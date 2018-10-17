Elektrik Kesintisi 23 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 23.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 23 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
23 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, TEZCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, 1048 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SOLFASOL, 1407/5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKTAŞ, ALTINDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, SELÇUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKLER, GÖKLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ
ŞEBEKE ARIZASI
KERİŞLİ, KERİŞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 10:46 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖZTEPE, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACISU, KIZILCASÖĞÜT, KUYUMCUTEKKE, MACUN, YOĞUNPELİT
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, KAYHAN GÜVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KEKLİK PINARI, 882 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KORKUTREİS, STRAZBURG Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKONAKLAR, 356 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, 2607 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 09:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, 2607 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3095 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇUKURAMBAR, HASAN CELAL GÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARBAROS, ABAY KUNANBAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ESKİÇÖTE
ŞEBEKE ARIZASI
MELİKŞAH, ÇAĞRIBEY KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MELİKŞAH, BEŞEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, İSTANBUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, ANAYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1562, 1564, 1582, 1583, 1581
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT OSMAN AVCI, MALAZGİRT 1071 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLOVA, 4001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, AKİN, AKTAŞ KÜME, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, AKARCA, MEHMETÇİK, HACIBEKTAŞLI, KARANDERE, SADIKLI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, AKİN, AKTAŞ KÜME, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, AKARCA, MEHMETÇİK, HACIBEKTAŞLI, KARANDERE, SADIKLI
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÖLBEK, KARACAÖREN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ
ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 10:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, 1003/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SELAMETLİ ŞEHİT EMRAH, ANKARA... Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, AĞAÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI, ÇINARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAĞA, AKŞEMSEDDİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BOSTANHÜYÜK, BOSTANHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BOSTANHÜYÜK, BOSTANHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MELTEM, HUZUR
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HALİTCEVRİASLANGİL, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MEHTAP, 1596/1, 1653, 1821, SARIKAMIŞ, 1659, 1580/1, 1655, 1657, 1660, 1648, 1649, 1650, 1600/1, 1672, 1595, 1654, 1596, 1673
ŞEBEKE ARIZASI
KAMİL OCAK, İZCİBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, SARAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HİSAR, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAFKAS, KAFKAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 06:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, MEHTERLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KALABA, HOPA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKTEPE, 993 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEPEBAŞI, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAMİL OCAK, İZCİBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, SARAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABACI, ÇELTİKÇİ BAŞÖREN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EGE, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DOSTLAR, 1437 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRLİBAHÇE, DEMİRKAPI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, ÖZCAN 4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜZELÖZ, DOĞANDERE, DANİŞMENT, HACIHASANLAR, ÇİLLER, ÇALICAALAN, KABACA, ULUHAN, BEYCİK, KARACASU, DURHANLAR, ÇOMAK, AKDERE, ELVANLAR, ALPAĞUT, UZUNÖZ, DEREKÖY, BARAMAN, OKLALAR, BOZYAKA
ŞEBEKE ARIZASI
BEYDİLİ, BEYDİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYDİLİ, BEYDİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YÜZÜKBAŞI, GAZİ YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, ESAT ORGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SİRKELİ YEŞİLYURT, 39 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, AKİN, AKTAŞ KÜME, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, AKARCA, MEHMETÇİK, HACIBEKTAŞLI, KARANDERE, SADIKLI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, AKİN, AKTAŞ KÜME, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, AKARCA, MEHMETÇİK, HACIBEKTAŞLI, KARANDERE, SADIKLI
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLOVA, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, YENİKAYI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATALCA, AYAŞ ANKARA YOLU, POLATLI 1
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MEHTAP, 1596/1, 1653, 1821, SARIKAMIŞ, 1659, 1580/1, 1655, 1657, 1660, 1648, 1649, 1650, 1600/1, 1672, 1595, 1654, 1596, 1673
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HIDIRLI, MERKEZ, KAYNARCA, TERKE, KAYKIOĞLU, 985, KARAYEL, 1318, HÜKÜMET, ÇALCAÖREN, ŞÜKÜRŞÜK, ÇIRAKLI, NUHOĞLU, SOFUOĞLU, HEKİMLİ, CEVİZLİ, KARABACAK, CÜCEY, KAYA, ÇİLEKOĞLU, HESLEMOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BATI, VEYSEL KARANİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZEVLER, 944 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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