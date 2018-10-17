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Elektrik Kesintisi 22 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 22 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 22.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 22 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 22 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

22 Nisan 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KOZAYAĞI

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 141, 135, GÜLPINAR, MALAZGİRT, 136, 178, 147, 144, 134/7, 139, 134/1, 137, 137/1, ŞEHİT SALİH EROĞLU, CELAL ESAT ARSEVEN, 659, 140, 145/1

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1566, 1571, ÖZAL

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRNEK, 663/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATTALGAZİ, 1035 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ POSTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, KESİKTAŞ, 2203

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERAHFAKİ, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SUYUGÜZEL, SUYUGÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 DERELİ, DERELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUYUBAŞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:26 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 46 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, 1796 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3036 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 46 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALTEPE, ONUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:29 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYYOLU, 1993 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARBAROS, ADAÇAYI 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIMEVCİ, DEREKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIMEVCİ, DEREKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 DELİLER, ÇAĞIRSAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 30 AĞUSTOS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLICA, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 366, ERGENEKON, 7, 369

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DUMLUPINAR BULVARI, DUMLUPINAR BULVARI_3

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2479 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEKER, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2479 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, BAĞLICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, FEN İŞLERİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DELİLER ÇİFTLİĞİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, 3202 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEDRESE, İNCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELCEKALE, GÜZELCEKALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYRAN, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DAĞYAKA, DAĞYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 15:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 OVACIK, 540 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCİRLİ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KANUNİ, 895 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLVEREN, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUZUCULAR, KUZUCULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ADATOPRAKPINAR, ADATOPRAKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 10:18 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRDEKGÖLÜ, ÖRDEKGÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY CUMHURİYET, BAŞBUĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HINDILLI YAYLASI, HAMZALI, KARAMOLLAUŞAĞI., KARANDERE, KALDIRIM TUZ İŞL.-, KOZAN YAYLASI, ÇAVUŞKÖY KÜME, AYANLAR YAYLASI, BAHÇELİ, KAYACIK, KALDIRIM, 1

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ACIÖZ, ACIÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.04.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TUZLA, ADALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESENLER MEZRA, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, KESİKTAŞ, 2203

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEVLANA, 430 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALCI, ALCI MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TANDOĞAN, 153. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞTEPE, 33 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI YAHYALAR, 996 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAMLICA, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNÖNÜ, 1740 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, 3563 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERGAZİ, 1803 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERGAZİ, 1803 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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