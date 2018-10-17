Elektrik Kesintisi 16 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Haziran 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.06.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16 .06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZIK, KIZIK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DOĞANTEPE, 1316 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLIKEVLER, ÇAĞDAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYNAM, 131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖZTEPE, 24 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOLKÖY, D 260 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KESİKKÖPRÜ, ATATÜRK... Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HARMANCIK, HARMANCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAŞAR, 3_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA AVŞARLAR, YAYLA MEŞELER, YAYLA ALAKOÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1582, 1584/1, 1577, 1583, 1579, 1584, 1575, 1581, MERHALE, 1506

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 1952 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIZEVLER, RABİNDRANATH TAGORE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 23:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAK, TİFLİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

REMZİ OĞUZ ARIK, BESTEKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AZİZİYE, REFİK BELENDİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORAN, A.FUAT CEBESOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3160 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAK, TİFLİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENEVLER, GÜNEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE_2, FECİR 3, OLGUNLAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, GÜLHANE, BADEMLİK, HİSAR 1, ÜLKÜ, CEREN 1, İLİM 4, AĞDA, FECİR 1, AKŞEMSETTİN, USTA, SARIBEYLER, 1_1, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHADET, GELİBOLU, TURGUT REİS_1, ALBAYRAK 1, ZEMZEM, SEYİT GAZİ, ŞAFAK 6, SADIK AHMET, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ATAK 3, ŞAFAK 5, HİSAR, ŞEREF, ŞENER, KAHRAMAN 1, BASİRET, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, HAFIZ EFENDİ, AKHUN, VEZİR, ANKARA, AKİK 1, SÜREYYA, AKİK 2, BONCUK, İSTİKLAL, BAĞIŞ 4, ÇAYYOLU, AHALİ, AĞAÇ, ALBAYRAK, BEŞEVLER, UMUT 3, MENEKŞE, PERİHAN ÖZKAN, ZİRVE, BAĞIŞ, KATİP ÇELEBİ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, FECİR, FECİR 2, DAHİ 1, DAHİ 2, FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 1, İLİM 2, KAHRAMAN 6, İLİM 3, İLİM 5, İLİM 6, İLİM 7, KUMLU, KARAKOÇ, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, MAKAM, HİKMET, SEMA 2, BATTAL GAZİ_1, BAĞIŞ 1, CAN, MOLLA FENARİ, KAHRAMAN 5, KIZILCA, EVLİYA ÇELEBİ 1, BUCAK, LİDER, ŞEHİT İSMAİL KANSU, BAHADIR, CEREN 2, BAĞIŞ 2, YELKEN, KAHRAMAN 2, AYSU, BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, AHESTE, UMUT 4, SEMİZ, AĞILCIK, KAMPÜS, GÜLGÜN, UMUT 2, BAĞIŞ 3, KARAMAN KÜME, AKİK-, UMUT 1, AMİR, NUMANLAR, BELGE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIM BEYAZIT, FEYZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, DOĞU KARAAĞZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYADİBİ, KAYADİBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, PİRİREİS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, KAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 14:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, 1382 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNALAN, GÜNALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 09:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOYALI, 1.BOYALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOYALI, 1.BOYALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI, CUMHURİYET. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLÖZ, YENİ MAHALLE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOYALI, 1.BOYALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 09:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNE, İNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİTİK, BİTİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARKBÜRK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HANÇILI, HANÇILI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜMÜŞPINAR, GÜMÜŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE_2, FECİR 3, OLGUNLAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, GÜLHANE, BADEMLİK, HİSAR 1, ÜLKÜ, CEREN 1, İLİM 4, AĞDA, FECİR 1, AKŞEMSETTİN, USTA, SARIBEYLER, 1_1, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHADET, GELİBOLU, TURGUT REİS_1, ALBAYRAK 1, ZEMZEM, SEYİT GAZİ, ŞAFAK 6, SADIK AHMET, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ATAK 3, ŞAFAK 5, HİSAR, ŞEREF, ŞENER, KAHRAMAN 1, BASİRET, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, HAFIZ EFENDİ, AKHUN, VEZİR, ANKARA, AKİK 1, SÜREYYA, AKİK 2, BONCUK, İSTİKLAL, BAĞIŞ 4, ÇAYYOLU, AHALİ, AĞAÇ, ALBAYRAK, BEŞEVLER, UMUT 3, MENEKŞE, PERİHAN ÖZKAN, ZİRVE, BAĞIŞ, KATİP ÇELEBİ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, FECİR, FECİR 2, DAHİ 1, DAHİ 2, FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 1, İLİM 2, KAHRAMAN 6, İLİM 3, İLİM 5, İLİM 6, İLİM 7, KUMLU, KARAKOÇ, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, MAKAM, HİKMET, SEMA 2, BATTAL GAZİ_1, BAĞIŞ 1, CAN, MOLLA FENARİ, KAHRAMAN 5, KIZILCA, EVLİYA ÇELEBİ 1, BUCAK, LİDER, ŞEHİT İSMAİL KANSU, BAHADIR, CEREN 2, BAĞIŞ 2, YELKEN, KAHRAMAN 2, AYSU, BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, AHESTE, UMUT 4, SEMİZ, AĞILCIK, KAMPÜS, GÜLGÜN, UMUT 2, BAĞIŞ 3, KARAMAN KÜME, AKİK-, UMUT 1, AMİR, NUMANLAR, BELGE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVACIK SUBAYEVLERİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, TARHANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSMETPAŞA, YILDIRIM BEYAZIT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1680 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GENERAL ZEKİ DOĞAN, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUTLU, 483/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLBAYIR, 1791/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLU, 723 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 12:11 'da verilmesi planlanmaktadır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DANİŞMENT, DEREKÖY, GÜZELÖZ, KABACA, OKLALAR, ÇOMAK, UZUNÖZ

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BABAYAKUP, BABAYAKUP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, ETİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE_2, FECİR 3, OLGUNLAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, GÜLHANE, BADEMLİK, HİSAR 1, ÜLKÜ, CEREN 1, İLİM 4, AĞDA, FECİR 1, AKŞEMSETTİN, USTA, SARIBEYLER, 1_1, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHADET, GELİBOLU, TURGUT REİS_1, ALBAYRAK 1, ZEMZEM, SEYİT GAZİ, ŞAFAK 6, SADIK AHMET, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ATAK 3, ŞAFAK 5, HİSAR, ŞEREF, ŞENER, KAHRAMAN 1, BASİRET, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, HAFIZ EFENDİ, AKHUN, VEZİR, ANKARA, AKİK 1, SÜREYYA, AKİK 2, BONCUK, İSTİKLAL, BAĞIŞ 4, ÇAYYOLU, AHALİ, AĞAÇ, ALBAYRAK, BEŞEVLER, UMUT 3, MENEKŞE, PERİHAN ÖZKAN, ZİRVE, BAĞIŞ, KATİP ÇELEBİ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, FECİR, FECİR 2, DAHİ 1, DAHİ 2, FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 1, İLİM 2, KAHRAMAN 6, İLİM 3, İLİM 5, İLİM 6, İLİM 7, KUMLU, KARAKOÇ, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, MAKAM, HİKMET, SEMA 2, BATTAL GAZİ_1, BAĞIŞ 1, CAN, MOLLA FENARİ, KAHRAMAN 5, KIZILCA, EVLİYA ÇELEBİ 1, BUCAK, LİDER, ŞEHİT İSMAİL KANSU, BAHADIR, CEREN 2, BAĞIŞ 2, YELKEN, KAHRAMAN 2, AYSU, BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, AHESTE, UMUT 4, SEMİZ, AĞILCIK, KAMPÜS, GÜLGÜN, UMUT 2, BAĞIŞ 3, KARAMAN KÜME, AKİK-, UMUT 1, AMİR, NUMANLAR, BELGE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKELİ YEŞİLOVA, SUSAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADALAR, İLHAN TURAN, İSMET PAŞA, İNCİRLİK, ANKARA, ŞEREFLİOĞLU, ALİ BABACAN, ZAFER OKULU, ÖZLÜ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANAYİ, ACARBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, BAHÇELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇEK, 249. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBATLI HASAN, GÜLDEREN. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇOĞLU, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELÇUKLU, ŞEHİT NURETTİN ÜNER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELÇUKLU, ŞEHİT NURETTİN ÜNER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TANDOĞAN, 170 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1582, 1584/1, 1577, 1583, 1579, 1584, 1575, 1581, MERHALE, 1506

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANADOLU, 497 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İVEDİKKÖY, 2452 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, 1737 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARIŞTEPE, 737 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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