Elektrik Kesintisi 28 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 28 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 28.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 28 .04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 28 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 28 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

28 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜĞDÜZ, KAYMAKAM A.GALİP KAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALİ ERSOY, 11 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINCIK, AYDINCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, KANTAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖNDER, KANTAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNEŞEVLER, MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIZTEPE, ŞEHİT SALİH EROĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GİCİK, GİCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞBEREKET, BAŞBEREKET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, YAVRUCUK, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, 1683, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., NİLÜFER, 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, ECEM, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, MEŞE, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ŞEHRİBAN, ATATÜRK, ABAZLI, YENİYAPANŞEYHLİ 1, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, 42, ÇATALÖREN, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, SIRAPINAR, 3, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AVNİ AKYOL, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ATATÜRK...., 37, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 35, 32, ÇİĞDEMLİ, BÜYÜKBOYALIK, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 36, 48, 15, 41, 40, KÜÇÜKBIYIK, 11, 39, 20, OSMAN GAZİ, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, YENİKÖY, 17, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, KOÇYAYLA, 18, ABDÜLMECİT, 49, 9, ÜÇEM, HAMİDİYE25.AFET KONUTU, ABAZLI 79 AFET KONUTU, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 19, MEVLANA, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, ANKARA, 14, 50

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARTALTEPE, 16 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TACETTİN, TACETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇUKURÖREN, BENLİ YAYLASI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALAKOÇ, YAYLA ALAKOÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 12:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALAKOÇ, YAYLA ALAKOÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALAKOÇ, YAYLA ALAKOÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 620, 621, 623, 1022, GALİP ERDEM, 625, MEDİNE MÜDAFİİ, 622, GÜNEYPARK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ŞEHRİBAN, ATATÜRK, ABAZLI, YENİYAPANŞEYHLİ 1, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, 42, ÇATALÖREN, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, SIRAPINAR, 3, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AVNİ AKYOL, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ATATÜRK...., 37, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 35, 32, ÇİĞDEMLİ, BÜYÜKBOYALIK, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 36, 48, 15, 41, 40, KÜÇÜKBIYIK, 11, 39, 20, OSMAN GAZİ, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, YENİKÖY, 17, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, KOÇYAYLA, 18, ABDÜLMECİT, 49, 9, ÜÇEM, HAMİDİYE25.AFET KONUTU, ABAZLI 79 AFET KONUTU, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 19, MEVLANA, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, ANKARA, 14, 50

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALTEPE, GENÇLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1714 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜLTÜR, İÇEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAYYOLU, 2680 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, DEFNE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NACİ ÇAKIR, SİNAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAK, TURAN GÜNEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, BEYTEPE MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

REMZİ OĞUZ ARIK, DEFNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ KÜME, YILDIRIMAYDOĞAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİCE, YENİCE YOLU SAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEDELER, DEDELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZSELİM, ŞEYH ŞAMİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DELİLER, DELİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMBAYIRI, 1350, TEKDAL

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2208, HÜKÜMET, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2207, 2197, 2204, İLKOKUL, 2203, 2206, 2202, 826/1, 2205

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, YAVRUCUK, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, 1683, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., NİLÜFER, 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, ECEM, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, MEŞE, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1680

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ŞEHRİBAN, ATATÜRK, ABAZLI, YENİYAPANŞEYHLİ 1, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, 42, ÇATALÖREN, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, SIRAPINAR, 3, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AVNİ AKYOL, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ATATÜRK...., 37, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 35, 32, ÇİĞDEMLİ, BÜYÜKBOYALIK, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 36, 48, 15, 41, 40, KÜÇÜKBIYIK, 11, 39, 20, OSMAN GAZİ, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, YENİKÖY, 17, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, KOÇYAYLA, 18, ABDÜLMECİT, 49, 9, ÜÇEM, HAMİDİYE25.AFET KONUTU, ABAZLI 79 AFET KONUTU, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 19, MEVLANA, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, ANKARA, 14, 50

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2208, HÜKÜMET, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2207, 2197, 2204, İLKOKUL, 2203, 2206, 2202, 826/1, 2205

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 1154 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 10:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAZİOSMANPAŞA, 184. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, YAVRUCUK, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, 1683, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., NİLÜFER, 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, ECEM, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, MEŞE, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARIGÖL, SARIGÖL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR MEVKİİ FATİH-, CEYHAN, KORKUTBEY, TARIK BUĞRA, KARANFİL, BİLGE KAAN, HAFSA SULTAN, VAKIF, FATİH

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİDOĞAN YEŞİLYURT, YENİDOĞAN YEŞİLYURT KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYKAVAĞI, BEYKAVAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UYANIŞ, GÜLBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UYANIŞ, GÜLBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KANUNİ, 793 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇALDIRAN, 493 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 19 MAYIS. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEBAŞI, ALP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEBAŞI, ALP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUŞCUÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKÖY, KIRKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKÖZÜ, KAVAKÖZÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSMETPAŞA, ADEM ÖZBEKLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EGE, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUTLUDÜĞÜN, KUTLUDÜĞÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜREL, 57 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABİDİNPAŞA, 328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAVUTOĞLAN, AKÇABAYIR, KARAKÖY, KARAKÖY MÜCAVİR, ULUKÖY, ULUKÖY MÜCAVİR

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, YAVRUCUK, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, 1683, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., NİLÜFER, 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, ECEM, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, MEŞE, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖRDEKGÖLÜ, ÖRDEKGÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ADATOPRAKPINAR, ADATOPRAKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 12:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ILICA, ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TATLIKUYU, TATLIKUYU KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIOSMANOĞLU, YUKARI HACIOSMANOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HIDIRŞEYH, HIDIRŞEYH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİTLİK, HASTANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYYILDIZ, SAĞLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEVFİK İLERİ, GÖNÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, TESTİCİLER, HAMZALI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KADINCIK, KADINCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MARAŞAL ÇAKMAK, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB, ANKARA DÖKÜMCÜLER İHTİSAS OSB 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, 241 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 11:11 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, ÇATALCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 10:11 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALCI, İRFAN EFE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, 241 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 405, 418, BAĞDAT, 406

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, 1734 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, 2026 MESA 3 ETİ MADEN İŞL.LOJ. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.04.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İVEDİKKÖY, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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