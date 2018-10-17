Elektrik Kesintisi 21 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 21.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 21 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 21 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
21 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BÜĞDÜZ, BÜĞDÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
297, 595, 285, 587, TIP FAKÜLTESİ, YILMAZLAR, ABİDİN AKTAŞ, 600, 584, 586, 585, 299, 583, 601
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, 881 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, SULUÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARAJ, ALPARSLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, TURGUT ÖZAL 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 02:41 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, AKÇAKALE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621
ŞEBEKE ARIZASI
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 224 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLAR, ÇORUM, 1002, GAZİ, CUMHURİYET, TURGUT ÖZAL KÜME, TURGUT ÖZAL, POSTA, ŞEHİT GÜLTEKİN TEBER
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKCAMİLİ, BÜYÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKCAMİLİ, BÜYÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BUĞRALAR, PELİTÇİK
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KİRAZDERE, KALEKÖY, KARŞIGEÇE, MERKEZ, YALI, İSKELE, ŞEYHLER, ATATÜRK, PTT, DÖNGELCE, MİLLİ EGEMENLİK ALANI, DİP, ALİ FEHMİ AĞARTAN, FATİH, BAYRAKTAR, PANÇA, ÇAKMAK, KAYIKÇILAR, UĞURLU, HIDIRLAR, KAPISUYU, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, ZEYTİNLİK, HARMAN, KÖMEÇ, ÇOLAKLAR, PINAR, EMNİYET, BAHÇE, BEKİROĞLU, GENİŞ, KOLÇAK, LİSE ALTI, AŞAĞI ÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR, ÇAMBOĞAZ, DERVİŞ, HACI HASANLAR, HACI İSA, HAMAM, KÜTÜPHANE, HACI MUHARREMLER, KİRLİMÜSLİMHOCA, ESAT, BALLI, KAYALI, DEMİRCİ, ATAKDİBİ, ŞİMŞİRDERE, MERYEMLER, YENİKÖY, HACIKÖY
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GENÇLİK, 89, 88, NEYZEN TEVFİK, SAVAŞ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
VEDAT DALOKAY, 216, 203, AÇIN, 224/1-, TEKMAN, 205, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, SESSİZ, 206, 215
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, 1949 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜNİVERSİTELER, 1599 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAYRAKTAR, BOYABAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2896 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 2939 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAYRAK, ANKARA, ANKARA(2.KISIM), ŞEHİT ALİ KÖSE, SIRMA, METİN, EVLİYA, KABİN, DERMAN, İSTİKLAL, KÖŞK, DADAŞ, DADAŞ 2, DOĞAN, DOĞAN 2, DOĞAN 1, USTA, DORUK, NİSAN, OTLUKBELİ, USTA 1, DEMİR
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZLÜCE, ÖZLÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:27 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZLÜCE, ÖZLÜCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SIĞIRLIHACI, SIĞIRLIHACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1543
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621
ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, 2304 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ESKİTORUNOBASI, ESKİTORUNOBASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ATLAS, ZAMBAK, SABIR, GAZİ, KARANFİL, VEFA, ARMAĞAN, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DİKMEN, GELİNCİK, ÇAĞLA, ANKARA, SALKIM, KILIÇ, ÜSTÜN, HUZUR, HANEDAN, KAHRAMAN, GEÇİT, MEŞE, CEMRE, YILDIRIM, DEKOR, BURCU, İZCİ, ADELET, BONCUK, BUĞDAY, CEREN, CEVHER, CİHANGİR, GİRNE, KARDEŞ, KAYA., KEDİKAYASI, MİMOZA, VATAN, CENGİZ TOPEL, VERİMLİ, EKİN, EGE, CUMHURİYET, HÜDAVERDİ ÇETİNKAYA, KEMALPAŞA, KUYULU, TOPÇULAR, ŞEHİT J.ONB.NACİ DALDAL, ARA, GEDİK YOLU, CAMİ, POLATLI, KURTULUŞ, POLATLI YOLU, ŞEHİT J.ER MURAT YILDIZ, AÇELYA, ŞEHİT ER HAKAN ÜNSAL, NASUHUBEY, KARAGÖZ, SELVİ, DERE, KARAHOCA, KARLI, NİYAZİ SİREL, TAŞLI, TAŞOCAĞI, HALİL BALCI, ÇIKMAZ, BAHÇE YOLU, PAZAR, İSMAİL BAYRAM, PERVANE, FEVZİ PAŞA, HACI KAZIM, İNCİ, KAMELYA, FAHRİ DALDAL, KADİFE, ŞEHİT ER ABDULLAH YILMAZ, KAPLAN, MAVİ SELVİ, AKÇAAĞAÇ, ALİ HAKBİLİR, BORSA, BÜNYAMİN ADACI, KESİK, İSMETPAŞA, AYDOĞDU, FATİH, BÖLÜK, HARP SANTRAL, YABAN GÜLÜ, ZAKKUM, GAZEL, ERGUVAN, ÇEŞME, YAVUZ SULTAN, AK ZAMBAK, OFİS ALTI, MEKTEP, ANEMON, SELAHATTİN DEMİR, DEĞİRMEN, ÇINAR, NURİ BEKTAŞ, CEVİZ, ŞEHİTLER, DAĞ, HÜSEYİN GÖKŞEN, Ş.J.ER METİN SEZER, YELDEĞİRMENİ, ŞHT. ER VURAL TAMER, ŞHT.ER MUHSİN AKSOY, ŞHT.ER.HALİL YURTTAKALAN, ŞHT.POLİS CELAL SÖNMEZ, GALİP ÇAĞLAR, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ, NİLÜFER, KARDELEN, SARDUNYA, SÜSEN, GÖKKUŞAĞI, SARILICI, SAKİNLER, LEYLAK, MENEKŞE, MUM ÇİCEĞİ, NERGİZ, DEPO, MANOLYA, KRAL KIZI, KÜPE RENGİ, LALE, KAYALI, SÜMBÜL, ŞEBBOY, GÜL, SICAK KUYU, ON BİR AY, GÜNEBAKAN, AHUDUDU, PAPATYA, SABAH SEFASI, HASTANE, MİNE, AKASYA, KOOPERATİF EVLERİ, ŞEHİT ER HASAN ELVEREN, ÇUHA ÇİÇEĞİ, GALA, FULYA, CAM GÜZELİ, ŞEHİT J.YZB. HAKKI AKYÜZ, BUZ ÇİÇEĞİ, ŞEHİT ER RAMAZAN KORKMAZ, ESKİ ANKARA YOLU, AKŞAM SEFASI, ŞEHİT J. KOMD.ONB.MÜKREMİN BAŞARAN, ÇİĞDEM, ÇAN ÇİÇEĞİ, GÜLHATMİ, GARDENYA, EZAN ÇİÇEĞİ, KIZIL YOKUŞ, TOKİ, YILDIZ, ADNAN MENDERES, ÖZKAN, GEDİKOĞLU, ŞAHİNTEPE, BAHÇELİ, HOCA AHMET YESEVİ, AKSU, ÇAY, ŞAFAK, HAYMANA., UYDU, GÜNTEPE, ERMİŞ, BİLLUR, EMİRHAN, AKNUR, KÜME 1, KÜME 2, BİRLİK, ADA, ATATÜRK, ZÜBEYDE HANIM, KÜME 3, ÇEVRE YOLU, YILANLI, GÜLHANE, TEPE, CULUK, SÜNGER, BAĞLAR, BAYIR, BÜLTEN, HACILAR, ARDIÇ, ÇELTİK, HALİT AĞA, KARAKAŞ, ŞEHİT FERHAT UÇAK, MASTAR (ZAFER), SIĞIRCIK, DAŞDELEN, İNÖNÜ, GÜRSEL PAŞA, HAYMANA, KARALEVENT, MESUT TURGUT, SEFER, İBOÖREN, AYTAÇ, BEŞİRDERESİ, ÖZDEMİR, ÇELEBİ YAYLASI, İNÖNÜ (ZAFER), ERDOĞAN, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), ÇİÇEK, DEVECİ, KOÇO, AKBENLİ, AKGÜL, COŞKUNER VE HACIAKDOĞAN KÜMESİ, KEÇECİ, DURANDAĞI, ARABACI 1, MASTAR, 1, 9, 14, 15, 26, 17, 21, 20, 23, 24, 28, TURGUT ÖZAL, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, FEVZİ ÇAKMAK, HÜSAMETTİN EFE, BALÇIKHİSAR, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, BAYKAL, PINAR, LİSE, SEYRAN, SAMSAM, BAHAR, GÜLVEREN, OFİS, MELTEM, ÇAMLIK, ÖZGÜR, FİDAN, HÜRRİYET, BOĞAZİÇİ, ESENLER, ANKARA (EŞREF ERDEM), RÜZGARLI, BUMSUZ, GAZİ KÜME, KEMAL ATATÜRK, KÖSE ABDULLAH, Ş.ER HAYDAR ERCAN, MANGAL DAĞI, NAMIK KEMAL, HALİDE EDİP ADIVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, FULYA., NERGİS, CEMAL AĞA, KAZIM KARABEKİR., ABDULKADİR GEYLANİ, YUNUS EMRE, ŞEHİTLER 3, ŞEHİTLER 4, BÜLBÜL, AKŞEMSETTİN, YAYLA, ATATÜRK (ŞEHİTLER), FATİH SULTAN MEHMET, MUSTAFA KEMAL, BİLGE, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), HACI BAYRAM VELİ, SAKARYA, İSTİKLAL, YILDIRIM BEYAZIT, PAPATYA., YENİ CAMİ, ŞEHİT KUBİLAY, YONCA, AHIRLIKUYU, ATAKÖY, BAHÇECİK, CİNGİRLİ, KAVURMACI, MERKEZ, CULUK KÜME, ÇAYRAZ, DEREKÖY, ESEN, ESKİKIŞLA, KARAHOCA KÜME, KARAÖMERLİ, KARASÜLEYMANLI, KIZILKOYUNLU, YAMAK, YENİKÖY, ALTIPINAR, BOSTANHÜYÜK, BÜYÜKYAĞCI, CİHANŞAH, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, GÜZELCEKALE, KERPİÇ, KUTLUHAN, KÜÇÜKYAĞCI, SAATLİ, SAZAĞASI, SERİNYAYLA, SİNANLI, YERGÖMÜ, YEŞİLKÖY, YUKARISEBİL, TÜRKŞEREFLİ, BALTALİN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLAR, ÇORUM, 1002, GAZİ, CUMHURİYET, TURGUT ÖZAL KÜME, TURGUT ÖZAL, POSTA, ŞEHİT GÜLTEKİN TEBER
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEĞMENLER, 3251 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, ERTUĞRULGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA, AHIRLIKUYU, AKTEPE, ALAHACILI, ATAKÖY, BAHÇECİK, BOĞAZKAYA, BÜYÜKKONAK, KAVURMACI, MERKEZ, ÇATAK, MOLLARESUL, MERKEZ DEMİRÖZÜ, GERMİK, DEREKÖY, DEVECİPINARI, DURUTLAR, ESEN, ESKİKIŞLA, EVCİ, EVLİYAFAKI, GEDİK, GÜLTEPE, İNCİRLİ, KARAÖMERLİ, KARAPINAR, KARASÜLEYMANLI, KATRANCI, KAVAK, KESİKKAVAK, KIZILKOYUNLU, KİRAZOĞLU, KÜÇÜKKONAK, SARIDEĞİRMEN, SARIGÖL, SIRÇASARAY, SOĞULCA, SÖĞÜTTEPE, ŞEREFLİGÖKGÖZ, TABAKLI, TEPEKÖY, TOYÇAYIRI, TÜRKHÜYÜK, YAMAK, YAPRAKBAYIRI, YAYLABEYİ, YEŞİLYURT, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, KERPİÇ, KUTLUHAN, SAATLİ, SERİNYAYLA, KARAKAYA KÜME, KARAYAVŞAN, KARGALI, KAYABAŞI, AŞKAR YAYLASI, KIZILCAKIŞLA, YUKARI SİVRİ, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI ŞEYH ALİ, AŞAĞI ŞEYHALİ, TAŞPINAR, BABAYAKUP, GÖLBAŞI-, ORTA ESKİKÖSELER, KAŞ ESKİKÖSELER-, YEŞİLÖZ, HIDIRLAR, SİNCİK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ATLAS, ZAMBAK, SABIR, GAZİ, KARANFİL, VEFA, ARMAĞAN, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DİKMEN, GELİNCİK, ÇAĞLA, ANKARA, SALKIM, KILIÇ, ÜSTÜN, HUZUR, HANEDAN, KAHRAMAN, GEÇİT, MEŞE, CEMRE, YILDIRIM, DEKOR, BURCU, İZCİ, ADELET, BONCUK, BUĞDAY, CEREN, CEVHER, CİHANGİR, GİRNE, KARDEŞ, KAYA., KEDİKAYASI, MİMOZA, VATAN, CENGİZ TOPEL, VERİMLİ, EKİN, EGE, CUMHURİYET, HÜDAVERDİ ÇETİNKAYA, KEMALPAŞA, KUYULU, TOPÇULAR, ŞEHİT J.ONB.NACİ DALDAL, ARA, GEDİK YOLU, CAMİ, POLATLI, KURTULUŞ, POLATLI YOLU, ŞEHİT J.ER MURAT YILDIZ, AÇELYA, ŞEHİT ER HAKAN ÜNSAL, NASUHUBEY, KARAGÖZ, SELVİ, DERE, KARAHOCA, KARLI, NİYAZİ SİREL, TAŞLI, TAŞOCAĞI, HALİL BALCI, ÇIKMAZ, BAHÇE YOLU, PAZAR, İSMAİL BAYRAM, PERVANE, FEVZİ PAŞA, HACI KAZIM, İNCİ, KAMELYA, FAHRİ DALDAL, KADİFE, ŞEHİT ER ABDULLAH YILMAZ, KAPLAN, MAVİ SELVİ, AKÇAAĞAÇ, ALİ HAKBİLİR, BORSA, BÜNYAMİN ADACI, KESİK, İSMETPAŞA, AYDOĞDU, FATİH, BÖLÜK, HARP SANTRAL, YABAN GÜLÜ, ZAKKUM, GAZEL, ERGUVAN, ÇEŞME, YAVUZ SULTAN, AK ZAMBAK, OFİS ALTI, MEKTEP, ANEMON, SELAHATTİN DEMİR, DEĞİRMEN, ÇINAR, NURİ BEKTAŞ, CEVİZ, ŞEHİTLER, DAĞ, HÜSEYİN GÖKŞEN, Ş.J.ER METİN SEZER, YELDEĞİRMENİ, ŞHT. ER VURAL TAMER, ŞHT.ER MUHSİN AKSOY, ŞHT.ER.HALİL YURTTAKALAN, ŞHT.POLİS CELAL SÖNMEZ, GALİP ÇAĞLAR, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ, NİLÜFER, KARDELEN, SARDUNYA, SÜSEN, GÖKKUŞAĞI, SARILICI, SAKİNLER, LEYLAK, MENEKŞE, MUM ÇİCEĞİ, NERGİZ, DEPO, MANOLYA, KRAL KIZI, KÜPE RENGİ, LALE, KAYALI, SÜMBÜL, ŞEBBOY, GÜL, SICAK KUYU, ON BİR AY, GÜNEBAKAN, AHUDUDU, PAPATYA, SABAH SEFASI, HASTANE, MİNE, AKASYA, KOOPERATİF EVLERİ, ŞEHİT ER HASAN ELVEREN, ÇUHA ÇİÇEĞİ, GALA, FULYA, CAM GÜZELİ, ŞEHİT J.YZB. HAKKI AKYÜZ, BUZ ÇİÇEĞİ, ŞEHİT ER RAMAZAN KORKMAZ, ESKİ ANKARA YOLU, AKŞAM SEFASI, ŞEHİT J. KOMD.ONB.MÜKREMİN BAŞARAN, ÇİĞDEM, ÇAN ÇİÇEĞİ, GÜLHATMİ, GARDENYA, EZAN ÇİÇEĞİ, KIZIL YOKUŞ, TOKİ, YILDIZ, ADNAN MENDERES, ÖZKAN, GEDİKOĞLU, ŞAHİNTEPE, BAHÇELİ, HOCA AHMET YESEVİ, AKSU, ÇAY, ŞAFAK, HAYMANA., UYDU, GÜNTEPE, ERMİŞ, BİLLUR, EMİRHAN, AKNUR, KÜME 1, KÜME 2, BİRLİK, ADA, ATATÜRK, ZÜBEYDE HANIM, KÜME 3, ÇEVRE YOLU, YILANLI, GÜLHANE, TEPE, CULUK, SÜNGER, BAĞLAR, BAYIR, BÜLTEN, HACILAR, ARDIÇ, ÇELTİK, HALİT AĞA, KARAKAŞ, ŞEHİT FERHAT UÇAK, MASTAR (ZAFER), SIĞIRCIK, DAŞDELEN, İNÖNÜ, GÜRSEL PAŞA, HAYMANA, KARALEVENT, MESUT TURGUT, SEFER, İBOÖREN, AYTAÇ, BEŞİRDERESİ, ÖZDEMİR, ÇELEBİ YAYLASI, İNÖNÜ (ZAFER), ERDOĞAN, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), ÇİÇEK, DEVECİ, KOÇO, AKBENLİ, AKGÜL, COŞKUNER VE HACIAKDOĞAN KÜMESİ, KEÇECİ, DURANDAĞI, ARABACI 1, MASTAR, 1, 9, 14, 15, 26, 17, 21, 20, 23, 24, 28, TURGUT ÖZAL, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, FEVZİ ÇAKMAK, HÜSAMETTİN EFE, BALÇIKHİSAR, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, BAYKAL, PINAR, LİSE, SEYRAN, SAMSAM, BAHAR, GÜLVEREN, OFİS, MELTEM, ÇAMLIK, ÖZGÜR, FİDAN, HÜRRİYET, BOĞAZİÇİ, ESENLER, ANKARA (EŞREF ERDEM), RÜZGARLI, BUMSUZ, GAZİ KÜME, KEMAL ATATÜRK, KÖSE ABDULLAH, Ş.ER HAYDAR ERCAN, MANGAL DAĞI, NAMIK KEMAL, HALİDE EDİP ADIVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, FULYA., NERGİS, CEMAL AĞA, KAZIM KARABEKİR., ABDULKADİR GEYLANİ, YUNUS EMRE, ŞEHİTLER 3, ŞEHİTLER 4, BÜLBÜL, AKŞEMSETTİN, YAYLA, ATATÜRK (ŞEHİTLER), FATİH SULTAN MEHMET, MUSTAFA KEMAL, BİLGE, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), HACI BAYRAM VELİ, SAKARYA, İSTİKLAL, YILDIRIM BEYAZIT, PAPATYA., YENİ CAMİ, ŞEHİT KUBİLAY, YONCA, AHIRLIKUYU, ATAKÖY, BAHÇECİK, CİNGİRLİ, KAVURMACI, MERKEZ, CULUK KÜME, ÇAYRAZ, DEREKÖY, ESEN, ESKİKIŞLA, KARAHOCA KÜME, KARAÖMERLİ, KARASÜLEYMANLI, KIZILKOYUNLU, YAMAK, YENİKÖY, ALTIPINAR, BOSTANHÜYÜK, BÜYÜKYAĞCI, CİHANŞAH, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, GÜZELCEKALE, KERPİÇ, KUTLUHAN, KÜÇÜKYAĞCI, SAATLİ, SAZAĞASI, SERİNYAYLA, SİNANLI, YERGÖMÜ, YEŞİLKÖY, YUKARISEBİL, TÜRKŞEREFLİ, BALTALİN
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AKŞEMSETTİN, ESENLİK, ÖREN, KORDON
ŞEBEKE ARIZASI
KARALAR, KARALAR MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALTA, ÇALTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YALIMKÖY
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, SÖYLEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, SÖYLEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BERÇİNÇATAK, BERÇİNÇATAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
CİĞİRLER, CİĞİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
297, 595, 285, 587, TIP FAKÜLTESİ, YILMAZLAR, ABİDİN AKTAŞ, 600, 584, 586, 585, 299, 583, 601
ŞEBEKE ARIZASI
ÜREĞİL, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 1093 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GENERAL ZEKİ DOĞAN, 501 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEHTAP, 139 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAHİNTEPE, 685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 09:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ATLAS, ZAMBAK, SABIR, GAZİ, KARANFİL, VEFA, ARMAĞAN, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DİKMEN, GELİNCİK, ÇAĞLA, ANKARA, SALKIM, KILIÇ, ÜSTÜN, HUZUR, HANEDAN, KAHRAMAN, GEÇİT, MEŞE, CEMRE, YILDIRIM, DEKOR, BURCU, İZCİ, ADELET, BONCUK, BUĞDAY, CEREN, CEVHER, CİHANGİR, GİRNE, KARDEŞ, KAYA., KEDİKAYASI, MİMOZA, VATAN, CENGİZ TOPEL, VERİMLİ, EKİN, EGE, CUMHURİYET, HÜDAVERDİ ÇETİNKAYA, KEMALPAŞA, KUYULU, TOPÇULAR, ŞEHİT J.ONB.NACİ DALDAL, ARA, GEDİK YOLU, CAMİ, POLATLI, KURTULUŞ, POLATLI YOLU, ŞEHİT J.ER MURAT YILDIZ, AÇELYA, ŞEHİT ER HAKAN ÜNSAL, NASUHUBEY, KARAGÖZ, SELVİ, DERE, KARAHOCA, KARLI, NİYAZİ SİREL, TAŞLI, TAŞOCAĞI, HALİL BALCI, ÇIKMAZ, BAHÇE YOLU, PAZAR, İSMAİL BAYRAM, PERVANE, FEVZİ PAŞA, HACI KAZIM, İNCİ, KAMELYA, FAHRİ DALDAL, KADİFE, ŞEHİT ER ABDULLAH YILMAZ, KAPLAN, MAVİ SELVİ, AKÇAAĞAÇ, ALİ HAKBİLİR, BORSA, BÜNYAMİN ADACI, KESİK, İSMETPAŞA, AYDOĞDU, FATİH, BÖLÜK, HARP SANTRAL, YABAN GÜLÜ, ZAKKUM, GAZEL, ERGUVAN, ÇEŞME, YAVUZ SULTAN, AK ZAMBAK, OFİS ALTI, MEKTEP, ANEMON, SELAHATTİN DEMİR, DEĞİRMEN, ÇINAR, NURİ BEKTAŞ, CEVİZ, ŞEHİTLER, DAĞ, HÜSEYİN GÖKŞEN, Ş.J.ER METİN SEZER, YELDEĞİRMENİ, ŞHT. ER VURAL TAMER, ŞHT.ER MUHSİN AKSOY, ŞHT.ER.HALİL YURTTAKALAN, ŞHT.POLİS CELAL SÖNMEZ, GALİP ÇAĞLAR, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ, NİLÜFER, KARDELEN, SARDUNYA, SÜSEN, GÖKKUŞAĞI, SARILICI, SAKİNLER, LEYLAK, MENEKŞE, MUM ÇİCEĞİ, NERGİZ, DEPO, MANOLYA, KRAL KIZI, KÜPE RENGİ, LALE, KAYALI, SÜMBÜL, ŞEBBOY, GÜL, SICAK KUYU, ON BİR AY, GÜNEBAKAN, AHUDUDU, PAPATYA, SABAH SEFASI, HASTANE, MİNE, AKASYA, KOOPERATİF EVLERİ, ŞEHİT ER HASAN ELVEREN, ÇUHA ÇİÇEĞİ, GALA, FULYA, CAM GÜZELİ, ŞEHİT J.YZB. HAKKI AKYÜZ, BUZ ÇİÇEĞİ, ŞEHİT ER RAMAZAN KORKMAZ, ESKİ ANKARA YOLU, AKŞAM SEFASI, ŞEHİT J. KOMD.ONB.MÜKREMİN BAŞARAN, ÇİĞDEM, ÇAN ÇİÇEĞİ, GÜLHATMİ, GARDENYA, EZAN ÇİÇEĞİ, KIZIL YOKUŞ, TOKİ, YILDIZ, ADNAN MENDERES, ÖZKAN, GEDİKOĞLU, ŞAHİNTEPE, BAHÇELİ, HOCA AHMET YESEVİ, AKSU, ÇAY, ŞAFAK, HAYMANA., UYDU, GÜNTEPE, ERMİŞ, BİLLUR, EMİRHAN, AKNUR, KÜME 1, KÜME 2, BİRLİK, ADA, ATATÜRK, ZÜBEYDE HANIM, KÜME 3, ÇEVRE YOLU, YILANLI, GÜLHANE, TEPE, CULUK, SÜNGER, BAĞLAR, BAYIR, BÜLTEN, HACILAR, ARDIÇ, ÇELTİK, HALİT AĞA, KARAKAŞ, ŞEHİT FERHAT UÇAK, MASTAR (ZAFER), SIĞIRCIK, DAŞDELEN, İNÖNÜ, GÜRSEL PAŞA, HAYMANA, KARALEVENT, MESUT TURGUT, SEFER, İBOÖREN, AYTAÇ, BEŞİRDERESİ, ÖZDEMİR, ÇELEBİ YAYLASI, İNÖNÜ (ZAFER), ERDOĞAN, KAZIM KARABEKİR (ZAFER), ÇİÇEK, DEVECİ, KOÇO, AKBENLİ, AKGÜL, COŞKUNER VE HACIAKDOĞAN KÜMESİ, KEÇECİ, DURANDAĞI, ARABACI 1, MASTAR, 1, 9, 14, 15, 26, 17, 21, 20, 23, 24, 28, TURGUT ÖZAL, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, FEVZİ ÇAKMAK, HÜSAMETTİN EFE, BALÇIKHİSAR, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, BAYKAL, PINAR, LİSE, SEYRAN, SAMSAM, BAHAR, GÜLVEREN, OFİS, MELTEM, ÇAMLIK, ÖZGÜR, FİDAN, HÜRRİYET, BOĞAZİÇİ, ESENLER, ANKARA (EŞREF ERDEM), RÜZGARLI, BUMSUZ, GAZİ KÜME, KEMAL ATATÜRK, KÖSE ABDULLAH, Ş.ER HAYDAR ERCAN, MANGAL DAĞI, NAMIK KEMAL, HALİDE EDİP ADIVAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, FULYA., NERGİS, CEMAL AĞA, KAZIM KARABEKİR., ABDULKADİR GEYLANİ, YUNUS EMRE, ŞEHİTLER 3, ŞEHİTLER 4, BÜLBÜL, AKŞEMSETTİN, YAYLA, ATATÜRK (ŞEHİTLER), FATİH SULTAN MEHMET, MUSTAFA KEMAL, BİLGE, KAZIM KARABEKİR (ŞEHİTLER), HACI BAYRAM VELİ, SAKARYA, İSTİKLAL, YILDIRIM BEYAZIT, PAPATYA., YENİ CAMİ, ŞEHİT KUBİLAY, YONCA, AHIRLIKUYU, ATAKÖY, BAHÇECİK, CİNGİRLİ, KAVURMACI, MERKEZ, CULUK KÜME, ÇAYRAZ, DEREKÖY, ESEN, ESKİKIŞLA, KARAHOCA KÜME, KARAÖMERLİ, KARASÜLEYMANLI, KIZILKOYUNLU, YAMAK, YENİKÖY, ALTIPINAR, BOSTANHÜYÜK, BÜYÜKYAĞCI, CİHANŞAH, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, GÜZELCEKALE, KERPİÇ, KUTLUHAN, KÜÇÜKYAĞCI, SAATLİ, SAZAĞASI, SERİNYAYLA, SİNANLI, YERGÖMÜ, YEŞİLKÖY, YUKARISEBİL, TÜRKŞEREFLİ, BALTALİN
ŞEBEKE ARIZASI
ATÇA, ATÇA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EYMİR, EYMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA, AHIRLIKUYU, AKTEPE, ALAHACILI, ATAKÖY, BAHÇECİK, BOĞAZKAYA, BÜYÜKKONAK, KAVURMACI, MERKEZ, ÇATAK, MOLLARESUL, MERKEZ DEMİRÖZÜ, GERMİK, DEREKÖY, DEVECİPINARI, DURUTLAR, ESEN, ESKİKIŞLA, EVCİ, EVLİYAFAKI, GEDİK, GÜLTEPE, İNCİRLİ, KARAÖMERLİ, KARAPINAR, KARASÜLEYMANLI, KATRANCI, KAVAK, KESİKKAVAK, KIZILKOYUNLU, KİRAZOĞLU, KÜÇÜKKONAK, SARIDEĞİRMEN, SARIGÖL, SIRÇASARAY, SOĞULCA, SÖĞÜTTEPE, ŞEREFLİGÖKGÖZ, TABAKLI, TEPEKÖY, TOYÇAYIRI, TÜRKHÜYÜK, YAMAK, YAPRAKBAYIRI, YAYLABEYİ, YEŞİLYURT, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, KERPİÇ, KUTLUHAN, SAATLİ, SERİNYAYLA, KARAKAYA KÜME, KARAYAVŞAN, KARGALI, KAYABAŞI, AŞKAR YAYLASI, KIZILCAKIŞLA, YUKARI SİVRİ, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI ŞEYH ALİ, AŞAĞI ŞEYHALİ, TAŞPINAR, BABAYAKUP, GÖLBAŞI-, ORTA ESKİKÖSELER, KAŞ ESKİKÖSELER-, YEŞİLÖZ, HIDIRLAR, SİNCİK
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, HAYMANAYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, YILDIZ_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA, İNCİRLİK
ŞEBEKE ARIZASI
BOĞAZİÇİ, AKDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1601, 1610, ÇİÇEKTEPE, YENİ PEÇENEK, 1602, 1607, 1625, 1643, 1611, 1609, 1652, 1648, 1649, 1613, 1630, 1619, 1620, 1631, 1640, 1632, 1634, 1636, 1606, 1641, 1644, 1638, 1646, 1656, 1614, 1615, 1658, 1659, 1616, 1617, 1618, 1603, 1629, 1626, 1627, 1628, 1657, 1612, AŞAĞI YURTÇU, 1608, 1621
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
VATAN, 1601, 1604, PALAMUT, YAŞAR KEMAL
ŞEBEKE ARIZASI
MARAŞAL ÇAKMAK, ŞEHİT RAHMİ SARIOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BATI, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETGÜL, 422 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BATI, 2422 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
UĞUR MUMCU, BAŞKENT BULVARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PAMUKLAR, KARAÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BATI, ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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