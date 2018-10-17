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Elektrik Kesintisi 16 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 16 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜĞDÜZ, ENVER PAŞA, 24, YILDIRIM BEYAZIT, 25, ÇANKIRI, KOCA YUSUF

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 24, YILDIRIM BEYAZIT

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, 247, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, 129, CELAL BAYAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YILDIZ, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, 247, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, 129, CELAL BAYAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YILDIZ, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINCIK, AYDINCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.01.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, SEBZE BAHÇELERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.01.2022 09:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, ŞENKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ILICA, A KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVAŞIK, ŞEYH ŞAMİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVAŞIK, ŞEYH ŞAMİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.01.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, 209, FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, 278, 205, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, FATİH 1, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, FATİH, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 214, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 7, ERGENEKON-1, BAĞLARBAŞI 1, 203, 208, CELAL BAYAR, ERGENEKON, 200, MALAZGİRT, 207, TAŞ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, 9999, 290, UĞURLU, GÜMÜŞPALA, TOKLUOĞLU, ABDULKADİR KARACA, KAR, FATİH 5, 216, 217, 103, 305, 252, 104, 276, 237, 272, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, ŞEKERLİ, 287, 204, 299, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 211, 219, ESENTEPE 4, 12, 302, 343, 306, 259, 283, 233, 213, İSTASYON, 271, 267, 269, 202, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 258, 2278

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, 1816 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, 1008 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.01.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, 932 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.01.2022 23:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, UMUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.01.2022 13:08 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKPINAR, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİLAL, RABİNDRANATH TAGORE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 1072 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.01.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HARBİYE, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, 2689 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 REMZİ OĞUZ ARIK, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KOCATEPE, HATAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAZIM ÖZALP, ÇANKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KORU, 2558 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.01.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MİMAR SİNAN, ÇAMLIK KÜME, DİREKLİ MEVKİ, DAĞKALAFAT, DALYASAN, ÇIRPILIYURT, KÖSRELİK, GÖLYAYLA, MEŞELİ, 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, TEPE KÜME, SARISU, SUSUZ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILÖZ, KIZILÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, 247, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, 129, CELAL BAYAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YILDIZ, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, 209, FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, 278, 205, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, FATİH 1, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, FATİH, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 214, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 7, ERGENEKON-1, BAĞLARBAŞI 1, 203, 208, CELAL BAYAR, ERGENEKON, 200, MALAZGİRT, 207, TAŞ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, 9999, 290, UĞURLU, GÜMÜŞPALA, TOKLUOĞLU, ABDULKADİR KARACA, KAR, FATİH 5, 216, 217, 103, 305, 252, 104, 276, 237, 272, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, ŞEKERLİ, 287, 204, 299, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 211, 219, ESENTEPE 4, 12, 302, 343, 306, 259, 283, 233, 213, İSTASYON, 271, 267, 269, 202, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 258, 2278

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, 247, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, 129, CELAL BAYAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YILDIZ, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSMETPAŞA, KONUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.01.2022 22:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, AVDAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.01.2022 22:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.01.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, 1261 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.01.2022 22:24 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELKENT, 1.TBMM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATAKENT, 1494 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOPÇU, 1498 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, 209, FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, 278, 205, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, FATİH 1, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, FATİH, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 214, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 7, ERGENEKON-1, BAĞLARBAŞI 1, 203, 208, CELAL BAYAR, ERGENEKON, 200, MALAZGİRT, 207, TAŞ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, 9999, 290, UĞURLU, GÜMÜŞPALA, TOKLUOĞLU, ABDULKADİR KARACA, KAR, FATİH 5, 216, 217, 103, 305, 252, 104, 276, 237, 272, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, ŞEKERLİ, 287, 204, 299, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 211, 219, ESENTEPE 4, 12, 302, 343, 306, 259, 283, 233, 213, İSTASYON, 271, 267, 269, 202, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 258, 2278

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TULUMTAŞ, TULUMTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALLIKPINAR, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, AHİBOZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.01.2022 23:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAGEDİK AYDIN, 3393 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SALİHLER, SALİHLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAPANLI, SAPANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SALİHLER, SALİHLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SALİHLER, SALİHLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, ESERTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SORGUN, ATATÜRK_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, EMEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYRAN, BÜNYAMİN ADACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYRAN, BÜNYAMİN ADACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SARAY MAH., 1033, SEZAİ KARAKOÇ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1052, FATİH SULTAN MEHMET, GIDACILAR, SARAY, 608, 600, CEMİL MERİÇ, 614

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FATİH SULTAN MEHMET, AKSOY, 1500, ÇANİÇİ, ANKARA YOLU KÜMEEVLER-, 197, 658, 1501

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MERKEZ, PEHLİVAN, KADIOĞLU, NEBİOĞLU, BÜKKÖY, HALAÇLI, HACIYUSUF, AŞAĞI BATAK, ÇAVUNDUR, KUŞKARA, SARIKAYA, ORTABOĞAZ, ALÇUCULAR, KAYSEROĞLU, KOPARAN, KİRPİ, GÖL PAZARI, YUKARI KÖY, ŞEKER, KIZBONCUK, YUKARI BATAK, LEYLAK, ÜYÜK, GÖL ARKASI, GÜRLEYİK, OĞUL, TEKKE, DERVİŞ, EŞEN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OVACIK, 616 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEFKAT, ERDOĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANGAZİ, ERDİNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.01.2022 23:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİSAR, BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, 247, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, 129, CELAL BAYAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YILDIZ, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, 209, FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, 278, 205, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, FATİH 1, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, FATİH, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 214, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 7, ERGENEKON-1, BAĞLARBAŞI 1, 203, 208, CELAL BAYAR, ERGENEKON, 200, MALAZGİRT, 207, TAŞ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, 9999, 290, UĞURLU, GÜMÜŞPALA, TOKLUOĞLU, ABDULKADİR KARACA, KAR, FATİH 5, 216, 217, 103, 305, 252, 104, 276, 237, 272, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, ŞEKERLİ, 287, 204, 299, 215, MUZAFFER EKŞİ 5, 211, 219, ESENTEPE 4, 12, 302, 343, 306, 259, 283, 233, 213, İSTASYON, 271, 267, 269, 202, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 258, 2278

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 246, İLKOKUL, BELEDİYE, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, 247, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, 140, İNEBEL, ÇAL 1, ÇAL, ERGENEKON, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, KÜPYOKUŞU, 187, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 5, LOJMAN, 217, BAĞLARBAŞI, ACEM, 129, CELAL BAYAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, TAŞ, LOJMAN 3, 141, 191, 248, KURT, 243, 150, 149, 241, YILDIZ, YANTİRİ, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 119, AKASYA, 251, 202, 182, 181, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, 228, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 237, 135, MAZİ, 177, 245

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN FATİH, YEŞİLALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUTLUDÜĞÜN, OKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜREL, 6 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUTLU, DEREBOYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.01.2022 23:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLBAYIR, 1817 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 100.YIL, 100.YIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 OLUKPINAR, OLUKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCU, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OLUKPINAR, OLUKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, GORDİON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCU, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, KARŞIYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, KAÇAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MARAŞAL ÇAKMAK, PINAR. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MENDERES, 758 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MENDERES, 758 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GAZİ MAHALLESİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMETEVLER, 361 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 2222 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞDEMTEPE, 1092 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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