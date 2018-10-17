  • BIST 2.170,04
  • Altın 917.928
  • Dolar 14.8387
  • Euro 16.4237
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

Elektrik Kesintisi 21 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 21 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 21.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 21 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 21.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 21 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 21 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

21 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KOZAYAĞI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 UĞUR MUMCU, AHMETADİL, UĞUR MUMCUNUN, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, ÇAYHANE, KEMER, KIZKULESİ, KÜPE, MAHATMA GANDİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEBERİK, TEBERİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALE, SARAÇLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, KARACAÖREN MAH. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, TESVİYECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 10:47 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, ÇAMLIDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRNEK, ORUÇ REİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 OLTAN, AYAŞ-POLATLI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLHANKÖY, A KÜMESİ İLHANKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BEYPAZARI, CAMİLER, CENGİZ TOPEL, CAMİLER (YENİ), KOÇÖZ, ARAS, ŞEHİT ÖZGÜR ÖZEKİN, DOĞANAY, KOTAN, BERBEROĞLU, HACI HAFIZ, ÖNCAN, ÖZATA, KADI, UZ, ENİS FIRAT, YEŞİLDAĞ, ŞEFKATİ (YENİ), BEYPAZARI (YENİ), MUSALLA, ŞEFKATİ, ARAS (YENİ), URUŞ

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 DAĞKUZÖREN, AHMETLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 UĞUR MUMCU, AHMETADİL, UĞUR MUMCUNUN, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, ÇAYHANE, KEMER, KIZKULESİ, KÜPE, MAHATMA GANDİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, 1957 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOHUMLAR, TOHUMLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİMAR SİNAN, 117 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, 948 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 486 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLIDERE, BİNEKTAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, ALACAATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 448 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMHURİYET, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKTÜRK, 187 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MELİKŞAH, ÇAĞRIBEY KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MELİKŞAH, ÇAĞRIBEY KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİCE, CENGİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKÇAALİ, AKÇAALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 708, 713, 706, 707, 709, 743, 744, 745, LOZAN BARIŞI, 710, 714, 408

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÜVARİ, 1745 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT OSMAN AVCI, 49 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2600 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 184., 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 104, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 380

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 3832, 3828, 3831, 3834, 3835, ÖRENCİK, 3842, 3830, 3833, 3837, 3818, 3829, SEĞMENLER, 3871, 3811, 3803, 281, 3756, 3755, 3758, 3805, 3847, 3852

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, 1444 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEĞMENLER, 981 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUBİLAY, FEVZİ ÇAKMAK, 29 MAYIS_1, KARATEPE, BUKET, MEŞALE, DURHASAN, KARDELEN 1, REMZİ ÇIRPAN, BALTACI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, FERAH, OSMANLI, FETİH, YAYLADAĞ, DERYALAR, YASSIÇİMEN, TÜRKÖZÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, HALİL SEZAİ ERKUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENLİK, ŞEHİT TAYFUN SÜMER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKTEPE, ŞEHİT İBRAHİM AYKIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETLİK, ALTIYOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 PAZAR, PAZAR B.M Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, 1834 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOĞAZİÇİ, 928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ABİDİNPAŞA, 328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUTLUDÜĞÜN, ŞEHİT ŞEREF SEYMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, MİTHAT PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLHÜYÜK, 1_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ALAGÖZ, SİYAHLALE, E 90 KARAYOLU-, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, BAĞ YOLU, ÇOKÖREN, HİSARLIKAYA, ŞÜKÜR, ARIKAN, BEDİRHAN, ABBAS, IHLAMURKENT, YÜKSELİN, MALIKÖY., TELLİ, ÖRDEK, ÜCRET, SANAL, ADANIR, NARKÖKÜ, SİNOP

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 32, ALTINYILDIZ, AŞIK VEYSEL, MALIKÖY., ABBAS, HAMAMÖNÜ MEVKİİ-, TÜRKOBASI, BAYTEK, 39, GÜLDERELİ, BACI., ARİF HİKMET, ALCI, HALE, VATAN_1

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PLEVNE, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKÇAÖREN, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MENDERES, 46_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MARAŞAL ÇAKMAK, POLATLI 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTİKLAL, HÜRRİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, GÖKHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, DÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2295, 2297, 2164, 2209, 2296

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 1237 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SERHAT, 1468 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLEVLER, 918 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 1237 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari.jpg

Su Kesintisi 21 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 21 Mart 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkçeden 'Tarzanca'ya Tarihî Seyir! 21 Mart 2022 Pazartesi 04:04
  • Eroğlu, ülkemizdeki süt üretiminin artırılmasına dair tavsiyelerde bulundu21 Mart 2022 Pazartesi 03:03
  • İslâmcı Camiaların Şahsiyetsizliği!21 Mart 2022 Pazartesi 02:02
  • 18 Mart'ta Anlamlı Etkinlik 19 Mart 2022 Cumartesi 11:20
  • Yoksulluk sınırı 6 bin TL’ye dayandı19 Mart 2022 Cumartesi 07:00
  • Kukla ve Karagöz festivali başlıyor19 Mart 2022 Cumartesi 02:31
  • Emek vermeden olmuyor19 Mart 2022 Cumartesi 00:40
  • Bilim Pursaklar bilimsel keşif yolculuğuna çıkıyor18 Mart 2022 Cuma 08:00
  • Depodan zamlı çıktı!18 Mart 2022 Cuma 07:25
  • Yol tamam sıra çukurda18 Mart 2022 Cuma 03:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti