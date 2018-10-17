Elektrik Kesintisi 12 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 12 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
12 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DORUK, DESTAN 3, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, SÜNLÜ, GELİNCİK 1, GELİNCİK 2, GELİNCİK 4, DADAŞ 1, DADAŞ 2, DOĞAN 4, DESTAN 2, DESTAN 1, ÇELİKLİ, BAYRAK
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÖLBAŞI, KIZIK, DEĞİRMEN ÖNÜ, ÇANKIRI, KAMELYA, İSTİKLAL, DOLAY, AKASYA, BAĞLAR, ELÇİ, SUNA, YILMAZ, SILA, OPTİMUM, ZİL, TESELLİ, TUNA, OYMAK, TERZİ, YALDIZ, UĞUR, UZAY, ÜLKÜ, ŞERİT, BOZYER YEŞİLTEPE, ŞEREFLİ, SANAYİ, SIRDAŞ, ŞENER, SAMYELİ, UZAYAN, MEHMET ÖZAL, İMREN, UZMAN, OĞLAK, ÖMÜR, YANKI, TERCÜMAN, OFLAZ, ÖZGÜR, AYBÜKE, OYA, OLTU, OPAL, ÖZLEM, ALPARSLAN, TUNÇ, TİTİZ, ZÜMRÜT, TUTKU, ÖZGÜN, TORAMAN, MUSLİHATTİN TUNCA, TERTİP, ZAKKUM, TILSIM, OĞUZ, YILDIZ, YEŞİLTEPE, KIZIK KÜME
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAKAYA, KARACAKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 10:57 'da verilmesi planlanmaktadır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ
ŞEBEKE ARIZASI
HACETTEPE, A.ADNAN SAYGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRNEK, FAİK SUAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, 2208 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORTABEREKET, KAYI BOYLARI, AYAŞ
ŞEBEKE ARIZASI
BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, SIRAPINAR, BÜYÜKCAMİLİ, ÇATALÇEŞME, BÜYÜKBOYALIK
ŞEBEKE ARIZASI
ABAZLI, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKKOYUNLU, AKKOYUNLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANADOLU 3, ÇAM, BAŞAĞAÇ, ANADOLU 1, YAVUZ SULTAN SELİM, NASUHPAŞA, EYÜP GÜNDOĞAN, FATİH, ANADOLU 4, ANADOLU 2, İPEKYOLU, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, TUNAHAN, GÜMÜŞ, DİRİL, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MEVLANA CELALETTİN, NURETTİN KARAOĞUZ, 4, EMEK, MADENCİLER, MARMARA, KARANİ, MEHMETÇİK, UYGURLAR, KIRIM, CİHAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SARAY KÜME
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KÖRLER, SAVAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1314, 1312, 1313, 1307, 1306, 1315, 1305, 1308, 1316, 1318, 1311, 1309, 1317, 1310
ŞEBEKE ARIZASI
HİLAL, ALEKSANDER DUBÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI ÖVEÇLER, KABİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1712 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALGAT, 1408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, SARMAŞ DOLAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLKER, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, MUTLUKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÖSRELİK, KÖSRELİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 16:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
548, 8, 536, 535, 10, 520, 519, 573, ŞEHİT FATİH TEZEL, BOZHÖYÜK, 543, 1.TBMM, ÜÇ ŞEHİTLER, 525, 531, 529
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
25, 2458, 2460, FATİH SULTAN MEHMET, 2459, 2461, 2453
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2517 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2301, TEDKENT K.YAPI KOOP., 2310, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, VAKIF, KÖY İÇİ, 2305, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., TULUMTAŞ, 2526, 2302, 2528, HACILAR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAOĞLAN, SAHİL, 1540, ANKARA, 363, 104, ERCAN, EVREN YAYINCILIK, 337, 338, 184., 274, 42
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1358, 1362, HACILAR KÜME, 1369, 1368, 1367, 1360, 1370, 2122, 2121, 1356
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1099., 1324, ANDOST K.Y.K., HACILAR KÜME, 1280, 1281, 1322, 417, 2125
ŞEBEKE ARIZASI
YAVRUCUK, ATLAS SEDİRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAĞA, ÇAĞABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAĞA, ÇAĞABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAĞA, ÇAĞABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SINDIRAN, SIĞIRCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESEN, ESEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SARILAR, SOĞUCAK
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 59 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 10:37 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SATIKADIN, 3006 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
3564, ÇINAR DİBİ, 1668
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLAR, ZALİM, KAYAPINAR, ÇOBANKIZI, YAMAÇ, ESENTEPE, KAYNAŞLI, KOŞAR, DENİZKIZI, SULTAN AHMET, NEVRUZ, SULTAN, TURNA, KARMA, ÇIRAĞAN, DOĞUŞ, AKS, BOZOK, BOZYAKA, EĞİTİM, MOTOR, TAZI, SEVİM, YONCA, BALABAN, PINARBAŞI, ULUGÜNEY, KADIRGA, AYYILDIZ, KAVAKLI, MURADİYE, BARBAROS, MARTI, NERGİS, ÇEVRİM, FLÜT, ÇALIK, TURKUAZ, MODERN, BAKIR, KARA ALİ, KEMERALTI, SANATKAR, EYLÜL, AYAN, MEHTAP, GÜNCEL, KADER, KIRÇİÇEĞİ, KUVVET, UYANIŞ, TURAN
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, SEDEFÇİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1397 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, 302 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 11:53 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1392 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜKSELTEPE, 1922 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SARAY
ŞEBEKE ARIZASI
ÇELTİKÇİ, AKBAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2, ŞEHİT İDRİS YILMAZ, 1, 5, 10, 3, 4, 13/2, 9, 136, ARİF YALDIZ, 1., MAMAK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KONAKYANI, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELERÜSTÜ, ORHANELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
FAHRİ KORUTÜRK, 874 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINEVLER, DUTLUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA, AŞAĞI ESKİKARSAK, YUKARI ESKİKARSAK, KARAİLYAS
ŞEBEKE ARIZASI
KIRANHARMANI, KIRANHARMANI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GEÇİTLİ, GEÇİTLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFACIK, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
548, 8, 536, 535, 10, 520, 519, 573, ŞEHİT FATİH TEZEL, BOZHÖYÜK, 543, 1.TBMM, ÜÇ ŞEHİTLER, 525, 531, 529
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 855 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANLI, POLAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.01.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, AHMET KOPARAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 56 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, KUTSAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 58 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 57 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
3564, ÇINAR DİBİ, 1668
ŞEBEKE ARIZASI
ERGAZİ, 1695 SERPMELERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERGENEKON, KIZILCAHAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, ARİF HALICI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, 1368/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İLGİLİ HABERLER:
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİ
Su Kesintisi 12 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 12 Ocak 2022
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.