Elektrik Kesintisi 21 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 21.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 21 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 21 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
21 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KOZAYAĞI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
UĞUR MUMCU, AHMETADİL, UĞUR MUMCUNUN, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, ÇAYHANE, KEMER, KIZKULESİ, KÜPE, MAHATMA GANDİ
ŞEBEKE ARIZASI
BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEBERİK, TEBERİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KALE, SARAÇLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, KARACAÖREN MAH. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, TESVİYECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 10:47 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, ÇAMLIDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRNEK, ORUÇ REİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
OLTAN, AYAŞ-POLATLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLHANKÖY, A KÜMESİ İLHANKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BEYPAZARI, CAMİLER, CENGİZ TOPEL, CAMİLER (YENİ), KOÇÖZ, ARAS, ŞEHİT ÖZGÜR ÖZEKİN, DOĞANAY, KOTAN, BERBEROĞLU, HACI HAFIZ, ÖNCAN, ÖZATA, KADI, UZ, ENİS FIRAT, YEŞİLDAĞ, ŞEFKATİ (YENİ), BEYPAZARI (YENİ), MUSALLA, ŞEFKATİ, ARAS (YENİ), URUŞ
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
DAĞKUZÖREN, AHMETLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
UĞUR MUMCU, AHMETADİL, UĞUR MUMCUNUN, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, ÇAYHANE, KEMER, KIZKULESİ, KÜPE, MAHATMA GANDİ
ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, 1957 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOHUMLAR, TOHUMLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, 117 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, 948 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 486 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLIDERE, BİNEKTAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, ALACAATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 448 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKTÜRK, 187 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MELİKŞAH, ÇAĞRIBEY KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MELİKŞAH, ÇAĞRIBEY KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, CENGİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAALİ, AKÇAALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
708, 713, 706, 707, 709, 743, 744, 745, LOZAN BARIŞI, 710, 714, 408
ŞEBEKE ARIZASI
SÜVARİ, 1745 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT OSMAN AVCI, 49 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2600 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
3832, 3828, 3831, 3834, 3835, ÖRENCİK, 3842, 3830, 3833, 3837, 3818, 3829, SEĞMENLER, 3871, 3811, 3803, 281, 3756, 3755, 3758, 3805, 3847, 3852
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, 1444 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEĞMENLER, 981 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUBİLAY, FEVZİ ÇAKMAK, 29 MAYIS_1, KARATEPE, BUKET, MEŞALE, DURHASAN, KARDELEN 1, REMZİ ÇIRPAN, BALTACI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, FERAH, OSMANLI, FETİH, YAYLADAĞ, DERYALAR, YASSIÇİMEN, TÜRKÖZÜ
ŞEBEKE ARIZASI
FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, HALİL SEZAİ ERKUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENLİK, ŞEHİT TAYFUN SÜMER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKTEPE, ŞEHİT İBRAHİM AYKIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, ALTIYOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
PAZAR, PAZAR B.M Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, 1834 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BOĞAZİÇİ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ABİDİNPAŞA, 328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUTLUDÜĞÜN, ŞEHİT ŞEREF SEYMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, MİTHAT PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLHÜYÜK, 1_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ALAGÖZ, SİYAHLALE, E 90 KARAYOLU-, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, BAĞ YOLU, ÇOKÖREN, HİSARLIKAYA, ŞÜKÜR, ARIKAN, BEDİRHAN, ABBAS, IHLAMURKENT, YÜKSELİN, MALIKÖY., TELLİ, ÖRDEK, ÜCRET, SANAL, ADANIR, NARKÖKÜ, SİNOP
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
32, ALTINYILDIZ, AŞIK VEYSEL, MALIKÖY., ABBAS, HAMAMÖNÜ MEVKİİ-, TÜRKOBASI, BAYTEK, 39, GÜLDERELİ, BACI., ARİF HİKMET, ALCI, HALE, VATAN_1
ŞEBEKE ARIZASI
PLEVNE, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAÖREN, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MENDERES, 46_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MARAŞAL ÇAKMAK, POLATLI 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, HÜRRİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, GÖKHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, DÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2295, 2297, 2164, 2209, 2296
ŞEBEKE ARIZASI
TURGUT ÖZAL, 1237 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, 1468 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLEVLER, 918 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TURGUT ÖZAL, 1237 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
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