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Elektrik Kesintisi 23 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 23 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 23.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 23 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 23.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 23 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

23 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, TEZCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERİDUN ÇELİK, 1048 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOLFASOL, 1407/5 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKTAŞ, ALTINDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, SELÇUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKLER, GÖKLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KERİŞLİ, KERİŞLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 10:46 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖZTEPE, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ACISU, KIZILCASÖĞÜT, KUYUMCUTEKKE, MACUN, YOĞUNPELİT

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, KAYHAN GÜVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KEKLİK PINARI, 882 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KORKUTREİS, STRAZBURG Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIRKKONAKLAR, 356 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYYOLU, 2607 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 09:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYYOLU, 2607 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3095 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇUKURAMBAR, HASAN CELAL GÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARBAROS, ABAY KUNANBAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESKİÇÖTE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MELİKŞAH, ÇAĞRIBEY KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MELİKŞAH, BEŞEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMHURİYET, İSTANBUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, ANAYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1562, 1564, 1582, 1583, 1581

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT OSMAN AVCI, MALAZGİRT 1071 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLOVA, 4001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, AKİN, AKTAŞ KÜME, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, AKARCA, MEHMETÇİK, HACIBEKTAŞLI, KARANDERE, SADIKLI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, AKİN, AKTAŞ KÜME, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, AKARCA, MEHMETÇİK, HACIBEKTAŞLI, KARANDERE, SADIKLI

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÖLBEK, KARACAÖREN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİBOZ, 3200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 10:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, 1003/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SELAMETLİ ŞEHİT EMRAH, ANKARA... Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, AĞAÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI, ÇINARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAĞA, AKŞEMSEDDİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOSTANHÜYÜK, BOSTANHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOSTANHÜYÜK, BOSTANHÜYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MELTEM, HUZUR

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HALİTCEVRİASLANGİL, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MEHTAP, 1596/1, 1653, 1821, SARIKAMIŞ, 1659, 1580/1, 1655, 1657, 1660, 1648, 1649, 1650, 1600/1, 1672, 1595, 1654, 1596, 1673

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAMİL OCAK, İZCİBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCİRLİ, SARAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİSAR, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAFKAS, KAFKAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 06:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETLİK, MEHTERLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALABA, HOPA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKTEPE, 993 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEPEBAŞI, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAMİL OCAK, İZCİBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCİRLİ, SARAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ABACI, ÇELTİKÇİ BAŞÖREN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 19 MAYIS, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, ÇATALÇEŞME, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, MAVİGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EGE, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOSTLAR, 1437 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMİRLİBAHÇE, DEMİRKAPI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 10:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, ÖZCAN 4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜZELÖZ, DOĞANDERE, DANİŞMENT, HACIHASANLAR, ÇİLLER, ÇALICAALAN, KABACA, ULUHAN, BEYCİK, KARACASU, DURHANLAR, ÇOMAK, AKDERE, ELVANLAR, ALPAĞUT, UZUNÖZ, DEREKÖY, BARAMAN, OKLALAR, BOZYAKA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYDİLİ, BEYDİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYDİLİ, BEYDİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜZÜKBAŞI, GAZİ YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, ESAT ORGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİRKELİ YEŞİLYURT, 39 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, AKİN, AKTAŞ KÜME, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, AKARCA, MEHMETÇİK, HACIBEKTAŞLI, KARANDERE, SADIKLI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ACIÖZ, BÜYÜKKIŞLA, AKİN, AKTAŞ KÜME, DOĞANKAYA, KÜÇÜKDAMLACIK, ŞEKERKÖY, BÜYÜKDAMLACIK, FAİKBEY, YUSUFKUYUSU, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI, ODUNBOĞAZI, AKARCA, MEHMETÇİK, HACIBEKTAŞLI, KARANDERE, SADIKLI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLOVA, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, YENİKAYI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATALCA, AYAŞ ANKARA YOLU, POLATLI 1

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MEHTAP, 1596/1, 1653, 1821, SARIKAMIŞ, 1659, 1580/1, 1655, 1657, 1660, 1648, 1649, 1650, 1600/1, 1672, 1595, 1654, 1596, 1673

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HIDIRLI, MERKEZ, KAYNARCA, TERKE, KAYKIOĞLU, 985, KARAYEL, 1318, HÜKÜMET, ÇALCAÖREN, ŞÜKÜRŞÜK, ÇIRAKLI, NUHOĞLU, SOFUOĞLU, HEKİMLİ, CEVİZLİ, KARABACAK, CÜCEY, KAYA, ÇİLEKOĞLU, HESLEMOĞLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BATI, VEYSEL KARANİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZEVLER, 944 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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