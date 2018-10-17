Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 14 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
14 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YEŞİLDOĞA, MUSTAFA ÖZBEK, ÖZYEŞİLBAĞ, EVREN BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, EBRU, AKKENT
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KAYIKÇILAR, ARICIOĞLU, TABAKLAR, ARDIÇ, ANKARA-İSTANBUL, KAYIKÇILAR DEMİRYOLU, KATIRCI, SAKALLIOĞLU, MANSURKADIOĞLU, YILMAZLAR, CİNA, KANOĞLU., CUMHURİYET, TERZİ, ORUÇOĞLU, DURDUOĞLU, KAMBEROĞLU, RAY, ÇAYIR, AŞAĞIKIYI, KOCAMEHMETOĞLU, ANDIOĞLU, HARMAN, SALMAN, ŞABANOĞLU, KÖSE, RAHMETOĞLU, MERKEZ, SAĞIROĞLU, ÇAY KÜME, KUYUMCUOĞLU, DANABAŞLAR, MANTARCIOĞLU, YÖRÜBAŞ, KURUMSALAR, ANKARA, SEVERLER, SANCIOĞLU, BOYACIOĞLU, MANGIRLAR, 1 NOLU, SİNANLAR, KADIELİ, GERİŞ, ?!, 810., 840., KADILAR, ÜNSALLAR, KAMİLOĞLU, ORTABASAT, EPÇELOĞLU, AHMETBAŞOĞLU, İMAMOĞLU, KARACAOĞLAN, ATATÜRK, SARIÖZLER, ÇAKILLAR, BAKLACIOĞLU, HACIKADI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, 250., KÜRTLERR, 254., YENİ, YILDIZLI, 841., 812.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, KARACAKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, ALTINAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, KAVAKLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HUN, ANKARA, PEHLİVAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HİSAR, YAKICI, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, DEMİRCİ, TEMEL, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, BARIŞ, ATATÜRK, ?!, SAKA, NİHAT KANTARCI, KURTULUŞ, IŞIK, MİYESSELER, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ARPA, ABDULLAH KALAYCI, ZAFER, EMEK, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, KÜLTÜR, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, ERDEMLİ, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, ELMALI, OKUL ÖNÜ, AYDOĞAN CENGİZ, UTKU, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜN, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, ÜÇLÜ, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, ALEMDAR, HANIMELİ, KOÇCUK, NAMIK KEMAL, GONCA, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, TUNA, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, ACAR, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, BURCU, KANARYA, OZAN, BEYAZGÜL, DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, VEFA, ÇELİK, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, AKBAŞ, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, ESENTEPE, NAZLI, BALAT, PİRİ REİS, BAŞAK, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, METİN YURTBAY, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, PEKER, KARAAĞAÇ, ORMAN, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, HAS, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, 8031., TOPBAŞI, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, 8043., 913., ORMAN TARLA, AŞAĞI, 2024., 4002., HASAN ATAMAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖY PINARYAKA
ŞEBEKE ARIZASI
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÖZTEPE, 21 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İPEKYOLU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, TURAN KANBERLİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ALPARSLAN TÜRKEŞ, OSMANGAZİ, ORHANGAZİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TURAN KANBERLİ
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLAR, GÖKÇEN, SEMBOL, SERHAT, SEYRAN, ESAT
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CEZAYİR, RABİNDRANATH TAGORE, 705, 701, 716
ŞEBEKE ARIZASI
OĞUZLAR, 1388 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 23:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALGAT, 1421 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞIKPAŞA, 212 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR, 1059 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATA, 1075 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİOSMANPAŞA, BOĞAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESKİÇÖTE
ŞEBEKE ARIZASI
SIĞIRLIHACI, SIĞIRLIHACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KURTULUŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSMETPAŞA, SERÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
47, 40, 43, ŞEHİT MAHMUT ŞAHİN, 45, 36, 41, 44
ŞEBEKE ARIZASI
YAVUZ SELİM, 758- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, 1951 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYH ŞAMİL, 128 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, 1951 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, HASANAĞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, ŞEHİT YALÇIN ÇELİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 09:27 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
TULUMTAŞ, 2113 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 12:07 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TULUMTAŞ, 2301 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAGEDİK AYDIN, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, YUKARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ALAHACILI, ALAHACILI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARASÜLEYMANLI, KARASÜLEYMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SOĞUCAK
ŞEBEKE ARIZASI
CİĞİR, CİĞİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AHİKEMALŞENYURT, EMENAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
903, OSMANGAZİ, ŞEHİT UĞUR AKGÜNDÜZ, 901/1, 852, 910, 855, 904
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVACIK SUBAYEVLERİ, AŞİYAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, AYVALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OVACIK, 2034 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, AYRIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAY, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE ARIZASI
DERBENT, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HÜREL, 12 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DUTLUK, HOCALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İSKELE 16 NOLU, İSKELE 15 NOLU, 256, İSKELE 2 NOLU, 14 NOLU, 12 NOLU-, 1 NOLU, İSKELE 13 NOLU, İSKELE 9 NOLU, 13 NOLU, İSKELE 11 NOLU, 4 NOLU, YENİ, İSKELE 8 NOLU, İSKELE 10 NOLU, İSKELE 3 NOLU, İSKELE 7 NOLU, İSKELE, İSKELE 6 NOLU, İSKELE 14 NOLU, İSKELE 1 NOLU, 3 NOLU, İSKELE 19 NOLU, İSKELE 12 NOLU, İSKELE 5 NOLU, 15 NOLU, 16 NOLU, 11 NOLU, İSKELE 18 NOLU, 2 NOLU, BOĞAZ2, 17 NOLU, İSKELE 4 NOLU, İSKELE 17 NOLU, 8 NOLU, 10 NOLU, 7 NOLU, BOĞAZ1, 9 NOLU, KIZILAY, ŞİMŞEK, 5 NOLU, 6 NOLU, YAVUZ SELİM, BAKACAK, 251
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BOYALIK, MERKEZ, HAYMANA, KAVURMACI, ALTUNÇANAK, CİNGİRLİ, CULUK KÜME
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, ULUDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HİSAR, YAKICI, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, DEMİRCİ, TEMEL, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, BARIŞ, ATATÜRK, ?!, SAKA, NİHAT KANTARCI, KURTULUŞ, IŞIK, MİYESSELER, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ARPA, ABDULLAH KALAYCI, ZAFER, EMEK, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, KÜLTÜR, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, ERDEMLİ, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, ELMALI, OKUL ÖNÜ, AYDOĞAN CENGİZ, UTKU, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜN, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, ÜÇLÜ, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, ALEMDAR, HANIMELİ, KOÇCUK, NAMIK KEMAL, GONCA, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, TUNA, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, ACAR, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, BURCU, KANARYA, OZAN, BEYAZGÜL, DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, VEFA, ÇELİK, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, AKBAŞ, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, ESENTEPE, NAZLI, BALAT, PİRİ REİS, BAŞAK, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, METİN YURTBAY, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, PEKER, KARAAĞAÇ, ORMAN, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, HAS, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, 8031., TOPBAŞI, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, 8043., 913., ORMAN TARLA, AŞAĞI, 2024., 4002., HASAN ATAMAN
ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, BAĞLARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA, ALICI, SEZAİ ŞİMŞEK_1
ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, ABDULBAKİ ÜNLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MISIRLI, VATAN, SİTE, GÖTÜRGE, AĞAOĞLU KIŞLASI
ŞEBEKE ARIZASI
MALAZGİRT, PEÇENEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, GÜVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB, ANKARA DÖKÜMCÜLER İHTİSAS OSB 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HÜRRİYET, FELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HİSAR, YAKICI, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, DEMİRCİ, TEMEL, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, BARIŞ, ATATÜRK, ?!, SAKA, NİHAT KANTARCI, KURTULUŞ, IŞIK, MİYESSELER, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ARPA, ABDULLAH KALAYCI, ZAFER, EMEK, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, KÜLTÜR, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, ERDEMLİ, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, ELMALI, OKUL ÖNÜ, AYDOĞAN CENGİZ, UTKU, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜN, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, ÜÇLÜ, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, ALEMDAR, HANIMELİ, KOÇCUK, NAMIK KEMAL, GONCA, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, TUNA, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, ACAR, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, BURCU, KANARYA, OZAN, BEYAZGÜL, DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, VEFA, ÇELİK, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, AKBAŞ, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, ESENTEPE, NAZLI, BALAT, PİRİ REİS, BAŞAK, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, METİN YURTBAY, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, PEKER, KARAAĞAÇ, ORMAN, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, HAS, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, 8031., TOPBAŞI, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, 8043., 913., ORMAN TARLA, AŞAĞI, 2024., 4002., HASAN ATAMAN
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, BAĞARASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARDELEN, 2027 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETGÜL, 411 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 10:38 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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