Elektrik Kesintisi 25 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 25.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 25 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 25 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
25 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BÜĞDÜZ, 154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BALIKHİSAR, 28 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
608, 475, 604, 605, 609, 615/1, 616, 610, 607/1, 609/1, 607, 609/2, 615, 627, 612, 613
ŞEBEKE ARIZASI
BARAJ, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖNDER, KOPÇA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 339 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, 1642 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, TURGUT ÖZAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FERUZ, BAYAT, KÖY PINARYAKA, PEHLİVAN, ANKARA, SELÇUKLU, YELKENLİ, AYAŞ, SÖĞÜT
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BULAN, A KÜMESİ AKKAYA, YASEMİN, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ.., SEVGİ, SİNAN, 399, 402., BAĞBOZUMU, BENLİ, 89, ANIT
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YENİYAPANÇARŞAK, YENİYAPANÇARŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BELÇARŞAK, BELÇARŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 12:08 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEÖZ, İNCEÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
FERUZ, BAYAT, KÖY PINARYAKA, PEHLİVAN, ANKARA, SELÇUKLU, YELKENLİ, AYAŞ, SÖĞÜT
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 436 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜMİT, 2447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇANKAYA, SİMON BOLİVAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İLKBAHAR, 596 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, OKANLIDERE MEVKİ- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, 2689 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTLİK, HARMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AHİ MESUD
ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, ULUBATLI HASAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 12:48 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2535 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERLER, TÜRK KIZILAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2460 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETİLER, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1418, TULUMTAŞ, 2301, 1429, HAYMANA, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1714, HACILAR KÜME, 1770, 1425, 1772, 1420, 1423, 1421
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, REYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 2711 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TULUMTAŞ, 2113 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAOĞLAN, 3902 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAĞA, ÇAĞABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
SAATLİ, SAATLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUTLUHAN, KUTLUHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SAKSI PINAR-, CİĞİR, KURTBOĞAZI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SARAY
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AKKAYNAK
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINTAŞ, ALTINTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BADEMLİK, ITRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, 1320 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜKSELTEPE, 1870/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 11:39 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAMİL OCAK, ESİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARARGAHTEPE, ATIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENLİK, BEYAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SARAY
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
608, 475, 604, 605, 609, 615/1, 616, 610, 607/1, 609/1, 607, 609/2, 615, 627, 612, 613
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAKTEPE, MAMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLBAYIR, 1797 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.02.2022 23:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUTLU, 474 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YÜZÜKBAŞI, EMEK YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYLİKKÖPRÜ, ACIBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İSMET PAŞA, AHMET YESEVİ, ANKARA, H.AHMET YESEVİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÖZTÜRKLER, ŞEHİTLER
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKKIŞLA, BÜYÜKKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BULAN, A KÜMESİ AKKAYA, YASEMİN, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ.., SEVGİ, SİNAN, 399, 402., BAĞBOZUMU, BENLİ, 89, ANIT
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, KUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 09:40 'da verilmesi planlanmaktadır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI YAHYALAR, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.02.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
UĞUR MUMCU, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BATI, 2401 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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