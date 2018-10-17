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Elektrik Kesintisi 21 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 21 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 21.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 21 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 21.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 21 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 21 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

21 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYAZIT, 9MAYIS 90 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM, MAGOSA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBEY, 873 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, CEVİZALTI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, 579 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLTEPE, ŞAYAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 10:18 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNEŞEVLER, 21 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, ERGENEKON., MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878, 2890, 2885, 2876, 2852

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARIHÜYÜK, SARIHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TACETTİN, TACETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BEYLER, İ MELİH GÖKÇEK, TEPEBAŞ, ÖRENLER, YAYALAR, SARIKAYA, ÇENGELLER, ÇAĞLAR, ORTA, ALUÇDAĞI, KAYABAŞI, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI, KIZILCAÖREN, YAĞLICA ALUÇ

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAKUPABDAL

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878, 2890, 2885, 2876, 2852

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALGAT, 1420 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, BEYLER ERDEM IHLAMUR SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKADIM, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KEKLİK PINARI, 907 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2899 YARENLER SİTESİ . Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKPINAR, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, ALİ KUŞÇU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YILMAZ 1, ATAK 1, ATAK 3, MENEKŞE, SALUR, HİSAR, AKŞEMSETTİN, HİSAR 1, DEVRİŞAN, ATA 1, MÜCAHİT 3, GÜLGÜN 3, GÜLGÜN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878, 2890, 2885, 2876, 2852

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLICA, TEKKE KARAKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1288, MERMEROĞLU, 1291

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, 1291 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 1994 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2459 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNEBEYLİ, İNEBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878, 2890, 2885, 2876, 2852

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEHÜYÜK, GÖKÇEHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 10:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAOĞLAN, 3902 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 14:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLABAĞ, EYMİR GÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAĞLIPINAR, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVRUCUK, AKÇAAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:19 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKBAŞ, AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SARILAR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 675 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:01 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNBAŞI, GÜNBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SATIKADIN, 3004 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 1076 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 PROF. GÜNAL AKBAY, ŞEHİT HÜSEYİN EĞRİBOZ, 3, SEYİT AHMET EŞMEDERELİ, 1, VATAN

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, İZVER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KANUNİ, DEMİRCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALABA, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OVACIK, 695 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUŞCUÖREN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BEYLER, İ MELİH GÖKÇEK, TEPEBAŞ, ÖRENLER, YAYALAR, SARIKAYA, ÇENGELLER, ÇAĞLAR, ORTA, ALUÇDAĞI, KAYABAŞI, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI, KIZILCAÖREN, YAĞLICA ALUÇ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZIK, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EĞERLİBAŞKÖY, SARIÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 IRMAK, İSMET PAŞA, 4.NCÜ, MİMAR SİNAN, PARK, NAMIK KEMAL, ŞHT.ER FİKRET PARLAK, OKUL, ATATÜRK, ARA, Ş.K.ÇAVUŞ SEZAİ KARABULUT, ÇEŞME, YARIMCA, ŞENGÜN, BEYLER, PAPATYA, KAYAALTI, KUMSAL, BELEDİYE, İSMAİL HAKKI GÜNGÖR, ÜLKERİ, SEYREKLER, EYÜP AĞA, KARANFİL, ÇIKMAZ, İSKELE, CUMA YANI, KOCAMUHTARLAR, UĞUR MUMCU, HOCALAR, HUZUR, YANKINLAR, KARAPINAR, ŞHT.ER FİKRET PARLAK3, 5.NCİ, KAŞİF HOCA, YAMAÇ, Ş.K.ÇAVUŞ SEZAİ KARABULUT1, CAMİ, DİSPANSER, KOOPERATİF, GÖRGÜLÜ, 1., 3., 2., PARK6, FAİK AKBAY

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BAYINDIR, 1891 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUZUCULAR, KUZUCULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYLİKKÖPRÜ, A Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARIHALİL, BATI KISIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARIHALİL, BATI KISIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLÖZ, YEŞİLÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, BAHADIR ALP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİRKELİ YEŞİLOVA, EDA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİMAR SİNAN, CENGAVER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ABADAN, ABADAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 E 90 KARAYOLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTİKLAL, ABDULBAKİ ÜNLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HAMZALI, HAMZALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HAMZALI, HAMZALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOĞAZİÇİ, ALTUĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, ERGENEKON., MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MACUN, NİHAL, OYTUN, OYUN, NEFER_1, OĞLAK, NADİDE, ÖNER, 97, MESAİ, 95, KAMİL, AHİ MESUD, 1601

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY, HAMAMÖNÜ MEVKİİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜRRİYET, 1200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OSMANLI, PETROL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY, HAMAMÖNÜ MEVKİİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇOĞLU, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1820, ŞEHİT MEHMET KOLCU, 2354, CENGİZ AYTMATOV, 2355

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARDELEN, BATIKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLEVLER, 800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, 3563 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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