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Elektrik Kesintisi 14 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Haziran 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.06.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 14 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Haziran 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALIKHİSAR, BALIKHİSAR KÖY İÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜĞDÜZ, BALIKHİSAR KÖY İÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLTEPE, BOZYER YEŞİLTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, KAVAKLI YOLU/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, 1500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARAJ, MELİKŞAH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 12:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAYAŞ, BAŞAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜÇEM, ÜÇEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DİBECİK, DİBECİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUZRUPAĞACIN, 1.KÜME MUZRUPAĞACIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1712, 1714, 3402, 1713, BEYTEPE MAHALLESİ, ACAR, 5676

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖVEÇLER, NARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.06.2022 20:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, 1725 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3291 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, 2031 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 09:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLIDERE, TUNUS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 08:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKADIM, YETKİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESATOĞLU, AKYÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 11:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, İHSAN DOĞRAMACI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLIDERE, TUNUS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYRANCI, ELÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TINAZTEPE, BÜLBÜLDERESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 50.YIL, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESKİÇÖTE

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2, 6, 4, 11, 10, 1_1, 5, ATATÜRK, KIBRIS, 7, GÜZİDE, GAZALİ, KURBANTEPE, ÇAY, 9.., BEDİR_1, ADNAN MENDERES, 3_1, BURCE, AYDIN, KARAGÖL, KORDON 1, MEVLANA, MEVLANA 2, MEVLANA 4, KIVILCIM, LEYLAK, TAŞPINAR

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 415 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYADİBİ, KAYADİBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 09:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 300 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 11:04 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 558 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELKENT, 2620 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 09:46 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1, ERCAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 429 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALLIKPINAR, BALLIKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 10:36 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, AKASYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KERPİÇ, KERPİÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KANALALTI, YASSIÖREN, KANAL ÜSTÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 675 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SATIKADIN, TEVFİK FİKRET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUMPINAR, KUMPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAKTEPE, 1596 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 09:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KANUNİ, BAŞKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, ÇEKİRGE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLTEPE, YEŞİLIRMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 11:26 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, AFACAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, CEPKEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 PAZAR KINIK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKÇAY, ARDIÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKÇAY, ARDIÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAYCIK, SARAYCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇELTİKÇİ, CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORTAKÖY, ORTAKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCA, KIZILCA KÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOSTLAR, 1470 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GENERAL ZEKİ DOĞAN, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, FIRAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 701 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, 1067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.06.2022 19:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALAHAN, LALAPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1710 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.06.2022 21:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEYİLDERE, MEYİLDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYIRHAN, 106 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TAŞPINAR, TAŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AVŞAR, AVŞAR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYLİKKÖPRÜ, YÖRÜK BEYLİKKÖPRÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TÜRKKARSAK, YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİRKELİ YEŞİLOVA, MAKBER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAVUŞKÖY, ÇAVUŞKÖY KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YENİKAYI, 44, ERKEKSU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, 228 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, BİRGÜL. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, PLANCILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, 180. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 10:43 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KESİKTAŞ, KESİKTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 2161 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

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