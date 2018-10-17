Elektrik Kesintisi 2 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 2 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
2 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜĞDÜZ, ÖZYEŞİLBAĞ, AKKENT, MUSTAFA ÖZBEK
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI
Altındağ planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
Ayaş planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAYRAK, KARAGÖL, ÖZAL, BEYPAZARI, ŞEHİT, PİRİREİS, ERGENEKON, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, MİMARSİNAN-, A KÜMESİ İLHANKÖY, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, SANCAK, A KÜMESİ AKKAYA, VATAN, YILDIZ, PERİLİ, KANUNİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, ÇAĞABEY (MESCİT), GÜNEYCE, BARBAROS
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BALÇİÇEK, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, ÇİFTLİK, UĞURÇAYIRI, B KÜMESİ ILICA, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, D KÜMESİ ILICA
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI
Bala planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ
Beypazarı planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAŞAĞAÇ, FATİH, KIRBAŞI YOLU ÜZERİ, KARAPINAR MEVKİİ, KARAPINAR 3, KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ.
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HARMANCIK
Çankaya planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
835, 833, 832, 831, 830, 826, 827, 823, 822, AHMET YESEVİ, DİKMEN, 873
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ARAL, KASTAMONU, BAKAR, BAŞBUĞ, SABIR, GÜN IŞIĞI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, VELİAĞA, AŞİYAN, NARLI DERE, ITR-I, ASYA, KUYUMCU PINARI, ORTAYOL, MERMER DİREK, UYSAL, 6012, MUSTAFA CEMİLOĞLU, MERİÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜN SAZAK, ESTERGON, HASAN POLATKAN, BAHÇE, BEDESTEN ÇARŞISI, KÖPRÜLÜ, GÜLŞAH, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BARDAKOĞLU, KIZAMIKLI, PRF.DR.METİN SÖZEN, YAVUZ SELİM, ALTINEVLER, A.RAŞİT URKAYA, ŞHT.CELAL YAVUZ, 100.YIL, ATAK, ALTAY 1, BAHÇEBAŞI 4, BARBAROS 1, BATTAL GAZİ, BEREKET, CANDAN, CENUNİ 2, ÇINAR ALTI, ÇINARALTI 3, ÇINARALTI 1, ÇINARALTI 4, EVLİYA ÇELEBİ, HASTANE, İBNİ SİNA, İLYAS ATLI, İMAMI GAZALİ, İSTİKLAL, KAFKAS, KANARYA, KARTAL, 5515, 5520, 6020, MEVLANA, RAHMET, SOKULLU, SÜLÜN, ŞEYH ŞAMİL, TOMURCUK, TUĞBA, 5501, 6062, SEMA, KERKÜK, EYÜP EL ENSARİ, MUSUL, 6018, İPEK YOLU, CENUNİ, KALEARKI, BAHÇEBAŞI, CENGİZ KIRAL, BAHÇEBAŞI 3, 5517, 5518, 5531, 5529, 6009, YUSUF TÜLEK, ŞEYH ŞABANİ VELİ, 5521, 6026, 6031, PR DR AYHAN SONGAR, MUSTAFA YILMAZ, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, İKBAL, MERAM, MENDERES, BİRLLİK, KARAAĞAÇLI, BAHÇEBAŞI 6, 5514, 5522, 5516, 7572, HASAN POLATKAN 1
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1332, 1333, 1314, 1324, 1329, 1326, ÇETİN EMEÇ
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN
Çubuk planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YILDIRIMELÖREN, YEŞİLÖZ
Elmadağ planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN
Etimesgut planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÜÇ ŞEHİTLER, 240, 216, 246, 262, ERTUĞRULBEY, 263, 264, AMASYA BEYANNAMESİ, 261, 260, 254, SAMSUN 19 MAYIS, 241
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AÇELYA, ÇAKIL, KIZILIRMAK, GÜVERCİN, EGE, SARDUNYA, MARTI, AKDENİZ, ILGIN KON.YAPI KOOP., ÇİÇEKTEPE, SAKARYA, PİRİREİS
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2474, 2459
Evren planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ALTINBAŞAK, ALİUŞAĞI
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1718, TULUMTAŞ, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1708, 1725, HAYMANA, 1429, 1719, 1723, 1721, 1714/2, HACILAR KÜME, 1714/1, 1720, HÜDAVERDİ, 1714, 1762, 1748, 1716, 1747, HACIHASAN, HACILAR
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
589, 585, 587
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
Güdül planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARACAÖREN
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAYRAK, KARAGÖL, ÖZAL, BEYPAZARI, ŞEHİT, PİRİREİS, ERGENEKON, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, MİMARSİNAN-, A KÜMESİ İLHANKÖY, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, SANCAK, A KÜMESİ AKKAYA, VATAN, YILDIZ, PERİLİ, KANUNİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, ÇAĞABEY (MESCİT), GÜNEYCE, BARBAROS
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BALÇİÇEK, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, ÇİFTLİK, UĞURÇAYIRI, B KÜMESİ ILICA, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, D KÜMESİ ILICA
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜZEL, ÇUKURYAZISI, MEYVABÜKÜ, AKÇAKESE, HARMANLIK, 1.MEYVABÜKÜ, YENİ MAHALLE, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)
Haymana planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KATRANCI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, ATAKÖY, ESKİKIŞLA, ÇELTİKLİ, YAPRAKBAYIRI, GÜLTEPE, YAMAK, DURUPINAR, SERİNYAYLA, GEDİK
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜVENÇ
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜVENÇ
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ORHANİYE
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜVENÇ
Kalecik planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN
Keçiören planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MERKEZ, CEBECİ, ORTA, SICAK TARLA, KÖYÜN KENDİSİ, DERE, KARAGÜLLE, KALFALI, AYVALCA, AŞAĞI KÖSEOĞLU, CALAY, SARI, PULFALI, AŞAĞI ÇİFTKIRAN, SİPAHİ, YUKARI, ÖRENCİK, TEPE, BADEMCE, CİVAR, KEYİŞ, MÜSEYİT, YENİ, TEKEV, ALİBEY, KAPANLI, TEMBEL, DOLAY, GÜLLÜ, DİLLER, GÖRPE, DERECİK, YUKARI KÖSEOĞLU, MENCÜGEZ, RAMAZAN, ÇAĞA, SERGENLER, KÖLOĞLU, TOPALAK, KASTAMONU, PİRCABEY, MÜTEVELLİ, ÖKÜZCÜ, YILANCA, AKILLIOĞLU, AHLATCI, İMAM, ÇAKIR, BEKİR, KENDİROĞLU, SULUOĞLU, DEĞİRMİ, EKŞİOĞLU, AVDULLU, SAKIZ, DÜZ, ALİ GAMA, TAŞKAPI, İMAMLAR, ESKİ
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MAHMUTBEY 1, ÇANDARLI, YAVUZ, BALLIBABA, ÇİMEN, BATUHAN, BAHTİYAR, BEYLERBEYİ
Kızılcahaman planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞEHİT HÜSEYİN KÖKSAL, GENÇLİK, EROL, GÜL, SIRTYOL, ŞAFAK, TAŞKIN, CENGİZ TOPEL, ADA, ŞEHİT GÖKHAN ELBİSTAN, YENİCE-1
Mamak planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1944, 1938, 1962, 1937, 1927/5, 1942, 1928
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DERELİ, ESKİTEN, ÇAY, KARANFİL, KARABACAK, İLYASLAR, BEYLER, ANKARA, PAMUK, CUMHURİYET, SUSAM, İSTİKLAL, RECEPOĞLU, MİTHAT PAŞA, KEMALLER, ANADOLU, ORTA, DAVULLAR, ATATÜRK, KESERCİOĞLU, YILMAZLAR, ÇAMLIK, ATA, MERKEZ, YILDIRIM, ÇESME, AYDINLIK, KAYGUSUZ, BAŞOL, BAŞOĞLU, CEZAEVİ, KİRAZLI, LOJMAN, ŞEHİT ŞEREF ERÇETİN, İMAMLAR, SEMERCİOĞLU, EMİRLER, CAMİ, İSMAİLBEYOĞLU, CEYLAN, ÇURUKLAR, ATAMAN, KARŞIYAKA, RAHMANLI, PAZARYOLU, TAHTACI, UZUNLAR, ACEMOĞLU, ÇİFTLİK, KIYMETOĞLU, HACILAR, ASMACI, HÜRRİYET, TEVFİK BAŞAKAR, GÖKÇEBEL, ALİ VELİOĞLU, YALLIOĞLU, VELİKÖY, ARSLANOĞLU, MUDAROĞLU, ÇAVUŞLAR, KÖKTÜRK, KAHRAMANLAR, SİPAHİLER, KÖRPELER, SANCAKTAR, KESKİN, KILIÇ, İSMET İNÖNÜ, OKUL, DERE, ETLER, AKKİRAZ, AKYOL, BİLGİN, ÇEŞME YANI, İNÖNÜ, AYGIROĞLU, RAMPA, KOCAAHMETLER, BOZCAOĞLU, SAĞLIK, HACI İSMAİL, AKMEŞE, ÇETİBEY, TEPEÖREN, MUSLU, ŞEHİT ÖĞRETMEN HALİT HAMZA SÜLÜN, DEFNE, YÜKSEL, ÇELTİK, PINAR, 717, ALBOĞA, TEMİZ, TAŞAĞIL, AYDINLAR, SARAY, EYVAZOĞLU, MERKEZ KELLER, BAŞÖREN, SUBAŞI, MADENLER, AKSU, YENİ, AHATOĞLU, MERKEZ., GÖLLÜ, AKÇAKÖY, BEKTAŞİ, AYGÜNLER, ÇAKMAKLIOĞLU, KABACA, TOPÇAYI, MUMLAR, KAHYAOĞLU, ULUS, ÖMERBEY OĞLU, SARSIKLAR, TEKELER, AHATLI, DÜZ, SARSIKOĞLU, BERBEROĞLU
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1484, 1483, 1486, KAYAŞ, 1519, 1489, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1517, 1766, 1475
Polatlı planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAŞAK, CANKURTARAN, CENGİZHAN, EFE, ADNAN MENDERES, OĞUZHAN, SAKARYA, TUZCULAR, YUVA, ÖZGÜR, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, BİLEN, DEDE EFENDİ, GORDİON, MENEKŞE, SARAY
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KATRANCI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, ATAKÖY, ESKİKIŞLA, ÇELTİKLİ, YAPRAKBAYIRI, GÜLTEPE, YAMAK, DURUPINAR, SERİNYAYLA, GEDİK
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN
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ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA
Pursaklar planlı elektrik kesinti
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ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MAHMUTBEY 1, ÇANDARLI, YAVUZ, BALLIBABA, ÇİMEN, BATUHAN, BAHTİYAR, BEYLERBEYİ
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
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ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BALTALI DEVEKOVAN_1
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ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ALTINBAŞAK, ALİUŞAĞI
Sincan planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA
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ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AÇELYA, ÇAKIL, KIZILIRMAK, GÜVERCİN, EGE, SARDUNYA, MARTI, AKDENİZ, ILGIN KON.YAPI KOOP., ÇİÇEKTEPE, SAKARYA, PİRİREİS
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
03.01.2022
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2164, 2146, 2150, 2103, 2163, 2100, 1940, ÇAKIRLAR MEVKİİ, 2102, 2148, 2161, 2154, 2101, 2108, 2125, 2149, 1949, 2123, 2153, 2136, 2152, 2104, 2137/1
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