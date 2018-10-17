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Elektrik Kesintisi 12 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 12 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 12.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 12 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 12 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

12 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DORUK, DESTAN 3, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, SÜNLÜ, GELİNCİK 1, GELİNCİK 2, GELİNCİK 4, DADAŞ 1, DADAŞ 2, DOĞAN 4, DESTAN 2, DESTAN 1, ÇELİKLİ, BAYRAK

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÖLBAŞI, KIZIK, DEĞİRMEN ÖNÜ, ÇANKIRI, KAMELYA, İSTİKLAL, DOLAY, AKASYA, BAĞLAR, ELÇİ, SUNA, YILMAZ, SILA, OPTİMUM, ZİL, TESELLİ, TUNA, OYMAK, TERZİ, YALDIZ, UĞUR, UZAY, ÜLKÜ, ŞERİT, BOZYER YEŞİLTEPE, ŞEREFLİ, SANAYİ, SIRDAŞ, ŞENER, SAMYELİ, UZAYAN, MEHMET ÖZAL, İMREN, UZMAN, OĞLAK, ÖMÜR, YANKI, TERCÜMAN, OFLAZ, ÖZGÜR, AYBÜKE, OYA, OLTU, OPAL, ÖZLEM, ALPARSLAN, TUNÇ, TİTİZ, ZÜMRÜT, TUTKU, ÖZGÜN, TORAMAN, MUSLİHATTİN TUNCA, TERTİP, ZAKKUM, TILSIM, OĞUZ, YILDIZ, YEŞİLTEPE, KIZIK KÜME

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAKAYA, KARACAKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 10:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, A.ADNAN SAYGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRNEK, FAİK SUAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, 2208 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORTABEREKET, KAYI BOYLARI, AYAŞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, SIRAPINAR, BÜYÜKCAMİLİ, ÇATALÇEŞME, BÜYÜKBOYALIK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ABAZLI, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKKOYUNLU, AKKOYUNLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANADOLU 3, ÇAM, BAŞAĞAÇ, ANADOLU 1, YAVUZ SULTAN SELİM, NASUHPAŞA, EYÜP GÜNDOĞAN, FATİH, ANADOLU 4, ANADOLU 2, İPEKYOLU, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, TUNAHAN, GÜMÜŞ, DİRİL, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MEVLANA CELALETTİN, NURETTİN KARAOĞUZ, 4, EMEK, MADENCİLER, MARMARA, KARANİ, MEHMETÇİK, UYGURLAR, KIRIM, CİHAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SARAY KÜME

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖRLER, SAVAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1314, 1312, 1313, 1307, 1306, 1315, 1305, 1308, 1316, 1318, 1311, 1309, 1317, 1310

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİLAL, ALEKSANDER DUBÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI ÖVEÇLER, KABİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, 1712 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALGAT, 1408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, SARMAŞ DOLAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKER, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, MUTLUKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSRELİK, KÖSRELİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 16:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 548, 8, 536, 535, 10, 520, 519, 573, ŞEHİT FATİH TEZEL, BOZHÖYÜK, 543, 1.TBMM, ÜÇ ŞEHİTLER, 525, 531, 529

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 25, 2458, 2460, FATİH SULTAN MEHMET, 2459, 2461, 2453

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRACIK, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2517 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2301, TEDKENT K.YAPI KOOP., 2310, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, VAKIF, KÖY İÇİ, 2305, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., TULUMTAŞ, 2526, 2302, 2528, HACILAR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAOĞLAN, SAHİL, 1540, ANKARA, 363, 104, ERCAN, EVREN YAYINCILIK, 337, 338, 184., 274, 42

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1358, 1362, HACILAR KÜME, 1369, 1368, 1367, 1360, 1370, 2122, 2121, 1356

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1099., 1324, ANDOST K.Y.K., HACILAR KÜME, 1280, 1281, 1322, 417, 2125

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVRUCUK, ATLAS SEDİRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAĞA, ÇAĞABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAĞA, ÇAĞABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAĞA, ÇAĞABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SINDIRAN, SIĞIRCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESEN, ESEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SARILAR, SOĞUCAK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 59 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 10:37 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SATIKADIN, 3006 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 3564, ÇINAR DİBİ, 1668

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAĞLAR, ZALİM, KAYAPINAR, ÇOBANKIZI, YAMAÇ, ESENTEPE, KAYNAŞLI, KOŞAR, DENİZKIZI, SULTAN AHMET, NEVRUZ, SULTAN, TURNA, KARMA, ÇIRAĞAN, DOĞUŞ, AKS, BOZOK, BOZYAKA, EĞİTİM, MOTOR, TAZI, SEVİM, YONCA, BALABAN, PINARBAŞI, ULUGÜNEY, KADIRGA, AYYILDIZ, KAVAKLI, MURADİYE, BARBAROS, MARTI, NERGİS, ÇEVRİM, FLÜT, ÇALIK, TURKUAZ, MODERN, BAKIR, KARA ALİ, KEMERALTI, SANATKAR, EYLÜL, AYAN, MEHTAP, GÜNCEL, KADER, KIRÇİÇEĞİ, KUVVET, UYANIŞ, TURAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, SEDEFÇİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1397 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESERTEPE, 302 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 11:53 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1392 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜKSELTEPE, 1922 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SARAY

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇELTİKÇİ, AKBAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2, ŞEHİT İDRİS YILMAZ, 1, 5, 10, 3, 4, 13/2, 9, 136, ARİF YALDIZ, 1., MAMAK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KONAKYANI, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELERÜSTÜ, ORHANELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FAHRİ KORUTÜRK, 874 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINEVLER, DUTLUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA, AŞAĞI ESKİKARSAK, YUKARI ESKİKARSAK, KARAİLYAS

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRANHARMANI, KIRANHARMANI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 , Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 GEÇİTLİ, GEÇİTLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFACIK, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 548, 8, 536, 535, 10, 520, 519, 573, ŞEHİT FATİH TEZEL, BOZHÖYÜK, 543, 1.TBMM, ÜÇ ŞEHİTLER, 525, 531, 529

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, 855 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANLI, POLAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.01.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, AHMET KOPARAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, 56 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, KUTSAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, 58 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 29 EKİM, 57 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 3564, ÇINAR DİBİ, 1668

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERGAZİ, 1695 SERPMELERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERGENEKON, KIZILCAHAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATI SİTESİ, ARİF HALICI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 12.01.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SERHAT, 1368/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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