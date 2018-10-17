Elektrik Kesintisi 22 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 22 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 22.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22 .02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 22 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

22 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİ KARACALAR, GAZİ İSMAİL CANTÜRK, MİMOZA, MARAŞAL, MECİDİYE, MEŞALE, MACERA, MUHTEREM, MUDANYA, MIZIKA, MORSALKIM, MAŞA, NAME, MİLLİ, MOZAİK, MUHTEŞEM, MİNNET, MÜDAFA, MALKOÇOĞLU, MERGÜZE, MEZİYET, NEŞELİ, MAZBUT, 129

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIM BEYAZIT, ALTINDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATTALGAZİ, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATTALGAZİ, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, ÖRENCİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEMSETTİN, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, HACIBEY, FATİH SULTAN MEHMET, 3140, BAHÇESARAY, MOLLA FENARİ, CİVAN, OTLUKBELİ, DEĞİRMENDERE, ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİİ-, 3137, GÜLBAHÇE, NURBANİ SULTAN, EVCİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKLER, BAVLAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, CAMİLER, CENGİZ TOPEL, BEYPAZARI (KAŞ), CAMİLER (YENİ), KOÇÖZ, KARANFİL, ARAS, BAŞER (KAŞ), KARADAYI, ŞEHİT ÖZGÜR ÖZEKİN, DOĞANAY, KOTAN, BERBEROĞLU, HACI HAFIZ, ÖNCAN, ÖZATA, KADI, MUSALLA (YENİ), UZ, ENİS FIRAT, ULUCANLAR, YEŞİLDAĞ, ŞEFKATİ (YENİ), ATATÜRK, BEYPAZARI (YENİ), MUSALLA, ŞEFKATİ, ARAS (YENİ), URUŞ

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAHŞİHAN

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAZİOSMANPAŞA, ARJANTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, PARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKESAT, ÇİÇEKDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEBUSEVLERİ, ERGİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 11:51 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 5504 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAZIM ÖZALP, KELEBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 10:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, CENGİZHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORKUTREİS, STRAZBURG Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHLATLIBEL, 1821 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, PAMUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 15:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZSELİM, ERTUĞRUL GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜÇYOL

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, İNEBEL 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 219, 208, 213, ÜÇ ŞEHİTLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1444, 1448

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CAFERAĞA, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, KENANOĞLU, MUT, KARACAOĞLU, CEBECİOĞLU, KOÇBAŞLAR, ALAGAZLAR, HEBİLOĞLU, DAVULCUOĞLU, KADIOĞLU, PÜRKÖYÜ, İBİŞOĞLU, HACIOĞLU, SIRACA, İVLE, BAYRAMOĞLU, 3 NOLU, BEKMEZCİOĞLU, KARACALAR, HÜSEYİN BEYLER, ŞHT.SADETTİN MADENCİ, YÖRÜKOĞLU, KADEMLER, KEDİOĞLU, KÖSEKADIOĞLU, TAŞLI, GÜNEY, KÜPELİ, DEVECİÖREN, ÇERİBAŞOĞLU, MAHMUTOĞLU, KARA KAHYAOĞLU, CURUKOĞLU, AŞAĞI GEDERNEK, KARGAOĞLU, KEKLİKOĞLU, KALICILAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 281 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, 1229 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 11:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, 1229 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETİLER, 1450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ELVAN, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Evren planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMİRAYAK, DEMİRAYAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2197, 2203, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2202, 2205

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YURTBEYİ, 3651 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAŞÖREN, TAŞÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI, ÇINARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZKÖY, ÖZKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MİMAR SİNAN, ŞAFAK-, ERGENEKON, YUNUS EMRE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, ÖRENCİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEMSETTİN, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, HACIBEY, FATİH SULTAN MEHMET, 3140, BAHÇESARAY, MOLLA FENARİ, CİVAN, OTLUKBELİ, DEĞİRMENDERE, ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİİ-, 3137, GÜLBAHÇE, NURBANİ SULTAN, EVCİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIMBEYAZIT, KARATEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇALTA, ÇALTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, ŞEMSETTİN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜMÜŞPINAR, BAHÇELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 430, 1989, 494, 493, 509, 492, 1488, DALGIÇ, 1996, 969, 2000, 1997, 1993, 1992, YEŞİLIRMAK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAMİL OCAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAMİL OCAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSAR, AKARSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, 378 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, AYVALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KANUNİ, OSMANGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 12:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CİĞİRLER, CİĞİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CİĞİRLER, CİĞİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 430, 1989, 494, 493, 509, 492, 1488, DALGIÇ, 1996, 969, 2000, 1997, 1993, 1992, YEŞİLIRMAK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NATOYOLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLBAYIR, SAĞDUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

LALAHAN, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 11:46 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞİRİNTEPE, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EKİN, 1642 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

LALAHAN, SARMAŞIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADATOPRAKPINAR, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, YUKARI HACIOSMANOĞLU, TÜFEKÇİOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜZÜKBAŞI, GAZİ YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLVEREN, 1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENTEPE, ÇEÇENİSTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURUSARI, 400, FULYA, GAZALİ, 429

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY GÜMÜŞOLUK, 429 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 12:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKELİ YEŞİLOVA, KEKLİK_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TERMİNAL, DÜĞEROĞLU, ŞEBNEM, E 90 KARAYOLU, ETLİOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RÜZGARLI, ANKARA, ŞEREFLİOĞLU, ADALAR, İNEVİ, YİĞİTER

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALCI, ÖZVEREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MARAŞAL ÇAKMAK, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, ÖRENCİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEMSETTİN, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, HACIBEY, FATİH SULTAN MEHMET, 3140, BAHÇESARAY, MOLLA FENARİ, CİVAN, OTLUKBELİ, DEĞİRMENDERE, ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİİ-, 3137, GÜLBAHÇE, NURBANİ SULTAN, EVCİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HIDIRLI, MERKEZ, KAYNARCA, TERKE, KAYKIOĞLU, 985, KARAYEL, 1318, HÜKÜMET, ÇALCAÖREN, ŞÜKÜRŞÜK, ÇIRAKLI, NUHOĞLU, SOFUOĞLU, HEKİMLİ, CEVİZLİ, KARABACAK, CÜCEY, KAYA, ÇİLEKOĞLU, HESLEMOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İVEDİKKÖY, 3820 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UĞUR MUMCU, 1658 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

IŞINLAR, TUFAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

IŞINLAR, TUFAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMETGÜL, 422 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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