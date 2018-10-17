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Elektrik Kesintisi 24 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 24 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 24.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 24 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 24.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 24 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

24 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARANFİL, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, ÇELİKLİ, KAYMAKAM A.GALİP KAYA, BÜĞDÜZ, ÖZYEŞİLBAĞ, AKKENT, MUSTAFA ÖZBEK, EVREN BÜĞDÜZ, YEŞİLDOĞA, ULUPINAR, ÇANKIRI, YILDIRIM BEYAZIT, KOCA YUSUF, 152, 156, 151, 150, 154, 155, 158, 157

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEYHLER, ŞEYHLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLTEPE, STAD Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, TEZCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, ESENBOĞA HAVAALANI YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, ÇAMLITEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GİCİK, GİCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERİDUN ÇELİK, 1762 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARAJ, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, ERGENEKON., MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIRECEP, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATALÖREN, SIRAPINAR, ÇİĞDEMLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, SARIHÜYÜK, AVNİ AKYOL, TURGUT ALTINOK, BAHÇEKARADALAK, AŞAĞIHACIBEKİR, YENİYAPANŞEYHLİ 2, TAHSİN KAHRAMAN, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARTALTEPE, 30 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAKÖY, KÖST, KARAPINAR, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, DAĞŞEYHLER, NUHHOCA, HIRKATEPE, YUKARIGÜNEY, DUDAŞ, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, AŞAĞIGÜNEY, ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, KIRBAŞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DİKMEN, DİKMEN (MÜCAVİR) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYRANBAĞLARI, BALLIBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AZİZİYE, CİNNAH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİOSMANPAŞA, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, 970 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 14:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AZİZİYE, CİNNAH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇANKAYA, İRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKPINAR, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖVEÇLER, NARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 435 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALTEPE, GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİOSMANPAŞA, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HUZUR, 1110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 13:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARIEMİRLER, 1.YUKARIEMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESENBOĞA MERKEZ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 237, 240

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ MESUT, 1771 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MODERN, ALKANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP., KARAOĞLAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖY İÇİ, AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, UYURCA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EYMİR, 832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TAŞPINAR, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVRUCUK, AYDER OVASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALLIKPINAR, BALLIKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TAŞPINAR, 2855. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI, KARAOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ, AKASYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, AĞAÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, NAZIM ERCAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY MAH. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖY İÇİ, AFŞAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, UYURCA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİKEMALŞENYURT, İSTASYON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAĞLUM, KARAAĞAÇ, KIYAK, ALİ AŞLAR, ORMAN, KARATEPE, NAZAR, YAĞMUR, YENİ İLKOKUL, DAĞDEVİREN, SİLEN, SERİK, TUNA, ŞENTÜRK, MEVLÜT GÜRBÜZ, KALENDER, ÇAĞRI, MOR

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ŞAİR DERTLİ, KIZLAR PINARI, ÇEKİRGE, BUKET, BAHTİYAR, GÜRKAN, DUMRU, ŞEHİT MURAT AZİZO, DERYA, BULUT, ULUGÜNEY

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, AYVALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESERTEPE, 270 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAFKAS, KAFKAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.02.2022 06:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜKSELTEPE, 1933 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇALDIRAN, 431 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEFKAT, ELBİRLİĞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:19 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İĞMİR

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜREĞİL, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, 1093 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:18 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DURALİ ALIÇ, 924 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, ÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEYURT, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMİRLİBAHÇE, DEMİRKAPI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAKÖY, KÖST, KARAPINAR, AŞAĞI, SEKLİ, HAMZALAR, DAĞŞEYHLER, NUHHOCA, HIRKATEPE, YUKARIGÜNEY, DUDAŞ, YILDIZ KÜME, ULUKÖY, AŞAĞIGÜNEY, ULUKÖY MÜCAVİR, KARAKÖY MÜCAVİR, KIRBAŞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇALICAALAN, ÇALICAALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜZÜKBAŞI, CUMHURİYET YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA, HÜSEYİN ANDAÇ, HAYRİ KALE

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTİKLAL, APAYDIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUSUFKUYUSU, YUSUFKUYUSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 10:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKİ-, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, ERGENEKON., MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEK, 359 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇATALÖREN, SIRAPINAR, ÇİĞDEMLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, SARIHÜYÜK, AVNİ AKYOL, TURGUT ALTINOK, BAHÇEKARADALAK, AŞAĞIHACIBEKİR, YENİYAPANŞEYHLİ 2, TAHSİN KAHRAMAN, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, 208_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 11:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İVEDİKKÖY, 3834 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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