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
106, MURAT DEVECİ, KARAKÖY, 217, 221-, 204, 301, 104, FATİH, 304, BÜLENT ECEVİT, 307, DAVUTOĞLAN, 127, Ş. ERCAN ALTINOK, ERGÜN FAZIL PAÇAL, 303, 308, 306, 302, 309, İŞÇİLER, 202, KÖST, 126, 208, 316, KARAPINAR, 310, ŞEHİT MEHMET İTİŞKEN, 213, 130, 209, 312, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, 124, 203, 318, M.Ş. AHMET KAYMAK, 119, 314, YILDIZ, 205, 139, 201, DAĞŞEYHLER, 305, 105, ONUR DEĞİRMENCİ, HASAN KUZUCU, 133, GAZİ İBRAHİM ÇAVUŞ, 110, ŞAHİN DEMİRCİ, 215, 116, 113, 118, 102, ATATÜRK, İNÖNÜ, ANKARA-İSTANBUL, 311, 206, SALİH YAMAN, ALİ NURİ MUMCU, 214, 115, 114, NUHHOCA, HIRKATEPE, MEHMET YALNIZ, 131, ERGENEKON, 129, 143, 207, 112, 118 (GAZİ), NECMETTİN ERBAKAN, YAŞAR YENER, YUKARIGÜNEY, 141, 108, MEYİLHACILAR, P.ON.ERKAN CÜCEOĞLU, MEHMET ÇETİNKAYA, 210, J.TĞM.HAKAN TAHTALIOĞLU, 212, 125, DİBEKÖREN, HASAN GÖKMEN, BÜLBÜL, MEHMET KAYNAK, DUDAŞ, KÖŞEBÜKÜ, 219, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, SADIK CAN, KEMAL SEVİM, 135, AKÇABAYIR, ÇOCUKLARA SEVGİ, MEHMET TEKDOĞAN, MUHSİN YAZICIOĞLU (GAZİ), AŞAĞIGÜNEY, POYRAZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KANARYA_1, TURGUT ÖZAL, ARA, ATATÜRK (CUMHURİYET), EDOĞAN AYDAŞ, İSMAİL ÇOBAN, HÜRRİYET, MADEN ŞHT. SEBAHATTİN ERD, POSTANE, 120, GAZİ SEZGİN KORKUT, ANNELERE SEVGİ, ATATÜRK (GAZİ), SAMİ ARSLAN, ÇOÇUKLARA SEVGİ (GAZİ), AŞIK VEYSEL, P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, YUNUS, HASAN HÜSEYİN EKEN, İSMAİL EREL, SELVİ_2, HÜSAMETTİN YÜKSEL, İLYAS KAYIŞ, ZÜMRÜT, İŞÇİLER (GAZİ), GÜL, YAKUT, PARK, ALİ NURİ MUMCU (GAZİ), ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇAYIRHAN, BURSA, ASIM ÜNAL, KIRBAŞI
ŞEBEKE ARIZASI
SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYCİK, BEYCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAAHMET, CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, 102. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLOVA, MİMAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÖSRELİKKIZIĞI, KÖSRELİKKIZIĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ALAGÖZ, SİYAHLALE, ADİLE NAŞİT
ŞEBEKE ARIZASI
ANDİÇEN, 71 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 11:38 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANDİÇEN, 78 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBATLI HASAN, KAVAK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAYCIK, 1625 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2308 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.05.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUZEY YILDIZI, 3832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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