Elektrik Kesintisi 13 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 13 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
13 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
VALİ MUSTAFA GÖNÜL
ŞEBEKE ARIZASI
BALIKHİSAR, VALİMUSTAFA GÖNÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, TAŞTOP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, 1642 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:01 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, MAHMUT ŞEVKET PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLIKEVLER, ÇEVRELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HACIRECEP, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, 13 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLAĞAÇ, GÜRAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇANTIRLI, ÇANTIRLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
256, 250, 137, MEVLANA, 262, ATATÜRK, 258, 255, 252, 266, 261, 263, 260, 290, 294, 24, 475, BARBAROS HAYRETTİN, MİLLET, 4, 5, 11, 19, 21, 23, 25, MEHMET DÖNMEZ, 249, 257, 10, 248, 12, 254, 264, 251, ARMUTLU, 13
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZEVLER, RABİNDRANATH TAGORE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1641- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KORU, CEVİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜNİVERSİTELER, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞIKPAŞA, KARAKURUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İŞÇİ BLOKLARI, 1509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, BEYTEPE KÖYÜ YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 3402 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KEKLİK PINARI, 926 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TUĞLA, YAZIR KÜME, İBNİ SİNA(1.KISIM), İBNİ SİNA(2.KISIM), ADNAN MENDERES.., MELİKŞAH, TUĞRULBEY, ÇAĞRIBEY KÜME, BEŞEVLER, S.S.YURT YAYLA K.Y.K., İKİPINAR, KUTUÖREN, KIZILCA, BİNALİ YILDIRIM, GÜMÜŞYAYLA, YAZIR, 2.AŞAĞIEMİRLER, ÖZLÜCE, SIĞIRLIHACI, KUZUÖREN, YAVUZ SULTAN SELİM_1, ÇAĞLAYAN_1, ZÜMRÜT_2, KARAKÖY, KARŞIYAKA, KÖSRELİKKIZIĞI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DUMLUPINAR, SITMAPINAR, ARKALTI, AŞAĞI, DÜZKEPİRLER, YOL ÜSTÜ, YENİCE YOLU SAĞ, 1, ÇEŞMELER, YILMAZLAR, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, DEVELİLER, TİFTİKÇİLER, PAŞALAR, AKÇALI, BİNALİ YILDIRIM, KIZILCA, MAHMUDİYE KÜME, SALTUK BUĞRA, BİNALİ YILDIRIM_1, ABADAN, KARAKÖY
ŞEBEKE ARIZASI
YAZIR, YAZIR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 20 EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 20 EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1944, 1945, 1939
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, 1947 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM KARABEKİR, İSTASYON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOPÇU, 1558 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SEĞMENLER, 3253 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:12 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TULUMTAŞ, 2304 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLÖZ, ŞELALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SINDIRAN, MESUT TURGUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FATİH SULTAN MEHMET
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
4, 5, 6, 7, 4 NOLU, 27, 28, 30, GİMAT, 1, ADNAN MENDERES, NAZIM ERCAN, 2 NOLU, 3 NOLU, 5 NOLU, 10, 2, 3, FATİH SULTAN MEHMET, ATOM, AKSOY, ÇAKIR, 110, 102, 99, 100, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 56, 195, 100. YIL, 126, 107, 108, 106, 115, SARAY, 125, 93, 688, 687, 37, 109, SARAYKENT, 101, 122, 123, 35, 55, 59, 62, 69, 81, 86, 46, 3200, 68, 91, 60
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FATİH SULTAN MEHMET, DAĞYAKA, ORHANİYE, ATOM
ŞEBEKE ARIZASI
İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, ŞEMSETTİN
ŞEBEKE ARIZASI
HALİTCEVRİASLANGİL, MEHMET KÖSE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI EĞLENCE, GİRESUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÖSRELİK, KÖSRELİK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, 251 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLARBAŞI, TANIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAHİNTEPE, 644 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINEVLER, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAĞLAYAN, 297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ALİAĞA, İNKILAP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, ALİ RIZA BEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜSLÜM, MÜSLÜM MEVSİMLİK İŞÇİLER- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DUMLUPINAR, SITMAPINAR, ARKALTI, AŞAĞI, DÜZKEPİRLER, YOL ÜSTÜ, YENİCE YOLU SAĞ, 1, ÇEŞMELER, YILMAZLAR, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, DEVELİLER, TİFTİKÇİLER, PAŞALAR, AKÇALI, BİNALİ YILDIRIM, KIZILCA, MAHMUDİYE KÜME, SALTUK BUĞRA, BİNALİ YILDIRIM_1, ABADAN, KARAKÖY
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINOVA, MEHMET AKİF ERSOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, GÖZDE_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ALİUŞAĞI, ALİUŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BACI, BACI. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, ÖNCÜ. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
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