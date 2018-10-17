Elektrik Kesintisi 20 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 20 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 20.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20 .04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 20 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

20 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1889, 1887, BOSTANCIK, ORHAN KEMAL, 1889/1, 1645, 1867, 1884, 1889/3, 1888, 1886, 1649, 1642/2, 1652, 1866

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 122

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 280 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIZTEPE, BUHARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATTALGAZİ, YILDIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 2037 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:01 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, ANAFARTALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, İSTANBUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLTEPE, ŞAYAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 09:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 09:19 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIZTEPE, BUHARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEYHMUHİTTİN, ALAY MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇEM, ÜÇEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİKÖY, YENİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, HIRKATEPE, NUHHOCA, SEKLİ, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY, KARAKÖY MÜCAVİR, ULUKÖY, ULUKÖY MÜCAVİR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KURTULUŞ, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEDİÖREN, YAYLA YEDİÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİKAYI, ERKEKSU, 44

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA, 1546

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIZEVLER, SİMON BOLİVAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SÖĞÜTÖZÜ, SAKIP SABANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KONUTKENT, 2639 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALGAT, 1420 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUSTAFA KEMAL, 2075 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞDEM, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI DİKMEN, 633 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, 20 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİÇÖTE, YENİÇÖTE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAZIR, YAZIR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOKLUOĞLU, BÜYÜK CAMİ, HARMAN 1, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KURT, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, EKŞİ, ANAYURT, TALAT, MAZİ, ULUCAK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİTLİK, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİBAĞLAR, 1302

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SÜVARİ, 1685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 09:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

Evren planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESENTEPE, CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 832/2 TEK LOJMANLARI, 832

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA, HACILAR KÜME, KARŞIYAKA MAHALLESİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIMURATLI, HACIMURATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 1099 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖLBEK, GÖLBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇEHÜYÜK, 1684 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:11 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAĞA, CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAŞÖREN, TAŞÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR MEVKİİ FATİH-, CEYHAN, KORKUTBEY, TARIK BUĞRA, KARANFİL, BİLGE KAAN, HAFSA SULTAN, VAKIF, FATİH

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DAĞYAKA, 2018 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİÇÖTE, YENİÇÖTE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİKEMALŞENYURT, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAMANLIK, Y.SAMANLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

19 MAYIS, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMRAH, BAŞLANGIÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVALI, SAYGI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KANUNİ, DEMİRCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KANUNİ, DEMİRCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İĞMİR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİCE, DİNÇER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SALIN, YAYLA SALIN - Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1889, 1887, BOSTANCIK, ORHAN KEMAL, 1889/1, 1645, 1867, 1884, 1889/3, 1888, 1886, 1649, 1642/2, 1652, 1866

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ÇİĞDEM, ÇINAR, ATATÜRK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜK KAYAŞ, 1806 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, HIRKATEPE, NUHHOCA, SEKLİ, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY, KARAKÖY MÜCAVİR, ULUKÖY, ULUKÖY MÜCAVİR

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNLER, İNLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BABAYAKUP, BABAYAKUP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIMUSA, HACIMUSA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKELİ YEŞİLYURT, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKELİ YEŞİLOVA, DEDEKORKUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:03 'da verilmesi planlanmaktadır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİKAYI, ERKEKSU, 44

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇOKÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3., AKASYA., ANKARA, ATMACA, BARBAROS, BEYAZIT., GÜVEN.., KILIÇ., KORKMAZ., SULTAN, VATAN, ÇİÇEK., ŞEHİT HALİL ÇANKAYA, KERVAN., MEHTAP., MOHAÇ., PEÇENEK, TEKİN, İPEK., 2..., KADER., LALE, İNCİ., POLATLI 2, KESKİN.., ARDIÇ, ASMALI, ÇİĞDEM.., GONCA., GÜL.., KARAYOLU, KRAL YOLU, KRAL KIZI, LEMAN., AHİ MESUD

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİKAYI, 44, ERKEKSU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GİRMEÇ, GİRMEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANDİÇEN, 71 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELÇUKLU, KOŞUYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALIKÖY, ALPAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OSMANLI, 79_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KENTKOOP, 1864 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANADOLU, SUADİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, 3883 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

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