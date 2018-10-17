Elektrik Kesintisi 21 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 21 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 21.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 21 .02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 21 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 21 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

21 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 297, 595, 285, 587, TIP FAKÜLTESİ, YILMAZLAR, ABİDİN AKTAŞ, 600, 584, 586, 585, 299, 583, 601

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, 881 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, SULUÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARAJ, ALPARSLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, TURGUT ÖZAL 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 02:41 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, AKÇAKALE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 224 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, ÇORUM, 1002, GAZİ, CUMHURİYET, TURGUT ÖZAL KÜME, TURGUT ÖZAL, POSTA, ŞEHİT GÜLTEKİN TEBER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKCAMİLİ, BÜYÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKCAMİLİ, BÜYÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BUĞRALAR, PELİTÇİK

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KİRAZDERE, KALEKÖY, KARŞIGEÇE, MERKEZ, YALI, İSKELE, ŞEYHLER, ATATÜRK, PTT, DÖNGELCE, MİLLİ EGEMENLİK ALANI, DİP, ALİ FEHMİ AĞARTAN, FATİH, BAYRAKTAR, PANÇA, ÇAKMAK, KAYIKÇILAR, UĞURLU, HIDIRLAR, KAPISUYU, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, ZEYTİNLİK, HARMAN, KÖMEÇ, ÇOLAKLAR, PINAR, EMNİYET, BAHÇE, BEKİROĞLU, GENİŞ, KOLÇAK, LİSE ALTI, AŞAĞI ÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR, ÇAMBOĞAZ, DERVİŞ, HACI HASANLAR, HACI İSA, HAMAM, KÜTÜPHANE, HACI MUHARREMLER, KİRLİMÜSLİMHOCA, ESAT, BALLI, KAYALI, DEMİRCİ, ATAKDİBİ, ŞİMŞİRDERE, MERYEMLER, YENİKÖY, HACIKÖY

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GENÇLİK, 89, 88, NEYZEN TEVFİK, SAVAŞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak VEDAT DALOKAY, 216, 203, AÇIN, 224/1-, TEKMAN, 205, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, SESSİZ, 206, 215

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 1949 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜNİVERSİTELER, 1599 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAYRAKTAR, BOYABAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2896 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 2939 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, ANKARA, ANKARA(2.KISIM), ŞEHİT ALİ KÖSE, SIRMA, METİN, EVLİYA, KABİN, DERMAN, İSTİKLAL, KÖŞK, DADAŞ, DADAŞ 2, DOĞAN, DOĞAN 2, DOĞAN 1, USTA, DORUK, NİSAN, OTLUKBELİ, USTA 1, DEMİR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZLÜCE, ÖZLÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:27 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZLÜCE, ÖZLÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SIĞIRLIHACI, SIĞIRLIHACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1543

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTASYON, 2304 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Evren planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESKİTORUNOBASI, ESKİTORUNOBASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATLAS, ZAMBAK, SABIR, GAZİ, KARANFİL, VEFA, ARMAĞAN, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DİKMEN, GELİNCİK, ÇAĞLA, ANKARA, SALKIM, KILIÇ, ÜSTÜN, HUZUR, HANEDAN, KAHRAMAN, GEÇİT, MEŞE, CEMRE, YILDIRIM, DEKOR, BURCU, İZCİ, ADELET, BONCUK, BUĞDAY, CEREN, CEVHER, CİHANGİR, GİRNE, KARDEŞ, KAYA., KEDİKAYASI, MİMOZA, VATAN, CENGİZ TOPEL, VERİMLİ, EKİN, EGE, CUMHURİYET, HÜDAVERDİ ÇETİNKAYA, KEMALPAŞA, KUYULU, TOPÇULAR, ŞEHİT J.ONB.NACİ DALDAL, ARA, GEDİK YOLU, CAMİ, POLATLI, KURTULUŞ, POLATLI YOLU, ŞEHİT J.ER MURAT YILDIZ, AÇELYA, ŞEHİT ER HAKAN ÜNSAL, NASUHUBEY, KARAGÖZ, SELVİ, DERE, KARAHOCA, KARLI, NİYAZİ SİREL, TAŞLI, TAŞOCAĞI, HALİL BALCI, ÇIKMAZ, BAHÇE YOLU, PAZAR, İSMAİL BAYRAM, PERVANE, FEVZİ PAŞA, HACI KAZIM, İNCİ, KAMELYA, FAHRİ DALDAL, KADİFE, ŞEHİT ER ABDULLAH YILMAZ, KAPLAN, MAVİ SELVİ, AKÇAAĞAÇ, ALİ HAKBİLİR, BORSA, BÜNYAMİN ADACI, KESİK, İSMETPAŞA, AYDOĞDU, FATİH, BÖLÜK, HARP SANTRAL, YABAN GÜLÜ, ZAKKUM, GAZEL, ERGUVAN, ÇEŞME, YAVUZ SULTAN, AK ZAMBAK, OFİS ALTI, MEKTEP, ANEMON, SELAHATTİN DEMİR, DEĞİRMEN, ÇINAR, NURİ BEKTAŞ, CEVİZ, ŞEHİTLER, DAĞ, HÜSEYİN GÖKŞEN, Ş.J.ER METİN SEZER, YELDEĞİRMENİ, ŞHT. ER VURAL TAMER, ŞHT.ER MUHSİN AKSOY, ŞHT.ER.HALİL YURTTAKALAN, ŞHT.POLİS CELAL SÖNMEZ, GALİP ÇAĞLAR, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ, NİLÜFER, KARDELEN, SARDUNYA, SÜSEN, GÖKKUŞAĞI, SARILICI, SAKİNLER, LEYLAK, MENEKŞE, MUM ÇİCEĞİ, NERGİZ, DEPO, MANOLYA, KRAL KIZI, KÜPE RENGİ, LALE, KAYALI, SÜMBÜL, ŞEBBOY, GÜL, SICAK KUYU, ON BİR AY, GÜNEBAKAN, AHUDUDU, PAPATYA, SABAH SEFASI, HASTANE, MİNE, AKASYA, KOOPERATİF EVLERİ, ŞEHİT ER HASAN ELVEREN, ÇUHA ÇİÇEĞİ, GALA, FULYA, CAM GÜZELİ, ŞEHİT J.YZB. HAKKI AKYÜZ, BUZ ÇİÇEĞİ, ŞEHİT ER RAMAZAN KORKMAZ, ESKİ ANKARA YOLU, AKŞAM SEFASI, ŞEHİT J. KOMD.ONB.MÜKREMİN BAŞARAN, ÇİĞDEM, ÇAN ÇİÇEĞİ, GÜLHATMİ, GARDENYA, EZAN ÇİÇEĞİ, KIZIL YOKUŞ, TOKİ, YILDIZ, ADNAN MENDERES, ÖZKAN, GEDİKOĞLU, ŞAHİNTEPE, BAHÇELİ, HOCA AHMET YESEVİ, AKSU, ÇAY, ŞAFAK, HAYMANA., UYDU, GÜNTEPE, ERMİŞ, BİLLUR, EMİRHAN, AKNUR, KÜME 1, KÜME 2, BİRLİK, ADA, ATATÜRK, ZÜBEYDE HANIM, KÜME 3, ÇEVRE YOLU, YILANLI, GÜLHANE, TEPE, CULUK, SÜNGER, BAĞLAR, BAYIR, BÜLTEN, HACILAR, ARDIÇ, ÇELTİK, HALİT AĞA, KARAKAŞ, ŞEHİT FERHAT UÇAK, MASTAR (ZAFER), SIĞIRCIK, DAŞDELEN, İNÖNÜ, GÜRSEL PAŞA, HAYMANA, KARALEVENT, MESUT TURGUT, SEFER, İBOÖREN, AYTAÇ, BEŞİRDERESİ, ÖZDEMİR, ÇELEBİ YAYLASI, İNÖNÜ (ZAFER), ERDOĞAN, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), ÇİÇEK, DEVECİ, KOÇO, AKBENLİ, AKGÜL, COŞKUNER VE HACIAKDOĞAN KÜMESİ, KEÇECİ, DURANDAĞI, ARABACI 1, MASTAR, 1, 9, 14, 15, 26, 17, 21, 20, 23, 24, 28, TURGUT ÖZAL, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, FEVZİ ÇAKMAK, HÜSAMETTİN EFE, BALÇIKHİSAR, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, BAYKAL, PINAR, LİSE, SEYRAN, SAMSAM, BAHAR, GÜLVEREN, OFİS, MELTEM, ÇAMLIK, ÖZGÜR, FİDAN, HÜRRİYET, BOĞAZİÇİ, ESENLER, ANKARA (EŞREF ERDEM), RÜZGARLI, BUMSUZ, GAZİ KÜME, KEMAL ATATÜRK, KÖSE ABDULLAH, Ş.ER HAYDAR ERCAN, MANGAL DAĞI, NAMIK KEMAL, HALİDE EDİP ADIVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, FULYA., NERGİS, CEMAL AĞA, KAZIM KARABEKİR., ABDULKADİR GEYLANİ, YUNUS EMRE, ŞEHİTLER 3, ŞEHİTLER 4, BÜLBÜL, AKŞEMSETTİN, YAYLA, ATATÜRK (ŞEHİTLER), FATİH SULTAN MEHMET, MUSTAFA KEMAL, BİLGE, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), HACI BAYRAM VELİ, SAKARYA, İSTİKLAL, YILDIRIM BEYAZIT, PAPATYA., YENİ CAMİ, ŞEHİT KUBİLAY, YONCA, AHIRLIKUYU, ATAKÖY, BAHÇECİK, CİNGİRLİ, KAVURMACI, MERKEZ, CULUK KÜME, ÇAYRAZ, DEREKÖY, ESEN, ESKİKIŞLA, KARAHOCA KÜME, KARAÖMERLİ, KARASÜLEYMANLI, KIZILKOYUNLU, YAMAK, YENİKÖY, ALTIPINAR, BOSTANHÜYÜK, BÜYÜKYAĞCI, CİHANŞAH, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, GÜZELCEKALE, KERPİÇ, KUTLUHAN, KÜÇÜKYAĞCI, SAATLİ, SAZAĞASI, SERİNYAYLA, SİNANLI, YERGÖMÜ, YEŞİLKÖY, YUKARISEBİL, TÜRKŞEREFLİ, BALTALİN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, ÇORUM, 1002, GAZİ, CUMHURİYET, TURGUT ÖZAL KÜME, TURGUT ÖZAL, POSTA, ŞEHİT GÜLTEKİN TEBER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAŞPINAR, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEĞMENLER, 3251 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ, ERTUĞRULGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, AHIRLIKUYU, AKTEPE, ALAHACILI, ATAKÖY, BAHÇECİK, BOĞAZKAYA, BÜYÜKKONAK, KAVURMACI, MERKEZ, ÇATAK, MOLLARESUL, MERKEZ DEMİRÖZÜ, GERMİK, DEREKÖY, DEVECİPINARI, DURUTLAR, ESEN, ESKİKIŞLA, EVCİ, EVLİYAFAKI, GEDİK, GÜLTEPE, İNCİRLİ, KARAÖMERLİ, KARAPINAR, KARASÜLEYMANLI, KATRANCI, KAVAK, KESİKKAVAK, KIZILKOYUNLU, KİRAZOĞLU, KÜÇÜKKONAK, SARIDEĞİRMEN, SARIGÖL, SIRÇASARAY, SOĞULCA, SÖĞÜTTEPE, ŞEREFLİGÖKGÖZ, TABAKLI, TEPEKÖY, TOYÇAYIRI, TÜRKHÜYÜK, YAMAK, YAPRAKBAYIRI, YAYLABEYİ, YEŞİLYURT, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, KERPİÇ, KUTLUHAN, SAATLİ, SERİNYAYLA, KARAKAYA KÜME, KARAYAVŞAN, KARGALI, KAYABAŞI, AŞKAR YAYLASI, KIZILCAKIŞLA, YUKARI SİVRİ, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI ŞEYH ALİ, AŞAĞI ŞEYHALİ, TAŞPINAR, BABAYAKUP, GÖLBAŞI-, ORTA ESKİKÖSELER, KAŞ ESKİKÖSELER-, YEŞİLÖZ, HIDIRLAR, SİNCİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATLAS, ZAMBAK, SABIR, GAZİ, KARANFİL, VEFA, ARMAĞAN, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DİKMEN, GELİNCİK, ÇAĞLA, ANKARA, SALKIM, KILIÇ, ÜSTÜN, HUZUR, HANEDAN, KAHRAMAN, GEÇİT, MEŞE, CEMRE, YILDIRIM, DEKOR, BURCU, İZCİ, ADELET, BONCUK, BUĞDAY, CEREN, CEVHER, CİHANGİR, GİRNE, KARDEŞ, KAYA., KEDİKAYASI, MİMOZA, VATAN, CENGİZ TOPEL, VERİMLİ, EKİN, EGE, CUMHURİYET, HÜDAVERDİ ÇETİNKAYA, KEMALPAŞA, KUYULU, TOPÇULAR, ŞEHİT J.ONB.NACİ DALDAL, ARA, GEDİK YOLU, CAMİ, POLATLI, KURTULUŞ, POLATLI YOLU, ŞEHİT J.ER MURAT YILDIZ, AÇELYA, ŞEHİT ER HAKAN ÜNSAL, NASUHUBEY, KARAGÖZ, SELVİ, DERE, KARAHOCA, KARLI, NİYAZİ SİREL, TAŞLI, TAŞOCAĞI, HALİL BALCI, ÇIKMAZ, BAHÇE YOLU, PAZAR, İSMAİL BAYRAM, PERVANE, FEVZİ PAŞA, HACI KAZIM, İNCİ, KAMELYA, FAHRİ DALDAL, KADİFE, ŞEHİT ER ABDULLAH YILMAZ, KAPLAN, MAVİ SELVİ, AKÇAAĞAÇ, ALİ HAKBİLİR, BORSA, BÜNYAMİN ADACI, KESİK, İSMETPAŞA, AYDOĞDU, FATİH, BÖLÜK, HARP SANTRAL, YABAN GÜLÜ, ZAKKUM, GAZEL, ERGUVAN, ÇEŞME, YAVUZ SULTAN, AK ZAMBAK, OFİS ALTI, MEKTEP, ANEMON, SELAHATTİN DEMİR, DEĞİRMEN, ÇINAR, NURİ BEKTAŞ, CEVİZ, ŞEHİTLER, DAĞ, HÜSEYİN GÖKŞEN, Ş.J.ER METİN SEZER, YELDEĞİRMENİ, ŞHT. ER VURAL TAMER, ŞHT.ER MUHSİN AKSOY, ŞHT.ER.HALİL YURTTAKALAN, ŞHT.POLİS CELAL SÖNMEZ, GALİP ÇAĞLAR, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ, NİLÜFER, KARDELEN, SARDUNYA, SÜSEN, GÖKKUŞAĞI, SARILICI, SAKİNLER, LEYLAK, MENEKŞE, MUM ÇİCEĞİ, NERGİZ, DEPO, MANOLYA, KRAL KIZI, KÜPE RENGİ, LALE, KAYALI, SÜMBÜL, ŞEBBOY, GÜL, SICAK KUYU, ON BİR AY, GÜNEBAKAN, AHUDUDU, PAPATYA, SABAH SEFASI, HASTANE, MİNE, AKASYA, KOOPERATİF EVLERİ, ŞEHİT ER HASAN ELVEREN, ÇUHA ÇİÇEĞİ, GALA, FULYA, CAM GÜZELİ, ŞEHİT J.YZB. HAKKI AKYÜZ, BUZ ÇİÇEĞİ, ŞEHİT ER RAMAZAN KORKMAZ, ESKİ ANKARA YOLU, AKŞAM SEFASI, ŞEHİT J. KOMD.ONB.MÜKREMİN BAŞARAN, ÇİĞDEM, ÇAN ÇİÇEĞİ, GÜLHATMİ, GARDENYA, EZAN ÇİÇEĞİ, KIZIL YOKUŞ, TOKİ, YILDIZ, ADNAN MENDERES, ÖZKAN, GEDİKOĞLU, ŞAHİNTEPE, BAHÇELİ, HOCA AHMET YESEVİ, AKSU, ÇAY, ŞAFAK, HAYMANA., UYDU, GÜNTEPE, ERMİŞ, BİLLUR, EMİRHAN, AKNUR, KÜME 1, KÜME 2, BİRLİK, ADA, ATATÜRK, ZÜBEYDE HANIM, KÜME 3, ÇEVRE YOLU, YILANLI, GÜLHANE, TEPE, CULUK, SÜNGER, BAĞLAR, BAYIR, BÜLTEN, HACILAR, ARDIÇ, ÇELTİK, HALİT AĞA, KARAKAŞ, ŞEHİT FERHAT UÇAK, MASTAR (ZAFER), SIĞIRCIK, DAŞDELEN, İNÖNÜ, GÜRSEL PAŞA, HAYMANA, KARALEVENT, MESUT TURGUT, SEFER, İBOÖREN, AYTAÇ, BEŞİRDERESİ, ÖZDEMİR, ÇELEBİ YAYLASI, İNÖNÜ (ZAFER), ERDOĞAN, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), ÇİÇEK, DEVECİ, KOÇO, AKBENLİ, AKGÜL, COŞKUNER VE HACIAKDOĞAN KÜMESİ, KEÇECİ, DURANDAĞI, ARABACI 1, MASTAR, 1, 9, 14, 15, 26, 17, 21, 20, 23, 24, 28, TURGUT ÖZAL, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, FEVZİ ÇAKMAK, HÜSAMETTİN EFE, BALÇIKHİSAR, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, BAYKAL, PINAR, LİSE, SEYRAN, SAMSAM, BAHAR, GÜLVEREN, OFİS, MELTEM, ÇAMLIK, ÖZGÜR, FİDAN, HÜRRİYET, BOĞAZİÇİ, ESENLER, ANKARA (EŞREF ERDEM), RÜZGARLI, BUMSUZ, GAZİ KÜME, KEMAL ATATÜRK, KÖSE ABDULLAH, Ş.ER HAYDAR ERCAN, MANGAL DAĞI, NAMIK KEMAL, HALİDE EDİP ADIVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, FULYA., NERGİS, CEMAL AĞA, KAZIM KARABEKİR., ABDULKADİR GEYLANİ, YUNUS EMRE, ŞEHİTLER 3, ŞEHİTLER 4, BÜLBÜL, AKŞEMSETTİN, YAYLA, ATATÜRK (ŞEHİTLER), FATİH SULTAN MEHMET, MUSTAFA KEMAL, BİLGE, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), HACI BAYRAM VELİ, SAKARYA, İSTİKLAL, YILDIRIM BEYAZIT, PAPATYA., YENİ CAMİ, ŞEHİT KUBİLAY, YONCA, AHIRLIKUYU, ATAKÖY, BAHÇECİK, CİNGİRLİ, KAVURMACI, MERKEZ, CULUK KÜME, ÇAYRAZ, DEREKÖY, ESEN, ESKİKIŞLA, KARAHOCA KÜME, KARAÖMERLİ, KARASÜLEYMANLI, KIZILKOYUNLU, YAMAK, YENİKÖY, ALTIPINAR, BOSTANHÜYÜK, BÜYÜKYAĞCI, CİHANŞAH, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, GÜZELCEKALE, KERPİÇ, KUTLUHAN, KÜÇÜKYAĞCI, SAATLİ, SAZAĞASI, SERİNYAYLA, SİNANLI, YERGÖMÜ, YEŞİLKÖY, YUKARISEBİL, TÜRKŞEREFLİ, BALTALİN

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKŞEMSETTİN, ESENLİK, ÖREN, KORDON

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARALAR, KARALAR MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇALTA, ÇALTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YALIMKÖY

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, 1481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BASINEVLERİ, SÖYLEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BASINEVLERİ, SÖYLEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BERÇİNÇATAK, BERÇİNÇATAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CİĞİRLER, CİĞİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 297, 595, 285, 587, TIP FAKÜLTESİ, YILMAZLAR, ABİDİN AKTAŞ, 600, 584, 586, 585, 299, 583, 601

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜREĞİL, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, 1093 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GENERAL ZEKİ DOĞAN, 501 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEHTAP, 139 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAHİNTEPE, 685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 09:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATLAS, ZAMBAK, SABIR, GAZİ, KARANFİL, VEFA, ARMAĞAN, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DİKMEN, GELİNCİK, ÇAĞLA, ANKARA, SALKIM, KILIÇ, ÜSTÜN, HUZUR, HANEDAN, KAHRAMAN, GEÇİT, MEŞE, CEMRE, YILDIRIM, DEKOR, BURCU, İZCİ, ADELET, BONCUK, BUĞDAY, CEREN, CEVHER, CİHANGİR, GİRNE, KARDEŞ, KAYA., KEDİKAYASI, MİMOZA, VATAN, CENGİZ TOPEL, VERİMLİ, EKİN, EGE, CUMHURİYET, HÜDAVERDİ ÇETİNKAYA, KEMALPAŞA, KUYULU, TOPÇULAR, ŞEHİT J.ONB.NACİ DALDAL, ARA, GEDİK YOLU, CAMİ, POLATLI, KURTULUŞ, POLATLI YOLU, ŞEHİT J.ER MURAT YILDIZ, AÇELYA, ŞEHİT ER HAKAN ÜNSAL, NASUHUBEY, KARAGÖZ, SELVİ, DERE, KARAHOCA, KARLI, NİYAZİ SİREL, TAŞLI, TAŞOCAĞI, HALİL BALCI, ÇIKMAZ, BAHÇE YOLU, PAZAR, İSMAİL BAYRAM, PERVANE, FEVZİ PAŞA, HACI KAZIM, İNCİ, KAMELYA, FAHRİ DALDAL, KADİFE, ŞEHİT ER ABDULLAH YILMAZ, KAPLAN, MAVİ SELVİ, AKÇAAĞAÇ, ALİ HAKBİLİR, BORSA, BÜNYAMİN ADACI, KESİK, İSMETPAŞA, AYDOĞDU, FATİH, BÖLÜK, HARP SANTRAL, YABAN GÜLÜ, ZAKKUM, GAZEL, ERGUVAN, ÇEŞME, YAVUZ SULTAN, AK ZAMBAK, OFİS ALTI, MEKTEP, ANEMON, SELAHATTİN DEMİR, DEĞİRMEN, ÇINAR, NURİ BEKTAŞ, CEVİZ, ŞEHİTLER, DAĞ, HÜSEYİN GÖKŞEN, Ş.J.ER METİN SEZER, YELDEĞİRMENİ, ŞHT. ER VURAL TAMER, ŞHT.ER MUHSİN AKSOY, ŞHT.ER.HALİL YURTTAKALAN, ŞHT.POLİS CELAL SÖNMEZ, GALİP ÇAĞLAR, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ, NİLÜFER, KARDELEN, SARDUNYA, SÜSEN, GÖKKUŞAĞI, SARILICI, SAKİNLER, LEYLAK, MENEKŞE, MUM ÇİCEĞİ, NERGİZ, DEPO, MANOLYA, KRAL KIZI, KÜPE RENGİ, LALE, KAYALI, SÜMBÜL, ŞEBBOY, GÜL, SICAK KUYU, ON BİR AY, GÜNEBAKAN, AHUDUDU, PAPATYA, SABAH SEFASI, HASTANE, MİNE, AKASYA, KOOPERATİF EVLERİ, ŞEHİT ER HASAN ELVEREN, ÇUHA ÇİÇEĞİ, GALA, FULYA, CAM GÜZELİ, ŞEHİT J.YZB. HAKKI AKYÜZ, BUZ ÇİÇEĞİ, ŞEHİT ER RAMAZAN KORKMAZ, ESKİ ANKARA YOLU, AKŞAM SEFASI, ŞEHİT J. KOMD.ONB.MÜKREMİN BAŞARAN, ÇİĞDEM, ÇAN ÇİÇEĞİ, GÜLHATMİ, GARDENYA, EZAN ÇİÇEĞİ, KIZIL YOKUŞ, TOKİ, YILDIZ, ADNAN MENDERES, ÖZKAN, GEDİKOĞLU, ŞAHİNTEPE, BAHÇELİ, HOCA AHMET YESEVİ, AKSU, ÇAY, ŞAFAK, HAYMANA., UYDU, GÜNTEPE, ERMİŞ, BİLLUR, EMİRHAN, AKNUR, KÜME 1, KÜME 2, BİRLİK, ADA, ATATÜRK, ZÜBEYDE HANIM, KÜME 3, ÇEVRE YOLU, YILANLI, GÜLHANE, TEPE, CULUK, SÜNGER, BAĞLAR, BAYIR, BÜLTEN, HACILAR, ARDIÇ, ÇELTİK, HALİT AĞA, KARAKAŞ, ŞEHİT FERHAT UÇAK, MASTAR (ZAFER), SIĞIRCIK, DAŞDELEN, İNÖNÜ, GÜRSEL PAŞA, HAYMANA, KARALEVENT, MESUT TURGUT, SEFER, İBOÖREN, AYTAÇ, BEŞİRDERESİ, ÖZDEMİR, ÇELEBİ YAYLASI, İNÖNÜ (ZAFER), ERDOĞAN, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), ÇİÇEK, DEVECİ, KOÇO, AKBENLİ, AKGÜL, COŞKUNER VE HACIAKDOĞAN KÜMESİ, KEÇECİ, DURANDAĞI, ARABACI 1, MASTAR, 1, 9, 14, 15, 26, 17, 21, 20, 23, 24, 28, TURGUT ÖZAL, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, FEVZİ ÇAKMAK, HÜSAMETTİN EFE, BALÇIKHİSAR, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, BAYKAL, PINAR, LİSE, SEYRAN, SAMSAM, BAHAR, GÜLVEREN, OFİS, MELTEM, ÇAMLIK, ÖZGÜR, FİDAN, HÜRRİYET, BOĞAZİÇİ, ESENLER, ANKARA (EŞREF ERDEM), RÜZGARLI, BUMSUZ, GAZİ KÜME, KEMAL ATATÜRK, KÖSE ABDULLAH, Ş.ER HAYDAR ERCAN, MANGAL DAĞI, NAMIK KEMAL, HALİDE EDİP ADIVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, FULYA., NERGİS, CEMAL AĞA, KAZIM KARABEKİR., ABDULKADİR GEYLANİ, YUNUS EMRE, ŞEHİTLER 3, ŞEHİTLER 4, BÜLBÜL, AKŞEMSETTİN, YAYLA, ATATÜRK (ŞEHİTLER), FATİH SULTAN MEHMET, MUSTAFA KEMAL, BİLGE, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), HACI BAYRAM VELİ, SAKARYA, İSTİKLAL, YILDIRIM BEYAZIT, PAPATYA., YENİ CAMİ, ŞEHİT KUBİLAY, YONCA, AHIRLIKUYU, ATAKÖY, BAHÇECİK, CİNGİRLİ, KAVURMACI, MERKEZ, CULUK KÜME, ÇAYRAZ, DEREKÖY, ESEN, ESKİKIŞLA, KARAHOCA KÜME, KARAÖMERLİ, KARASÜLEYMANLI, KIZILKOYUNLU, YAMAK, YENİKÖY, ALTIPINAR, BOSTANHÜYÜK, BÜYÜKYAĞCI, CİHANŞAH, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, GÜZELCEKALE, KERPİÇ, KUTLUHAN, KÜÇÜKYAĞCI, SAATLİ, SAZAĞASI, SERİNYAYLA, SİNANLI, YERGÖMÜ, YEŞİLKÖY, YUKARISEBİL, TÜRKŞEREFLİ, BALTALİN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATÇA, ATÇA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYMİR, EYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, AHIRLIKUYU, AKTEPE, ALAHACILI, ATAKÖY, BAHÇECİK, BOĞAZKAYA, BÜYÜKKONAK, KAVURMACI, MERKEZ, ÇATAK, MOLLARESUL, MERKEZ DEMİRÖZÜ, GERMİK, DEREKÖY, DEVECİPINARI, DURUTLAR, ESEN, ESKİKIŞLA, EVCİ, EVLİYAFAKI, GEDİK, GÜLTEPE, İNCİRLİ, KARAÖMERLİ, KARAPINAR, KARASÜLEYMANLI, KATRANCI, KAVAK, KESİKKAVAK, KIZILKOYUNLU, KİRAZOĞLU, KÜÇÜKKONAK, SARIDEĞİRMEN, SARIGÖL, SIRÇASARAY, SOĞULCA, SÖĞÜTTEPE, ŞEREFLİGÖKGÖZ, TABAKLI, TEPEKÖY, TOYÇAYIRI, TÜRKHÜYÜK, YAMAK, YAPRAKBAYIRI, YAYLABEYİ, YEŞİLYURT, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, KERPİÇ, KUTLUHAN, SAATLİ, SERİNYAYLA, KARAKAYA KÜME, KARAYAVŞAN, KARGALI, KAYABAŞI, AŞKAR YAYLASI, KIZILCAKIŞLA, YUKARI SİVRİ, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI ŞEYH ALİ, AŞAĞI ŞEYHALİ, TAŞPINAR, BABAYAKUP, GÖLBAŞI-, ORTA ESKİKÖSELER, KAŞ ESKİKÖSELER-, YEŞİLÖZ, HIDIRLAR, SİNCİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENTEPE, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTİKLAL, HAYMANAYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, YILDIZ_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, İNCİRLİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOĞAZİÇİ, AKDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak VATAN, 1601, 1604, PALAMUT, YAŞAR KEMAL

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MARAŞAL ÇAKMAK, ŞEHİT RAHMİ SARIOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMETGÜL, 422 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, 2422 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UĞUR MUMCU, BAŞKENT BULVARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PAMUKLAR, KARAÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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