Elektrik Kesintisi 22 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 22 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 22.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22 .04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 22 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

22 Nisan 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZAYAĞI

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 141, 135, GÜLPINAR, MALAZGİRT, 136, 178, 147, 144, 134/7, 139, 134/1, 137, 137/1, ŞEHİT SALİH EROĞLU, CELAL ESAT ARSEVEN, 659, 140, 145/1

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1566, 1571, ÖZAL

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖRNEK, 663/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATTALGAZİ, 1035 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ POSTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, KESİKTAŞ, 2203

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERAHFAKİ, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENTEPE, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUYUGÜZEL, SUYUGÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DERELİ, DERELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUYUBAŞI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:26 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 46 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1796 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 46 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALTEPE, ONUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAYYOLU, 1993 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARBAROS, ADAÇAYI 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIMEVCİ, DEREKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIMEVCİ, DEREKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DELİLER, ÇAĞIRSAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 30 AĞUSTOS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TATLICA, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 366, ERGENEKON, 7, 369

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DUMLUPINAR BULVARI, DUMLUPINAR BULVARI_3

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2479 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEKER, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2479 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, FEN İŞLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DELİLER ÇİFTLİĞİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİBOZ, 3202 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEDRESE, İNCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELCEKALE, GÜZELCEKALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEYRAN, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DAĞYAKA, DAĞYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 15:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OVACIK, 540 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCİRLİ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KANUNİ, 895 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLVEREN, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZUCULAR, KUZUCULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ADATOPRAKPINAR, ADATOPRAKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:18 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖRDEKGÖLÜ, ÖRDEKGÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY CUMHURİYET, BAŞBUĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HINDILLI YAYLASI, HAMZALI, KARAMOLLAUŞAĞI., KARANDERE, KALDIRIM TUZ İŞL.-, KOZAN YAYLASI, ÇAVUŞKÖY KÜME, AYANLAR YAYLASI, BAHÇELİ, KAYACIK, KALDIRIM, 1

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ACIÖZ, ACIÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TUZLA, ADALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, KESİKTAŞ, 2203

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEVLANA, 430 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALCI, ALCI MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TANDOĞAN, 153. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEŞTEPE, 33 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI YAHYALAR, 996 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAMLICA, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, 1740 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, 3563 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERGAZİ, 1803 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERGAZİ, 1803 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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