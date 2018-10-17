Elektrik Kesintisi 13 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 13 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 13.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 13 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

13 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak VALİ MUSTAFA GÖNÜL

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALIKHİSAR, VALİMUSTAFA GÖNÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, TAŞTOP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, 1642 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:01 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNEŞEVLER, MAHMUT ŞEVKET PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLIKEVLER, ÇEVRELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIRECEP, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENTEPE, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENTEPE, 13 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLAĞAÇ, GÜRAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANTIRLI, ÇANTIRLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 256, 250, 137, MEVLANA, 262, ATATÜRK, 258, 255, 252, 266, 261, 263, 260, 290, 294, 24, 475, BARBAROS HAYRETTİN, MİLLET, 4, 5, 11, 19, 21, 23, 25, MEHMET DÖNMEZ, 249, 257, 10, 248, 12, 254, 264, 251, ARMUTLU, 13

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIZEVLER, RABİNDRANATH TAGORE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1641- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORU, CEVİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜNİVERSİTELER, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞIKPAŞA, KARAKURUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İŞÇİ BLOKLARI, 1509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, BEYTEPE KÖYÜ YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 3402 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KEKLİK PINARI, 926 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TUĞLA, YAZIR KÜME, İBNİ SİNA(1.KISIM), İBNİ SİNA(2.KISIM), ADNAN MENDERES.., MELİKŞAH, TUĞRULBEY, ÇAĞRIBEY KÜME, BEŞEVLER, S.S.YURT YAYLA K.Y.K., İKİPINAR, KUTUÖREN, KIZILCA, BİNALİ YILDIRIM, GÜMÜŞYAYLA, YAZIR, 2.AŞAĞIEMİRLER, ÖZLÜCE, SIĞIRLIHACI, KUZUÖREN, YAVUZ SULTAN SELİM_1, ÇAĞLAYAN_1, ZÜMRÜT_2, KARAKÖY, KARŞIYAKA, KÖSRELİKKIZIĞI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DUMLUPINAR, SITMAPINAR, ARKALTI, AŞAĞI, DÜZKEPİRLER, YOL ÜSTÜ, YENİCE YOLU SAĞ, 1, ÇEŞMELER, YILMAZLAR, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, DEVELİLER, TİFTİKÇİLER, PAŞALAR, AKÇALI, BİNALİ YILDIRIM, KIZILCA, MAHMUDİYE KÜME, SALTUK BUĞRA, BİNALİ YILDIRIM_1, ABADAN, KARAKÖY

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAZIR, YAZIR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 20 EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 20 EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1944, 1945, 1939

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ELVAN, 1947 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAZIM KARABEKİR, İSTASYON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOPÇU, 1558 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEĞMENLER, 3253 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TULUMTAŞ, 2304 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLÖZ, ŞELALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SINDIRAN, MESUT TURGUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4, 5, 6, 7, 4 NOLU, 27, 28, 30, GİMAT, 1, ADNAN MENDERES, NAZIM ERCAN, 2 NOLU, 3 NOLU, 5 NOLU, 10, 2, 3, FATİH SULTAN MEHMET, ATOM, AKSOY, ÇAKIR, 110, 102, 99, 100, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 56, 195, 100. YIL, 126, 107, 108, 106, 115, SARAY, 125, 93, 688, 687, 37, 109, SARAYKENT, 101, 122, 123, 35, 55, 59, 62, 69, 81, 86, 46, 3200, 68, 91, 60

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, DAĞYAKA, ORHANİYE, ATOM

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, ŞEMSETTİN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HALİTCEVRİASLANGİL, MEHMET KÖSE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI EĞLENCE, GİRESUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÖSRELİK, KÖSRELİK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESERTEPE, 251 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLARBAŞI, TANIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAHİNTEPE, 644 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINEVLER, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAĞLAYAN, 297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALİAĞA, İNKILAP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH, ALİ RIZA BEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜSLÜM, MÜSLÜM MEVSİMLİK İŞÇİLER- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 11:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DUMLUPINAR, SITMAPINAR, ARKALTI, AŞAĞI, DÜZKEPİRLER, YOL ÜSTÜ, YENİCE YOLU SAĞ, 1, ÇEŞMELER, YILMAZLAR, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, DEVELİLER, TİFTİKÇİLER, PAŞALAR, AKÇALI, BİNALİ YILDIRIM, KIZILCA, MAHMUDİYE KÜME, SALTUK BUĞRA, BİNALİ YILDIRIM_1, ABADAN, KARAKÖY

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINOVA, MEHMET AKİF ERSOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH, GÖZDE_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALİUŞAĞI, ALİUŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BACI, BACI. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUSTAFA KEMAL, ÖNCÜ. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

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