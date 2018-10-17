Elektrik Kesintisi 17 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 17.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 17 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 17 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
17 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜĞDÜZ, MUSTAFA ÖZBEK, ULUPINAR, 152, 156, 151, 150, 154, 158, 157
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KİRAZDERE, HİSARKÖY, KALEKÖY, KARŞIGEÇE, UĞURLU, MERKEZ, ALAPINAR, YALI, İSKELE, KAVAKLI, ŞEYHLER, ATATÜRK, PTT, DÖNGELCE, MİLLİ EGEMENLİK ALANI, DİP, DANİŞMENT, ALİ FEHMİ AĞARTAN, OVATEKKEÖNÜ, FATİH, ÖMERLER, BAYRAKTAR, PANÇA, HASANLAR, ÇAKMAK, KAYIKÇILAR, HIDIRLAR, KANATLI, KAPISUYU, KAŞALTI, ÇENGELLİ, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, ZEYTİNLİK, HARMAN, KÖMEÇ, ÇOLAKLAR, PINAR, EMNİYET, BAHÇE, BEKİROĞLU, GENİŞ, KOLÇAK, LİSE ALTI, AŞAĞI ÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR, ÇAMBOĞAZ, DERVİŞ, HACI HASANLAR, HACI İSA, HAMAM, KÜTÜPHANE, HACI MUHARREMLER, KİRLİMÜSLİMHOCA, CURUNLU, ESAT, BALLI, KAYALI, DEMİRCİ, ATAKDİBİ, YENİCE, ŞİMŞİRDERE, ŞEHİT RAFET SEVER, MERYEMLER, YENİKÖY, DERE, HACIKÖY
ŞEBEKE ARIZASI
KALE, ATPAZARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINPARK, SARIÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARADERE, YUKARI KARADERE, AGAH TOP
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ
ŞEBEKE ARIZASI
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEKKE, KARAKOYUNLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SARAY, SARAY KÜME
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MÜSELLİM, MÜSELLİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TATLAK, GÜNEY TATLAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜSELLİM, MÜSELLİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KİRAZDERE, HİSARKÖY, KALEKÖY, KARŞIGEÇE, UĞURLU, MERKEZ, ALAPINAR, YALI, İSKELE, KAVAKLI, ŞEYHLER, ATATÜRK, PTT, DÖNGELCE, MİLLİ EGEMENLİK ALANI, DİP, DANİŞMENT, ALİ FEHMİ AĞARTAN, OVATEKKEÖNÜ, FATİH, ÖMERLER, BAYRAKTAR, PANÇA, HASANLAR, ÇAKMAK, KAYIKÇILAR, HIDIRLAR, KANATLI, KAPISUYU, KAŞALTI, ÇENGELLİ, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, ZEYTİNLİK, HARMAN, KÖMEÇ, ÇOLAKLAR, PINAR, EMNİYET, BAHÇE, BEKİROĞLU, GENİŞ, KOLÇAK, LİSE ALTI, AŞAĞI ÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR, ÇAMBOĞAZ, DERVİŞ, HACI HASANLAR, HACI İSA, HAMAM, KÜTÜPHANE, HACI MUHARREMLER, KİRLİMÜSLİMHOCA, CURUNLU, ESAT, BALLI, KAYALI, DEMİRCİ, ATAKDİBİ, YENİCE, ŞİMŞİRDERE, ŞEHİT RAFET SEVER, MERYEMLER, YENİKÖY, DERE, HACIKÖY
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİKMEN, 873
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, 30 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, DOĞAN TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FAKÜLTELER, CEMAL GÜRSEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜMİT, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ORAN, 627. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, 931 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MURAT, YAVUZEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, DOĞAN TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKPINAR, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
OYUMİĞDE, 1.OYUMİĞDE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
TATLICA, KARGALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.02.2022 10:19 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TATLICA, KARGALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.02.2022 12:17 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÖĞRETMENLER, 2072, 2105, 2086, AYŞECİK, 2096, 2093, 2092, 2091, 2106, ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK, 2084, 2087, 2094, ŞEHİTLER, 2083
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, GÜMÜŞHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2.MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ALTUNÇANAK, ALTUNÇANAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 79 CADDE 41 EVLER SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEHÜYÜK, GÖKÇEHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYI, AHİ EVRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AKKAYNAK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞARLAYIK, ŞIHPINAR, BAYAMLI, AKTEPE, ALİBEYLİ, BUĞRA
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
?!, KARALAR, ŞEKERKÖY, ATASOY, YAYLA, BUĞRA
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, DOĞU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEFKAT, ERDEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, SEYİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.02.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BADEMLİK, 1146 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.02.2022 11:36 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇELTİKÇİ BAŞÖREN
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRENCİK, ÖRENCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.02.2022 14:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, KONAKYANI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAHAP GÜRLER, 1228 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PEYAMİ SAFA, 338 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PEYAMİ SAFA, 338 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARTALTEPE, 311 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SAİMEKADIN, ORTATEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TÜRKÖZÜ, 419 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞIK VEYSEL, 315 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPINAR, AŞAĞI KARAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, KUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
UZUNBEY, YUKARI UZUNBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPINAR, YUKARI KARAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GENÇALİ, AŞAĞI GENÇALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY GÜMÜŞOLUK, 400 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
?!, KARALAR, ŞEKERKÖY, ATASOY, YAYLA, BUĞRA
ŞEBEKE ARIZASI
DELİLLER, DELİLLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ANAYURT., ESENLER MEZRA, POLATLAR, GÖKLER, TATLAR KÖYÜ
ŞEBEKE ARIZASI
FEVZİ ÇAKMAK, MELİH GÖKÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.02.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, ORTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CUMHURİYET, 113, KAŞİFLER
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞDEMTEPE, 1077 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KENTKOOP, 1867 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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