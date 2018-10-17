  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Elektrik Kesintisi 15 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 15 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM, KEMER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELHİSAR, GÜZELHİSAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.05.2022 23:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLTEPE, ULUÇAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALIKHİSAR, 27 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINCIK, AYDINCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 OLTAN, AYAŞ-POLATLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 948, ANKARA, 858, OĞUZ KAĞAN USTA, 863, 877, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 275, 864, CEMAL GÜRSEL, DURU COŞKUN, 879, 850, CUMHURİYET, 914/1, 278, 1154, 860, 867, 914, 876, 829, 833, 862, 323/1, GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ, 842, 927, 930, 953, 942, 887, 297, LEYLA HANIM, 281, 274, 299, SEĞMENLER, 284, 293, 294, 319, 283, 852, 941, 889, 888, 834, 957, 936, 945, 944, ABAY KUNANBAY-, 937, 866, 317, 943, 949, 320, 932, 848, 837, 282, 928, 885, 934, 940, 273, 274/1, 947/1, 302/1, 287, 939, 277, 297/1, 289/1, 104, 839, 276, 318, 285, 931, 306, 857, 854, 312, 917, 959, 296, 883, 321, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 286, ÇİSAN KOOP-, 844, 961, 289, ÖĞRETMENLER SİT., 290, 875, 846, HALİL GÜLLER, 292, 301/1, 951, 963, 962, 956, 305, 923, 935, 843, 958, 302, 955, 298, 300, 308, 309, 301, 300/1, 291, 286/1, 288, 313, 314, 925, 924, 964, 952, 921, 918, 933, 938, 947, 841, 882, 884, 969, 855, 326, 3250, 877/1, 332, 856, 285/1, 985, 977, 971, 330, 968, 323, 325, 328, 206, 3759, 965, 976, 329, 972, 311, 966, 981, 3758, 315, 35, 3762, 3253, 978, 324, 975, 970, 327, 922, 3257, 974, 982, 919, 859, 832, 847, GÖLKOP KOOPERATIF _SILINECEK, 870, 890, 835, 886, 838, 891, 865, GÖLKENT SITESI_SILINECEK, 849, 861, 1002, TURGUT ÖZAL, 853, FİKİR, 840, 845, 2880, 2891, 851, 881, 871, ÖRENCİK, 869, 872, 854/1, TEK YOLU, 868, YURTBEYİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEPELİT, İNCEPELİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAĞAÇ, ÜLKÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAK, 509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 10:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAK, TURAN GÜNEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, İLKER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 09:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, 933 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:27 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, 554 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜMİT, 2450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM BEYAZIT, BEHER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 30 AĞUSTOS, 2084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 11:46 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 287 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNEBEYLİ, İNEBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 948, ANKARA, 858, OĞUZ KAĞAN USTA, 863, 877, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 275, 864, CEMAL GÜRSEL, DURU COŞKUN, 879, 850, CUMHURİYET, 914/1, 278, 1154, 860, 867, 914, 876, 829, 833, 862, 323/1, GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ, 842, 927, 930, 953, 942, 887, 297, LEYLA HANIM, 281, 274, 299, SEĞMENLER, 284, 293, 294, 319, 283, 852, 941, 889, 888, 834, 957, 936, 945, 944, ABAY KUNANBAY-, 937, 866, 317, 943, 949, 320, 932, 848, 837, 282, 928, 885, 934, 940, 273, 274/1, 947/1, 302/1, 287, 939, 277, 297/1, 289/1, 104, 839, 276, 318, 285, 931, 306, 857, 854, 312, 917, 959, 296, 883, 321, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 286, ÇİSAN KOOP-, 844, 961, 289, ÖĞRETMENLER SİT., 290, 875, 846, HALİL GÜLLER, 292, 301/1, 951, 963, 962, 956, 305, 923, 935, 843, 958, 302, 955, 298, 300, 308, 309, 301, 300/1, 291, 286/1, 288, 313, 314, 925, 924, 964, 952, 921, 918, 933, 938, 947, 841, 882, 884, 969, 855, 326, 3250, 877/1, 332, 856, 285/1, 985, 977, 971, 330, 968, 323, 325, 328, 206, 3759, 965, 976, 329, 972, 311, 966, 981, 3758, 315, 35, 3762, 3253, 978, 324, 975, 970, 327, 922, 3257, 974, 982, 919, 859, 832, 847, GÖLKOP KOOPERATIF _SILINECEK, 870, 890, 835, 886, 838, 891, 865, GÖLKENT SITESI_SILINECEK, 849, 861, 1002, TURGUT ÖZAL, 853, FİKİR, 840, 845, 2880, 2891, 851, 881, 871, ÖRENCİK, 869, 872, 854/1, TEK YOLU, 868, YURTBEYİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OĞULBEY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KOPARAN, 113799 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVRUCUK, AMİK OVASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TAŞÖREN, TAŞÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 13:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 DURUPINAR, DURUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BİTİK, İMRENDİ, FATİH SULTAN MEHMET, ORHANİYE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDIN, AYDIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY MAH. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 14:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKTEPE, AKTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 12:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMRAH, YAVRUKURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT KUBİLAY, 1703 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALAHAN, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 731/7 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUTLU, DEREBOYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAHAP GÜRLER, 1185 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOĞAZİÇİ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORTAKÖY, ORTAKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ABİDİNPAŞA, MEHMET ALİ ALTIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 NASUHPAŞA, LALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, KİRAZLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GEDİKLİ, GEDİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 11:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MARAŞAL ÇAKMAK, PINAR. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.05.2022 13:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİÇİMŞİT, ÇİMŞİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, 102 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKYERLEŞİM, 1193 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKYERLEŞİM, BATIKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANADOLU, 494 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATI SİTESİ, 2308 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, 201 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari.jpg

Su Kesintisi 15 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 15 Mayıs 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandemi yaradı!14 Mayıs 2022 Cumartesi 04:04
  • Hasan Kılınç, Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu’nda yeniden seçildi14 Mayıs 2022 Cumartesi 03:30
  • Gıda Zirvesi'nde Bakan Bilgin'nden dikkat çeken açıklama; "AYAKTA KALAMAYIZ"14 Mayıs 2022 Cumartesi 03:03
  • Hayat değil biz kirletiyoruz14 Mayıs 2022 Cumartesi 02:02
  • TURCOVAC aşısının kaşifi Prof.Dr. Özdarendeli, "Ekolojik dengeyi bozduk"14 Mayıs 2022 Cumartesi 01:30
  • Heimlich Manevrası nasıl yapılır?13 Mayıs 2022 Cuma 11:28
  • Sporcular Dünya Şampiyonasına katılabilmek için destek bekliyor13 Mayıs 2022 Cuma 05:05
  • Hikmetli Sözün Önemi13 Mayıs 2022 Cuma 04:04
  • TEV Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, "Bursiyerlerimizden beklentilerimiz çok yüksek"13 Mayıs 2022 Cuma 03:03
  • Dinimiz İslam13 Mayıs 2022 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti