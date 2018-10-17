Elektrik Kesintisi 23 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 23 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 23.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 23 .03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 23 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

23 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIM, İLKOKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAPÜRÇEK, 1690, 1654, 1694, 1655, 1680, 1692, 1681

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARAJ, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, EDREMİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, SUSAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIMEMİ, 5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, ESERTEPE., BOZTEPE KÜME EVLER

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLABAĞ, SAPANCA GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, KOÇAK, MANYAS GÖLÜ, YEDİGÖLLER, AHİBOZ, DALAMAN, 907, 904, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, 892, ÇILDIR GÖLÜ, FIRAT, 913, CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ, 910, 911, İSTİKLAL A GRUBU, İSTİKLAL B GRUBU, TUZ GÖLÜ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ, KOCAIRMAK, 104, 914, KOCAPINAR, IŞIKLI GÖLÜ, 894, ÖRENCİK, 906, 908, BAĞDERESİ, 915, KARATAŞ, VAN GÖLÜ, ÇORUH, 902, 909, 903, GEDİZ, İSTİKLAL, 893, ACISU., CUMHURİYET, KÜÇÜK MENDERES OVASI, PORSUK, EĞİRDİR GÖLÜ, 965, BEYŞEHİR GÖLÜ, 3255, EYMİR GÖLÜ, 981, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 984, 897, 3800, 966, 3260, 900

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKONAKLAR, 270 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILAY, ELGÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CEVİZLİDERE, CEVİZLİDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORKUTREİS, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇUKURAMBAR, 1458 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAYYOLU, 2770 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞIKPAŞA, 216 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SÜNLÜ, SÜNLÜKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUZAFFER EKŞİ, KÜÇÜK ÇANKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 237, 240

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1467, ŞEHİT CELAL İŞEN, ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 1485, 801, 807, 803, 800, 804

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAKENT, 1470 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEKER, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2511 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, SANAYİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Evren planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İBRAHİMBEYLİ, İBRAHİMBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLABAĞ, SAPANCA GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, KOÇAK, MANYAS GÖLÜ, YEDİGÖLLER, AHİBOZ, DALAMAN, 907, 904, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, 892, ÇILDIR GÖLÜ, FIRAT, 913, CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ, 910, 911, İSTİKLAL A GRUBU, İSTİKLAL B GRUBU, TUZ GÖLÜ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ, KOCAIRMAK, 104, 914, KOCAPINAR, IŞIKLI GÖLÜ, 894, ÖRENCİK, 906, 908, BAĞDERESİ, 915, KARATAŞ, VAN GÖLÜ, ÇORUH, 902, 909, 903, GEDİZ, İSTİKLAL, 893, ACISU., CUMHURİYET, KÜÇÜK MENDERES OVASI, PORSUK, EĞİRDİR GÖLÜ, 965, BEYŞEHİR GÖLÜ, 3255, EYMİR GÖLÜ, 981, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 984, 897, 3800, 966, 3260, 900

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAFAK, 883 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OYACA AKARSU, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ, VİLLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEDRESE, KARAHOCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, 12 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 10:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, ÇANKIRI, HÜSEYİN SAĞIRKAYA, ARKBÜRK, AKCATAŞ, AKKAYNAK, ÇİFTLİKKÖY, HASAYAZ, KARAHÖYÜK, KIZILKAYA, TAVŞANCIK, YENİÇÖTE, YILANLI, AKKUZULU, ŞARLAYIK, ŞIHPINAR, BAYAMLI, AKTEPE, KUYUCAK, KEKLİCEK, ÇANDIR B.M, ALİBEYLİ, ALTINTAŞ, AFŞAR, ÇAYKAYA, DAĞDEMİR, ÇAYIR, DEMİRTAŞ, ELMAPINAR, GÖKÇEÖREN, ORÇAN, HACIKÖY, HANÇILI, KARATEPE, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, KILÇAK, KINIK, Y.MAHMUTLAR, A.MAHMUTLAR, SATILAR, TİLKİ, UYURCA, YURTYENİCE, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, EŞMEDERE, KOYUNBABA, KUYUCAK KÜME, ŞEMSETTİN, YEŞİLÖZ, ESKİKÖY, DEĞİRMENKAYA, BUĞRA

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, GÖKDERE, EMENAĞAÇ, KAZANKAYA, AĞILKAYA, KARATAŞ, AYRANCI, İSTASYON, KAYIKBAYIRI, EBRE, ÇANSA, KARALAR, BAĞCILAR, ŞENYURT, AHİKEMALŞENYURT

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUŞCAĞIZ, 367 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÖŞK, AKINCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKÇİ BAŞÖREN

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAPÜRÇEK, 1690, 1654, 1694, 1655, 1680, 1692, 1681

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKDERE, 376 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, 1122/11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIBEY, SANAYİ 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜZÜKBAŞI, YENİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYLİKKÖPRÜ, SAKARYA KIŞLASI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, BALLIBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARABÜK, KARABÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELÇUKLU, İSPANYOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANADOLU, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMNİYET, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.03.2022 04:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, 1777 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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