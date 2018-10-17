Elektrik Kesintisi 22 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 22 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
22 Nisan 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KOZAYAĞI
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
141, 135, GÜLPINAR, MALAZGİRT, 136, 178, 147, 144, 134/7, 139, 134/1, 137, 137/1, ŞEHİT SALİH EROĞLU, CELAL ESAT ARSEVEN, 659, 140, 145/1
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1566, 1571, ÖZAL
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRNEK, 663/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATTALGAZİ, 1035 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ POSTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, KESİKTAŞ, 2203
ŞEBEKE ARIZASI
FERAHFAKİ, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SUYUGÜZEL, SUYUGÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
DERELİ, DERELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUYUBAŞI
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:26 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 46 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1796 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 46 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALTEPE, ONUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, 1993 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BARBAROS, ADAÇAYI 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIMEVCİ, DEREKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIMEVCİ, DEREKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
DELİLER, ÇAĞIRSAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 30 AĞUSTOS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TATLICA, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
366, ERGENEKON, 7, 369
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DUMLUPINAR BULVARI, DUMLUPINAR BULVARI_3
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2479 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEKER, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2479 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, FEN İŞLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DELİLER ÇİFTLİĞİ
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, 3202 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
MEDRESE, İNCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELCEKALE, GÜZELCEKALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEYRAN, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI
ŞEBEKE ARIZASI
DAĞYAKA, DAĞYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 15:23 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
OVACIK, 540 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KANUNİ, 895 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KUZUCULAR, KUZUCULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ADATOPRAKPINAR, ADATOPRAKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:18 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRDEKGÖLÜ, ÖRDEKGÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY CUMHURİYET, BAŞBUĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HINDILLI YAYLASI, HAMZALI, KARAMOLLAUŞAĞI., KARANDERE, KALDIRIM TUZ İŞL.-, KOZAN YAYLASI, ÇAVUŞKÖY KÜME, AYANLAR YAYLASI, BAHÇELİ, KAYACIK, KALDIRIM, 1
ŞEBEKE ARIZASI
ACIÖZ, ACIÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TUZLA, ADALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, KESİKTAŞ, 2203
ŞEBEKE ARIZASI
MEVLANA, 430 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALCI, ALCI MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TANDOĞAN, 153. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞTEPE, 33 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI YAHYALAR, 996 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAMLICA, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNÖNÜ, 1740 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, 3563 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERGAZİ, 1803 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERGAZİ, 1803 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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