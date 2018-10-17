  • BIST 2.521,34
  • Altın 915.973
  • Dolar 14.6607
  • Euro 15.8535
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Elektrik Kesintisi 20 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 20 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 20.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 20 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 20 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

20 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1889, 1887, BOSTANCIK, ORHAN KEMAL, 1889/1, 1645, 1867, 1884, 1889/3, 1888, 1886, 1649, 1642/2, 1652, 1866

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 122

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 280 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZTEPE, BUHARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATTALGAZİ, YILDIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 2037 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:01 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, ANAFARTALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, İSTANBUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLTEPE, ŞAYAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 09:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 09:19 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZTEPE, BUHARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEYHMUHİTTİN, ALAY MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜÇEM, ÜÇEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİKÖY, YENİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, HIRKATEPE, NUHHOCA, SEKLİ, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY, KARAKÖY MÜCAVİR, ULUKÖY, ULUKÖY MÜCAVİR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KURTULUŞ, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEDİÖREN, YAYLA YEDİÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YENİKAYI, ERKEKSU, 44

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MEVLANA, 1546

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIZEVLER, SİMON BOLİVAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÖĞÜTÖZÜ, SAKIP SABANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KONUTKENT, 2639 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALGAT, 1420 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFA KEMAL, 2075 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞDEM, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI DİKMEN, 633 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, 20 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESKİÇÖTE, YENİÇÖTE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAZIR, YAZIR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TOKLUOĞLU, BÜYÜK CAMİ, HARMAN 1, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, KURT, ÇETİN, ÖZEL, MOLLA AHMET, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, EKŞİ, ANAYURT, TALAT, MAZİ, ULUCAK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESKİBAĞLAR, 1302

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÜVARİ, 1685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 09:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Evren planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESENTEPE, CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 832/2 TEK LOJMANLARI, 832

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HAYMANA, HACILAR KÜME, KARŞIYAKA MAHALLESİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIMURATLI, HACIMURATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 1099 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖLBEK, GÖLBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEHÜYÜK, 1684 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:11 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAĞA, CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TAŞÖREN, TAŞÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAĞLAR MEVKİİ FATİH-, CEYHAN, KORKUTBEY, TARIK BUĞRA, KARANFİL, BİLGE KAAN, HAFSA SULTAN, VAKIF, FATİH

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DAĞYAKA, 2018 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESKİÇÖTE, YENİÇÖTE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİKEMALŞENYURT, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAMANLIK, Y.SAMANLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 19 MAYIS, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMRAH, BAŞLANGIÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, SAYGI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KANUNİ, DEMİRCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KANUNİ, DEMİRCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İĞMİR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİCE, DİNÇER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SALIN, YAYLA SALIN - Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1889, 1887, BOSTANCIK, ORHAN KEMAL, 1889/1, 1645, 1867, 1884, 1889/3, 1888, 1886, 1649, 1642/2, 1652, 1866

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 CUMHURİYET, ÇİĞDEM, ÇINAR, ATATÜRK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, 1806 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AŞAĞIGÜNEY, DAĞŞEYHLER, DUDAŞ, HIRKATEPE, NUHHOCA, SEKLİ, YILDIZ KÜME, HAMZALAR, YUKARIGÜNEY, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY, KARAKÖY MÜCAVİR, ULUKÖY, ULUKÖY MÜCAVİR

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNLER, İNLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BABAYAKUP, BABAYAKUP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIMUSA, HACIMUSA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİRKELİ YEŞİLYURT, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİRKELİ YEŞİLOVA, DEDEKORKUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:03 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YENİKAYI, ERKEKSU, 44

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇOKÖREN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 3., AKASYA., ANKARA, ATMACA, BARBAROS, BEYAZIT., GÜVEN.., KILIÇ., KORKMAZ., SULTAN, VATAN, ÇİÇEK., ŞEHİT HALİL ÇANKAYA, KERVAN., MEHTAP., MOHAÇ., PEÇENEK, TEKİN, İPEK., 2..., KADER., LALE, İNCİ., POLATLI 2, KESKİN.., ARDIÇ, ASMALI, ÇİĞDEM.., GONCA., GÜL.., KARAYOLU, KRAL YOLU, KRAL KIZI, LEMAN., AHİ MESUD

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YENİKAYI, 44, ERKEKSU

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GİRMEÇ, GİRMEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANDİÇEN, 71 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SELÇUKLU, KOŞUYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY, ALPAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANLI, 79_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KESİKTAŞ, 180., ATA, BUHARA, 134, 131_1, SAC, ZAFER İÇYER, USTA, AHİ MESUD, MESİR, YAŞAMA SEVİNCİ, YAŞAR KEMAL, 129, 115, 139_1, TUĞBA, 108, 116_1, ÇİMŞİT, TUTKUN, 117. ÇATALTEPE MEVKİ -, ZUHAL_1, MUAMMER AKSOY, 106_1, OSMANİYE, 178., TELE, MACUN, ÖNCÜLER, 142_1, YABAN GÜLÜ, SAVUNMA, MİS, GİRDAP_1, 140, TORUN, YAREN, ORKUN, KUYUMCU, SİYAH LALE, YÜKSEL, YENİYOL, ANAFOR, İLGİ, MAZLUM, ŞAN., SÜRGÜLÜ, 130_1, 137_1, MİKTAR, TARIMCI, 141, ABONE, 117_1, MESAİ, MERAL, 133, META, YAZ, YARDIMCI, 124, PATİKA_1, 128_1, 151., AYRANCI, NEFER_1, TÜRKİSTAN, HÜRRİYET., NADİDE, GÖKDEMİR, TEKNİK, FAZİLET_1, TUNA, 176_1, 135, YEREL, TUTKU, 119, 97, 166_1, YETİŞ, SARAY, TOLGA, MAT, NURTEKİN, 121, TELSİZ, 150/1, 150.., SADRİ ALIŞIK, HAYAT_1, SIRLI, MAHİR, 111, 112, TÜRKAN, 105_1, 145, 132_1, 114, ÖZERLİK, 152/1, 138, ŞEFKAT, PEKİN, KATMERLİ, OPERATÖR, SEVCAN 2, ŞELALE, SANDIKLI, ÜNVAN, ADIGÜZEL_1, 126_2, YUNUS, 168_1, ÖZAY, ORALI, YALVAN, 136, ZEYTİNLİ, ŞÖHRET, UÇAR, TUĞÇE, ÖNER, 113_1, 3503, TURGAY, TOPAÇ, 170, ÜYE, 1635, 1636, 167_1, 126/1, 120, 118_1, 1601, 123_1, KÖŞE, KAMİL, MASKELİ, METİN, MİHRAP, NİHAL, NİSAN, OĞLAK, ORMANCI, OYTUN, OYUN, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1, SITKI, SÜRVEYAN, 95, GÜVERCİN, BULANIK, CEYHUN, ANAYURT., SÜTPINAR, YELİZ, ZENGİN, 177_1, SARAYCIK, 147., 125, ZEYNEP_1, 152/2, 127_1, POLATLAR, ÜZELİ, 175_1, NALBUR, ADNAN MENDERES, SEVCAN.., YENİ PEÇENEK, 174, KATMER., 122, SARAYCIK YOLU-, 1723, MERMEROĞLU, 1774, 1759, 1775, 1713, 1728, 1824

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KENTKOOP, 1864 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANADOLU, SUADİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, 3883 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.04.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari.jpg

Su Kesintisi 20 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 20 Nisan 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parkta Tekel Bayi!20 Nisan 2022 Çarşamba 02:02
  • İnşaat Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Aydın, "Sakat/sağlam müteahhit benzetmesi de ortadan kalkacak"20 Nisan 2022 Çarşamba 01:01
  • 17 yaşındaki Muay thai sporcusu Yiğit Recep Çakır'ın hedefi birincilik19 Nisan 2022 Salı 05:05
  • Şehit Cahar Dudayev’in Türk Milletine Mektubu19 Nisan 2022 Salı 04:04
  • Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği'nden anlamlı iftar programı19 Nisan 2022 Salı 03:03
  • Rusya-Ukrayna Savaşından Çıkartmamız Gereken Dersler19 Nisan 2022 Salı 02:02
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar programında konuştu: "İyiliğe vesileyiz"19 Nisan 2022 Salı 01:01
  • 400 yıllık tarihi Zincirli Cami’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor19 Nisan 2022 Salı 00:30
  • ABB'den ezana yolda kalanlara iftarlık kumanya18 Nisan 2022 Pazartesi 05:05
  • Ramazan’da Filistin18 Nisan 2022 Pazartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti