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Elektrik Kesintisi 15 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Haziran 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.06.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 15 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇANKIRI, KIZIK KÜME

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALIKHİSAR, BALIKHİSAR KÖY İÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACALAR, KARACALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLAR, TATLAR MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBEY, KARPUZLU 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞPINAR, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATIFBEY, SİNANPAŞA- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BACI., CEYLAN, GİRMEÇ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERAHFAKİ, EMİNE TEVFİKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATARHÜYÜK, TATARHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLA ÜYÜCEK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2132, 2140, 2131, 2129, 2145, 2141, 2136, 2139, 2127, 2143, 2142, 2137, 2134, 2129/1, 2124, 2133, 2146, 2130, BAŞARAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3144 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 09:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALTEPE, ŞEHİT DANİŞ TUNALIGİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLIDERE, TUNUS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.06.2022 08:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLIDERE, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2880 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 02:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYYOLU, 2683 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, TAŞKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARBAROS, KARAGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMHURİYET, KIBRIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KEMALPAŞA, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYADİBİ, KAYADİBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARIYURTÇU, 4374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2522 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 1974 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 1974 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETİLER, 1444 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖY İÇİ, 1., BAĞCILAR, GÖLKÖYÜ, YALIMKÖY, AKCATAŞ, GÖKDERE, Y.SAMANLIK, KÖPRÜBAŞI, GÜLLÜK, A.SAMANLIK, DAĞDEMİR, KÜTÜKLÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 VELİHİMMETLİ, VELİHİMMETLİ BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OĞULBEY, 3052 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1162 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KOPARAN, 113799 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNALAN, GÜNALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, OSMANGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKKONAK, KÜÇÜKKONAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SERİNYAYLA, SERİNYAYLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNBAŞI, GÜNBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖY İÇİ, 1., BAĞCILAR, GÖLKÖYÜ, YALIMKÖY, AKCATAŞ, GÖKDERE, Y.SAMANLIK, KÖPRÜBAŞI, GÜLLÜK, A.SAMANLIK, DAĞDEMİR, KÜTÜKLÜ

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2132, 2140, 2131, 2129, 2145, 2141, 2136, 2139, 2127, 2143, 2142, 2137, 2134, 2129/1, 2124, 2133, 2146, 2130, BAŞARAN

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLA ÜYÜCEK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KURUMCU, KURUMCU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TÜRKÖZÜ, 429 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEPECİK, 1477 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALAHAN, ÇAMLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1732/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, 1080 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EYMİR, EYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, SARIÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASRI, BASRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MEHMETÇİK, KIBRIS, 200, ABADAN, PREVEZE., 221, 308, GENÇ OSMAN.., İNZAR, CEVHER DUDAYEV, GÜVERCİN, GENÇ OSMAN, MİMAR, 218, CEVHER, 217, 225, 223, 204, 228, ESRA, 220, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, 192, SİRKELİ YEŞİLOVA, MEVLANA, 263, 219, MERDANE, 322, KIBRIS_2, 107, 189, 195

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, ESKİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ŞÖLEN, KAÇAR, SARKIK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇALÖREN, ALPAYLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇALÖREN, ALPAYLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BACI., CEYLAN, GİRMEÇ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARGALI, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, MACUN, AHMETADİL, YENİKÖY, MEDRESE, BEYOBASI, BAĞ EVLERİ, YAYLA, ALCI MAHALLESİ, FABRİKA, KUŞCU MÜCAVİR, KIZILCAKIŞLA, YENİDOĞAN, KARGALI MÜCAVİR, ESKİŞEHİR YOLU, YUKARI KARAPINAR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, ÇORUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, BUHARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALCI, MELİH GÖKÇEK. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, BAYRAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, SABİT SALİHOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMETLALE, 407 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BATI, ŞEHİT MEHMET KOLCU GENEL-İŞ 11 SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, ÇINARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARIŞTEPE, 737 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATI SİTESİ, CENGİZ AYTMATOV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERGAZİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMNİYET, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SERHAT, 1125 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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