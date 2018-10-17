Elektrik Kesintisi 21 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 21 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 21.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 21 .03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 21 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 21 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

21 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZAYAĞI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU, AHMETADİL, UĞUR MUMCUNUN, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, ÇAYHANE, KEMER, KIZKULESİ, KÜPE, MAHATMA GANDİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEBERİK, TEBERİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KALE, SARAÇLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, KARACAÖREN MAH. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, TESVİYECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 10:47 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, ÇAMLIDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖRNEK, ORUÇ REİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OLTAN, AYAŞ-POLATLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLHANKÖY, A KÜMESİ İLHANKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, CAMİLER, CENGİZ TOPEL, CAMİLER (YENİ), KOÇÖZ, ARAS, ŞEHİT ÖZGÜR ÖZEKİN, DOĞANAY, KOTAN, BERBEROĞLU, HACI HAFIZ, ÖNCAN, ÖZATA, KADI, UZ, ENİS FIRAT, YEŞİLDAĞ, ŞEFKATİ (YENİ), BEYPAZARI (YENİ), MUSALLA, ŞEFKATİ, ARAS (YENİ), URUŞ

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DAĞKUZÖREN, AHMETLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU, AHMETADİL, UĞUR MUMCUNUN, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, ÇAYHANE, KEMER, KIZKULESİ, KÜPE, MAHATMA GANDİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 1957 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOHUMLAR, TOHUMLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, 117 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜRSEL ULUÇ, 948 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 486 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLIDERE, BİNEKTAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, ALACAATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 448 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKTÜRK, 187 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MELİKŞAH, ÇAĞRIBEY KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MELİKŞAH, ÇAĞRIBEY KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİCE, CENGİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKÇAALİ, AKÇAALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 708, 713, 706, 707, 709, 743, 744, 745, LOZAN BARIŞI, 710, 714, 408

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SÜVARİ, 1745 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT OSMAN AVCI, 49 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2600 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3832, 3828, 3831, 3834, 3835, ÖRENCİK, 3842, 3830, 3833, 3837, 3818, 3829, SEĞMENLER, 3871, 3811, 3803, 281, 3756, 3755, 3758, 3805, 3847, 3852

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, 1444 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEĞMENLER, 981 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUBİLAY, FEVZİ ÇAKMAK, 29 MAYIS_1, KARATEPE, BUKET, MEŞALE, DURHASAN, KARDELEN 1, REMZİ ÇIRPAN, BALTACI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, FERAH, OSMANLI, FETİH, YAYLADAĞ, DERYALAR, YASSIÇİMEN, TÜRKÖZÜ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVALI, HALİL SEZAİ ERKUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENLİK, ŞEHİT TAYFUN SÜMER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKTEPE, ŞEHİT İBRAHİM AYKIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, ALTIYOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PAZAR, PAZAR B.M Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜK KAYAŞ, 1834 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOĞAZİÇİ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABİDİNPAŞA, 328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUTLUDÜĞÜN, ŞEHİT ŞEREF SEYMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, MİTHAT PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLHÜYÜK, 1_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAGÖZ, SİYAHLALE, E 90 KARAYOLU-, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, BAĞ YOLU, ÇOKÖREN, HİSARLIKAYA, ŞÜKÜR, ARIKAN, BEDİRHAN, ABBAS, IHLAMURKENT, YÜKSELİN, MALIKÖY., TELLİ, ÖRDEK, ÜCRET, SANAL, ADANIR, NARKÖKÜ, SİNOP

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 32, ALTINYILDIZ, AŞIK VEYSEL, MALIKÖY., ABBAS, HAMAMÖNÜ MEVKİİ-, TÜRKOBASI, BAYTEK, 39, GÜLDERELİ, BACI., ARİF HİKMET, ALCI, HALE, VATAN_1

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PLEVNE, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKÇAÖREN, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MENDERES, 46_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MARAŞAL ÇAKMAK, POLATLI 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTİKLAL, HÜRRİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, GÖKHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, DÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2295, 2297, 2164, 2209, 2296

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TURGUT ÖZAL, 1237 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SERHAT, 1468 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLEVLER, 918 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TURGUT ÖZAL, 1237 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

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