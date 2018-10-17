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Elektrik Kesintisi 25 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 25 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 25.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 25 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 25.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 25 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 25 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

25 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜĞDÜZ, 154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALIKHİSAR, 28 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 608, 475, 604, 605, 609, 615/1, 616, 610, 607/1, 609/1, 607, 609/2, 615, 627, 612, 613

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARAJ, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, KOPÇA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 339 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, 1642 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, TURGUT ÖZAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERİDUN ÇELİK, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FERUZ, BAYAT, KÖY PINARYAKA, PEHLİVAN, ANKARA, SELÇUKLU, YELKENLİ, AYAŞ, SÖĞÜT

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BULAN, A KÜMESİ AKKAYA, YASEMİN, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ.., SEVGİ, SİNAN, 399, 402., BAĞBOZUMU, BENLİ, 89, ANIT

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİYAPANÇARŞAK, YENİYAPANÇARŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BELÇARŞAK, BELÇARŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 12:08 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEÖZ, İNCEÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FERUZ, BAYAT, KÖY PINARYAKA, PEHLİVAN, ANKARA, SELÇUKLU, YELKENLİ, AYAŞ, SÖĞÜT

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 436 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜMİT, 2447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇANKAYA, SİMON BOLİVAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKBAHAR, 596 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, OKANLIDERE MEVKİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYYOLU, 2689 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİTLİK, HARMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHİ MESUD

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTASYON, ULUBATLI HASAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 12:48 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2535 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERLER, TÜRK KIZILAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2460 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETİLER, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1418, TULUMTAŞ, 2301, 1429, HAYMANA, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1714, HACILAR KÜME, 1770, 1425, 1772, 1420, 1423, 1421

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TAŞPINAR, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, REYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 2711 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TULUMTAŞ, 2113 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAOĞLAN, 3902 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAĞA, ÇAĞABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAATLİ, SAATLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUTLUHAN, KUTLUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SARAY

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AKKAYNAK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINTAŞ, ALTINTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BADEMLİK, ITRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATAPARK, 1320 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜKSELTEPE, 1870/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 11:39 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAMİL OCAK, ESİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARARGAHTEPE, ATIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENLİK, BEYAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SARAY

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 608, 475, 604, 605, 609, 615/1, 616, 610, 607/1, 609/1, 607, 609/2, 615, 627, 612, 613

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAKTEPE, MAMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLBAYIR, 1797 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 23:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUTLU, 474 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜZÜKBAŞI, EMEK YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYLİKKÖPRÜ, ACIBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 İSMET PAŞA, AHMET YESEVİ, ANKARA, H.AHMET YESEVİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÖZTÜRKLER, ŞEHİTLER

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKKIŞLA, BÜYÜKKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BULAN, A KÜMESİ AKKAYA, YASEMİN, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ.., SEVGİ, SİNAN, 399, 402., BAĞBOZUMU, BENLİ, 89, ANIT

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, KUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 09:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI YAHYALAR, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 UĞUR MUMCU, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BATI, 2401 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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