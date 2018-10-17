Elektrik Kesintisi 23 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 23.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 23 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
23 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HİSAR
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM, İLKOKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAPÜRÇEK, 1690, 1654, 1694, 1655, 1680, 1692, 1681
ŞEBEKE ARIZASI
BARAJ, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, EDREMİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACI BAYRAM, SUSAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HACIMEMİ, 5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BOZTEPE, ESERTEPE., BOZTEPE KÜME EVLER
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAYLABAĞ, SAPANCA GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, KOÇAK, MANYAS GÖLÜ, YEDİGÖLLER, AHİBOZ, DALAMAN, 907, 904, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, 892, ÇILDIR GÖLÜ, FIRAT, 913, CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ, 910, 911, İSTİKLAL A GRUBU, İSTİKLAL B GRUBU, TUZ GÖLÜ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ, KOCAIRMAK, 104, 914, KOCAPINAR, IŞIKLI GÖLÜ, 894, ÖRENCİK, 906, 908, BAĞDERESİ, 915, KARATAŞ, VAN GÖLÜ, ÇORUH, 902, 909, 903, GEDİZ, İSTİKLAL, 893, ACISU., CUMHURİYET, KÜÇÜK MENDERES OVASI, PORSUK, EĞİRDİR GÖLÜ, 965, BEYŞEHİR GÖLÜ, 3255, EYMİR GÖLÜ, 981, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 984, 897, 3800, 966, 3260, 900
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKONAKLAR, 270 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILAY, ELGÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CEVİZLİDERE, CEVİZLİDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KORKUTREİS, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇUKURAMBAR, 1458 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, 2770 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞIKPAŞA, 216 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SÜNLÜ, SÜNLÜKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MUZAFFER EKŞİ, KÜÇÜK ÇANKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
237, 240
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1467, ŞEHİT CELAL İŞEN, ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 1485, 801, 807, 803, 800, 804
ŞEBEKE ARIZASI
ATAKENT, 1470 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEKER, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2511 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, SANAYİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
İBRAHİMBEYLİ, İBRAHİMBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAYLABAĞ, SAPANCA GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, KOÇAK, MANYAS GÖLÜ, YEDİGÖLLER, AHİBOZ, DALAMAN, 907, 904, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, 892, ÇILDIR GÖLÜ, FIRAT, 913, CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ, 910, 911, İSTİKLAL A GRUBU, İSTİKLAL B GRUBU, TUZ GÖLÜ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ, KOCAIRMAK, 104, 914, KOCAPINAR, IŞIKLI GÖLÜ, 894, ÖRENCİK, 906, 908, BAĞDERESİ, 915, KARATAŞ, VAN GÖLÜ, ÇORUH, 902, 909, 903, GEDİZ, İSTİKLAL, 893, ACISU., CUMHURİYET, KÜÇÜK MENDERES OVASI, PORSUK, EĞİRDİR GÖLÜ, 965, BEYŞEHİR GÖLÜ, 3255, EYMİR GÖLÜ, 981, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 984, 897, 3800, 966, 3260, 900
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAK, 883 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
OYACA AKARSU, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, VİLLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MEDRESE, KARAHOCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 12 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 10:58 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1, ÇANKIRI, HÜSEYİN SAĞIRKAYA, ARKBÜRK, AKCATAŞ, AKKAYNAK, ÇİFTLİKKÖY, HASAYAZ, KARAHÖYÜK, KIZILKAYA, TAVŞANCIK, YENİÇÖTE, YILANLI, AKKUZULU, ŞARLAYIK, ŞIHPINAR, BAYAMLI, AKTEPE, KUYUCAK, KEKLİCEK, ÇANDIR B.M, ALİBEYLİ, ALTINTAŞ, AFŞAR, ÇAYKAYA, DAĞDEMİR, ÇAYIR, DEMİRTAŞ, ELMAPINAR, GÖKÇEÖREN, ORÇAN, HACIKÖY, HANÇILI, KARATEPE, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, KILÇAK, KINIK, Y.MAHMUTLAR, A.MAHMUTLAR, SATILAR, TİLKİ, UYURCA, YURTYENİCE, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, EŞMEDERE, KOYUNBABA, KUYUCAK KÜME, ŞEMSETTİN, YEŞİLÖZ, ESKİKÖY, DEĞİRMENKAYA, BUĞRA
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1, GÖKDERE, EMENAĞAÇ, KAZANKAYA, AĞILKAYA, KARATAŞ, AYRANCI, İSTASYON, KAYIKBAYIRI, EBRE, ÇANSA, KARALAR, BAĞCILAR, ŞENYURT, AHİKEMALŞENYURT
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUŞCAĞIZ, 367 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÖŞK, AKINCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇELTİKÇİ BAŞÖREN
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAPÜRÇEK, 1690, 1654, 1694, 1655, 1680, 1692, 1681
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKDERE, 376 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 1122/11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HACIBEY, SANAYİ 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YÜZÜKBAŞI, YENİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYLİKKÖPRÜ, SAKARYA KIŞLASI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, BALLIBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARABÜK, KARABÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:07 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SELÇUKLU, İSPANYOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ANADOLU, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMNİYET, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.03.2022 04:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNÖNÜ, 1777 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İLGİLİ HABERLER:
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ
Su Kesintisi 23 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 23 Mart 2022
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.