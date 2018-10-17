Elektrik Kesintisi 16 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 16 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
16 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORTA, MERKEZ, KİRAZDERE, YUKARI, YALI, İSKELE, OKULLAR, PTT, DÖNGELCE, MİLLİ EGEMENLİK ALANI, ALİ FEHMİ AĞARTAN, BAYRAKTAR, MEKREZ, PANÇA, ÇAKMAK, OVACIK, YÖRÜKLER, ZİCA, KAYIKÇILAR, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, ZEYTİNLİK, HARMAN, KÖMEÇ, ÇOLAKLAR, PINAR, EMNİYET, BAHÇE, BEKİROĞLU, GENİŞ, KOLÇAK, LİSE ALTI, AŞAĞI ÇARŞI, ATATÜRK, ÇAKMAKÇILAR, DERVİŞ, HACI İSA, HAMAM, KÜTÜPHANE, ALİ BABACAN, İNPİRİ, ESAT, BALLI, KUYUPINAR, KÖPRÜBAŞI, KECİNLER, AŞAĞI, KONAKLAR, KARŞI, KONUKLAR, DÜZ, 18, ESENLER, GÖYNÜK, DADA, AĞ, ABBAS, AKKONAK, DEDE, KÜÇÜKÖREN, BEŞİRLER, ŞEHİT RAFET SEVER, DİNDAR, YERKÖY, DOĞANCI, SERENLİ, ÇAMCI, KADI, HACI HASANLAR, ÇUKURKÖY, HİSARKÖY, KALEKÖY, KARŞIGEÇE, UĞURLU, ALAPINAR, KAVAKLI, ŞEYHLER, DİP, DANİŞMENT, KÖYÜN KENDİSİ, OVATEKKEÖNÜ, FATİH, ÖMERLER, AKÇABELEN, HASANLAR, GÜRGENLİK, HIDIRLAR, KANATLI, KAPISUYU, KAŞALTI, ÇENGELLİ, ESENTEPE, ÇAMBOĞAZ, HACI MUHARREMLER, KİRLİMÜSLİMHOCA, CURUNLU, KAYALI, ÇAYIRLI, YAKACI, DEMİRCİ, ATAKDİBİ, YENİCE, YAYLACIK, ŞABANLAR, DİZLER, MEZECİ, DATÇA, ŞİMŞİRDERE, MERYEMLER, YENİKÖY, DERE, HÜSEYİN PAŞA, HACIKÖY
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, ANAFARTALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLIKEVLER, SAVUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATTALGAZİ, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARAJ, SELÇUKLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, KAVAKLI YOLU/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HİSAR, YAKICI, TUNA, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, NİHAT KANTARCI, DEMİRCİ, TEMEL, BALAT, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, ZİNCİRLİKUYU, BARIŞ, ATATÜRK, VELİ, SAKA, KURTULUŞ, IŞIK, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ABDULLAH KALAYCI, BURCU (VELİKÖYÜ), ZAFER, EMEK, ORHAN YARDIMCI, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, ERDEMLİ, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, DEMET, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜN, KILIÇ, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, BURUNSUZ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, KÜLTÜR, GÜMÜŞOK, TOPBAŞI, BAHADIR, ÇPL, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, KARAMUSA, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, ÜÇLÜ, VELİKÖYÜ, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, YEŞİM, BULUT, ELMALI, OKUL ÖNÜ, KORKMAZ, AYDOĞAN CENGİZ, DİLAY, ACAR, UTKU, METİN YURTBAY, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, SANAYİ SİTESİ 3., CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BEYAZGÜL, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, BERİL, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, KISMET, ALEMDAR, HANIMELİ, NİDA, KOÇCUK, MALTEPE, NAMIK KEMAL, GONCA, HASAN GEMİCİ, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, KONAK, BURCU, KANARYA, OZAN, ŞANSLI (VELİKÖYÜ), DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, ARMAĞAN, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, AHATOĞLU, AKÇAY, BERBEROĞLU, ÇELİK, KADIOĞLU, MARANGOZ, ÖZKAN, ŞEHİT AYDIN, TAŞKÖPRÜ, RIZA YELKENCİ, VEFA, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, CAMİ YANI, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, ÖNCÜ, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, POLİS, ÇAĞAN, AKBAŞ, CUMA, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, NAZLI, KENT, BALLI, BONCUK (VELİKÖYÜ), ARZUM SİTESİ, BAŞAK, BAYIR, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, ESMA, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HASTANE, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KARAKOL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, BİLGE, PEKER, KARAAĞAÇ, DOĞA, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, SEVGİ, HAS, DOĞUŞ, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, LAVANTA, 1026., ORMAN TARLA, TÜRBE, 2024., 1030., 4002., HASAN ATAMAN, ŞİFA, ARPA, ?!, ORGANİZE SANAYİ B., MİYESSELER, SOFULAR, HATİPOĞLU, ESENTEPE, PİRİ REİS, SARAÇLAR, ORMAN, SALİHLER, 8031., 8043., 913., AŞAĞI, SÜNNETCİOĞLU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÖKÇEBAĞ, ORTABEREKET
ŞEBEKE ARIZASI
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BEYPAZARI, CAMİLER, CENGİZ TOPEL, BEYPAZARI (KAŞ), CAMİLER (YENİ), KOÇÖZ, KARANFİL, ARAS, BAŞER (KAŞ), KARADAYI, ŞEHİT ÖZGÜR ÖZEKİN, DOĞANAY, KOTAN, BERBEROĞLU, HACI HAFIZ, ÖNCAN, ÖZATA, KADI, MUSALLA (YENİ), UZ, ENİS FIRAT, ULUCANLAR, YEŞİLDAĞ, ŞEFKATİ (YENİ), ATATÜRK, BEYPAZARI (YENİ), MUSALLA, ŞEFKATİ, ARAS (YENİ), URUŞ
ŞEBEKE ARIZASI
AYVAŞIK, VASFİ BERİSBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 09:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
TATLAK, GÜNEY TATLAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖMERAĞA, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORTA, MERKEZ, KİRAZDERE, YUKARI, YALI, İSKELE, OKULLAR, PTT, DÖNGELCE, MİLLİ EGEMENLİK ALANI, ALİ FEHMİ AĞARTAN, BAYRAKTAR, MEKREZ, PANÇA, ÇAKMAK, OVACIK, YÖRÜKLER, ZİCA, KAYIKÇILAR, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, ZEYTİNLİK, HARMAN, KÖMEÇ, ÇOLAKLAR, PINAR, EMNİYET, BAHÇE, BEKİROĞLU, GENİŞ, KOLÇAK, LİSE ALTI, AŞAĞI ÇARŞI, ATATÜRK, ÇAKMAKÇILAR, DERVİŞ, HACI İSA, HAMAM, KÜTÜPHANE, ALİ BABACAN, İNPİRİ, ESAT, BALLI, KUYUPINAR, KÖPRÜBAŞI, KECİNLER, AŞAĞI, KONAKLAR, KARŞI, KONUKLAR, DÜZ, 18, ESENLER, GÖYNÜK, DADA, AĞ, ABBAS, AKKONAK, DEDE, KÜÇÜKÖREN, BEŞİRLER, ŞEHİT RAFET SEVER, DİNDAR, YERKÖY, DOĞANCI, SERENLİ, ÇAMCI, KADI, HACI HASANLAR, ÇUKURKÖY, HİSARKÖY, KALEKÖY, KARŞIGEÇE, UĞURLU, ALAPINAR, KAVAKLI, ŞEYHLER, DİP, DANİŞMENT, KÖYÜN KENDİSİ, OVATEKKEÖNÜ, FATİH, ÖMERLER, AKÇABELEN, HASANLAR, GÜRGENLİK, HIDIRLAR, KANATLI, KAPISUYU, KAŞALTI, ÇENGELLİ, ESENTEPE, ÇAMBOĞAZ, HACI MUHARREMLER, KİRLİMÜSLİMHOCA, CURUNLU, KAYALI, ÇAYIRLI, YAKACI, DEMİRCİ, ATAKDİBİ, YENİCE, YAYLACIK, ŞABANLAR, DİZLER, MEZECİ, DATÇA, ŞİMŞİRDERE, MERYEMLER, YENİKÖY, DERE, HÜSEYİN PAŞA, HACIKÖY
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABİDİN DAVER, 2.İNÖNÜ, AHMET MİTHAT EFENDİ, AHMET RASİM, HALİDE NUSRET ZORLUTUNA, HOŞDERE, SÜLEYMAN NAZİF, ŞÖLEN, ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, DOĞAN TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, 2661/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KONUTKENT, 2956 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜMİT, 2438 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKONAKLAR, 323 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DODURGA, DODURGA MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, 75 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.02.2022 21:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, DOĞAN TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ULUAĞAÇ, TEVFİK YILMAZ, GAZİ KÜME, YILDIRIMAYDOĞAN, YILDIRIMELÖREN, ALVEREN, YEŞİLÖZ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MİMAR SİNAN, ÇAMLIK KÜME, DİREKLİ MEVKİ, DAĞKALAFAT, DALYASAN, 2 KÜME, 1 KÜME, ÇIRPILIYURT, KÖSRELİK, GÖLYAYLA, MEŞELİ, 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, TEPE KÜME, SARISU, SUSUZ
ŞEBEKE ARIZASI
KARAÇAM, KARAÇAM KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, MEKKE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
216, ÜÇ ŞEHİTLER, AMASYA BEYANNAMESİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MERKEZ, HIRÇAOĞLU, KENANOĞLU, MUT, KARACAOĞLU, CEBECİOĞLU, KOÇBAŞLAR, ALAGAZLAR, HEBİLOĞLU, DAVULCUOĞLU, LÜLLECİOĞLU, KAFADAROĞLU, UZUNSELLER, DELİACILAR, KADIOĞLU, PÜRKÖYÜ, İBİŞOĞLU, BOZCUOĞLU, TERZİOĞLU, YENİ MAHALLE, HACIOĞLU, MURATLAR, KARGAOĞLU, ALAZLAR, SIRACA, İVLE, BAYRAMOĞLU, BÖCEKOĞLU, 3 NOLU, BEKMEZCİOĞLU, TAŞCIOĞLU, KARACALAR, HÜSEYİN BEYLER, ŞHT.SADETTİN MADENCİ, YÖRÜKOĞLU, KILIÇOĞLU, ARSLANOĞLU, KADEMLER, KEDİOĞLU, KÖSEKADIOĞLU, TAŞLI, GÜNEY, KÜPELİ, DEVECİÖREN, ÇERİBAŞOĞLU, MAHMUTOĞLU, KARA KAHYAOĞLU, CURUKOĞLU, KASAFETOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY, AŞAĞI GEDERNEK, HATİPOĞLU, KEKLİKOĞLU, KALICILAR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABİDİN DAVER, 2.İNÖNÜ, AHMET MİTHAT EFENDİ, AHMET RASİM, HALİDE NUSRET ZORLUTUNA, HOŞDERE, SÜLEYMAN NAZİF, ŞÖLEN, ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2.MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, HUZUR DUDAYEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2.MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1099., 1002, 646/6, 1154, 1821, 666, TAŞPINAR, 1540, GÜVENCEM SİTESİ, MOGAN GÖL TATİLKÖY, 462, 659, MOGAN GÖLÜ KOOP., 650, 648, 2881
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 79 CADDE 41 EVLER SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AYDIN, AYDIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKDERE, GÖKDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, SÜMBÜLLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, SÜMBÜLLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BADEMLİK, 1174 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, 220 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OVACIK, YOZGAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
OVACIK, 2022 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANGAZİ, GÜMÜŞOVA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT KEMAL DEMİRCİ, ZEMLER, YUNUS EMRE, ŞEHİT YUSUF KALENDER, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ŞEHİT OSMAN AYDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET, ŞEHİT SEÇKİN ALTUN, ORUÇ GAZİ, GÜLŞENLER, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ŞEHİT CENGİZ EVMEZ, RIZA DOĞAN, EYÜP SANAY, SALİH BEZCİ
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAY, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAY, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABİDİN AKTAŞ, 600, 294, 593, NATOYOLU, 587, 588, 589, 603, 586, 592, 591, 595, 594, 596, 590, 285, ANADOLU, 601, 598
ŞEBEKE ARIZASI
DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAĞLAYAN, 297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YAKAPINAR, YAKAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ESENTEPE, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 10:01 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ADATOPRAKPINAR, ADATOPRAKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 17:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İĞCİLER, İĞCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HİSAR, YAKICI, TUNA, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, NİHAT KANTARCI, DEMİRCİ, TEMEL, BALAT, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, ZİNCİRLİKUYU, BARIŞ, ATATÜRK, VELİ, SAKA, KURTULUŞ, IŞIK, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ABDULLAH KALAYCI, BURCU (VELİKÖYÜ), ZAFER, EMEK, ORHAN YARDIMCI, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, ERDEMLİ, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, DEMET, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜN, KILIÇ, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, BURUNSUZ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, KÜLTÜR, GÜMÜŞOK, TOPBAŞI, BAHADIR, ÇPL, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, KARAMUSA, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, ÜÇLÜ, VELİKÖYÜ, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, YEŞİM, BULUT, ELMALI, OKUL ÖNÜ, KORKMAZ, AYDOĞAN CENGİZ, DİLAY, ACAR, UTKU, METİN YURTBAY, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, SANAYİ SİTESİ 3., CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BEYAZGÜL, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, BERİL, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, KISMET, ALEMDAR, HANIMELİ, NİDA, KOÇCUK, MALTEPE, NAMIK KEMAL, GONCA, HASAN GEMİCİ, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, KONAK, BURCU, KANARYA, OZAN, ŞANSLI (VELİKÖYÜ), DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, ARMAĞAN, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, AHATOĞLU, AKÇAY, BERBEROĞLU, ÇELİK, KADIOĞLU, MARANGOZ, ÖZKAN, ŞEHİT AYDIN, TAŞKÖPRÜ, RIZA YELKENCİ, VEFA, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, CAMİ YANI, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, ÖNCÜ, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, POLİS, ÇAĞAN, AKBAŞ, CUMA, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, NAZLI, KENT, BALLI, BONCUK (VELİKÖYÜ), ARZUM SİTESİ, BAŞAK, BAYIR, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, ESMA, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HASTANE, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KARAKOL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, BİLGE, PEKER, KARAAĞAÇ, DOĞA, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, SEVGİ, HAS, DOĞUŞ, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, LAVANTA, 1026., ORMAN TARLA, TÜRBE, 2024., 1030., 4002., HASAN ATAMAN, ŞİFA, ARPA, ?!, ORGANİZE SANAYİ B., MİYESSELER, SOFULAR, HATİPOĞLU, ESENTEPE, PİRİ REİS, SARAÇLAR, ORMAN, SALİHLER, 8031., 8043., 913., AŞAĞI, SÜNNETCİOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, AŞIK VEYSEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINOVA, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORTA, MERKEZ, KİRAZDERE, YUKARI, YALI, İSKELE, OKULLAR, PTT, DÖNGELCE, MİLLİ EGEMENLİK ALANI, ALİ FEHMİ AĞARTAN, BAYRAKTAR, MEKREZ, PANÇA, ÇAKMAK, OVACIK, YÖRÜKLER, ZİCA, KAYIKÇILAR, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, ZEYTİNLİK, HARMAN, KÖMEÇ, ÇOLAKLAR, PINAR, EMNİYET, BAHÇE, BEKİROĞLU, GENİŞ, KOLÇAK, LİSE ALTI, AŞAĞI ÇARŞI, ATATÜRK, ÇAKMAKÇILAR, DERVİŞ, HACI İSA, HAMAM, KÜTÜPHANE, ALİ BABACAN, İNPİRİ, ESAT, BALLI, KUYUPINAR, KÖPRÜBAŞI, KECİNLER, AŞAĞI, KONAKLAR, KARŞI, KONUKLAR, DÜZ, 18, ESENLER, GÖYNÜK, DADA, AĞ, ABBAS, AKKONAK, DEDE, KÜÇÜKÖREN, BEŞİRLER, ŞEHİT RAFET SEVER, DİNDAR, YERKÖY, DOĞANCI, SERENLİ, ÇAMCI, KADI, HACI HASANLAR, ÇUKURKÖY, HİSARKÖY, KALEKÖY, KARŞIGEÇE, UĞURLU, ALAPINAR, KAVAKLI, ŞEYHLER, DİP, DANİŞMENT, KÖYÜN KENDİSİ, OVATEKKEÖNÜ, FATİH, ÖMERLER, AKÇABELEN, HASANLAR, GÜRGENLİK, HIDIRLAR, KANATLI, KAPISUYU, KAŞALTI, ÇENGELLİ, ESENTEPE, ÇAMBOĞAZ, HACI MUHARREMLER, KİRLİMÜSLİMHOCA, CURUNLU, KAYALI, ÇAYIRLI, YAKACI, DEMİRCİ, ATAKDİBİ, YENİCE, YAYLACIK, ŞABANLAR, DİZLER, MEZECİ, DATÇA, ŞİMŞİRDERE, MERYEMLER, YENİKÖY, DERE, HÜSEYİN PAŞA, HACIKÖY
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, YENİKAYI, AKÇAÖREN
ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, 55 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HİSAR, YAKICI, TUNA, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, NİHAT KANTARCI, DEMİRCİ, TEMEL, BALAT, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, ZİNCİRLİKUYU, BARIŞ, ATATÜRK, VELİ, SAKA, KURTULUŞ, IŞIK, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ABDULLAH KALAYCI, BURCU (VELİKÖYÜ), ZAFER, EMEK, ORHAN YARDIMCI, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, ERDEMLİ, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, DEMET, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜN, KILIÇ, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, BURUNSUZ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, KÜLTÜR, GÜMÜŞOK, TOPBAŞI, BAHADIR, ÇPL, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, KARAMUSA, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, ÜÇLÜ, VELİKÖYÜ, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, YEŞİM, BULUT, ELMALI, OKUL ÖNÜ, KORKMAZ, AYDOĞAN CENGİZ, DİLAY, ACAR, UTKU, METİN YURTBAY, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, SANAYİ SİTESİ 3., CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BEYAZGÜL, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, BERİL, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, KISMET, ALEMDAR, HANIMELİ, NİDA, KOÇCUK, MALTEPE, NAMIK KEMAL, GONCA, HASAN GEMİCİ, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, KONAK, BURCU, KANARYA, OZAN, ŞANSLI (VELİKÖYÜ), DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, ARMAĞAN, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, AHATOĞLU, AKÇAY, BERBEROĞLU, ÇELİK, KADIOĞLU, MARANGOZ, ÖZKAN, ŞEHİT AYDIN, TAŞKÖPRÜ, RIZA YELKENCİ, VEFA, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, CAMİ YANI, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, ÖNCÜ, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, POLİS, ÇAĞAN, AKBAŞ, CUMA, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, NAZLI, KENT, BALLI, BONCUK (VELİKÖYÜ), ARZUM SİTESİ, BAŞAK, BAYIR, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, ESMA, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HASTANE, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KARAKOL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, BİLGE, PEKER, KARAAĞAÇ, DOĞA, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, SEVGİ, HAS, DOĞUŞ, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, LAVANTA, 1026., ORMAN TARLA, TÜRBE, 2024., 1030., 4002., HASAN ATAMAN, ŞİFA, ARPA, ?!, ORGANİZE SANAYİ B., MİYESSELER, SOFULAR, HATİPOĞLU, ESENTEPE, PİRİ REİS, SARAÇLAR, ORMAN, SALİHLER, 8031., 8043., 913., AŞAĞI, SÜNNETCİOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
VARLIK, YEŞEREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİ, ÇAKIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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