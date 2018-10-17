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Elektrik Kesintisi 2 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 2 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 02.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 2 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 2 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

2 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLTEPE, OYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, SAMYELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 09:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, 1500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, 1541 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOĞANTEPE, 1268 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOĞANTEPE, 1048 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞİKKAYA, 1957 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAHİR ER, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, 232, 257, YUSUF GÜL GÖK, BALÇİÇEK, 101, 102, 416/1, 377, GÜDÜLYOLU, ARIKLAR MEVKİ, SÜLÜKLÜ, ULUYOL, İSTİKLAL, İĞDELİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, KARANFİL, KAĞNI YOLU, KAVAK, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, 106, 111, 265, 109, 117, 200, 108, 224, 116, KÖY BAYRAM

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 POLATLI 1

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEKKE, ATASOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANIT, GAZİ MUSTAFA KEMAL, AYTEN, DÖGOL, ERGİN, İLLER, SÜSLÜ, ŞEREFLİ, TURGUT REİS

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EVCİLER, EVCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜMİT, 2447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KORU, SARIÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 399 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, YENİ YUVAM SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2807 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHLATLIBEL, 1880 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İŞÇİ BLOKLARI, 1509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 23:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 UMUT, SEYİTGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HUZUR, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVUZSELİM, DURU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜÇEVLER, ÜÇEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 189, 187, 190

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVUZ SELİM, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, KUZUPINARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, TÜRKAN ŞORAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 19:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAK, 877 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:53 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKBAŞ, AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILKOYUNLU, KIZILKOYUNLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KATRANCI, KATRANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KAAN, NİĞBOLU, ÜLKÜ, KARGI, KERKÜK, AŞIK VEYSEL, ÖZTÜRK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, GİMAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINTAŞ, ALTINTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMRAH, YUNUS EMRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1504 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖŞK, KAYGAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖŞK, KAYGAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLARBAŞI, 447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARIBEYLER, SARIBEYLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETLİK, MEYVELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 20:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, PORSUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETLİK, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVACIK SUBAYEVLERİ, KEMALETTİN SAMİPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARIADA

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAHİR ER, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, 232, 257, YUSUF GÜL GÖK, BALÇİÇEK, 101, 102, 416/1, 377, GÜDÜLYOLU, ARIKLAR MEVKİ, SÜLÜKLÜ, ULUYOL, İSTİKLAL, İĞDELİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, KARANFİL, KAĞNI YOLU, KAVAK, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, 106, 111, 265, 109, 117, 200, 108, 224, 116, KÖY BAYRAM

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞİLTEPE, 1457 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSTENCE, 1354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLYURT, YEŞİLYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLYURT, YEŞİLYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜSLÜM, YOLUN ALTI MÜSLÜM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞIHAHMETLİ, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZAFER, MENEKŞE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜMÜŞOLUK, KURUSARI, 400, SALTUK BUĞRA, FULYA, GAZALİ, 429

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKDAMLACIK, KÜÇÜKDAMLACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇOKÖREN, ÇOKÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, 146. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİÇİMŞİT, ÇİMŞİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, 150/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇOĞLU, 51. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMNİYET, AFİTAP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SUSUZ, 3781 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZEVLER, ŞEHİT ATIF ŞAHİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İVEDİKKÖY, ESENBAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:48 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞDEMTEPE, ŞEHİT KADİR ÖZBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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