Elektrik Kesintisi 15 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
15 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇANKIRI, KIZIK KÜME
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR
ŞEBEKE ARIZASI
BALIKHİSAR, BALIKHİSAR KÖY İÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:06 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACALAR, KARACALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, KARPUZLU 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞPINAR, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATIFBEY, SİNANPAŞA- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BACI., CEYLAN, GİRMEÇ
ŞEBEKE ARIZASI
FERAHFAKİ, EMİNE TEVFİKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TATARHÜYÜK, TATARHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAYLA ÜYÜCEK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2132, 2140, 2131, 2129, 2145, 2141, 2136, 2139, 2127, 2143, 2142, 2137, 2134, 2129/1, 2124, 2133, 2146, 2130, BAŞARAN
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3144 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 09:52 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALTEPE, ŞEHİT DANİŞ TUNALIGİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLIDERE, TUNUS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 08:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLIDERE, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2880 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 02:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, 2683 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, TAŞKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BARBAROS, KARAGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, KIBRIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KEMALPAŞA, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYADİBİ, KAYADİBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIYURTÇU, 4374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2522 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1974 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1974 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETİLER, 1444 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖY İÇİ, 1., BAĞCILAR, GÖLKÖYÜ, YALIMKÖY, AKCATAŞ, GÖKDERE, Y.SAMANLIK, KÖPRÜBAŞI, GÜLLÜK, A.SAMANLIK, DAĞDEMİR, KÜTÜKLÜ
ŞEBEKE ARIZASI
VELİHİMMETLİ, VELİHİMMETLİ BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OĞULBEY, 3052 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1162 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KOPARAN, 113799 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:34 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNALAN, GÜNALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, OSMANGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKKONAK, KÜÇÜKKONAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SERİNYAYLA, SERİNYAYLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNBAŞI, GÜNBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖY İÇİ, 1., BAĞCILAR, GÖLKÖYÜ, YALIMKÖY, AKCATAŞ, GÖKDERE, Y.SAMANLIK, KÖPRÜBAŞI, GÜLLÜK, A.SAMANLIK, DAĞDEMİR, KÜTÜKLÜ
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2132, 2140, 2131, 2129, 2145, 2141, 2136, 2139, 2127, 2143, 2142, 2137, 2134, 2129/1, 2124, 2133, 2146, 2130, BAŞARAN
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAYLA ÜYÜCEK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21
ŞEBEKE ARIZASI
KURUMCU, KURUMCU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TÜRKÖZÜ, 429 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPECİK, 1477 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
LALAHAN, ÇAMLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, 1732/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 1080 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EYMİR, EYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, SARIÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASRI, BASRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MEHMETÇİK, KIBRIS, 200, ABADAN, PREVEZE., 221, 308, GENÇ OSMAN.., İNZAR, CEVHER DUDAYEV, GÜVERCİN, GENÇ OSMAN, MİMAR, 218, CEVHER, 217, 225, 223, 204, 228, ESRA, 220, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, 192, SİRKELİ YEŞİLOVA, MEVLANA, 263, 219, MERDANE, 322, KIBRIS_2, 107, 189, 195
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, ESKİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞÖLEN, KAÇAR, SARKIK
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALÖREN, ALPAYLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALÖREN, ALPAYLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BACI., CEYLAN, GİRMEÇ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR
ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, ÇORUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALAZGİRT, BUHARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALCI, MELİH GÖKÇEK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, BAYRAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİ, SABİT SALİHOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETLALE, 407 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BATI, ŞEHİT MEHMET KOLCU GENEL-İŞ 11 SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, ÇINARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARIŞTEPE, 737 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, CENGİZ AYTMATOV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERGAZİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMNİYET, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, 1125 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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