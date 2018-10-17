Elektrik Kesintisi 20 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 20 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
20 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1889, 1887, BOSTANCIK, ORHAN KEMAL, 1889/1, 1645, 1867, 1884, 1889/3, 1888, 1886, 1649, 1642/2, 1652, 1866
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
122
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 280 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZTEPE, BUHARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATTALGAZİ, YILDIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 2037 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:01 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, ANAFARTALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, İSTANBUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLTEPE, ŞAYAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 09:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 09:19 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZTEPE, BUHARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYHMUHİTTİN, ALAY MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380
ŞEBEKE ARIZASI
ÜÇEM, ÜÇEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİKÖY, YENİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, HIRKATEPE, NUHHOCA, SEKLİ, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY, KARAKÖY MÜCAVİR, ULUKÖY, ULUKÖY MÜCAVİR
ŞEBEKE ARIZASI
KURTULUŞ, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YEDİÖREN, YAYLA YEDİÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YENİKAYI, ERKEKSU, 44
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MEVLANA, 1546
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZEVLER, SİMON BOLİVAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SÖĞÜTÖZÜ, SAKIP SABANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KONUTKENT, 2639 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALGAT, 1420 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, 2075 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞDEM, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI DİKMEN, 633 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, 20 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:54 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESKİÇÖTE, YENİÇÖTE
ŞEBEKE ARIZASI
YAZIR, YAZIR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TOKLUOĞLU, BÜYÜK CAMİ, HARMAN 1, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KURT, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, EKŞİ, ANAYURT, TALAT, MAZİ, ULUCAK
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESKİBAĞLAR, 1302
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824
ŞEBEKE ARIZASI
SÜVARİ, 1685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 09:44 'da verilmesi planlanmaktadır.
Evren planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ESENTEPE, CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 832/2 TEK LOJMANLARI, 832
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HAYMANA, HACILAR KÜME, KARŞIYAKA MAHALLESİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824
ŞEBEKE ARIZASI
HACIMURATLI, HACIMURATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 1099 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖLBEK, GÖLBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:44 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEHÜYÜK, 1684 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:11 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAĞA, CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞÖREN, TAŞÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLAR MEVKİİ FATİH-, CEYHAN, KORKUTBEY, TARIK BUĞRA, KARANFİL, BİLGE KAAN, HAFSA SULTAN, VAKIF, FATİH
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824
ŞEBEKE ARIZASI
DAĞYAKA, 2018 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESKİÇÖTE, YENİÇÖTE
ŞEBEKE ARIZASI
AHİKEMALŞENYURT, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SAMANLIK, Y.SAMANLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
19 MAYIS, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMRAH, BAŞLANGIÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, SAYGI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KANUNİ, DEMİRCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KANUNİ, DEMİRCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İĞMİR
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, DİNÇER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SALIN, YAYLA SALIN - Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1889, 1887, BOSTANCIK, ORHAN KEMAL, 1889/1, 1645, 1867, 1884, 1889/3, 1888, 1886, 1649, 1642/2, 1652, 1866
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CUMHURİYET, ÇİĞDEM, ÇINAR, ATATÜRK
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, 1806 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, HIRKATEPE, NUHHOCA, SEKLİ, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY, KARAKÖY MÜCAVİR, ULUKÖY, ULUKÖY MÜCAVİR
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
İNLER, İNLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BABAYAKUP, BABAYAKUP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACIMUSA, HACIMUSA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLYURT, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLOVA, DEDEKORKUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:03 'da verilmesi planlanmaktadır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YENİKAYI, ERKEKSU, 44
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇOKÖREN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
3., AKASYA., ANKARA, ATMACA, BARBAROS, BEYAZIT., GÜVEN.., KILIÇ., KORKMAZ., SULTAN, VATAN, ÇİÇEK., ŞEHİT HALİL ÇANKAYA, KERVAN., MEHTAP., MOHAÇ., PEÇENEK, TEKİN, İPEK., 2..., KADER., LALE, İNCİ., POLATLI 2, KESKİN.., ARDIÇ, ASMALI, ÇİĞDEM.., GONCA., GÜL.., KARAYOLU, KRAL YOLU, KRAL KIZI, LEMAN., AHİ MESUD
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YENİKAYI, 44, ERKEKSU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824
ŞEBEKE ARIZASI
GİRMEÇ, GİRMEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANDİÇEN, 71 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SELÇUKLU, KOŞUYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALIKÖY, ALPAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANLI, 79_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824
ŞEBEKE ARIZASI
KENTKOOP, 1864 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANADOLU, SUADİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, 3883 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
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