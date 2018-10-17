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Elektrik Kesintisi 14 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 14 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 990/1, 993, 998/2, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 441, 953, 1005

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, 1062 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERUZ, FERUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SÖĞÜTLÜ, 2301, FEVZİYE, TULUMTAŞ, KÖY İÇİ, KARGEN K.Y.KOOP., ANKARA ŞEHİR YOLU, TEDKENT K.YAPI KOOP., 1262, ECE, 1002, 1082, VİŞNE, 2310, GÖKYILDIZ, TENİS, ERSU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 995, ANDAÇ, 1021, ÇINARLI, ÇEVİK, VAKIF, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1129, AKBULUT, 998, 2855., 2305, GÖRGÜLÜ, TEK YAPI, 1022/1, 3035, 1169, 1032, SELVİ, IHLAMUR, KÖKNAR, PAPATYA, SARMAŞIK, GÖLGÖR, 999, 1027, 1143, 1025, S.S.PET K.Y.K. -, ELİTLER K.Y.K., 2577, 986, TURKUAZ VİLLALARI, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., TURGUT ÖZAL KÜME, ÜLGÜRAY, AKASYA, ILGIN, 1142, 2458, 1018, TÜRKAN ŞORAY, 1144, 1160, 1091, 1092, 1099., KIZILCAŞAR, 1148, 2469, 1024, 1003/1, 3516, 1128, 1162, 1017, NERGİZ, 1086, 2448, 1014, 1180, 2410, 2453, 2459, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., 1085, HACILAR KÜME, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2409, 2407, 2456, ITRİ, 1124, 1150, 1151, 1088, 1080, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2416, 997, TAFLAN, 2358, 1137, 1127, 1126, 1171, 1140, 1001, S.S.KARÇAMI, 2462, 986/1, 2937, 1154, 2526, 2582, 1022, 1077/1, 992, 1078, ATA, BİLGİSAYARCILAR 92, 1253, PAYSA, 1248, 1115, 1109, KİRAZLI, 1161, 2476, 2302, 1606, 1116, 1190, 1155, 2466, 1035, 2465, 2481, 2467, 2442, 1179, 1132, 1165, 3555, 1175, 3556, 2412, 1048, 1010, 2489, 3523, 2488, 3515, 3509, 3514, 2431, 2432, 1167, 4640, 2528, HACILAR, 1164, 4706, 1182, 1194, 1590, 1133, 1186, 996, 3520, 3524

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜREĞİL, ÜREĞİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAĞAÇ, 8 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BUĞRALAR, PELİTÇİK

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, YILDIZ 88. SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKBAHAR, GALİP ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, S. SALTOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TINAZTEPE, BÜLBÜLDERESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TINAZTEPE, BÜLBÜLDERESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALGAT, 1411 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEVLET, İNÖNÜ.- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAYRAK, ANKARA, ANKARA(2.KISIM), ŞEHİT ALİ KÖSE, SIRMA, METİN, EVLİYA, KABİN, DERMAN, İSTİKLAL, KÖŞK, DADAŞ, DADAŞ 2, DOĞAN, DOĞAN 2, DOĞAN 1, USTA, DORUK, NİSAN, OTLUKBELİ, USTA 1, DEMİR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ATATÜRK, IHLAMUR, HİSAR, ESEN, NENEHATUN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ZİRAAT, CEVHER, HAKAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUHSİN YAZICIOĞLU, BEŞPARMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUHSİN YAZICIOĞLU, BEŞPARMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAZIR, YAZIR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLICA, SÜTLÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1543

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 216, AMASYA BEYANNAMESİ, ÜÇ ŞEHİTLER

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SÖĞÜTLÜ, 2301, FEVZİYE, TULUMTAŞ, KÖY İÇİ, KARGEN K.Y.KOOP., ANKARA ŞEHİR YOLU, TEDKENT K.YAPI KOOP., 1262, ECE, 1002, 1082, VİŞNE, 2310, GÖKYILDIZ, TENİS, ERSU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 995, ANDAÇ, 1021, ÇINARLI, ÇEVİK, VAKIF, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1129, AKBULUT, 998, 2855., 2305, GÖRGÜLÜ, TEK YAPI, 1022/1, 3035, 1169, 1032, SELVİ, IHLAMUR, KÖKNAR, PAPATYA, SARMAŞIK, GÖLGÖR, 999, 1027, 1143, 1025, S.S.PET K.Y.K. -, ELİTLER K.Y.K., 2577, 986, TURKUAZ VİLLALARI, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., TURGUT ÖZAL KÜME, ÜLGÜRAY, AKASYA, ILGIN, 1142, 2458, 1018, TÜRKAN ŞORAY, 1144, 1160, 1091, 1092, 1099., KIZILCAŞAR, 1148, 2469, 1024, 1003/1, 3516, 1128, 1162, 1017, NERGİZ, 1086, 2448, 1014, 1180, 2410, 2453, 2459, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., 1085, HACILAR KÜME, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2409, 2407, 2456, ITRİ, 1124, 1150, 1151, 1088, 1080, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2416, 997, TAFLAN, 2358, 1137, 1127, 1126, 1171, 1140, 1001, S.S.KARÇAMI, 2462, 986/1, 2937, 1154, 2526, 2582, 1022, 1077/1, 992, 1078, ATA, BİLGİSAYARCILAR 92, 1253, PAYSA, 1248, 1115, 1109, KİRAZLI, 1161, 2476, 2302, 1606, 1116, 1190, 1155, 2466, 1035, 2465, 2481, 2467, 2442, 1179, 1132, 1165, 3555, 1175, 3556, 2412, 1048, 1010, 2489, 3523, 2488, 3515, 3509, 3514, 2431, 2432, 1167, 4640, 2528, HACILAR, 1164, 4706, 1182, 1194, 1590, 1133, 1186, 996, 3520, 3524

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2455 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., OĞULBEY

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SÖĞÜTLÜ, 2301, FEVZİYE, TULUMTAŞ, KÖY İÇİ, KARGEN K.Y.KOOP., ANKARA ŞEHİR YOLU, TEDKENT K.YAPI KOOP., 1262, ECE, 1002, 1082, VİŞNE, 2310, GÖKYILDIZ, TENİS, ERSU, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, ÇEVREGÖL PARLEMENTERLER KOOP, 995, ANDAÇ, 1021, ÇINARLI, ÇEVİK, VAKIF, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1129, AKBULUT, 998, 2855., 2305, GÖRGÜLÜ, TEK YAPI, 1022/1, 3035, 1169, 1032, SELVİ, IHLAMUR, KÖKNAR, PAPATYA, SARMAŞIK, GÖLGÖR, 999, 1027, 1143, 1025, S.S.PET K.Y.K. -, ELİTLER K.Y.K., 2577, 986, TURKUAZ VİLLALARI, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., TURGUT ÖZAL KÜME, ÜLGÜRAY, AKASYA, ILGIN, 1142, 2458, 1018, TÜRKAN ŞORAY, 1144, 1160, 1091, 1092, 1099., KIZILCAŞAR, 1148, 2469, 1024, 1003/1, 3516, 1128, 1162, 1017, NERGİZ, 1086, 2448, 1014, 1180, 2410, 2453, 2459, DOSTLAR 88 KONUT YAPI KOOP., 1085, HACILAR KÜME, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2409, 2407, 2456, ITRİ, 1124, 1150, 1151, 1088, 1080, TÜRKKAYA YAPI KOOP., 2416, 997, TAFLAN, 2358, 1137, 1127, 1126, 1171, 1140, 1001, S.S.KARÇAMI, 2462, 986/1, 2937, 1154, 2526, 2582, 1022, 1077/1, 992, 1078, ATA, BİLGİSAYARCILAR 92, 1253, PAYSA, 1248, 1115, 1109, KİRAZLI, 1161, 2476, 2302, 1606, 1116, 1190, 1155, 2466, 1035, 2465, 2481, 2467, 2442, 1179, 1132, 1165, 3555, 1175, 3556, 2412, 1048, 1010, 2489, 3523, 2488, 3515, 3509, 3514, 2431, 2432, 1167, 4640, 2528, HACILAR, 1164, 4706, 1182, 1194, 1590, 1133, 1186, 996, 3520, 3524

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTUNÇANAK, ALTUNÇANAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİMŞİT, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAĞLIPINAR, YAĞLIPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAĞLAR, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, ÖRENCİK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YASSIÖREN, YASSIÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKTEPE, 951 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, SÖYLEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAMİL OCAK, ERENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ADNAN MENDERES, 1045 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCAĞIZ, 365 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 10:13 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCAĞIZ, GÜNDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, SEYİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇUKURCA, ÇUKURCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYAŞ, 1483 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BAYINDIR, YENİ BAYINDIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUSUNLAR, 2473 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TUZLUÇAYIR, 297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIBRISKÖY, SEKİ PINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HARMAN, AHMET AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, KARŞIYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, KARŞIYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 11:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY CUMHURİYET, CİHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HACIBEKTAŞLI, ACIKUYU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKSEKİ, ANIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TENZİLE, DİYET, DOKTOR, DÜZOVA, TOMRUK, DİKBAYIR, TEPECİK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, 214 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY, 2087- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FEVZİ ÇAKMAK, ESKİ BUCUK BAHÇELER- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, 2... Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MARAŞAL ÇAKMAK, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 09:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKYERLEŞİM, 1901 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.03.2022 12:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKYERLEŞİM, 1901 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLEVLER, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜVENTEPE, 610 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜVENTEPE, 610 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 14 Mart 2022

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