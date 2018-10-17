Elektrik Kesintisi 14 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 14 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
14 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KASIRGA, GAZİ İSMAİL CANTÜRK, KATMER, KISMET, MEHMETÇİK, ŞEHİT TEZCAN ÖZDEMİR, KURTULUŞ, MEZARLIK, KIVIRCIK, MAKAM, GÖKYAY, MÜCAHİTLER
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYHLER, ŞEYHLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CELAL ESAT ARSEVEN, 1216/1, TAŞDELEN, ASALET, AKARSU, 877/1, 859, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 841, 119/2, 105, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, 799, 798, 125/3, ZEMHERİ, 802, 803, 805, FERAH, 806, 807, 809, 812, 811, ŞEHİT SALİH EROĞLU, 28, 880/1, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, HACI BAYRAM VELİ, 840, YILDIZTEPE
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, KARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, KARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞPINAR, 1130 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLIKEVLER, ÇAĞDAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, GÖNÜLÇALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞİKKAYA, 1652 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAOĞLAN, OĞULBEY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YURTBEYİ, 1, ABAZLI, 4024, ATATÜRK...., 4023, EVREN YAYINCILIK, 3964, 3057, 3163, 1714, BEYLİK, 3096, YAĞLIPINAR, 3900, 3914, 4060, 4056, 3941, 3926, 3908, 3902, 4036, 3959, 4061, ASAR, 11, ANKARA, GÖKÇEHÜYÜK, 3325, ANDEZİT KESMETAŞ FAB, 3924, 4087, 3977, 4073, 4082, 3967, 4064, 3946, 3918, 4011, 4035, 4009, 3939, 3984, 4044, 4071, 3907, 3940, 4048, 4074, 3920, 3965, 3922, 4046, 3921, 4080, 4033, 3909, 4007, 3905, 4002, 3915, 7, 3901, 3930, 3923, 4005, 4008, 4014, 3935, 3948, 4004, 3952, 4083, 4003, MAHMATLI BAHÇE, 3916, 6
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHRİBAN, ŞEHRİBAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLALIÖZÜ, YAYLALIÖZÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KESİKKÖPRÜ, ENGİNOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHRİBAN, ŞEHRİBAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, NUHHOCA, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 1646 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKONAKLAR, 326 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
REMZİ OĞUZ ARIK, TUNALI HİLMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
CEVİZLİDERE, CEYHUN ATUF KANSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLKER, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLKER, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2792 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELTEPE, ABİDİN DAVER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKPINAR, 858 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIOBRUK, YUKARIOBRUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 10:36 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TATLICA, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ERLER, 2715 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOPÇU, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINBAŞAK, ALTINBAŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAOĞLAN, OĞULBEY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YURTBEYİ, 1, ABAZLI, 4024, ATATÜRK...., 4023, EVREN YAYINCILIK, 3964, 3057, 3163, 1714, BEYLİK, 3096, YAĞLIPINAR, 3900, 3914, 4060, 4056, 3941, 3926, 3908, 3902, 4036, 3959, 4061, ASAR, 11, ANKARA, GÖKÇEHÜYÜK, 3325, ANDEZİT KESMETAŞ FAB, 3924, 4087, 3977, 4073, 4082, 3967, 4064, 3946, 3918, 4011, 4035, 4009, 3939, 3984, 4044, 4071, 3907, 3940, 4048, 4074, 3920, 3965, 3922, 4046, 3921, 4080, 4033, 3909, 4007, 3905, 4002, 3915, 7, 3901, 3930, 3923, 4005, 4008, 4014, 3935, 3948, 4004, 3952, 4083, 4003, MAHMATLI BAHÇE, 3916, 6
ŞEBEKE ARIZASI
TULUMTAŞ, TULUMTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 10:43 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEĞMENLER, SEĞMENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, 2855. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, ESERTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CUMHURİYET, AÇELYA, İSMETPAŞA, KARAHOCA, ANKARA, BÜNYAMİN ADACI, MENEKŞE, MANOLYA, AHUDUDU, KOOPERATİF EVLERİ, ESKİ ANKARA YOLU, AKŞAM SEFASI, GÜLHATMİ, TOKİ
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRAKBAYIRI, YAPRAKBAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İYMİR, İYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HASAYAZ, KARAHÖYÜK, TAVŞANCIK, YILANLI, KUYUCAK, ALTINTAŞ, AFŞAR, DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, SATILAR, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, EŞMEDERE, KOYUNBABA, KUYUCAK KÜME, ŞEMSETTİN, YEŞİLÖZ, DEĞİRMENKAYA
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SANCAKTEPE, 1655 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, 1275 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT ALİ BALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT ALİ BALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT ALİ BALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, 1269 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUŞCUÖREN
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1112/2, 1112, 1109, 1113/2, 1113/1, 1113, 1114, 1113/3, 1110
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1702 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.04.2022 21:16 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1702 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, NUHHOCA, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİMENCEĞİZ, ÇİMENCEĞİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNLER, İNLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARABÜK, KARABÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARABÜK, KARABÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
185, TOMRUK, DİYET, DİRİLİŞ, DÖNEMEÇ, DÜZOVA, DİKBAYIR, DİKKATLİ, DOKTOR, TENZİLE, TERMİK, YAMAN, ÇATALCA, TEPECİK
ŞEBEKE ARIZASI
SELÇUKLU, ŞEHİT NURETTİN ÜNER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:34 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SELÇUKLU, KUMRU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAMLICA, 147 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, 1.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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