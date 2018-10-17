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Elektrik Kesintisi 13 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 13 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 13.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 13 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 13 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

13 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 VALİ MUSTAFA GÖNÜL

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALIKHİSAR, VALİMUSTAFA GÖNÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, TAŞTOP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, 1642 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:01 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNEŞEVLER, MAHMUT ŞEVKET PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINLIKEVLER, ÇEVRELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIRECEP, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, 13 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLAĞAÇ, GÜRAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇANTIRLI, ÇANTIRLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 256, 250, 137, MEVLANA, 262, ATATÜRK, 258, 255, 252, 266, 261, 263, 260, 290, 294, 24, 475, BARBAROS HAYRETTİN, MİLLET, 4, 5, 11, 19, 21, 23, 25, MEHMET DÖNMEZ, 249, 257, 10, 248, 12, 254, 264, 251, ARMUTLU, 13

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZEVLER, RABİNDRANATH TAGORE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, 1641- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KORU, CEVİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜNİVERSİTELER, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞIKPAŞA, KARAKURUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İŞÇİ BLOKLARI, 1509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, BEYTEPE KÖYÜ YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 3402 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KEKLİK PINARI, 926 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TUĞLA, YAZIR KÜME, İBNİ SİNA(1.KISIM), İBNİ SİNA(2.KISIM), ADNAN MENDERES.., MELİKŞAH, TUĞRULBEY, ÇAĞRIBEY KÜME, BEŞEVLER, S.S.YURT YAYLA K.Y.K., İKİPINAR, KUTUÖREN, KIZILCA, BİNALİ YILDIRIM, GÜMÜŞYAYLA, YAZIR, 2.AŞAĞIEMİRLER, ÖZLÜCE, SIĞIRLIHACI, KUZUÖREN, YAVUZ SULTAN SELİM_1, ÇAĞLAYAN_1, ZÜMRÜT_2, KARAKÖY, KARŞIYAKA, KÖSRELİKKIZIĞI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DUMLUPINAR, SITMAPINAR, ARKALTI, AŞAĞI, DÜZKEPİRLER, YOL ÜSTÜ, YENİCE YOLU SAĞ, 1, ÇEŞMELER, YILMAZLAR, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, DEVELİLER, TİFTİKÇİLER, PAŞALAR, AKÇALI, BİNALİ YILDIRIM, KIZILCA, MAHMUDİYE KÜME, SALTUK BUĞRA, BİNALİ YILDIRIM_1, ABADAN, KARAKÖY

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAZIR, YAZIR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 20 EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 20 EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1944, 1945, 1939

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELVAN, 1947 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAZIM KARABEKİR, İSTASYON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOPÇU, 1558 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEĞMENLER, 3253 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TULUMTAŞ, 2304 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLÖZ, ŞELALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SINDIRAN, MESUT TURGUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FATİH SULTAN MEHMET

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 4, 5, 6, 7, 4 NOLU, 27, 28, 30, GİMAT, 1, ADNAN MENDERES, NAZIM ERCAN, 2 NOLU, 3 NOLU, 5 NOLU, 10, 2, 3, FATİH SULTAN MEHMET, ATOM, AKSOY, ÇAKIR, 110, 102, 99, 100, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 56, 195, 100. YIL, 126, 107, 108, 106, 115, SARAY, 125, 93, 688, 687, 37, 109, SARAYKENT, 101, 122, 123, 35, 55, 59, 62, 69, 81, 86, 46, 3200, 68, 91, 60

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FATİH SULTAN MEHMET, DAĞYAKA, ORHANİYE, ATOM

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, ŞEMSETTİN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HALİTCEVRİASLANGİL, MEHMET KÖSE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI EĞLENCE, GİRESUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSRELİK, KÖSRELİK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESERTEPE, 251 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLARBAŞI, TANIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAHİNTEPE, 644 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINEVLER, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAĞLAYAN, 297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALİAĞA, İNKILAP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, ALİ RIZA BEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜSLÜM, MÜSLÜM MEVSİMLİK İŞÇİLER- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DUMLUPINAR, SITMAPINAR, ARKALTI, AŞAĞI, DÜZKEPİRLER, YOL ÜSTÜ, YENİCE YOLU SAĞ, 1, ÇEŞMELER, YILMAZLAR, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, DEVELİLER, TİFTİKÇİLER, PAŞALAR, AKÇALI, BİNALİ YILDIRIM, KIZILCA, MAHMUDİYE KÜME, SALTUK BUĞRA, BİNALİ YILDIRIM_1, ABADAN, KARAKÖY

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINOVA, MEHMET AKİF ERSOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, GÖZDE_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALİUŞAĞI, ALİUŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BACI, BACI. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFA KEMAL, ÖNCÜ. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 

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