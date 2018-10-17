Elektrik Kesintisi 21 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 21.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 21 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 21 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
21 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BEYAZIT, 9MAYIS 90 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM, MAGOSA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, 873 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACETTEPE, CEVİZALTI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, 579 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLTEPE, ŞAYAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 10:18 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, 21 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, ERGENEKON., MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878, 2890, 2885, 2876, 2852
ŞEBEKE ARIZASI
SARIHÜYÜK, SARIHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TACETTİN, TACETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BEYLER, İ MELİH GÖKÇEK, TEPEBAŞ, ÖRENLER, YAYALAR, SARIKAYA, ÇENGELLER, ÇAĞLAR, ORTA, ALUÇDAĞI, KAYABAŞI, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI, KIZILCAÖREN, YAĞLICA ALUÇ
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAKUPABDAL
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878, 2890, 2885, 2876, 2852
ŞEBEKE ARIZASI
BALGAT, 1420 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, BEYLER ERDEM IHLAMUR SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLKADIM, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KEKLİK PINARI, 907 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2899 YARENLER SİTESİ . Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKPINAR, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, ALİ KUŞÇU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YILMAZ 1, ATAK 1, ATAK 3, MENEKŞE, SALUR, HİSAR, AKŞEMSETTİN, HİSAR 1, DEVRİŞAN, ATA 1, MÜCAHİT 3, GÜLGÜN 3, GÜLGÜN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878, 2890, 2885, 2876, 2852
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TATLICA, TEKKE KARAKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1288, MERMEROĞLU, 1291
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1291 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1994 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2459 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
İNEBEYLİ, İNEBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878, 2890, 2885, 2876, 2852
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEHÜYÜK, GÖKÇEHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 10:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAOĞLAN, 3902 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 14:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLABAĞ, EYMİR GÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAĞLIPINAR, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAVRUCUK, AKÇAAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:19 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AKBAŞ, AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SARILAR
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 675 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:01 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNBAŞI, GÜNBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SATIKADIN, 3004 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 1076 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
PROF. GÜNAL AKBAY, ŞEHİT HÜSEYİN EĞRİBOZ, 3, SEYİT AHMET EŞMEDERELİ, 1, VATAN
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, İZVER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KANUNİ, DEMİRCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KALABA, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OVACIK, 695 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUŞCUÖREN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BEYLER, İ MELİH GÖKÇEK, TEPEBAŞ, ÖRENLER, YAYALAR, SARIKAYA, ÇENGELLER, ÇAĞLAR, ORTA, ALUÇDAĞI, KAYABAŞI, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI, KIZILCAÖREN, YAĞLICA ALUÇ
ŞEBEKE ARIZASI
KIZIK, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EĞERLİBAŞKÖY, SARIÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
IRMAK, İSMET PAŞA, 4.NCÜ, MİMAR SİNAN, PARK, NAMIK KEMAL, ŞHT.ER FİKRET PARLAK, OKUL, ATATÜRK, ARA, Ş.K.ÇAVUŞ SEZAİ KARABULUT, ÇEŞME, YARIMCA, ŞENGÜN, BEYLER, PAPATYA, KAYAALTI, KUMSAL, BELEDİYE, İSMAİL HAKKI GÜNGÖR, ÜLKERİ, SEYREKLER, EYÜP AĞA, KARANFİL, ÇIKMAZ, İSKELE, CUMA YANI, KOCAMUHTARLAR, UĞUR MUMCU, HOCALAR, HUZUR, YANKINLAR, KARAPINAR, ŞHT.ER FİKRET PARLAK3, 5.NCİ, KAŞİF HOCA, YAMAÇ, Ş.K.ÇAVUŞ SEZAİ KARABULUT1, CAMİ, DİSPANSER, KOOPERATİF, GÖRGÜLÜ, 1., 3., 2., PARK6, FAİK AKBAY
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BAYINDIR, 1891 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KUZUCULAR, KUZUCULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BEYLİKKÖPRÜ, A Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARIHALİL, BATI KISIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARIHALİL, BATI KISIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLÖZ, YEŞİLÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, BAHADIR ALP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLOVA, EDA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, CENGAVER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ABADAN, ABADAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
E 90 KARAYOLU
ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, ABDULBAKİ ÜNLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HAMZALI, HAMZALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HAMZALI, HAMZALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BOĞAZİÇİ, ALTUĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, ERGENEKON., MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MACUN, NİHAL, OYTUN, OYUN, NEFER_1, OĞLAK, NADİDE, ÖNER, 97, MESAİ, 95, KAMİL, AHİ MESUD, 1601
ŞEBEKE ARIZASI
MALIKÖY, HAMAMÖNÜ MEVKİİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HÜRRİYET, 1200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.04.2022 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANLI, PETROL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALIKÖY, HAMAMÖNÜ MEVKİİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇOĞLU, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1820, ŞEHİT MEHMET KOLCU, 2354, CENGİZ AYTMATOV, 2355
ŞEBEKE ARIZASI
KARDELEN, BATIKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLEVLER, 800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, 3563 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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