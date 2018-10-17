Elektrik Kesintisi 15 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 15 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
15 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM, KEMER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELHİSAR, GÜZELHİSAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.05.2022 23:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLTEPE, ULUÇAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALIKHİSAR, 27 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINCIK, AYDINCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
OLTAN, AYAŞ-POLATLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
948, ANKARA, 858, OĞUZ KAĞAN USTA, 863, 877, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 275, 864, CEMAL GÜRSEL, DURU COŞKUN, 879, 850, CUMHURİYET, 914/1, 278, 1154, 860, 867, 914, 876, 829, 833, 862, 323/1, GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ, 842, 927, 930, 953, 942, 887, 297, LEYLA HANIM, 281, 274, 299, SEĞMENLER, 284, 293, 294, 319, 283, 852, 941, 889, 888, 834, 957, 936, 945, 944, ABAY KUNANBAY-, 937, 866, 317, 943, 949, 320, 932, 848, 837, 282, 928, 885, 934, 940, 273, 274/1, 947/1, 302/1, 287, 939, 277, 297/1, 289/1, 104, 839, 276, 318, 285, 931, 306, 857, 854, 312, 917, 959, 296, 883, 321, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 286, ÇİSAN KOOP-, 844, 961, 289, ÖĞRETMENLER SİT., 290, 875, 846, HALİL GÜLLER, 292, 301/1, 951, 963, 962, 956, 305, 923, 935, 843, 958, 302, 955, 298, 300, 308, 309, 301, 300/1, 291, 286/1, 288, 313, 314, 925, 924, 964, 952, 921, 918, 933, 938, 947, 841, 882, 884, 969, 855, 326, 3250, 877/1, 332, 856, 285/1, 985, 977, 971, 330, 968, 323, 325, 328, 206, 3759, 965, 976, 329, 972, 311, 966, 981, 3758, 315, 35, 3762, 3253, 978, 324, 975, 970, 327, 922, 3257, 974, 982, 919, 859, 832, 847, GÖLKOP KOOPERATIF _SILINECEK, 870, 890, 835, 886, 838, 891, 865, GÖLKENT SITESI_SILINECEK, 849, 861, 1002, TURGUT ÖZAL, 853, FİKİR, 840, 845, 2880, 2891, 851, 881, 871, ÖRENCİK, 869, 872, 854/1, TEK YOLU, 868, YURTBEYİ
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEPELİT, İNCEPELİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAĞAÇ, ÜLKÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SANCAK, 509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 10:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SANCAK, TURAN GÜNEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 09:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, 933 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:27 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 554 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜMİT, 2450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM BEYAZIT, BEHER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:23 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, 2084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 11:46 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 287 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
İNEBEYLİ, İNEBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
948, ANKARA, 858, OĞUZ KAĞAN USTA, 863, 877, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 275, 864, CEMAL GÜRSEL, DURU COŞKUN, 879, 850, CUMHURİYET, 914/1, 278, 1154, 860, 867, 914, 876, 829, 833, 862, 323/1, GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ, 842, 927, 930, 953, 942, 887, 297, LEYLA HANIM, 281, 274, 299, SEĞMENLER, 284, 293, 294, 319, 283, 852, 941, 889, 888, 834, 957, 936, 945, 944, ABAY KUNANBAY-, 937, 866, 317, 943, 949, 320, 932, 848, 837, 282, 928, 885, 934, 940, 273, 274/1, 947/1, 302/1, 287, 939, 277, 297/1, 289/1, 104, 839, 276, 318, 285, 931, 306, 857, 854, 312, 917, 959, 296, 883, 321, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 286, ÇİSAN KOOP-, 844, 961, 289, ÖĞRETMENLER SİT., 290, 875, 846, HALİL GÜLLER, 292, 301/1, 951, 963, 962, 956, 305, 923, 935, 843, 958, 302, 955, 298, 300, 308, 309, 301, 300/1, 291, 286/1, 288, 313, 314, 925, 924, 964, 952, 921, 918, 933, 938, 947, 841, 882, 884, 969, 855, 326, 3250, 877/1, 332, 856, 285/1, 985, 977, 971, 330, 968, 323, 325, 328, 206, 3759, 965, 976, 329, 972, 311, 966, 981, 3758, 315, 35, 3762, 3253, 978, 324, 975, 970, 327, 922, 3257, 974, 982, 919, 859, 832, 847, GÖLKOP KOOPERATIF _SILINECEK, 870, 890, 835, 886, 838, 891, 865, GÖLKENT SITESI_SILINECEK, 849, 861, 1002, TURGUT ÖZAL, 853, FİKİR, 840, 845, 2880, 2891, 851, 881, 871, ÖRENCİK, 869, 872, 854/1, TEK YOLU, 868, YURTBEYİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OĞULBEY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.
ŞEBEKE ARIZASI
KOPARAN, 113799 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAVRUCUK, AMİK OVASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞÖREN, TAŞÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 13:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
DURUPINAR, DURUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BİTİK, İMRENDİ, FATİH SULTAN MEHMET, ORHANİYE
ŞEBEKE ARIZASI
AYDIN, AYDIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY MAH. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 14:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AKTEPE, AKTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EMRAH, YAVRUKURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, 1703 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
LALAHAN, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 731/7 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUTLU, DEREBOYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAHAP GÜRLER, 1185 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BOĞAZİÇİ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ORTAKÖY, ORTAKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ABİDİNPAŞA, MEHMET ALİ ALTIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
NASUHPAŞA, LALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, KİRAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GEDİKLİ, GEDİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 11:33 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
MARAŞAL ÇAKMAK, PINAR. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 13:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİÇİMŞİT, ÇİMŞİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, 102 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
İLKYERLEŞİM, 1193 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLKYERLEŞİM, BATIKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANADOLU, 494 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2308 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, 201 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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