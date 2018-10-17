Elektrik Kesintisi 22 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 22 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
22 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESKİ KARACALAR, GAZİ İSMAİL CANTÜRK, MİMOZA, MARAŞAL, MECİDİYE, MEŞALE, MACERA, MUHTEREM, MUDANYA, MIZIKA, MORSALKIM, MAŞA, NAME, MİLLİ, MOZAİK, MUHTEŞEM, MİNNET, MÜDAFA, MALKOÇOĞLU, MERGÜZE, MEZİYET, NEŞELİ, MAZBUT, 129
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM BEYAZIT, ALTINDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATTALGAZİ, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATTALGAZİ, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLAR, ÖRENCİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEMSETTİN, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, HACIBEY, FATİH SULTAN MEHMET, 3140, BAHÇESARAY, MOLLA FENARİ, CİVAN, OTLUKBELİ, DEĞİRMENDERE, ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİİ-, 3137, GÜLBAHÇE, NURBANİ SULTAN, EVCİ
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKLER, BAVLAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
TEPEKÖY, TEPEKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BEYPAZARI, CAMİLER, CENGİZ TOPEL, BEYPAZARI (KAŞ), CAMİLER (YENİ), KOÇÖZ, KARANFİL, ARAS, BAŞER (KAŞ), KARADAYI, ŞEHİT ÖZGÜR ÖZEKİN, DOĞANAY, KOTAN, BERBEROĞLU, HACI HAFIZ, ÖNCAN, ÖZATA, KADI, MUSALLA (YENİ), UZ, ENİS FIRAT, ULUCANLAR, YEŞİLDAĞ, ŞEFKATİ (YENİ), ATATÜRK, BEYPAZARI (YENİ), MUSALLA, ŞEFKATİ, ARAS (YENİ), URUŞ
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAHŞİHAN
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TOHUMLAR
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİOSMANPAŞA, ARJANTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, PARK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKESAT, ÇİÇEKDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEBUSEVLERİ, ERGİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 11:51 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 5504 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM ÖZALP, KELEBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 10:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, CENGİZHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KORKUTREİS, STRAZBURG Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHLATLIBEL, 1821 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, PAMUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.02.2022 15:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAVUZSELİM, ERTUĞRUL GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÜÇYOL
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, İNEBEL 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
219, 208, 213, ÜÇ ŞEHİTLER
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1444, 1448
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CAFERAĞA, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MERKEZ, KENANOĞLU, MUT, KARACAOĞLU, CEBECİOĞLU, KOÇBAŞLAR, ALAGAZLAR, HEBİLOĞLU, DAVULCUOĞLU, KADIOĞLU, PÜRKÖYÜ, İBİŞOĞLU, HACIOĞLU, SIRACA, İVLE, BAYRAMOĞLU, 3 NOLU, BEKMEZCİOĞLU, KARACALAR, HÜSEYİN BEYLER, ŞHT.SADETTİN MADENCİ, YÖRÜKOĞLU, KADEMLER, KEDİOĞLU, KÖSEKADIOĞLU, TAŞLI, GÜNEY, KÜPELİ, DEVECİÖREN, ÇERİBAŞOĞLU, MAHMUTOĞLU, KARA KAHYAOĞLU, CURUKOĞLU, AŞAĞI GEDERNEK, KARGAOĞLU, KEKLİKOĞLU, KALICILAR
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 281 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1229 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 11:33 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1229 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETİLER, 1450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, 1544 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRAYAK, DEMİRAYAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2197, 2203, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2202, 2205
ŞEBEKE ARIZASI
YURTBEYİ, 3651 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞÖREN, TAŞÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI, ÇINARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZKÖY, ÖZKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MİMAR SİNAN, ŞAFAK-, ERGENEKON, YUNUS EMRE
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLAR, ÖRENCİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEMSETTİN, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, HACIBEY, FATİH SULTAN MEHMET, 3140, BAHÇESARAY, MOLLA FENARİ, CİVAN, OTLUKBELİ, DEĞİRMENDERE, ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİİ-, 3137, GÜLBAHÇE, NURBANİ SULTAN, EVCİ
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIMBEYAZIT, KARATEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALTA, ÇALTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, ŞEMSETTİN
ŞEBEKE ARIZASI
GÜMÜŞPINAR, BAHÇELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
430, 1989, 494, 493, 509, 492, 1488, DALGIÇ, 1996, 969, 2000, 1997, 1993, 1992, YEŞİLIRMAK
ŞEBEKE ARIZASI
KAMİL OCAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAMİL OCAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HİSAR, AKARSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCAĞIZ, 378 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, AYVALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KANUNİ, OSMANGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 12:23 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
CİĞİRLER, CİĞİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
CİĞİRLER, CİĞİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
430, 1989, 494, 493, 509, 492, 1488, DALGIÇ, 1996, 969, 2000, 1997, 1993, 1992, YEŞİLIRMAK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
NATOYOLU
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLBAYIR, SAĞDUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
LALAHAN, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 11:46 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞİRİNTEPE, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EKİN, 1642 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
LALAHAN, SARMAŞIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ADATOPRAKPINAR, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, YUKARI HACIOSMANOĞLU, TÜFEKÇİOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
YÜZÜKBAŞI, GAZİ YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, 1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, ÇEÇENİSTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KURUSARI, 400, FULYA, GAZALİ, 429
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY GÜMÜŞOLUK, 429 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 12:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLOVA, KEKLİK_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TERMİNAL, DÜĞEROĞLU, ŞEBNEM, E 90 KARAYOLU, ETLİOĞLU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
RÜZGARLI, ANKARA, ŞEREFLİOĞLU, ADALAR, İNEVİ, YİĞİTER
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ALCI, ÖZVEREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MARAŞAL ÇAKMAK, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLAR, ÖRENCİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEMSETTİN, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, HACIBEY, FATİH SULTAN MEHMET, 3140, BAHÇESARAY, MOLLA FENARİ, CİVAN, OTLUKBELİ, DEĞİRMENDERE, ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİİ-, 3137, GÜLBAHÇE, NURBANİ SULTAN, EVCİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HIDIRLI, MERKEZ, KAYNARCA, TERKE, KAYKIOĞLU, 985, KARAYEL, 1318, HÜKÜMET, ÇALCAÖREN, ŞÜKÜRŞÜK, ÇIRAKLI, NUHOĞLU, SOFUOĞLU, HEKİMLİ, CEVİZLİ, KARABACAK, CÜCEY, KAYA, ÇİLEKOĞLU, HESLEMOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, 3820 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
UĞUR MUMCU, 1658 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
IŞINLAR, TUFAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
IŞINLAR, TUFAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.02.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETGÜL, 422 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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