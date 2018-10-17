Elektrik Kesintisi 18 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 18 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
18 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KIZIK KÜME, ÖZÜNDERE, SAMUT, MERKEZ, KAVAKLIDERE, 194
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, 416, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, 468, FEVZİ ÇAKMAK, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FATİH SULTAN MEHMET, SEBZE BAHÇELERİ, SEDEF, SİNCAP, İSTANBUL, TURGUT ÖZAL 1, TURGUT ÖZAL
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZTEPE, 196 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, FATİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780
ŞEBEKE ARIZASI
KARAŞAR, KIBRISCIK KARAŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TOHUMLAR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, 416, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, 468, FEVZİ ÇAKMAK, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KABİL, 1337/2, 1335, 1301
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2812 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜNİVERSİTELER, 1596 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, DOĞUKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KIZIK KÜME, ÖZÜNDERE, SAMUT, MERKEZ, KAVAKLIDERE, 194
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AKÇAPINAR, ŞEHİT İTFAİYE ERİ ALİ AKBIYIK, ABDULLAH MÜLAZIMOĞLU 1, YEŞİLÖZ ÇAKIREŞME, ORTA, BAŞ ÖĞRETMEN HÜSEYİN IŞIK, ŞEHİT POLİS HASAN GÜLHAN, AKAR, ŞAKALAR, GAZİ OSMAN PAŞA, BEYDERE, ŞEHİT ASTSUBAY YAHYA COŞKUNER, EYREK, PINARBAŞI, ŞEHİT ÖĞRETMEN MÜSLÜM TEKE, ŞEHİT ÖMER ÇOĞALAN, ZİYA GÖKALP, BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ, AŞAĞI AĞILLAR, UĞUR, ANIT MEYDANI, HIŞIR, ?!, ÇORAKLIK, ADNAN MENDERES, BAHÇELİEVLER, HÜRRİYET 2, YEŞİLÖZ YUKARI, ABDULLAH MÜLAZIMOĞLU 2, BOSNA HERSEK, BOZKUŞ, YEŞİLÖZ AŞAĞI, VEZİROĞLU, MUZAFFER ARIKANOĞLU, YUNUS MADENOĞLU, DEPREM EVLERİ, HÜRRİYET 1, İLHAN, ÖMER KARAAĞAÇ, ŞEHİT ALİ ÇAKIROĞLU, OKUL, HÜSEYİN ÖZDEMİR, PINAR, DÜMELLİ, ÇAY, ÖMER SEYFETTİN, ŞEHİT POLİS SÜLEYMAN İLKÜL, KARAKARA, KÜÇÜK ALİ, PARK, HOCA AHMET YESEVİ, TURGUT ÖZAL, KIBRIS, YENİ CAMİİ, BOZ, ŞEHİT POLİS MEHMET ÜNLÜ, BANKA, ASMALI, AYNALAR, BELEDİYE, ÇÖRTEN, CEVHER DUDAYEV, ÇORAPSIZ, DAR, GÜMÜŞ, HAFIZ, HAMİŞLER, İLDİVAN, MESİRE YOLU/4, MESİRE YOLU, ŞEHİT ASTSUBAY ALİ GÜLBAHÇE, TUTLU, ŞADIRVAN, ODA, VAKIF, ARMUTÇU, YALÇIN, AKYOL, FATİH, GAZİ, GAZİ OSMAN PAŞA_1, KÖREFE, KARAGÖZ, KARA, PAŞA, PAZAR, PROFESÖR DOKTOR BAHATTİN KORUCU, SÜRÇEN, ŞEHİT FATMA DÖNMEZ, ŞEHİT ÖMER ÇOĞALAN/4, TEKELER, YURT, KARGAPINARI, EKİNNE, NAZİF BEY, AŞIRDERE, KARAPINAR, KABAKBAHÇE, OLUKÇA, AŞAĞI ÇAYIR, CENGİZOĞLU, ATATÜRK, BATTAL GAZİ, GÜLDÜLER, YEŞİLÖZ DEREYAYLA, YOLCU, EŞME, DUMANDERESİ, ŞEHİT KADİR KELLECİ, MANDIRA, AMBARYAPAN, KUŞÇU, ÇAYLI KAVAK, ÇAVUŞ, ÇİÇEK, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1., KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 2., MİSVAK, YANKOL, HAYRULLAH, ÇİMENÖZÜ, ERDAŞ, YANÇAYIR, AŞIK ÖMER, KAVAKÇAYIR, BAHÇELİEVLER/1, KALENDEROĞLU, BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ/2, ULUSU, BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ/1, DERE DÜMELLİ/3
ŞEBEKE ARIZASI
DUMLUPINAR, BİNALİ YILDIRIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARBAROS, GEYLANİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇATOKCULAR, ÇATOKCULAR 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, 416, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, 468, FEVZİ ÇAKMAK, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SAKARYA ZAFERİ, 172, 177, 168, 179, 159, 160, 161, 162, 173
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ-, YAPRACIK MAH., YAPRACIK 2.KÖY
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELKENT, LOZAN BARIŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2603 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, SAMSUN 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELKENT, LOZAN BARIŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.01.2022 12:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
Evren planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ESENTEPE, CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1784, 1785, TAŞPINAR, 1779/2, 1782, 1778, 1779/1, 3346, 2904.ALTIN TERAZİ SİTESİ, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, YEŞİLBAYIR K.Y. KOOP., 1730, CENNETCE KONUT YAPI KOOP., 1777, 4835, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SİNPAŞ, 3341, BAĞLAR, 4841, 1781, 4844, 3347, ÖZLEM KENT K.Y.KOOP., 4860, 1787, 4834, 3296, 4847, 1759, BEYTEPE, 5699, 5697, 5703, 5700, 4849, 1780
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, 416, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, 468, FEVZİ ÇAKMAK, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, 1821 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKÖZÜ, 1.KAVAKÖZÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SEYRAN, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEYRAN, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEYRAN, ŞEBBOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FEVZİ ÇAKMAK, NERGİZ, ÖZTÜRK, YENİŞEHİR, ORDU, İÇVİRAN, MİSKET, YAHYA KEMAL, CUMHURİYET, KURTULUŞ
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 52 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ELMAPINAR
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEÖREN, GÖKÇEÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, 416, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, 468, FEVZİ ÇAKMAK, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCAĞIZ, TARHANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.01.2022 14:41 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, 1790 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, ALPARSLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KANUNİ, BADEMLİK YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, ALPARSLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANGAZİ, ERDİNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.01.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALSEKİ, ÇALSEKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AKÇAKESE_1
ŞEBEKE ARIZASI
SÜLELER, SÜLELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, 416, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, 468, FEVZİ ÇAKMAK, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞEHİT CENGİZ AKPINAR, ZÜMRÜT, DEFNE, ŞEHİT MADENCİLER, SAADET, YASEMİN, HANIMELİ, MİLLİ EGEMENLİK, BİNBAŞI TAHSİN, KASIMPATI, GÜVERCİN, EMEK 46 EVLER, EVRENSEL, HÜRRİYET 2, MANOLYA, YAPRAK, MENEKŞE, IHLAMUR, SEVİMLİ, KİRAZ, AYDOĞMUŞ, HÜR, KAMELYA, NEŞE, BARIŞ, ÇAĞLAR, YAKUT, HAL, HÜRRİYET, IŞIK, İNCİ, YELKENCİ, MERCAN, MERT, NAR, MEŞE, MUTLU, SEDA, SEVDA, SÜMBÜL, VEFA, UĞUR, ASUDE, ÜNİVERSİTE, ELMAS, GÜLÜMSER, FATİH, KARANFİL, SEFA, SEMPATİ, ÇİMEN, DEĞERLİ, FULYA, FİLİZ, YEŞİM, MUHABBET, ASIM GÜNDÜZ, X ZONGULDAK YOLU, GÜMÜŞ, YONCA
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM ORBAY, 447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
LALAHAN, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM ORBAY, İNEGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM ORBAY, 428 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIBRISKÖY, NUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM ORBAY, 447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINEVLER, 106 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKÖY, KARAKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, YUNUS EMRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLYURT, KIBRIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AKARCA, AKARCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKKIŞLA, BÜYÜKKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.01.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ODUNBOĞAZI, ODUNBOĞAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.01.2022 13:26 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GEVREK., BORSA, ADALET, ERGENEKON., FIRAT..., KAZIM KARABEKİR., POYRAZ..., ÇOĞLU MAHALLESİ, HANIMELİ., ÖZEN., NECİP FAZIL, ADALET KÜME, AKINCILAR, YAVUZ..., ARSEVEN, GÜNEY, YAĞMUR., KUMRULAR, KESKİN., GÜRÖZ
ŞEBEKE ARIZASI
ERKEKSU, ERKEKSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.01.2022 11:37 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, 187. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALCI, ELİT ŞAFAK YAPI KOOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 10. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
COŞKUN, GÜRLER, SERİN, İVEDİK, SUADİYE, ŞAİR FUZULİ, DİLEKLER, EMİRGAN, SUNAR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, 416, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, CUMHURİYET 2, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, 2278, 468, FEVZİ ÇAKMAK, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, 12, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FATİH SULTAN MEHMET, SEBZE BAHÇELERİ, SEDEF, SİNCAP, İSTANBUL, TURGUT ÖZAL 1, TURGUT ÖZAL
ŞEBEKE ARIZASI
ERGAZİ, ERGAZİ MAHALLESİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TURGUT ÖZAL, 2189 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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