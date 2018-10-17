Elektrik Kesintisi 14 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14 .04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KASIRGA, GAZİ İSMAİL CANTÜRK, KATMER, KISMET, MEHMETÇİK, ŞEHİT TEZCAN ÖZDEMİR, KURTULUŞ, MEZARLIK, KIVIRCIK, MAKAM, GÖKYAY, MÜCAHİTLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEYHLER, ŞEYHLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, ASALET, AKARSU, 877/1, 859, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 28, 880/1, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, YILDIZTEPE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, KARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, KARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞPINAR, 1130 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLIKEVLER, ÇAĞDAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, GÖNÜLÇALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEŞİKKAYA, 1652 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAOĞLAN, OĞULBEY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YURTBEYİ, 1, ABAZLI, 4024, ATATÜRK...., 4023, EVREN YAYINCILIK, 3964, 3057, 3163, 1714, BEYLİK, 3096, YAĞLIPINAR, 3900, 3914, 4060, 4056, 3941, 3926, 3908, 3902, 4036, 3959, 4061, ASAR, 11, ANKARA, GÖKÇEHÜYÜK, 3325, ANDEZİT KESMETAŞ FAB, 3924, 4087, 3977, 4073, 4082, 3967, 4064, 3946, 3918, 4011, 4035, 4009, 3939, 3984, 4044, 4071, 3907, 3940, 4048, 4074, 3920, 3965, 3922, 4046, 3921, 4080, 4033, 3909, 4007, 3905, 4002, 3915, 7, 3901, 3930, 3923, 4005, 4008, 4014, 3935, 3948, 4004, 3952, 4083, 4003, MAHMATLI BAHÇE, 3916, 6

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHRİBAN, ŞEHRİBAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLALIÖZÜ, YAYLALIÖZÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KESİKKÖPRÜ, ENGİNOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHRİBAN, ŞEHRİBAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, NUHHOCA, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 1646 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKONAKLAR, 326 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

REMZİ OĞUZ ARIK, TUNALI HİLMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CEVİZLİDERE, CEYHUN ATUF KANSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKER, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKER, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2792 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELTEPE, ABİDİN DAVER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKPINAR, 858 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARIOBRUK, YUKARIOBRUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 10:36 'da verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TATLICA, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERLER, 2715 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOPÇU, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Evren planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINBAŞAK, ALTINBAŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAOĞLAN, OĞULBEY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YURTBEYİ, 1, ABAZLI, 4024, ATATÜRK...., 4023, EVREN YAYINCILIK, 3964, 3057, 3163, 1714, BEYLİK, 3096, YAĞLIPINAR, 3900, 3914, 4060, 4056, 3941, 3926, 3908, 3902, 4036, 3959, 4061, ASAR, 11, ANKARA, GÖKÇEHÜYÜK, 3325, ANDEZİT KESMETAŞ FAB, 3924, 4087, 3977, 4073, 4082, 3967, 4064, 3946, 3918, 4011, 4035, 4009, 3939, 3984, 4044, 4071, 3907, 3940, 4048, 4074, 3920, 3965, 3922, 4046, 3921, 4080, 4033, 3909, 4007, 3905, 4002, 3915, 7, 3901, 3930, 3923, 4005, 4008, 4014, 3935, 3948, 4004, 3952, 4083, 4003, MAHMATLI BAHÇE, 3916, 6

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TULUMTAŞ, TULUMTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 10:43 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEĞMENLER, SEĞMENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCAŞAR, 1100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAŞPINAR, 2855. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI, ESERTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, AÇELYA, İSMETPAŞA, KARAHOCA, ANKARA, BÜNYAMİN ADACI, MENEKŞE, MANOLYA, AHUDUDU, KOOPERATİF EVLERİ, ESKİ ANKARA YOLU, AKŞAM SEFASI, GÜLHATMİ, TOKİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAPRAKBAYIRI, YAPRAKBAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İYMİR, İYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HASAYAZ, KARAHÖYÜK, TAVŞANCIK, YILANLI, KUYUCAK, ALTINTAŞ, AFŞAR, DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, SATILAR, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, EŞMEDERE, KOYUNBABA, KUYUCAK KÜME, ŞEMSETTİN, YEŞİLÖZ, DEĞİRMENKAYA

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAKTEPE, 1655 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAPARK, 1275 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT ALİ BALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT ALİ BALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT ALİ BALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAPARK, 1269 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUŞCUÖREN

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1112/2, 1112, 1109, 1113/2, 1113/1, 1113, 1114, 1113/3, 1110

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1702 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.04.2022 21:16 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1702 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, NUHHOCA, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİMENCEĞİZ, ÇİMENCEĞİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNLER, İNLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARABÜK, KARABÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARABÜK, KARABÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 185, TOMRUK, DİYET, DİRİLİŞ, DÖNEMEÇ, DÜZOVA, DİKBAYIR, DİKKATLİ, DOKTOR, TENZİLE, TERMİK, YAMAN, ÇATALCA, TEPECİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELÇUKLU, ŞEHİT NURETTİN ÜNER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELÇUKLU, KUMRU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAMLICA, 147 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUSUZ, 1.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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