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Elektrik Kesintisi 16 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Haziran 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.06.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 16 Haziran 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.06.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZIK, KIZIK KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOĞANTEPE, 1316 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINLIKEVLER, ÇAĞDAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYNAM, 131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖZTEPE, 24 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOLKÖY, D 260 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KESİKKÖPRÜ, ATATÜRK... Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HARMANCIK, HARMANCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAŞAR, 3_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLA AVŞARLAR, YAYLA MEŞELER, YAYLA ALAKOÇ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1582, 1584/1, 1577, 1583, 1579, 1584, 1575, 1581, MERHALE, 1506

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, 1952 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZEVLER, RABİNDRANATH TAGORE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 23:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAK, TİFLİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 REMZİ OĞUZ ARIK, BESTEKAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AZİZİYE, REFİK BELENDİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORAN, A.FUAT CEBESOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3160 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAK, TİFLİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜVENEVLER, GÜNEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUNUS EMRE_2, FECİR 3, OLGUNLAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, GÜLHANE, BADEMLİK, HİSAR 1, ÜLKÜ, CEREN 1, İLİM 4, AĞDA, FECİR 1, AKŞEMSETTİN, USTA, SARIBEYLER, 1_1, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHADET, GELİBOLU, TURGUT REİS_1, ALBAYRAK 1, ZEMZEM, SEYİT GAZİ, ŞAFAK 6, SADIK AHMET, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ATAK 3, ŞAFAK 5, HİSAR, ŞEREF, ŞENER, KAHRAMAN 1, BASİRET, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, HAFIZ EFENDİ, AKHUN, VEZİR, ANKARA, AKİK 1, SÜREYYA, AKİK 2, BONCUK, İSTİKLAL, BAĞIŞ 4, ÇAYYOLU, AHALİ, AĞAÇ, ALBAYRAK, BEŞEVLER, UMUT 3, MENEKŞE, PERİHAN ÖZKAN, ZİRVE, BAĞIŞ, KATİP ÇELEBİ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, FECİR, FECİR 2, DAHİ 1, DAHİ 2, FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 1, İLİM 2, KAHRAMAN 6, İLİM 3, İLİM 5, İLİM 6, İLİM 7, KUMLU, KARAKOÇ, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, MAKAM, HİKMET, SEMA 2, BATTAL GAZİ_1, BAĞIŞ 1, CAN, MOLLA FENARİ, KAHRAMAN 5, KIZILCA, EVLİYA ÇELEBİ 1, BUCAK, LİDER, ŞEHİT İSMAİL KANSU, BAHADIR, CEREN 2, BAĞIŞ 2, YELKEN, KAHRAMAN 2, AYSU, BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, AHESTE, UMUT 4, SEMİZ, AĞILCIK, KAMPÜS, GÜLGÜN, UMUT 2, BAĞIŞ 3, KARAMAN KÜME, AKİK-, UMUT 1, AMİR, NUMANLAR, BELGE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM BEYAZIT, FEYZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, DOĞU KARAAĞZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYADİBİ, KAYADİBİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AKDENİZ, PİRİREİS

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, KAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.06.2022 14:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, 1382 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNALAN, GÜNALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 09:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOYALI, 1.BOYALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOYALI, 1.BOYALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI, CUMHURİYET. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLÖZ, YENİ MAHALLE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOYALI, 1.BOYALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 09:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNE, İNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİTİK, BİTİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARKBÜRK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HANÇILI, HANÇILI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜMÜŞPINAR, GÜMÜŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUNUS EMRE_2, FECİR 3, OLGUNLAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, GÜLHANE, BADEMLİK, HİSAR 1, ÜLKÜ, CEREN 1, İLİM 4, AĞDA, FECİR 1, AKŞEMSETTİN, USTA, SARIBEYLER, 1_1, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHADET, GELİBOLU, TURGUT REİS_1, ALBAYRAK 1, ZEMZEM, SEYİT GAZİ, ŞAFAK 6, SADIK AHMET, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ATAK 3, ŞAFAK 5, HİSAR, ŞEREF, ŞENER, KAHRAMAN 1, BASİRET, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, HAFIZ EFENDİ, AKHUN, VEZİR, ANKARA, AKİK 1, SÜREYYA, AKİK 2, BONCUK, İSTİKLAL, BAĞIŞ 4, ÇAYYOLU, AHALİ, AĞAÇ, ALBAYRAK, BEŞEVLER, UMUT 3, MENEKŞE, PERİHAN ÖZKAN, ZİRVE, BAĞIŞ, KATİP ÇELEBİ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, FECİR, FECİR 2, DAHİ 1, DAHİ 2, FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 1, İLİM 2, KAHRAMAN 6, İLİM 3, İLİM 5, İLİM 6, İLİM 7, KUMLU, KARAKOÇ, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, MAKAM, HİKMET, SEMA 2, BATTAL GAZİ_1, BAĞIŞ 1, CAN, MOLLA FENARİ, KAHRAMAN 5, KIZILCA, EVLİYA ÇELEBİ 1, BUCAK, LİDER, ŞEHİT İSMAİL KANSU, BAHADIR, CEREN 2, BAĞIŞ 2, YELKEN, KAHRAMAN 2, AYSU, BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, AHESTE, UMUT 4, SEMİZ, AĞILCIK, KAMPÜS, GÜLGÜN, UMUT 2, BAĞIŞ 3, KARAMAN KÜME, AKİK-, UMUT 1, AMİR, NUMANLAR, BELGE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVACIK SUBAYEVLERİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCAĞIZ, TARHANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLA GEBELER, DERENECİ, ÖRENKÖY, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, DİKİLİTAŞ, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, ALAKOÇ, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, AVDAN, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YENİ YERLEŞİM-, GÖLÜN YAZI, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, İ MELİH GÖKÇEK, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, AVDANDERE, BARDAKÇILAR, HACIGİL, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, MAVİ, KUYUCAK, YAYLA KUŞÇULAR, 6, 1, 14, 21

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSMETPAŞA, YILDIRIM BEYAZIT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1680 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GENERAL ZEKİ DOĞAN, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUTLU, 483/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLBAYIR, 1791/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 723 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 12:11 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DANİŞMENT, DEREKÖY, GÜZELÖZ, KABACA, OKLALAR, ÇOMAK, UZUNÖZ

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BABAYAKUP, BABAYAKUP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMHURİYET, ETİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUNUS EMRE_2, FECİR 3, OLGUNLAR, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, GÜLHANE, BADEMLİK, HİSAR 1, ÜLKÜ, CEREN 1, İLİM 4, AĞDA, FECİR 1, AKŞEMSETTİN, USTA, SARIBEYLER, 1_1, MAHMUDİYE KÜME, ŞEHADET, GELİBOLU, TURGUT REİS_1, ALBAYRAK 1, ZEMZEM, SEYİT GAZİ, ŞAFAK 6, SADIK AHMET, ŞEHİT HÜSEYİN ŞALVİZ, ATAK 3, ŞAFAK 5, HİSAR, ŞEREF, ŞENER, KAHRAMAN 1, BASİRET, ŞEHİT MUAMMER ÖZER, HAFIZ EFENDİ, AKHUN, VEZİR, ANKARA, AKİK 1, SÜREYYA, AKİK 2, BONCUK, İSTİKLAL, BAĞIŞ 4, ÇAYYOLU, AHALİ, AĞAÇ, ALBAYRAK, BEŞEVLER, UMUT 3, MENEKŞE, PERİHAN ÖZKAN, ZİRVE, BAĞIŞ, KATİP ÇELEBİ, CEREN 3, ÇAĞATAY, DEVRİŞAN, DİLİPAK, DAVET, FECİR, FECİR 2, DAHİ 1, DAHİ 2, FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 1, İLİM 2, KAHRAMAN 6, İLİM 3, İLİM 5, İLİM 6, İLİM 7, KUMLU, KARAKOÇ, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, MAKAM, HİKMET, SEMA 2, BATTAL GAZİ_1, BAĞIŞ 1, CAN, MOLLA FENARİ, KAHRAMAN 5, KIZILCA, EVLİYA ÇELEBİ 1, BUCAK, LİDER, ŞEHİT İSMAİL KANSU, BAHADIR, CEREN 2, BAĞIŞ 2, YELKEN, KAHRAMAN 2, AYSU, BAYRAM, AKŞEMSEDDİN, AHESTE, UMUT 4, SEMİZ, AĞILCIK, KAMPÜS, GÜLGÜN, UMUT 2, BAĞIŞ 3, KARAMAN KÜME, AKİK-, UMUT 1, AMİR, NUMANLAR, BELGE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİRKELİ YEŞİLOVA, SUSAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ADALAR, İLHAN TURAN, İSMET PAŞA, İNCİRLİK, ANKARA, ŞEREFLİOĞLU, ALİ BABACAN, ZAFER OKULU, ÖZLÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANAYİ, ACARBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, BAHÇELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEK, 249. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBATLI HASAN, GÜLDEREN. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇOĞLU, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SELÇUKLU, ŞEHİT NURETTİN ÜNER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SELÇUKLU, ŞEHİT NURETTİN ÜNER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TANDOĞAN, 170 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1582, 1584/1, 1577, 1583, 1579, 1584, 1575, 1581, MERHALE, 1506

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANADOLU, 497 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.06.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İVEDİKKÖY, 2452 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNÖNÜ, 1737 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARIŞTEPE, 737 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BATI, ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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