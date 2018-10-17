Elektrik Kesintisi 27 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27.02.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 27 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
27 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARAJ, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALİ ERSOY, CELAL ESAT ARSEVEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, BALKUYUMCU EVLERİ, 4208, 4205, 4202, KARTALKAYA, YUKARI YURTÇU, BALLIKPINAR KÜME, AŞAĞI YURTÇU, 5243, HİSARLIKAYA, 5228, 4163, 5231, 5235, 5283, BAĞDAT, 5278, TURKUAZ, 5230
ŞEBEKE ARIZASI
BAYRAM, KÖY BAYRAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KESİKKÖPRÜ ERDEMLİ, ERDEMLİ 1 KÜMESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MAHMUTLAR, MAHMUTLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
100.YIL, ESAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYRANCI, TOMURCUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:09 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 1072 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2888/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI ÖVEÇLER, 1314 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, KAZAKİSTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YILDIRIMEVCİ, ALUÇ
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 12:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUZAFFER EKŞİ, 291 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, İPEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MERKEZ, SOĞANDERE, ŞEHİT HALİL ÖKTEN, YUKARI, ORUÇBEY, ADA2, AŞAĞI, SARAYCIK, ÖRENALTI, YENİCE, FATİH SULTAN MEHMET, KÜTÜKOĞLU, KÜREKÇİ, KARAGÖZ, ZAMBAK, SIHLAR, PAZAR, HASBEYLER, YENİ, ŞEKERCİ, OVA, MURATOĞLU, MUHACİRLER, PAPATYA, AHMETLER, ŞEHİT CEMAL DUYKU, ÇORAK, BARITCI, 607, LALE, ELİF, HAL, ARPACIK, GÜL, IHLAMUR, GÖLLER, HARMAN, ÇİĞDEM, SÜMBÜL, YILMAZ, DERYA, ÇAMLIK, DEFNE, KAVAKLIK ÇIKMAZI, BAYIR, MANDIRA, KAYADİBİ, BOSTAN, KATİP, VARVAN, MENEKŞE, KAHRAMAN, YENİ OVA, KIZILÇALAR, EBULEYS OVA, ESELER, EBULEYS, KARASU, ORTA, DEMİRCİ, GÖDE, KARCI, İMREHALAR, KÜÇÜK BELEN, İĞDİR, KÖPRÜBAŞI, KARAÇALILIK, HALAÇLAR, KONAK, PTT, ŞEHİT NURETTİN SEKİ, ZÜMRÜT, KALAYCIOĞLU, BEKTAŞLAR, SILA, ECEMLER, TÜRKMENOĞLU, KAYMAKAM SUDİ KOCAİMAMOĞLU, YAPRAK ÇIKMAZI
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, BALKUYUMCU EVLERİ, 4208, 4205, 4202, KARTALKAYA, YUKARI YURTÇU, BALLIKPINAR KÜME, AŞAĞI YURTÇU, 5243, HİSARLIKAYA, 5228, 4163, 5231, 5235, 5283, BAĞDAT, 5278, TURKUAZ, 5230
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, ÇİMENTO FABRİKASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2451 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Evren planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
MODERN, TUNA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, BALKUYUMCU EVLERİ, 4208, 4205, 4202, KARTALKAYA, YUKARI YURTÇU, BALLIKPINAR KÜME, AŞAĞI YURTÇU, 5243, HİSARLIKAYA, 5228, 4163, 5231, 5235, 5283, BAĞDAT, 5278, TURKUAZ, 5230
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, 3201 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 313 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
ŞEBEKE ARIZASI
SORGUN, SORGUN- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
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ŞEBEKE ARIZASI
FETHİYE, FETHİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, 141 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:49 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, ETLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVACIK SUBAYEVLERİ, ÜÇYILDIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENLİK, DÜZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KARAAĞAÇ, GAZNELİ MAHMUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIBRISKÖY, KIBRIS KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ABİDİNPAŞA, BAĞLARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AYDIN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, KIRKIRCA, EVCİ, İNE, AŞAĞIADA, ÇİMŞİT, FERUZ, TURNALI, KINIK, ÖRENCİK, EMİRGAZİ, İMRENDİ, 125.YIL ATATÜRK, SARILAR, RAUF DENKTAŞ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, BALKUYUMCU EVLERİ, 4208, 4205, 4202, KARTALKAYA, YUKARI YURTÇU, BALLIKPINAR KÜME, AŞAĞI YURTÇU, 5243, HİSARLIKAYA, 5228, 4163, 5231, 5235, 5283, BAĞDAT, 5278, TURKUAZ, 5230
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, PEÇENEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, GÜVERCİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SELÇUKLU, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.02.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, GÜVERCİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TEPECİK, HATİPOĞLU, HÜKÜMET, HACILUTOĞLU, KÖÇEK, ŞEHİT ALİ ŞEN KORKUT, YAŞAR DOĞU, ADNAN MENDERES, MERKEZ, LİSE, KARAMAN, ŞEHİT MUSA ÜSTÜN, ŞEHİT YAŞAR SEMERCİ, DEVLETOĞLU, 1616, RÜZGARLI, ATATÜRK, CUMHURİYET, ÇELEBİLER, TERMİNAL, MALTEPE, TABAKLAR, EDİLLER, ŞEHİT ZABİT GELİK CAD., KAYALAR, OSMANOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
ÇARŞI, SEVGİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
UĞUR MUMCU, 1179.BANKNOT SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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