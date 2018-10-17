Elektrik Kesintisi 2 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 2 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
2 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLTEPE, OYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, SAMYELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 09:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, 1500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, 1541 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DOĞANTEPE, 1268 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DOĞANTEPE, 1048 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞİKKAYA, 1957 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAHİR ER, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, 232, 257, YUSUF GÜL GÖK, BALÇİÇEK, 101, 102, 416/1, 377, GÜDÜLYOLU, ARIKLAR MEVKİ, SÜLÜKLÜ, ULUYOL, İSTİKLAL, İĞDELİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, KARANFİL, KAĞNI YOLU, KAVAK, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, 106, 111, 265, 109, 117, 200, 108, 224, 116, KÖY BAYRAM
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
POLATLI 1
ŞEBEKE ARIZASI
TEKKE, ATASOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANIT, GAZİ MUSTAFA KEMAL, AYTEN, DÖGOL, ERGİN, İLLER, SÜSLÜ, ŞEREFLİ, TURGUT REİS
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE ARIZASI
EVCİLER, EVCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜMİT, 2447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KORU, SARIÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 399 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, YENİ YUVAM SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2807 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHLATLIBEL, 1880 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İŞÇİ BLOKLARI, 1509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 23:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
UMUT, SEYİTGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HUZUR, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YAVUZSELİM, DURU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜÇEVLER, ÜÇEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
189, 187, 190
ŞEBEKE ARIZASI
YAVUZ SELİM, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, KUZUPINARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, TÜRKAN ŞORAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 19:52 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAK, 877 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:53 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE ARIZASI
AKBAŞ, AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILKOYUNLU, KIZILKOYUNLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KATRANCI, KATRANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KAAN, NİĞBOLU, ÜLKÜ, KARGI, KERKÜK, AŞIK VEYSEL, ÖZTÜRK
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, GİMAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINTAŞ, ALTINTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMRAH, YUNUS EMRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1504 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:23 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÖŞK, KAYGAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÖŞK, KAYGAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLARBAŞI, 447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARIBEYLER, SARIBEYLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, MEYVELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 20:06 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, PORSUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVACIK SUBAYEVLERİ, KEMALETTİN SAMİPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARIADA
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAHİR ER, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, 232, 257, YUSUF GÜL GÖK, BALÇİÇEK, 101, 102, 416/1, 377, GÜDÜLYOLU, ARIKLAR MEVKİ, SÜLÜKLÜ, ULUYOL, İSTİKLAL, İĞDELİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, KARANFİL, KAĞNI YOLU, KAVAK, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, 106, 111, 265, 109, 117, 200, 108, 224, 116, KÖY BAYRAM
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞİLTEPE, 1457 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÖSTENCE, 1354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLYURT, YEŞİLYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLYURT, YEŞİLYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MÜSLÜM, YOLUN ALTI MÜSLÜM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞIHAHMETLİ, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZAFER, MENEKŞE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜMÜŞOLUK, KURUSARI, 400, SALTUK BUĞRA, FULYA, GAZALİ, 429
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKDAMLACIK, KÜÇÜKDAMLACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN
ŞEBEKE ARIZASI
ÇOKÖREN, ÇOKÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALAZGİRT, 146. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİÇİMŞİT, ÇİMŞİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALAZGİRT, 150/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇOĞLU, 51. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMNİYET, AFİTAP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, 3781 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZEVLER, ŞEHİT ATIF ŞAHİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, ESENBAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:48 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞDEMTEPE, ŞEHİT KADİR ÖZBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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