  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Elektrik Kesintisi 2 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 2 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 02.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 2 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 2 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

2 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜĞDÜZ, ÖZYEŞİLBAĞ, AKKENT, MUSTAFA ÖZBEK

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI

Altındağ planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAYRAK, KARAGÖL, ÖZAL, BEYPAZARI, ŞEHİT, PİRİREİS, ERGENEKON, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, MİMARSİNAN-, A KÜMESİ İLHANKÖY, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, SANCAK, A KÜMESİ AKKAYA, VATAN, YILDIZ, PERİLİ, KANUNİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, ÇAĞABEY (MESCİT), GÜNEYCE, BARBAROS

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BALÇİÇEK, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, ÇİFTLİK, UĞURÇAYIRI, B KÜMESİ ILICA, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, D KÜMESİ ILICA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI

 

Bala planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAŞAĞAÇ, FATİH, KIRBAŞI YOLU ÜZERİ, KARAPINAR MEVKİİ, KARAPINAR 3, KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ.

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HARMANCIK

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 835, 833, 832, 831, 830, 826, 827, 823, 822, AHMET YESEVİ, DİKMEN, 873

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAL, KASTAMONU, BAKAR, BAŞBUĞ, SABIR, GÜN IŞIĞI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, VELİAĞA, AŞİYAN, NARLI DERE, ITR-I, ASYA, KUYUMCU PINARI, ORTAYOL, MERMER DİREK, UYSAL, 6012, MUSTAFA CEMİLOĞLU, MERİÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜN SAZAK, ESTERGON, HASAN POLATKAN, BAHÇE, BEDESTEN ÇARŞISI, KÖPRÜLÜ, GÜLŞAH, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BARDAKOĞLU, KIZAMIKLI, PRF.DR.METİN SÖZEN, YAVUZ SELİM, ALTINEVLER, A.RAŞİT URKAYA, ŞHT.CELAL YAVUZ, 100.YIL, ATAK, ALTAY 1, BAHÇEBAŞI 4, BARBAROS 1, BATTAL GAZİ, BEREKET, CANDAN, CENUNİ 2, ÇINAR ALTI, ÇINARALTI 3, ÇINARALTI 1, ÇINARALTI 4, EVLİYA ÇELEBİ, HASTANE, İBNİ SİNA, İLYAS ATLI, İMAMI GAZALİ, İSTİKLAL, KAFKAS, KANARYA, KARTAL, 5515, 5520, 6020, MEVLANA, RAHMET, SOKULLU, SÜLÜN, ŞEYH ŞAMİL, TOMURCUK, TUĞBA, 5501, 6062, SEMA, KERKÜK, EYÜP EL ENSARİ, MUSUL, 6018, İPEK YOLU, CENUNİ, KALEARKI, BAHÇEBAŞI, CENGİZ KIRAL, BAHÇEBAŞI 3, 5517, 5518, 5531, 5529, 6009, YUSUF TÜLEK, ŞEYH ŞABANİ VELİ, 5521, 6026, 6031, PR DR AYHAN SONGAR, MUSTAFA YILMAZ, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, İKBAL, MERAM, MENDERES, BİRLLİK, KARAAĞAÇLI, BAHÇEBAŞI 6, 5514, 5522, 5516, 7572, HASAN POLATKAN 1

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1332, 1333, 1314, 1324, 1329, 1326, ÇETİN EMEÇ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YILDIRIMELÖREN, YEŞİLÖZ

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÜÇ ŞEHİTLER, 240, 216, 246, 262, ERTUĞRULBEY, 263, 264, AMASYA BEYANNAMESİ, 261, 260, 254, SAMSUN 19 MAYIS, 241

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AÇELYA, ÇAKIL, KIZILIRMAK, GÜVERCİN, EGE, SARDUNYA, MARTI, AKDENİZ, ILGIN KON.YAPI KOOP., ÇİÇEKTEPE, SAKARYA, PİRİREİS

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2474, 2459

 

Evren planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ALTINBAŞAK, ALİUŞAĞI

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1718, TULUMTAŞ, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1708, 1725, HAYMANA, 1429, 1719, 1723, 1721, 1714/2, HACILAR KÜME, 1714/1, 1720, HÜDAVERDİ, 1714, 1762, 1748, 1716, 1747, HACIHASAN, HACILAR

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 589, 585, 587

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

Güdül planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARACAÖREN

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAYRAK, KARAGÖL, ÖZAL, BEYPAZARI, ŞEHİT, PİRİREİS, ERGENEKON, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, MİMARSİNAN-, A KÜMESİ İLHANKÖY, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, SANCAK, A KÜMESİ AKKAYA, VATAN, YILDIZ, PERİLİ, KANUNİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, ÇAĞABEY (MESCİT), GÜNEYCE, BARBAROS

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BALÇİÇEK, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, ÇİFTLİK, UĞURÇAYIRI, B KÜMESİ ILICA, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, D KÜMESİ ILICA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜZEL, ÇUKURYAZISI, MEYVABÜKÜ, AKÇAKESE, HARMANLIK, 1.MEYVABÜKÜ, YENİ MAHALLE, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)

 

Haymana planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KATRANCI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, ATAKÖY, ESKİKIŞLA, ÇELTİKLİ, YAPRAKBAYIRI, GÜLTEPE, YAMAK, DURUPINAR, SERİNYAYLA, GEDİK

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜVENÇ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜVENÇ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORHANİYE

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜVENÇ

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MERKEZ, CEBECİ, ORTA, SICAK TARLA, KÖYÜN KENDİSİ, DERE, KARAGÜLLE, KALFALI, AYVALCA, AŞAĞI KÖSEOĞLU, CALAY, SARI, PULFALI, AŞAĞI ÇİFTKIRAN, SİPAHİ, YUKARI, ÖRENCİK, TEPE, BADEMCE, CİVAR, KEYİŞ, MÜSEYİT, YENİ, TEKEV, ALİBEY, KAPANLI, TEMBEL, DOLAY, GÜLLÜ, DİLLER, GÖRPE, DERECİK, YUKARI KÖSEOĞLU, MENCÜGEZ, RAMAZAN, ÇAĞA, SERGENLER, KÖLOĞLU, TOPALAK, KASTAMONU, PİRCABEY, MÜTEVELLİ, ÖKÜZCÜ, YILANCA, AKILLIOĞLU, AHLATCI, İMAM, ÇAKIR, BEKİR, KENDİROĞLU, SULUOĞLU, DEĞİRMİ, EKŞİOĞLU, AVDULLU, SAKIZ, DÜZ, ALİ GAMA, TAŞKAPI, İMAMLAR, ESKİ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MAHMUTBEY 1, ÇANDARLI, YAVUZ, BALLIBABA, ÇİMEN, BATUHAN, BAHTİYAR, BEYLERBEYİ

 

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ŞEHİT HÜSEYİN KÖKSAL, GENÇLİK, EROL, GÜL, SIRTYOL, ŞAFAK, TAŞKIN, CENGİZ TOPEL, ADA, ŞEHİT GÖKHAN ELBİSTAN, YENİCE-1

 

Mamak planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1944, 1938, 1962, 1937, 1927/5, 1942, 1928

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DERELİ, ESKİTEN, ÇAY, KARANFİL, KARABACAK, İLYASLAR, BEYLER, ANKARA, PAMUK, CUMHURİYET, SUSAM, İSTİKLAL, RECEPOĞLU, MİTHAT PAŞA, KEMALLER, ANADOLU, ORTA, DAVULLAR, ATATÜRK, KESERCİOĞLU, YILMAZLAR, ÇAMLIK, ATA, MERKEZ, YILDIRIM, ÇESME, AYDINLIK, KAYGUSUZ, BAŞOL, BAŞOĞLU, CEZAEVİ, KİRAZLI, LOJMAN, ŞEHİT ŞEREF ERÇETİN, İMAMLAR, SEMERCİOĞLU, EMİRLER, CAMİ, İSMAİLBEYOĞLU, CEYLAN, ÇURUKLAR, ATAMAN, KARŞIYAKA, RAHMANLI, PAZARYOLU, TAHTACI, UZUNLAR, ACEMOĞLU, ÇİFTLİK, KIYMETOĞLU, HACILAR, ASMACI, HÜRRİYET, TEVFİK BAŞAKAR, GÖKÇEBEL, ALİ VELİOĞLU, YALLIOĞLU, VELİKÖY, ARSLANOĞLU, MUDAROĞLU, ÇAVUŞLAR, KÖKTÜRK, KAHRAMANLAR, SİPAHİLER, KÖRPELER, SANCAKTAR, KESKİN, KILIÇ, İSMET İNÖNÜ, OKUL, DERE, ETLER, AKKİRAZ, AKYOL, BİLGİN, ÇEŞME YANI, İNÖNÜ, AYGIROĞLU, RAMPA, KOCAAHMETLER, BOZCAOĞLU, SAĞLIK, HACI İSMAİL, AKMEŞE, ÇETİBEY, TEPEÖREN, MUSLU, ŞEHİT ÖĞRETMEN HALİT HAMZA SÜLÜN, DEFNE, YÜKSEL, ÇELTİK, PINAR, 717, ALBOĞA, TEMİZ, TAŞAĞIL, AYDINLAR, SARAY, EYVAZOĞLU, MERKEZ KELLER, BAŞÖREN, SUBAŞI, MADENLER, AKSU, YENİ, AHATOĞLU, MERKEZ., GÖLLÜ, AKÇAKÖY, BEKTAŞİ, AYGÜNLER, ÇAKMAKLIOĞLU, KABACA, TOPÇAYI, MUMLAR, KAHYAOĞLU, ULUS, ÖMERBEY OĞLU, SARSIKLAR, TEKELER, AHATLI, DÜZ, SARSIKOĞLU, BERBEROĞLU

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1484, 1483, 1486, KAYAŞ, 1519, 1489, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1517, 1766, 1475

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAŞAK, CANKURTARAN, CENGİZHAN, EFE, ADNAN MENDERES, OĞUZHAN, SAKARYA, TUZCULAR, YUVA, ÖZGÜR, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ, BİLEN, DEDE EFENDİ, GORDİON, MENEKŞE, SARAY

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KATRANCI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, ATAKÖY, ESKİKIŞLA, ÇELTİKLİ, YAPRAKBAYIRI, GÜLTEPE, YAMAK, DURUPINAR, SERİNYAYLA, GEDİK

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MAHMUTBEY 1, ÇANDARLI, YAVUZ, BALLIBABA, ÇİMEN, BATUHAN, BAHTİYAR, BEYLERBEYİ

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BALTALI DEVEKOVAN_1

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ALTINBAŞAK, ALİUŞAĞI

 

Sincan planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AÇELYA, ÇAKIL, KIZILIRMAK, GÜVERCİN, EGE, SARDUNYA, MARTI, AKDENİZ, ILGIN KON.YAPI KOOP., ÇİÇEKTEPE, SAKARYA, PİRİREİS

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2164, 2146, 2150, 2103, 2163, 2100, 1940, ÇAKIRLAR MEVKİİ, 2102, 2148, 2161, 2154, 2101, 2108, 2125, 2149, 1949, 2123, 2153, 2136, 2152, 2104, 2137/1

 

İlgili Haberler:

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 29 Eylül 2021Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİSu Kesintisi 29 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Gazeteilksayfa.comank-baraj-2021-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun'da dalgıçlar deniz dibinden traktör dolusu atık çıkardı01 Ocak 2022 Cumartesi 12:00
  • Siteler'de dört mahalle birleşti01 Ocak 2022 Cumartesi 06:32
  • Altındağ ve Pursaklar’da kazılan asfaltlar doldurulmayı bekliyor01 Ocak 2022 Cumartesi 05:34
  • Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’na destek her gün artıyor31 Aralık 2021 Cuma 00:15
  • TUREB Başkanı Suat Tural, 2022 yılında seyahat yasağı beklemediklerini söyledi31 Aralık 2021 Cuma 00:14
  • Gübreye 16 ayda 35 kere zam geldi30 Aralık 2021 Perşembe 00:09
  • Elmadağ Kurtuluş Mahallesi Muhtarı yaptığı hizmetlerle takdir topluyor30 Aralık 2021 Perşembe 00:08
  • Mamak Belediye Başkanı Köse, yeni yılda belediye çalışanlarına asgari ücret olarak 4850 TL vereceklerini müjdeledi29 Aralık 2021 Çarşamba 00:12
  • MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, memura ek zam taleplerini ısrarla yenilediklerini söyledi29 Aralık 2021 Çarşamba 00:11
  • Ankara Üniversitesi’nde Başörtülü Hukuk Öğrencilerinin taciz ve baskılara maruz kaldığı öne sürülüyor29 Aralık 2021 Çarşamba 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti