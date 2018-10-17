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Elektrik Kesintisi 23 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 23 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 23.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 23 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 23.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 23 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

23 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HİSAR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM, İLKOKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAPÜRÇEK, 1690, 1654, 1694, 1655, 1680, 1692, 1681

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARAJ, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, EDREMİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACI BAYRAM, SUSAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIMEMİ, 5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BOZTEPE, ESERTEPE., BOZTEPE KÜME EVLER

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLABAĞ, SAPANCA GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, KOÇAK, MANYAS GÖLÜ, YEDİGÖLLER, AHİBOZ, DALAMAN, 907, 904, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, 892, ÇILDIR GÖLÜ, FIRAT, 913, CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ, 910, 911, İSTİKLAL A GRUBU, İSTİKLAL B GRUBU, TUZ GÖLÜ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ, KOCAIRMAK, 104, 914, KOCAPINAR, IŞIKLI GÖLÜ, 894, ÖRENCİK, 906, 908, BAĞDERESİ, 915, KARATAŞ, VAN GÖLÜ, ÇORUH, 902, 909, 903, GEDİZ, İSTİKLAL, 893, ACISU., CUMHURİYET, KÜÇÜK MENDERES OVASI, PORSUK, EĞİRDİR GÖLÜ, 965, BEYŞEHİR GÖLÜ, 3255, EYMİR GÖLÜ, 981, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 984, 897, 3800, 966, 3260, 900

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRKKONAKLAR, 270 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFA KEMAL, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILAY, ELGÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CEVİZLİDERE, CEVİZLİDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KORKUTREİS, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇUKURAMBAR, 1458 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYYOLU, 2770 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞIKPAŞA, 216 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÜNLÜ, SÜNLÜKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUZAFFER EKŞİ, KÜÇÜK ÇANKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 237, 240

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 1467, ŞEHİT CELAL İŞEN, ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 1485, 801, 807, 803, 800, 804

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATAKENT, 1470 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEKER, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2511 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, SANAYİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 İBRAHİMBEYLİ, İBRAHİMBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLABAĞ, SAPANCA GÖLÜ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, KOÇAK, MANYAS GÖLÜ, YEDİGÖLLER, AHİBOZ, DALAMAN, 907, 904, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, 892, ÇILDIR GÖLÜ, FIRAT, 913, CUMHURİYET MEYDANI ESKİ CAMİ KÜME EVLERİ, 910, 911, İSTİKLAL A GRUBU, İSTİKLAL B GRUBU, TUZ GÖLÜ, CUMHURİYET YENİ CAMİ KÜME EVLERİ, KOCAIRMAK, 104, 914, KOCAPINAR, IŞIKLI GÖLÜ, 894, ÖRENCİK, 906, 908, BAĞDERESİ, 915, KARATAŞ, VAN GÖLÜ, ÇORUH, 902, 909, 903, GEDİZ, İSTİKLAL, 893, ACISU., CUMHURİYET, KÜÇÜK MENDERES OVASI, PORSUK, EĞİRDİR GÖLÜ, 965, BEYŞEHİR GÖLÜ, 3255, EYMİR GÖLÜ, 981, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 984, 897, 3800, 966, 3260, 900

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAK, 883 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 OYACA AKARSU, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, VİLLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEDRESE, KARAHOCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 12 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 10:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1, ÇANKIRI, HÜSEYİN SAĞIRKAYA, ARKBÜRK, AKCATAŞ, AKKAYNAK, ÇİFTLİKKÖY, HASAYAZ, KARAHÖYÜK, KIZILKAYA, TAVŞANCIK, YENİÇÖTE, YILANLI, AKKUZULU, ŞARLAYIK, ŞIHPINAR, BAYAMLI, AKTEPE, KUYUCAK, KEKLİCEK, ÇANDIR B.M, ALİBEYLİ, ALTINTAŞ, AFŞAR, ÇAYKAYA, DAĞDEMİR, ÇAYIR, DEMİRTAŞ, ELMAPINAR, GÖKÇEÖREN, ORÇAN, HACIKÖY, HANÇILI, KARATEPE, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, KILÇAK, KINIK, Y.MAHMUTLAR, A.MAHMUTLAR, SATILAR, TİLKİ, UYURCA, YURTYENİCE, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, EŞMEDERE, KOYUNBABA, KUYUCAK KÜME, ŞEMSETTİN, YEŞİLÖZ, ESKİKÖY, DEĞİRMENKAYA, BUĞRA

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1, GÖKDERE, EMENAĞAÇ, KAZANKAYA, AĞILKAYA, KARATAŞ, AYRANCI, İSTASYON, KAYIKBAYIRI, EBRE, ÇANSA, KARALAR, BAĞCILAR, ŞENYURT, AHİKEMALŞENYURT

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCAĞIZ, 367 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖŞK, AKINCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇELTİKÇİ BAŞÖREN

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAPÜRÇEK, 1690, 1654, 1694, 1655, 1680, 1692, 1681

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKDERE, 376 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, 1122/11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIBEY, SANAYİ 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜZÜKBAŞI, YENİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYLİKKÖPRÜ, SAKARYA KIŞLASI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİMAR SİNAN, BALLIBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARABÜK, KARABÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.03.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SELÇUKLU, İSPANYOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANADOLU, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMNİYET, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.03.2022 04:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNÖNÜ, 1777 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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