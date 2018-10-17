  • BIST 1.990,83
  • Altın 803.84109
  • Dolar 13.5852
  • Euro 15.3631
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YEŞİLDOĞA, MUSTAFA ÖZBEK, ÖZYEŞİLBAĞ, EVREN BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, EBRU, AKKENT

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KAYIKÇILAR, ARICIOĞLU, TABAKLAR, ARDIÇ, ANKARA-İSTANBUL, KAYIKÇILAR DEMİRYOLU, KATIRCI, SAKALLIOĞLU, MANSURKADIOĞLU, YILMAZLAR, CİNA, KANOĞLU., CUMHURİYET, TERZİ, ORUÇOĞLU, DURDUOĞLU, KAMBEROĞLU, RAY, ÇAYIR, AŞAĞIKIYI, KOCAMEHMETOĞLU, ANDIOĞLU, HARMAN, SALMAN, ŞABANOĞLU, KÖSE, RAHMETOĞLU, MERKEZ, SAĞIROĞLU, ÇAY KÜME, KUYUMCUOĞLU, DANABAŞLAR, MANTARCIOĞLU, YÖRÜBAŞ, KURUMSALAR, ANKARA, SEVERLER, SANCIOĞLU, BOYACIOĞLU, MANGIRLAR, 1 NOLU, SİNANLAR, KADIELİ, GERİŞ, ?!, 810., 840., KADILAR, ÜNSALLAR, KAMİLOĞLU, ORTABASAT, EPÇELOĞLU, AHMETBAŞOĞLU, İMAMOĞLU, KARACAOĞLAN, ATATÜRK, SARIÖZLER, ÇAKILLAR, BAKLACIOĞLU, HACIKADI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, 250., KÜRTLERR, 254., YENİ, YILDIZLI, 841., 812.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBEY, KARACAKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBEY, ALTINAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, KAVAKLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HUN, ANKARA, PEHLİVAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HİSAR, YAKICI, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, DEMİRCİ, TEMEL, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, BARIŞ, ATATÜRK, ?!, SAKA, NİHAT KANTARCI, KURTULUŞ, IŞIK, MİYESSELER, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ARPA, ABDULLAH KALAYCI, ZAFER, EMEK, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, KÜLTÜR, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, ERDEMLİ, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, ELMALI, OKUL ÖNÜ, AYDOĞAN CENGİZ, UTKU, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜN, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, ÜÇLÜ, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, ALEMDAR, HANIMELİ, KOÇCUK, NAMIK KEMAL, GONCA, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, TUNA, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, ACAR, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, BURCU, KANARYA, OZAN, BEYAZGÜL, DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, VEFA, ÇELİK, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, AKBAŞ, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, ESENTEPE, NAZLI, BALAT, PİRİ REİS, BAŞAK, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, METİN YURTBAY, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, PEKER, KARAAĞAÇ, ORMAN, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, HAS, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, 8031., TOPBAŞI, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, 8043., 913., ORMAN TARLA, AŞAĞI, 2024., 4002., HASAN ATAMAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖY PINARYAKA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖZTEPE, 21 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İPEKYOLU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, TURAN KANBERLİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ALPARSLAN TÜRKEŞ, OSMANGAZİ, ORHANGAZİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TURAN KANBERLİ

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAĞLAR, GÖKÇEN, SEMBOL, SERHAT, SEYRAN, ESAT

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 CEZAYİR, RABİNDRANATH TAGORE, 705, 701, 716

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OĞUZLAR, 1388 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.02.2022 23:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALGAT, 1421 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞIKPAŞA, 212 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR, 1059 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATA, 1075 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİOSMANPAŞA, BOĞAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESKİÇÖTE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SIĞIRLIHACI, SIĞIRLIHACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KURTULUŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSMETPAŞA, SERÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 47, 40, 43, ŞEHİT MAHMUT ŞAHİN, 45, 36, 41, 44

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVUZ SELİM, 758- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELVAN, 1951 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEYH ŞAMİL, 128 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ELVAN, 1951 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, HASANAĞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 30 AĞUSTOS, ŞEHİT YALÇIN ÇELİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 09:27 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 TULUMTAŞ, 2113 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 12:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TULUMTAŞ, 2301 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAGEDİK AYDIN, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI, YUKARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALAHACILI, ALAHACILI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARASÜLEYMANLI, KARASÜLEYMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SOĞUCAK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CİĞİR, CİĞİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİKEMALŞENYURT, EMENAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 903, OSMANGAZİ, ŞEHİT UĞUR AKGÜNDÜZ, 901/1, 852, 910, 855, 904

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVACIK SUBAYEVLERİ, AŞİYAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, AYVALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OVACIK, 2034 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, AYRIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKÇAY, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DERBENT, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜREL, 12 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DUTLUK, HOCALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜNEY, BENLİ YAYLASI-, BENLİ YAYLA, AHMETLER, MANDIRA OSMANSİN-, KUZEY DAĞKUZÖREN, CAMİLİ, ALIÇBAŞI, ORTA, ÇÖRTEN, ÖREN, MANDIRA BÜKELER, MERKEZ BÜKELER, HATIPLAR, DÖKÜK, FERAH, GÜNEY DAĞKUZÖREN, BAKIRLI, 3.KÜME ÇUKURÖREN, MERKEZ OSMANSİN, ÖRENİÇİ, GÜRAĞAÇ, KARAİLYAS, YAYLA YILANLI, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), BEŞEVLER, YILANLI, MERKEZ YONCATEPE, KAŞ MAHKEME ÖKSÜZCE, YILDIZ, MERKEZ YEDİÖREN, TEPE, HOCALAR, 1.KÜME ÇUKURÖREN, BELEN, FEVZİ ÇAKMAK 2, İNCEÖZ, BARIŞYOLU, 2.KÜME ÇUKURÖREN, 2.ETAP TOKİ, MERKEZ ELVANLAR, AŞAĞI YILANLI, KARADAĞ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İSKELE 16 NOLU, İSKELE 15 NOLU, 256, İSKELE 2 NOLU, 14 NOLU, 12 NOLU-, 1 NOLU, İSKELE 13 NOLU, İSKELE 9 NOLU, 13 NOLU, İSKELE 11 NOLU, 4 NOLU, YENİ, İSKELE 8 NOLU, İSKELE 10 NOLU, İSKELE 3 NOLU, İSKELE 7 NOLU, İSKELE, İSKELE 6 NOLU, İSKELE 14 NOLU, İSKELE 1 NOLU, 3 NOLU, İSKELE 19 NOLU, İSKELE 12 NOLU, İSKELE 5 NOLU, 15 NOLU, 16 NOLU, 11 NOLU, İSKELE 18 NOLU, 2 NOLU, BOĞAZ2, 17 NOLU, İSKELE 4 NOLU, İSKELE 17 NOLU, 8 NOLU, 10 NOLU, 7 NOLU, BOĞAZ1, 9 NOLU, KIZILAY, ŞİMŞEK, 5 NOLU, 6 NOLU, YAVUZ SELİM, BAKACAK, 251

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BOYALIK, MERKEZ, HAYMANA, KAVURMACI, ALTUNÇANAK, CİNGİRLİ, CULUK KÜME

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLVEREN, ULUDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HİSAR, YAKICI, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, DEMİRCİ, TEMEL, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, BARIŞ, ATATÜRK, ?!, SAKA, NİHAT KANTARCI, KURTULUŞ, IŞIK, MİYESSELER, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ARPA, ABDULLAH KALAYCI, ZAFER, EMEK, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, KÜLTÜR, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, ERDEMLİ, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, ELMALI, OKUL ÖNÜ, AYDOĞAN CENGİZ, UTKU, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜN, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, ÜÇLÜ, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, ALEMDAR, HANIMELİ, KOÇCUK, NAMIK KEMAL, GONCA, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, TUNA, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, ACAR, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, BURCU, KANARYA, OZAN, BEYAZGÜL, DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, VEFA, ÇELİK, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, AKBAŞ, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, ESENTEPE, NAZLI, BALAT, PİRİ REİS, BAŞAK, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, METİN YURTBAY, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, PEKER, KARAAĞAÇ, ORMAN, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, HAS, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, 8031., TOPBAŞI, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, 8043., 913., ORMAN TARLA, AŞAĞI, 2024., 4002., HASAN ATAMAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİMAR SİNAN, BAĞLARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA, ALICI, SEZAİ ŞİMŞEK_1

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTİKLAL, ABDULBAKİ ÜNLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MISIRLI, VATAN, SİTE, GÖTÜRGE, AĞAOĞLU KIŞLASI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, PEÇENEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFA KEMAL, GÜVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB, ANKARA DÖKÜMCÜLER İHTİSAS OSB 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜRRİYET, FELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HİSAR, YAKICI, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, DEMİRCİ, TEMEL, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, BARIŞ, ATATÜRK, ?!, SAKA, NİHAT KANTARCI, KURTULUŞ, IŞIK, MİYESSELER, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ARPA, ABDULLAH KALAYCI, ZAFER, EMEK, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, KÜLTÜR, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, ERDEMLİ, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, ELMALI, OKUL ÖNÜ, AYDOĞAN CENGİZ, UTKU, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜN, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, ÜÇLÜ, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, ALEMDAR, HANIMELİ, KOÇCUK, NAMIK KEMAL, GONCA, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, TUNA, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, ACAR, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, BURCU, KANARYA, OZAN, BEYAZGÜL, DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, VEFA, ÇELİK, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, AKBAŞ, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, ESENTEPE, NAZLI, BALAT, PİRİ REİS, BAŞAK, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, METİN YURTBAY, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, PEKER, KARAAĞAÇ, ORMAN, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, HAS, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, 8031., TOPBAŞI, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, 8043., 913., ORMAN TARLA, AŞAĞI, 2024., 4002., HASAN ATAMAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, BAĞARASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARDELEN, 2027 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMETGÜL, 411 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.02.2022 10:38 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari.jpg

Su Kesintisi 14 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 14 Şubat 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çağlar Üstü Mutlak Nizama Doğru14 Şubat 2022 Pazartesi 04:04
  • Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız: "Isıtma giderleri Diyanet’in bütçesinden karşılansın”14 Şubat 2022 Pazartesi 03:03
  • Araçlar kışın yıkanır mı?12 Şubat 2022 Cumartesi 05:05
  • 2022 FİFA dünya sıralaması12 Şubat 2022 Cumartesi 04:05
  • Sigara haram mı?12 Şubat 2022 Cumartesi 04:04
  • Pursaklar ve Haymana’ya yapılması planlanan Millet Bahçelerinin ihale ilanları yayımlandı.12 Şubat 2022 Cumartesi 03:03
  • Üniversite sayımız arttı da ne oldu?12 Şubat 2022 Cumartesi 02:02
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi11 Şubat 2022 Cuma 08:00
  • Ankara nüfusu güncellendi11 Şubat 2022 Cuma 07:00
  • ABB, suyun metreküp fiyat maliyeti ve toplu taşımada kişi başı ücret maliyetini açıkladı11 Şubat 2022 Cuma 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti