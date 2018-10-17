Elektrik Kesintisi 24 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 24.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 24 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
24 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARANFİL, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, ÇELİKLİ, KAYMAKAM A.GALİP KAYA, BÜĞDÜZ, ÖZYEŞİLBAĞ, AKKENT, MUSTAFA ÖZBEK, EVREN BÜĞDÜZ, YEŞİLDOĞA, ULUPINAR, ÇANKIRI, YILDIRIM BEYAZIT, KOCA YUSUF, 152, 156, 151, 150, 154, 155, 158, 157
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYHLER, ŞEYHLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLTEPE, STAD Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, TEZCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, ESENBOĞA HAVAALANI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GİCİK, GİCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, 1762 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARAJ, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, ERGENEKON., MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1
ŞEBEKE ARIZASI
HACIRECEP, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATALÖREN, SIRAPINAR, ÇİĞDEMLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, SARIHÜYÜK, AVNİ AKYOL, TURGUT ALTINOK, BAHÇEKARADALAK, AŞAĞIHACIBEKİR, YENİYAPANŞEYHLİ 2, TAHSİN KAHRAMAN, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARTALTEPE, 30 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAKÖY, KÖST, KARAPINAR, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, DAĞŞEYHLER, NUHHOCA, HIRKATEPE, YUKARIGÜNEY, DUDAŞ, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, AŞAĞIGÜNEY, ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, KIRBAŞI
ŞEBEKE ARIZASI
DİKMEN, DİKMEN (MÜCAVİR) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEYRANBAĞLARI, BALLIBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AZİZİYE, CİNNAH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİOSMANPAŞA, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, 970 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 14:23 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AZİZİYE, CİNNAH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇANKAYA, İRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKPINAR, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖVEÇLER, NARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 435 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MALTEPE, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİOSMANPAŞA, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HUZUR, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 13:06 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIEMİRLER, 1.YUKARIEMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESENBOĞA MERKEZ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
237, 240
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ MESUT, 1771 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MODERN, ALKANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖY İÇİ, AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, UYURCA
ŞEBEKE ARIZASI
EYMİR, 832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAVRUCUK, AYDER OVASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALLIKPINAR, BALLIKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, 2855. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, KARAOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ, AKASYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, AĞAÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, NAZIM ERCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY MAH. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖY İÇİ, AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, UYURCA
ŞEBEKE ARIZASI
AHİKEMALŞENYURT, İSTASYON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLUM, KARAAĞAÇ, KIYAK, ALİ AŞLAR, ORMAN, KARATEPE, NAZAR, YAĞMUR, YENİ İLKOKUL, DAĞDEVİREN, SİLEN, SERİK, TUNA, ŞENTÜRK, MEVLÜT GÜRBÜZ, KALENDER, ÇAĞRI, MOR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞAİR DERTLİ, KIZLAR PINARI, ÇEKİRGE, BUKET, BAHTİYAR, GÜRKAN, DUMRU, ŞEHİT MURAT AZİZO, DERYA, BULUT, ULUGÜNEY
ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, AYVALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, 270 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAFKAS, KAFKAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 06:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜKSELTEPE, 1933 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALDIRAN, 431 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEFKAT, ELBİRLİĞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:19 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İĞMİR
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÜREĞİL, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 1093 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:18 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DURALİ ALIÇ, 924 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, ÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEYURT, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRLİBAHÇE, DEMİRKAPI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARAKÖY, KÖST, KARAPINAR, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, DAĞŞEYHLER, NUHHOCA, HIRKATEPE, YUKARIGÜNEY, DUDAŞ, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, AŞAĞIGÜNEY, ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, KIRBAŞI
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALICAALAN, ÇALICAALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YÜZÜKBAŞI, CUMHURİYET YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA, HÜSEYİN ANDAÇ, HAYRİ KALE
ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, APAYDIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUSUFKUYUSU, YUSUFKUYUSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, ERGENEKON., MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEK, 359 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATALÖREN, SIRAPINAR, ÇİĞDEMLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, SARIHÜYÜK, AVNİ AKYOL, TURGUT ALTINOK, BAHÇEKARADALAK, AŞAĞIHACIBEKİR, YENİYAPANŞEYHLİ 2, TAHSİN KAHRAMAN, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3
ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, 208_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:52 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, 3834 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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