Elektrik Kesintisi 2 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 2 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 02.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02 .03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 2 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

2 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLTEPE, OYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, SAMYELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 09:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, 1500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, 1541 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DOĞANTEPE, 1268 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DOĞANTEPE, 1048 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEŞİKKAYA, 1957 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAHİR ER, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, 232, 257, YUSUF GÜL GÖK, BALÇİÇEK, 101, 102, 416/1, 377, GÜDÜLYOLU, ARIKLAR MEVKİ, SÜLÜKLÜ, ULUYOL, İSTİKLAL, İĞDELİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, KARANFİL, KAĞNI YOLU, KAVAK, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, 106, 111, 265, 109, 117, 200, 108, 224, 116, KÖY BAYRAM

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak POLATLI 1

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEKKE, ATASOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANIT, GAZİ MUSTAFA KEMAL, AYTEN, DÖGOL, ERGİN, İLLER, SÜSLÜ, ŞEREFLİ, TURGUT REİS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EVCİLER, EVCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜMİT, 2447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORU, SARIÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 399 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, YENİ YUVAM SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2807 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHLATLIBEL, 1880 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İŞÇİ BLOKLARI, 1509 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 23:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UMUT, SEYİTGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HUZUR, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZSELİM, DURU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇEVLER, ÜÇEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 189, 187, 190

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZ SELİM, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, KUZUPINARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, TÜRKAN ŞORAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 19:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAFAK, 877 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:53 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKBAŞ, AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILKOYUNLU, KIZILKOYUNLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KATRANCI, KATRANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAAN, NİĞBOLU, ÜLKÜ, KARGI, KERKÜK, AŞIK VEYSEL, ÖZTÜRK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, GİMAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINTAŞ, ALTINTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMRAH, YUNUS EMRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, 1504 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÖŞK, KAYGAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÖŞK, KAYGAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLARBAŞI, 447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARIBEYLER, SARIBEYLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, MEYVELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.03.2022 20:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, PORSUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVACIK SUBAYEVLERİ, KEMALETTİN SAMİPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUKARIADA

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAHİR ER, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, 232, 257, YUSUF GÜL GÖK, BALÇİÇEK, 101, 102, 416/1, 377, GÜDÜLYOLU, ARIKLAR MEVKİ, SÜLÜKLÜ, ULUYOL, İSTİKLAL, İĞDELİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, KARANFİL, KAĞNI YOLU, KAVAK, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, 106, 111, 265, 109, 117, 200, 108, 224, 116, KÖY BAYRAM

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞİLTEPE, 1457 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÖSTENCE, 1354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLYURT, YEŞİLYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLYURT, YEŞİLYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜSLÜM, YOLUN ALTI MÜSLÜM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞIHAHMETLİ, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZAFER, MENEKŞE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞOLUK, KURUSARI, 400, SALTUK BUĞRA, FULYA, GAZALİ, 429

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜKDAMLACIK, KÜÇÜKDAMLACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, A KÜMESİ AKKAYA, DİKMEN, İPEKYOLU, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, EMİNAGA, MENDERES, B KÜMESİ AKKAYA, ALEMDAR, CAMİ, OYMAAĞAÇ, TACETTİN, OKUL, YUKARIULUCAK, DİBECİK, TAHİR, BAYRAK, KIRŞEYHLER, SAKARYA, ŞEHİT HAKAN TOYDEMİR, FATİH, ACISU, HARMAN, MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT (İSTİKLAL), SANCAK, HİLAL, KAPULLU, AKÇAKAVAK, DEDE EFENDİ, BAĞLAR, AHİ MESUD, HARMANCIK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜVEN, AKYAZI, ÇAĞABEY, DİKMEN (MÜCAVİR), AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKKAYA, DİBECİK MÜCAVİR, GÜNEYCE, KIRBAŞI, AYVAŞIK, DAVUTOĞLAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇOKÖREN, ÇOKÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALAZGİRT, 146. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİÇİMŞİT, ÇİMŞİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALAZGİRT, 150/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇOĞLU, 51. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMNİYET, AFİTAP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUSUZ, 3781 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZEVLER, ŞEHİT ATIF ŞAHİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İVEDİKKÖY, ESENBAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.03.2022 11:48 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞDEMTEPE, ŞEHİT KADİR ÖZBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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