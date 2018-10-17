Elektrik Kesintisi 27 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 27 Şubat 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 27.02.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27 .02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 27 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

27 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARAJ, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALİ ERSOY, CELAL ESAT ARSEVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBEY, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, BALKUYUMCU EVLERİ, 4208, 4205, 4202, KARTALKAYA, YUKARI YURTÇU, BALLIKPINAR KÜME, AŞAĞI YURTÇU, 5243, HİSARLIKAYA, 5228, 4163, 5231, 5235, 5283, BAĞDAT, 5278, TURKUAZ, 5230

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KESİKKÖPRÜ ERDEMLİ, ERDEMLİ 1 KÜMESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAHMUTLAR, MAHMUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

100.YIL, ESAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYRANCI, TOMURCUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:09 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 1072 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2888/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI ÖVEÇLER, 1314 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, KAZAKİSTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIMEVCİ, ALUÇ

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 12:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUZAFFER EKŞİ, 291 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, İPEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, SOĞANDERE, ŞEHİT HALİL ÖKTEN, YUKARI, ORUÇBEY, ADA2, AŞAĞI, SARAYCIK, ÖRENALTI, YENİCE, FATİH SULTAN MEHMET, KÜTÜKOĞLU, KÜREKÇİ, KARAGÖZ, ZAMBAK, SIHLAR, PAZAR, HASBEYLER, YENİ, ŞEKERCİ, OVA, MURATOĞLU, MUHACİRLER, PAPATYA, AHMETLER, ŞEHİT CEMAL DUYKU, ÇORAK, BARITCI, 607, LALE, ELİF, HAL, ARPACIK, GÜL, IHLAMUR, GÖLLER, HARMAN, ÇİĞDEM, SÜMBÜL, YILMAZ, DERYA, ÇAMLIK, DEFNE, KAVAKLIK ÇIKMAZI, BAYIR, MANDIRA, KAYADİBİ, BOSTAN, KATİP, VARVAN, MENEKŞE, KAHRAMAN, YENİ OVA, KIZILÇALAR, EBULEYS OVA, ESELER, EBULEYS, KARASU, ORTA, DEMİRCİ, GÖDE, KARCI, İMREHALAR, KÜÇÜK BELEN, İĞDİR, KÖPRÜBAŞI, KARAÇALILIK, HALAÇLAR, KONAK, PTT, ŞEHİT NURETTİN SEKİ, ZÜMRÜT, KALAYCIOĞLU, BEKTAŞLAR, SILA, ECEMLER, TÜRKMENOĞLU, KAYMAKAM SUDİ KOCAİMAMOĞLU, YAPRAK ÇIKMAZI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, BALKUYUMCU EVLERİ, 4208, 4205, 4202, KARTALKAYA, YUKARI YURTÇU, BALLIKPINAR KÜME, AŞAĞI YURTÇU, 5243, HİSARLIKAYA, 5228, 4163, 5231, 5235, 5283, BAĞDAT, 5278, TURKUAZ, 5230

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, 1305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, ÇİMENTO FABRİKASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2451 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Evren planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MODERN, TUNA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, BALKUYUMCU EVLERİ, 4208, 4205, 4202, KARTALKAYA, YUKARI YURTÇU, BALLIKPINAR KÜME, AŞAĞI YURTÇU, 5243, HİSARLIKAYA, 5228, 4163, 5231, 5235, 5283, BAĞDAT, 5278, TURKUAZ, 5230

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİBOZ, 3201 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 313 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SORGUN, SORGUN- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 53

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVALI, 141 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, ETLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVACIK SUBAYEVLERİ, ÜÇYILDIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENLİK, DÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAAĞAÇ, GAZNELİ MAHMUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIBRISKÖY, KIBRIS KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABİDİNPAŞA, BAĞLARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, BALKUYUMCU EVLERİ, 4208, 4205, 4202, KARTALKAYA, YUKARI YURTÇU, BALLIKPINAR KÜME, AŞAĞI YURTÇU, 5243, HİSARLIKAYA, 5228, 4163, 5231, 5235, 5283, BAĞDAT, 5278, TURKUAZ, 5230

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, PEÇENEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, GÜVERCİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELÇUKLU, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, GÜVERCİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEPECİK, HATİPOĞLU, HÜKÜMET, HACILUTOĞLU, KÖÇEK, ŞEHİT ALİ ŞEN KORKUT, YAŞAR DOĞU, ADNAN MENDERES, MERKEZ, LİSE, KARAMAN, ŞEHİT MUSA ÜSTÜN, ŞEHİT YAŞAR SEMERCİ, DEVLETOĞLU, 1616, RÜZGARLI, ATATÜRK, CUMHURİYET, ÇELEBİLER, TERMİNAL, MALTEPE, TABAKLAR, EDİLLER, ŞEHİT ZABİT GELİK CAD., KAYALAR, OSMANOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇARŞI, SEVGİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UĞUR MUMCU, 1179.BANKNOT SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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