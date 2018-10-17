Elektrik Kesintisi 14 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 14 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
14 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
990/1, 993, 998/2, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 441, 953, 1005
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, 1062 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
FERUZ, FERUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SÖĞÜTLÜ, 2301, FEVZİYE, TULUMTAŞ, KÖY İÇİ, KARGEN K.Y.KOOP., ANKARA ŞEHİR YOLU, TEDKENT K.YAPI KOOP., 1262, ECE, 1002, 1082, VİŞNE, 2310, GÖKYILDIZ, TENİS, ERSU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 995, ANDAÇ, 1021, ÇINARLI, ÇEVİK, VAKIF, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1129, AKBULUT, 998, 2855., 2305, GÖRGÜLÜ, TEK YAPI, 1022/1, 3035, 1169, 1032, SELVİ, IHLAMUR, KÖKNAR, PAPATYA, SARMAŞIK, GÖLGÖR, 999, 1027, 1143, 1025, S.S.PET K.Y.K. -, ELİTLER K.Y.K., 2577, 986, TURKUAZ VİLLALARI, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., TURGUT ÖZAL KÜME, ÜLGÜRAY, AKASYA, ILGIN, 1142, 2458, 1018, TÜRKAN ŞORAY, 1144, 1160, 1091, 1092, 1099., KIZILCAŞAR, 1148, 2469, 1024, 1003/1, 3516, 1128, 1162, 1017, NERGİZ, 1086, 2448, 1014, 1180, 2410, 2453, 2459, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., 1085, HACILAR KÜME, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2409, 2407, 2456, ITRİ, 1124, 1150, 1151, 1088, 1080, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2416, 997, TAFLAN, 2358, 1137, 1127, 1126, 1171, 1140, 1001, S.S.KARÇAMI, 2462, 986/1, 2937, 1154, 2526, 2582, 1022, 1077/1, 992, 1078, ATA, BİLGİSAYARCILAR 92, 1253, PAYSA, 1248, 1115, 1109, KİRAZLI, 1161, 2476, 2302, 1606, 1116, 1190, 1155, 2466, 1035, 2465, 2481, 2467, 2442, 1179, 1132, 1165, 3555, 1175, 3556, 2412, 1048, 1010, 2489, 3523, 2488, 3515, 3509, 3514, 2431, 2432, 1167, 4640, 2528, HACILAR, 1164, 4706, 1182, 1194, 1590, 1133, 1186, 996, 3520, 3524
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÜREĞİL, ÜREĞİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAĞAÇ, 8 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BUĞRALAR, PELİTÇİK
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, YILDIZ 88. SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLKBAHAR, GALİP ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, S. SALTOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TINAZTEPE, BÜLBÜLDERESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TINAZTEPE, BÜLBÜLDERESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALGAT, 1411 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEVLET, İNÖNÜ.- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAYRAK, ANKARA, ANKARA(2.KISIM), ŞEHİT ALİ KÖSE, SIRMA, METİN, EVLİYA, KABİN, DERMAN, İSTİKLAL, KÖŞK, DADAŞ, DADAŞ 2, DOĞAN, DOĞAN 2, DOĞAN 1, USTA, DORUK, NİSAN, OTLUKBELİ, USTA 1, DEMİR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ATATÜRK, IHLAMUR, HİSAR, ESEN, NENEHATUN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ZİRAAT, CEVHER, HAKAN
ŞEBEKE ARIZASI
MUHSİN YAZICIOĞLU, BEŞPARMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUHSİN YAZICIOĞLU, BEŞPARMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAZIR, YAZIR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
TATLICA, SÜTLÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1543
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
216, AMASYA BEYANNAMESİ, ÜÇ ŞEHİTLER
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SÖĞÜTLÜ, 2301, FEVZİYE, TULUMTAŞ, KÖY İÇİ, KARGEN K.Y.KOOP., ANKARA ŞEHİR YOLU, TEDKENT K.YAPI KOOP., 1262, ECE, 1002, 1082, VİŞNE, 2310, GÖKYILDIZ, TENİS, ERSU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 995, ANDAÇ, 1021, ÇINARLI, ÇEVİK, VAKIF, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1129, AKBULUT, 998, 2855., 2305, GÖRGÜLÜ, TEK YAPI, 1022/1, 3035, 1169, 1032, SELVİ, IHLAMUR, KÖKNAR, PAPATYA, SARMAŞIK, GÖLGÖR, 999, 1027, 1143, 1025, S.S.PET K.Y.K. -, ELİTLER K.Y.K., 2577, 986, TURKUAZ VİLLALARI, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., TURGUT ÖZAL KÜME, ÜLGÜRAY, AKASYA, ILGIN, 1142, 2458, 1018, TÜRKAN ŞORAY, 1144, 1160, 1091, 1092, 1099., KIZILCAŞAR, 1148, 2469, 1024, 1003/1, 3516, 1128, 1162, 1017, NERGİZ, 1086, 2448, 1014, 1180, 2410, 2453, 2459, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., 1085, HACILAR KÜME, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2409, 2407, 2456, ITRİ, 1124, 1150, 1151, 1088, 1080, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2416, 997, TAFLAN, 2358, 1137, 1127, 1126, 1171, 1140, 1001, S.S.KARÇAMI, 2462, 986/1, 2937, 1154, 2526, 2582, 1022, 1077/1, 992, 1078, ATA, BİLGİSAYARCILAR 92, 1253, PAYSA, 1248, 1115, 1109, KİRAZLI, 1161, 2476, 2302, 1606, 1116, 1190, 1155, 2466, 1035, 2465, 2481, 2467, 2442, 1179, 1132, 1165, 3555, 1175, 3556, 2412, 1048, 1010, 2489, 3523, 2488, 3515, 3509, 3514, 2431, 2432, 1167, 4640, 2528, HACILAR, 1164, 4706, 1182, 1194, 1590, 1133, 1186, 996, 3520, 3524
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2455 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., OĞULBEY
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SÖĞÜTLÜ, 2301, FEVZİYE, TULUMTAŞ, KÖY İÇİ, KARGEN K.Y.KOOP., ANKARA ŞEHİR YOLU, TEDKENT K.YAPI KOOP., 1262, ECE, 1002, 1082, VİŞNE, 2310, GÖKYILDIZ, TENİS, ERSU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 995, ANDAÇ, 1021, ÇINARLI, ÇEVİK, VAKIF, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1129, AKBULUT, 998, 2855., 2305, GÖRGÜLÜ, TEK YAPI, 1022/1, 3035, 1169, 1032, SELVİ, IHLAMUR, KÖKNAR, PAPATYA, SARMAŞIK, GÖLGÖR, 999, 1027, 1143, 1025, S.S.PET K.Y.K. -, ELİTLER K.Y.K., 2577, 986, TURKUAZ VİLLALARI, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., TURGUT ÖZAL KÜME, ÜLGÜRAY, AKASYA, ILGIN, 1142, 2458, 1018, TÜRKAN ŞORAY, 1144, 1160, 1091, 1092, 1099., KIZILCAŞAR, 1148, 2469, 1024, 1003/1, 3516, 1128, 1162, 1017, NERGİZ, 1086, 2448, 1014, 1180, 2410, 2453, 2459, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., 1085, HACILAR KÜME, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2409, 2407, 2456, ITRİ, 1124, 1150, 1151, 1088, 1080, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2416, 997, TAFLAN, 2358, 1137, 1127, 1126, 1171, 1140, 1001, S.S.KARÇAMI, 2462, 986/1, 2937, 1154, 2526, 2582, 1022, 1077/1, 992, 1078, ATA, BİLGİSAYARCILAR 92, 1253, PAYSA, 1248, 1115, 1109, KİRAZLI, 1161, 2476, 2302, 1606, 1116, 1190, 1155, 2466, 1035, 2465, 2481, 2467, 2442, 1179, 1132, 1165, 3555, 1175, 3556, 2412, 1048, 1010, 2489, 3523, 2488, 3515, 3509, 3514, 2431, 2432, 1167, 4640, 2528, HACILAR, 1164, 4706, 1182, 1194, 1590, 1133, 1186, 996, 3520, 3524
ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTUNÇANAK, ALTUNÇANAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİMŞİT, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAĞLIPINAR, YAĞLIPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLAR, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, ÖRENCİK
ŞEBEKE ARIZASI
YASSIÖREN, YASSIÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AKTEPE, 951 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, SÖYLEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAMİL OCAK, ERENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ADNAN MENDERES, 1045 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCAĞIZ, 365 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:13 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCAĞIZ, GÜNDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:14 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, SEYİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÇUKURCA, ÇUKURCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:21 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, 1483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BAYINDIR, YENİ BAYINDIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUSUNLAR, 2473 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TUZLUÇAYIR, 297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIBRISKÖY, SEKİ PINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HARMAN, AHMET AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, KARŞIYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, KARŞIYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:07 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY CUMHURİYET, CİHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HACIBEKTAŞLI, ACIKUYU
ŞEBEKE ARIZASI
AKSEKİ, ANIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TENZİLE, DİYET, DOKTOR, DÜZOVA, TOMRUK, DİKBAYIR, TEPECİK
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, 214 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALIKÖY, 2087- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FEVZİ ÇAKMAK, ESKİ BUCUK BAHÇELER- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, 2... Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MARAŞAL ÇAKMAK, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 09:07 'da verilmesi planlanmaktadır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
İLKYERLEŞİM, 1901 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 12:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLKYERLEŞİM, 1901 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLEVLER, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENTEPE, 610 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENTEPE, 610 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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