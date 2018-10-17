Elektrik Kesintisi 15 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Haziran 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.06.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15 .06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI, KIZIK KÜME

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALIKHİSAR, BALIKHİSAR KÖY İÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACALAR, KARACALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBEY, KARPUZLU 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞPINAR, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATIFBEY, SİNANPAŞA- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BACI., CEYLAN, GİRMEÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERAHFAKİ, EMİNE TEVFİKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TATARHÜYÜK, TATARHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA ÜYÜCEK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2132, 2140, 2131, 2129, 2145, 2141, 2136, 2139, 2127, 2143, 2142, 2137, 2134, 2129/1, 2124, 2133, 2146, 2130, BAŞARAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3144 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 09:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALTEPE, ŞEHİT DANİŞ TUNALIGİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLIDERE, TUNUS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 08:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLIDERE, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2880 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 02:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAYYOLU, 2683 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, TAŞKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARBAROS, KARAGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, KIBRIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KEMALPAŞA, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYADİBİ, KAYADİBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARIYURTÇU, 4374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2522 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİYADE, 1974 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİYADE, 1974 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETİLER, 1444 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖY İÇİ, 1., BAĞCILAR, GÖLKÖYÜ, YALIMKÖY, AKCATAŞ, GÖKDERE, Y.SAMANLIK, KÖPRÜBAŞI, GÜLLÜK, A.SAMANLIK, DAĞDEMİR, KÜTÜKLÜ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

VELİHİMMETLİ, VELİHİMMETLİ BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OĞULBEY, 3052 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCAŞAR, 1162 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KOPARAN, 113799 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNALAN, GÜNALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ, OSMANGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜKKONAK, KÜÇÜKKONAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SERİNYAYLA, SERİNYAYLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, 4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNBAŞI, GÜNBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖY İÇİ, 1., BAĞCILAR, GÖLKÖYÜ, YALIMKÖY, AKCATAŞ, GÖKDERE, Y.SAMANLIK, KÖPRÜBAŞI, GÜLLÜK, A.SAMANLIK, DAĞDEMİR, KÜTÜKLÜ

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2132, 2140, 2131, 2129, 2145, 2141, 2136, 2139, 2127, 2143, 2142, 2137, 2134, 2129/1, 2124, 2133, 2146, 2130, BAŞARAN

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA ÜYÜCEK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KURUMCU, KURUMCU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TÜRKÖZÜ, 429 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPECİK, 1477 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

LALAHAN, ÇAMLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1732/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, 1080 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYMİR, EYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENTEPE, SARIÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BASRI, BASRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEHMETÇİK, KIBRIS, 200, ABADAN, PREVEZE., 221, 308, GENÇ OSMAN.., İNZAR, CEVHER DUDAYEV, GÜVERCİN, GENÇ OSMAN, MİMAR, 218, CEVHER, 217, 225, 223, 204, 228, ESRA, 220, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, 192, SİRKELİ YEŞİLOVA, MEVLANA, 263, 219, MERDANE, 322, KIBRIS_2, 107, 189, 195

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, ESKİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞÖLEN, KAÇAR, SARKIK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇALÖREN, ALPAYLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇALÖREN, ALPAYLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BACI., CEYLAN, GİRMEÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PINARBAŞI, ÇORUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALAZGİRT, BUHARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALCI, MELİH GÖKÇEK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, BAYRAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAZİ, SABİT SALİHOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMETLALE, 407 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, ŞEHİT MEHMET KOLCU GENEL-İŞ 11 SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, ÇINARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARIŞTEPE, 737 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, CENGİZ AYTMATOV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERGAZİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMNİYET, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SERHAT, 1125 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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