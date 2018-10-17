Elektrik Kesintisi 14 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14 .03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 990/1, 993, 998/2, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 441, 953, 1005

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, 1062 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERUZ, FERUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜTLÜ, 2301, FEVZİYE, TULUMTAŞ, KÖY İÇİ, KARGEN K.Y.KOOP., ANKARA ŞEHİR YOLU, TEDKENT K.YAPI KOOP., 1262, ECE, 1002, 1082, VİŞNE, 2310, GÖKYILDIZ, TENİS, ERSU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 995, ANDAÇ, 1021, ÇINARLI, ÇEVİK, VAKIF, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1129, AKBULUT, 998, 2855., 2305, GÖRGÜLÜ, TEK YAPI, 1022/1, 3035, 1169, 1032, SELVİ, IHLAMUR, KÖKNAR, PAPATYA, SARMAŞIK, GÖLGÖR, 999, 1027, 1143, 1025, S.S.PET K.Y.K. -, ELİTLER K.Y.K., 2577, 986, TURKUAZ VİLLALARI, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., TURGUT ÖZAL KÜME, ÜLGÜRAY, AKASYA, ILGIN, 1142, 2458, 1018, TÜRKAN ŞORAY, 1144, 1160, 1091, 1092, 1099., KIZILCAŞAR, 1148, 2469, 1024, 1003/1, 3516, 1128, 1162, 1017, NERGİZ, 1086, 2448, 1014, 1180, 2410, 2453, 2459, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., 1085, HACILAR KÜME, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2409, 2407, 2456, ITRİ, 1124, 1150, 1151, 1088, 1080, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2416, 997, TAFLAN, 2358, 1137, 1127, 1126, 1171, 1140, 1001, S.S.KARÇAMI, 2462, 986/1, 2937, 1154, 2526, 2582, 1022, 1077/1, 992, 1078, ATA, BİLGİSAYARCILAR 92, 1253, PAYSA, 1248, 1115, 1109, KİRAZLI, 1161, 2476, 2302, 1606, 1116, 1190, 1155, 2466, 1035, 2465, 2481, 2467, 2442, 1179, 1132, 1165, 3555, 1175, 3556, 2412, 1048, 1010, 2489, 3523, 2488, 3515, 3509, 3514, 2431, 2432, 1167, 4640, 2528, HACILAR, 1164, 4706, 1182, 1194, 1590, 1133, 1186, 996, 3520, 3524

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜREĞİL, ÜREĞİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAĞAÇ, 8 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BUĞRALAR, PELİTÇİK

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, YILDIZ 88. SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜRSEL ULUÇ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜRSEL ULUÇ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKBAHAR, GALİP ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, S. SALTOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TINAZTEPE, BÜLBÜLDERESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TINAZTEPE, BÜLBÜLDERESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALGAT, 1411 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEVLET, İNÖNÜ.- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, ANKARA, ANKARA(2.KISIM), ŞEHİT ALİ KÖSE, SIRMA, METİN, EVLİYA, KABİN, DERMAN, İSTİKLAL, KÖŞK, DADAŞ, DADAŞ 2, DOĞAN, DOĞAN 2, DOĞAN 1, USTA, DORUK, NİSAN, OTLUKBELİ, USTA 1, DEMİR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, IHLAMUR, HİSAR, ESEN, NENEHATUN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZİRAAT, CEVHER, HAKAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUHSİN YAZICIOĞLU, BEŞPARMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUHSİN YAZICIOĞLU, BEŞPARMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAZIR, YAZIR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TATLICA, SÜTLÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1543

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 216, AMASYA BEYANNAMESİ, ÜÇ ŞEHİTLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜTLÜ, 2301, FEVZİYE, TULUMTAŞ, KÖY İÇİ, KARGEN K.Y.KOOP., ANKARA ŞEHİR YOLU, TEDKENT K.YAPI KOOP., 1262, ECE, 1002, 1082, VİŞNE, 2310, GÖKYILDIZ, TENİS, ERSU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 995, ANDAÇ, 1021, ÇINARLI, ÇEVİK, VAKIF, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1129, AKBULUT, 998, 2855., 2305, GÖRGÜLÜ, TEK YAPI, 1022/1, 3035, 1169, 1032, SELVİ, IHLAMUR, KÖKNAR, PAPATYA, SARMAŞIK, GÖLGÖR, 999, 1027, 1143, 1025, S.S.PET K.Y.K. -, ELİTLER K.Y.K., 2577, 986, TURKUAZ VİLLALARI, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., TURGUT ÖZAL KÜME, ÜLGÜRAY, AKASYA, ILGIN, 1142, 2458, 1018, TÜRKAN ŞORAY, 1144, 1160, 1091, 1092, 1099., KIZILCAŞAR, 1148, 2469, 1024, 1003/1, 3516, 1128, 1162, 1017, NERGİZ, 1086, 2448, 1014, 1180, 2410, 2453, 2459, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., 1085, HACILAR KÜME, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2409, 2407, 2456, ITRİ, 1124, 1150, 1151, 1088, 1080, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2416, 997, TAFLAN, 2358, 1137, 1127, 1126, 1171, 1140, 1001, S.S.KARÇAMI, 2462, 986/1, 2937, 1154, 2526, 2582, 1022, 1077/1, 992, 1078, ATA, BİLGİSAYARCILAR 92, 1253, PAYSA, 1248, 1115, 1109, KİRAZLI, 1161, 2476, 2302, 1606, 1116, 1190, 1155, 2466, 1035, 2465, 2481, 2467, 2442, 1179, 1132, 1165, 3555, 1175, 3556, 2412, 1048, 1010, 2489, 3523, 2488, 3515, 3509, 3514, 2431, 2432, 1167, 4640, 2528, HACILAR, 1164, 4706, 1182, 1194, 1590, 1133, 1186, 996, 3520, 3524

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2455 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., OĞULBEY

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜTLÜ, 2301, FEVZİYE, TULUMTAŞ, KÖY İÇİ, KARGEN K.Y.KOOP., ANKARA ŞEHİR YOLU, TEDKENT K.YAPI KOOP., 1262, ECE, 1002, 1082, VİŞNE, 2310, GÖKYILDIZ, TENİS, ERSU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 995, ANDAÇ, 1021, ÇINARLI, ÇEVİK, VAKIF, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1129, AKBULUT, 998, 2855., 2305, GÖRGÜLÜ, TEK YAPI, 1022/1, 3035, 1169, 1032, SELVİ, IHLAMUR, KÖKNAR, PAPATYA, SARMAŞIK, GÖLGÖR, 999, 1027, 1143, 1025, S.S.PET K.Y.K. -, ELİTLER K.Y.K., 2577, 986, TURKUAZ VİLLALARI, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., TURGUT ÖZAL KÜME, ÜLGÜRAY, AKASYA, ILGIN, 1142, 2458, 1018, TÜRKAN ŞORAY, 1144, 1160, 1091, 1092, 1099., KIZILCAŞAR, 1148, 2469, 1024, 1003/1, 3516, 1128, 1162, 1017, NERGİZ, 1086, 2448, 1014, 1180, 2410, 2453, 2459, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., 1085, HACILAR KÜME, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2409, 2407, 2456, ITRİ, 1124, 1150, 1151, 1088, 1080, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2416, 997, TAFLAN, 2358, 1137, 1127, 1126, 1171, 1140, 1001, S.S.KARÇAMI, 2462, 986/1, 2937, 1154, 2526, 2582, 1022, 1077/1, 992, 1078, ATA, BİLGİSAYARCILAR 92, 1253, PAYSA, 1248, 1115, 1109, KİRAZLI, 1161, 2476, 2302, 1606, 1116, 1190, 1155, 2466, 1035, 2465, 2481, 2467, 2442, 1179, 1132, 1165, 3555, 1175, 3556, 2412, 1048, 1010, 2489, 3523, 2488, 3515, 3509, 3514, 2431, 2432, 1167, 4640, 2528, HACILAR, 1164, 4706, 1182, 1194, 1590, 1133, 1186, 996, 3520, 3524

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTUNÇANAK, ALTUNÇANAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİMŞİT, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAĞLIPINAR, YAĞLIPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, ÖRENCİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YASSIÖREN, YASSIÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKTEPE, 951 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BASINEVLERİ, SÖYLEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAMİL OCAK, ERENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ADNAN MENDERES, 1045 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, 365 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:13 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, GÜNDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, SEYİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇUKURCA, ÇUKURCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, 1483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BAYINDIR, YENİ BAYINDIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUSUNLAR, 2473 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TUZLUÇAYIR, 297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIBRISKÖY, SEKİ PINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HARMAN, AHMET AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, KARŞIYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, KARŞIYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY CUMHURİYET, CİHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACIBEKTAŞLI, ACIKUYU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKSEKİ, ANIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TENZİLE, DİYET, DOKTOR, DÜZOVA, TOMRUK, DİKBAYIR, TEPECİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, 214 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALIKÖY, 2087- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FEVZİ ÇAKMAK, ESKİ BUCUK BAHÇELER- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, 2... Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MARAŞAL ÇAKMAK, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 09:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKYERLEŞİM, 1901 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 12:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKYERLEŞİM, 1901 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLEVLER, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENTEPE, 610 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENTEPE, 610 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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