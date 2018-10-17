Elektrik Kesintisi 29 Aralık 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 29 Aralık 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 29.12.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.12.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 29 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 28 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

29 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ

KARAPÜRÇEK, 1947, ORHAN KEMAL, 1655, 2018, 1890, 1991, 1978, 1916, 1656, 1944, 1939/1, ÖZALP, 1961, 1657, 1871/1, 1949, 1667, 1997, ŞEHİT ADEM KOCADAĞ, 2032, 1983, 1967, 2026, 1977, 1658, 2015, 2024, 1963, 1882, 1965/1, 1881, 1903, 1337/1, 1946, 1958, 1953, 2019, 1909, 1654, 1964, 1966/4, 2041, 1874, 1962, 1910, 1952, 1990, 2016, 1900, 1867, 1972, 1913, 1906, 1955, 1898, 1992, 2003/1, 1939/2, 1939/5, 2006/1, 2006/2, 2006/3, 1678, 2000, 2006, 1986/1, 1996, 1999, 1994, 1999/2, 1980/1, 1981, 1973, 1981/1, 1983/1, 1979, 1983/3, 1913/1, 1907, 1905, 1904, 1904/1, 1652, 1892, 1945, 1968, 1976, 1951, 1959, 1956, 799, 1966, 1967/1, 2022, 2044/1, 1965, 2021, 2018/1, 2028, 2030, 2029, 2035, 2027, 2031, 2044/2, 2044/3, 2044/4, 2042, 2030/1, 2044/6, 2044/5, 2044/7, 1851, 1870, 1884, 1872, 1878, 1966/5, 1655/1, 1654/4, 1655/4, 1655/2, 1942, 1869, 2034/1, 1945/1, 1873, 1883, 2015/1, 1969, 1680, 1955/1, 1982, 1853, 1911, 1915, 2017, 2034, 1985, 2006/4, 1998, 1986, 1987, ÖNDER, 1968/1, 1871, 2020, 2001, 2040, 1908, 2044, 2008

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 301 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ALTINPARK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

AHLATLI, ATATÜRK, CUMHURİYET, AYAŞ POLATLI YOLU, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516

BALÇİÇEK, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, ÇİFTLİK, UĞURÇAYIRI, B KÜMESİ ILICA, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, D KÜMESİ ILICA

Bala planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

GÖZTEPE, 22 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KABACA, KABACA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

AVŞARLAR, AVŞARLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ALAKOÇ, YAYLA ALAKOÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

DODURGA, 5129 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

EMEK, KAZAKİSTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

EMEK, BOSNA HERSEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

SANCAK, 265 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

YILMAZKÖY

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLU, MUTLUKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 11:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT ALİ EĞİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GÜMÜŞYAYLA, GÜMÜŞYAYLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

ESENBOĞA MERKEZ, TOMURCUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 11:46 'da verilmesi planlanmaktadır.

YILDIRIM BEYAZIT, FEYZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ

EDİĞE

YUNUS EMRE, ODABAŞI, CUMHURİYET, İSTİKLAL, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, 19 MAYIS, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, ÇİĞDEM 1, GÜL 1, KARADENİZ, ENGİN 3, ENGİN 1, MENEKŞE, PAMUK, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, ORMAN, PAPATYA 1, ALTIN, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, GÜNEŞ, MİMAR SİNAN, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 328, DOĞUKENT, ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, ÇİM, HAKİMLER, BARBAROS, ÇİĞDEM, BAŞÇAVUŞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, PAPATYA, CEYLAN, BEKPINAR YOLU, 2., MUTLU, TOPALAK, AKPINAR, AKIN, AĞCATAŞ YOLU, ÇINAR, 3., MİMAR SİNAN.., KUYUCAK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

1562, 1573, 61., 1563, 1574, 1578, 1581, 1580, 1564, 1567, ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 1570, 67, 62., 1565, MİMAR SİNAN, MUAMMER AKSOY, 1572, 1579, 747, 426

RÜŞTÜ ONUR, ANKARA ASFALTI ÜZERİ, VEDAT ALİ ÖZKAN, ALPARSLAN, 255 NOLU, FABRİKA, HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ, HIŞIROĞLU ÇAY, SAFALLAR, YEŞİLBAŞLAR, AFET EVLERİ, ESKİ MAHALLE, NALBANTLAR, İNÖNÜ, KIRIKLAR, MÜSTAKİMLER, 234 NOLU, YAPALAK, YEŞİL, ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MURAT TAYLAN ÖNCEL, KUMLUK, ATATÜRK, 355 NOLU, CUMHURİYET ALANI, ESKİ CAMİ, MARAZLAR, ÇEKENECİLER, ŞEHİT EMRAH UZUNAY, ÇINAR, 233 NOLU, HAL İÇİ, 101 NOLU, PAMUK, ŞEHİT BÜLENT SARIKAYA, 204 NOLU, EĞRİÇAY, İSMET PAŞA, ACAR, AKİFBEYLER, GÜMÜŞPINAR, 132 NOLU, FABRİKA CAMİİ, KAYALIK, TOPYERİ, DİRGİNE, NURİ TARHAN, AYANOĞLU, ESKİ ORTAOKUL, 131 NOLU, ANKARA, OCAKÇILAR, MEZARLIK, MÜFTÜLER, CERELLER ÇAY, 616 NOLU, KURTULUŞ, DR.VEYSEL ATASOY, OSMANŞAHLAR, YUSUFOĞLU, IRMAK, KARŞIYAKA, ÇAY 3., ALBAYRAK, MEKEKLER, FEHMİ IŞIK, 661 NOLU, 202 NOLU, 211 NOLU, ŞAİR YAZAR MÜFİDE GÜZİN ANADOL, 203 NOLU, ŞEHİT İSMAİL KARAPINAR, TÖZÜN, MERKEZ, 617 NOLU, 619 NOLU, VALİ FAHRİ YÜCEL, 631 NOLU, HACI ALİ, 221 NOLU, 359 NOLU, GAZİ, 102 NOLU, MİLLET BAHÇESİ, PARK, BOZOĞLU ÇIKMAZ, ÇAY, 666 NOLU, 243 NOLU, 244 NOLU, 606 NOLU, ÇAY 7., ÇUBUKÇULAR, ŞEHİT YAŞAR ÖZTAŞ, LALE, 610 NOLU, HALİL İNCİRCİ, KARAKÖK, 621 NOLU, 620 NOLU, HATİP, AK 1., KAMÇI, ORTA ÇEŞME ALANI, TAŞBAYRAK, AKIN, 207 NOLU, DANGAZLAR, ŞEHİT MEHMET ALİ KARABUDAK, MÜSTAKİMLER KÜMESİ, 289 NOLU, 254 NOLU, 253 NOLU, AKASYA 1, ESKİ HAMAM, ETÇİLER, YENİ PAZAR ALANI, SALMAN, VAKIF ÇEŞME, ZİHNİ T.ANADOL, BEKİR HİÇDÖNMEZ, KARAAHMETOĞLU, 634 NOLU, 663 NOLU, 249 NOLU, HIZARCIOĞLU, ANKARA ASFALTI, KOCAKUŞ, ZONGULDAK ASFALTI, 128 NOLU, UMUT, AK 4., AK 2., AK 3., ŞİŞMANOĞLU ÇAY, ARPALIK, AYTAÇ SİTESİ, CANDAN, 227 NOLU, 358 NOLU, 229 NOLU, 356 NOLU, TEL, USTA EYVANI, ÖZEN, BOZÇELEBİ, ÇAY 5., ÇAY 1., ÇAY 2., 615 NOLU, ÇAY 9., ÇAY 4., ÇAY 6., ÇAY 8., DEMİRCİLER, 671 NOLU, 103 NOLU, GÜL, 609 NOLU, 236 NOLU, 238 NOLU, HAMAM, KANTARCILAR, 665 NOLU, 222 NOLU, ÖNCÜ, 623 NOLU ÇIKMAZ, TUNA, MERDİVEN 1, MERDİVEN 2, 604 NOLU, 607 NOLU, ÇAY 10., BUHARA, ÖKSÜZLER, MEKİK, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ, 622 NOLU, KESTANE, 625 NOLU, 603 NOLU, 223 NOLU, 618 NOLU, 660 NOLU, HOCAOĞLU, 733 NOLU, KOCAMAN, 624 NOLU, 629 NOLU, Ş. PYD.YZB. HASAN HATIL, 210 NOLU, 1439, 608 NOLU, 206 NOLU, 205 NOLU, 672 NOLU, 262 NOLU, 674 NOLU, SARIOĞLU, 643 NOLU, 375 NOLU, 669 NOLU, TÜRBE, 645 NOLU, 673 NOLU, 646 NOLU, 364 NOLU, HIDIRLAR, İNAMLAR, CILGIROĞLU, FİDANLIK, ZONGULDAK, SANAYİ, STADYUM, DOKAP, ÜÇ BURGU, ABBASOĞLU, ŞH.H. IBRAHIM ILICAN, KÖYBAŞI, DAVUTOĞLU, YUKARI MAHALLE, SEZER, BAYIR, TRAFO, KÖPRÜ BAŞI, 107., MİTHAT PAŞA, TEPE, VEYİSOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2473 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GÖKSU, 1.TBMM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

AYYILDIZ, AHİ MESUD Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GÜZELKENT, 1.TBMM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

FEVZİYE, FEVZİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

2720, 23 NİSAN, 2686, 2719, 2709, 2718

23 NİSAN, BALDIRAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYMİR, 3810 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

SEĞMENLER, 3250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 11:06 'da verilmesi planlanmaktadır.

OĞULBEY, 3051 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 12:36 'da verilmesi planlanmaktadır.

İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 12:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

BALLIKPINAR, 1457 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

BALÇİÇEK, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, ÇİFTLİK, UĞURÇAYIRI, B KÜMESİ ILICA, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, D KÜMESİ ILICA

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAMANLAR, KAMANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

ANKARA, AHIRLIKUYU, AKTEPE, ALAHACILI, ATAKÖY, BAHÇECİK, BOĞAZKAYA, BÜYÜKKONAK, ÇATAK, MOLLARESUL, MERKEZ DEMİRÖZÜ, GERMİK, DEVECİPINARI, DURUTLAR, ESEN, ESKİKIŞLA, EVCİ, EVLİYAFAKI, GEDİK, GÜLTEPE, İNCİRLİ, KARAÖMERLİ, KARAPINAR, KARASÜLEYMANLI, KATRANCI, KAVAK, KESİKKAVAK, KIZILKOYUNLU, KİRAZOĞLU, KÜÇÜKKONAK, SARIDEĞİRMEN, SARIGÖL, SIRÇASARAY, SOĞULCA, SÖĞÜTTEPE, ŞEREFLİGÖKGÖZ, TABAKLI, TEPEKÖY, TOYÇAYIRI, TÜRKHÜYÜK, YAMAK, YAPRAKBAYIRI, YAYLABEYİ, YEŞİLYURT, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, KERPİÇ, SAATLİ, SERİNYAYLA, HAYMANAYOLU, HACI BAYRAM VELİ, KARAKAYA KÜME, KARAYAVŞAN, KAYABAŞI, AŞKAR YAYLASI, KIZILCAKIŞLA, YUKARI SİVRİ, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI ŞEYH ALİ, AŞAĞI ŞEYHALİ, TAŞPINAR, YENİKÖSELER, BABAYAKUP, GÖLBAŞI-, ORTA ESKİKÖSELER, KAŞ ESKİKÖSELER-, BATI KISIM, YEŞİLÖZ, HIDIRLAR, SİNCİK

SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TÜRKŞEREFLİ, TÜRK ŞEREFLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

YAZIBEYLİ, YAZIBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

SANCAR, SANCAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Etkilenen Cadde / Sokak

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIKÖY, HACIKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

AHİKEMALŞENYURT, İSTASYON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesinti

Etkilenen Cadde / Sokak

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

RÜŞTÜ ONUR, ANKARA ASFALTI ÜZERİ, VEDAT ALİ ÖZKAN, ALPARSLAN, 255 NOLU, FABRİKA, HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ, HIŞIROĞLU ÇAY, SAFALLAR, YEŞİLBAŞLAR, AFET EVLERİ, ESKİ MAHALLE, NALBANTLAR, İNÖNÜ, KIRIKLAR, MÜSTAKİMLER, 234 NOLU, YAPALAK, YEŞİL, ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MURAT TAYLAN ÖNCEL, KUMLUK, ATATÜRK, 355 NOLU, CUMHURİYET ALANI, ESKİ CAMİ, MARAZLAR, ÇEKENECİLER, ŞEHİT EMRAH UZUNAY, ÇINAR, 233 NOLU, HAL İÇİ, 101 NOLU, PAMUK, ŞEHİT BÜLENT SARIKAYA, 204 NOLU, EĞRİÇAY, İSMET PAŞA, ACAR, AKİFBEYLER, GÜMÜŞPINAR, 132 NOLU, FABRİKA CAMİİ, KAYALIK, TOPYERİ, DİRGİNE, NURİ TARHAN, AYANOĞLU, ESKİ ORTAOKUL, 131 NOLU, ANKARA, OCAKÇILAR, MEZARLIK, MÜFTÜLER, CERELLER ÇAY, 616 NOLU, KURTULUŞ, DR.VEYSEL ATASOY, OSMANŞAHLAR, YUSUFOĞLU, IRMAK, KARŞIYAKA, ÇAY 3., ALBAYRAK, MEKEKLER, FEHMİ IŞIK, 661 NOLU, 202 NOLU, 211 NOLU, ŞAİR YAZAR MÜFİDE GÜZİN ANADOL, 203 NOLU, ŞEHİT İSMAİL KARAPINAR, TÖZÜN, MERKEZ, 617 NOLU, 619 NOLU, VALİ FAHRİ YÜCEL, 631 NOLU, HACI ALİ, 221 NOLU, 359 NOLU, GAZİ, 102 NOLU, MİLLET BAHÇESİ, PARK, BOZOĞLU ÇIKMAZ, ÇAY, 666 NOLU, 243 NOLU, 244 NOLU, 606 NOLU, ÇAY 7., ÇUBUKÇULAR, ŞEHİT YAŞAR ÖZTAŞ, LALE, 610 NOLU, HALİL İNCİRCİ, KARAKÖK, 621 NOLU, 620 NOLU, HATİP, AK 1., KAMÇI, ORTA ÇEŞME ALANI, TAŞBAYRAK, AKIN, 207 NOLU, DANGAZLAR, ŞEHİT MEHMET ALİ KARABUDAK, MÜSTAKİMLER KÜMESİ, 289 NOLU, 254 NOLU, 253 NOLU, AKASYA 1, ESKİ HAMAM, ETÇİLER, YENİ PAZAR ALANI, SALMAN, VAKIF ÇEŞME, ZİHNİ T.ANADOL, BEKİR HİÇDÖNMEZ, KARAAHMETOĞLU, 634 NOLU, 663 NOLU, 249 NOLU, HIZARCIOĞLU, ANKARA ASFALTI, KOCAKUŞ, ZONGULDAK ASFALTI, 128 NOLU, UMUT, AK 4., AK 2., AK 3., ŞİŞMANOĞLU ÇAY, ARPALIK, AYTAÇ SİTESİ, CANDAN, 227 NOLU, 358 NOLU, 229 NOLU, 356 NOLU, TEL, USTA EYVANI, ÖZEN, BOZÇELEBİ, ÇAY 5., ÇAY 1., ÇAY 2., 615 NOLU, ÇAY 9., ÇAY 4., ÇAY 6., ÇAY 8., DEMİRCİLER, 671 NOLU, 103 NOLU, GÜL, 609 NOLU, 236 NOLU, 238 NOLU, HAMAM, KANTARCILAR, 665 NOLU, 222 NOLU, ÖNCÜ, 623 NOLU ÇIKMAZ, TUNA, MERDİVEN 1, MERDİVEN 2, 604 NOLU, 607 NOLU, ÇAY 10., BUHARA, ÖKSÜZLER, MEKİK, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ, 622 NOLU, KESTANE, 625 NOLU, 603 NOLU, 223 NOLU, 618 NOLU, 660 NOLU, HOCAOĞLU, 733 NOLU, KOCAMAN, 624 NOLU, 629 NOLU, Ş. PYD.YZB. HASAN HATIL, 210 NOLU, 1439, 608 NOLU, 206 NOLU, 205 NOLU, 672 NOLU, 262 NOLU, 674 NOLU, SARIOĞLU, 643 NOLU, 375 NOLU, 669 NOLU, TÜRBE, 645 NOLU, 673 NOLU, 646 NOLU, 364 NOLU, HIDIRLAR, İNAMLAR, CILGIROĞLU, FİDANLIK, ZONGULDAK, SANAYİ, STADYUM, DOKAP, ÜÇ BURGU, ABBASOĞLU, ŞH.H. IBRAHIM ILICAN, KÖYBAŞI, DAVUTOĞLU, YUKARI MAHALLE, SEZER, BAYIR, TRAFO, KÖPRÜ BAŞI, 107., MİTHAT PAŞA, TEPE, VEYİSOĞLU

1010, GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM

EVRİM, KALAN, DERYA, ŞAİR DERTLİ, SELENDİ, DİZİ, EZİNE, KANGAL, KAYA, KEREM, RECEP DEMİRCİ, UZUNKÖPRÜ, PLEVNE

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCİRLİ, MELİKE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KANUNİ, 787 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 12:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

KARADERE, YUKARIKARAÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇELTİKÇİ, ÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

SUKUYUSU, GÜL, MİRAÇ, KIŞLA, YAVUZ, ÇİĞDEM, 390, 415, AVDAN, 399, LALE, SAZLIK, 391, BURAK, LEYLAK, 27 ARALIK, 402, 400/1, 397, 428, 401, MENDERES, 437, 396, 389, 395, ÖZGÜL, KAR, 426, 431, 437/1, 445, 429, 394, 418, 417, 416, 372, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ

KARAPÜRÇEK, 1947, ORHAN KEMAL, 1655, 2018, 1890, 1991, 1978, 1916, 1656, 1944, 1939/1, ÖZALP, 1961, 1657, 1871/1, 1949, 1667, 1997, ŞEHİT ADEM KOCADAĞ, 2032, 1983, 1967, 2026, 1977, 1658, 2015, 2024, 1963, 1882, 1965/1, 1881, 1903, 1337/1, 1946, 1958, 1953, 2019, 1909, 1654, 1964, 1966/4, 2041, 1874, 1962, 1910, 1952, 1990, 2016, 1900, 1867, 1972, 1913, 1906, 1955, 1898, 1992, 2003/1, 1939/2, 1939/5, 2006/1, 2006/2, 2006/3, 1678, 2000, 2006, 1986/1, 1996, 1999, 1994, 1999/2, 1980/1, 1981, 1973, 1981/1, 1983/1, 1979, 1983/3, 1913/1, 1907, 1905, 1904, 1904/1, 1652, 1892, 1945, 1968, 1976, 1951, 1959, 1956, 799, 1966, 1967/1, 2022, 2044/1, 1965, 2021, 2018/1, 2028, 2030, 2029, 2035, 2027, 2031, 2044/2, 2044/3, 2044/4, 2042, 2030/1, 2044/6, 2044/5, 2044/7, 1851, 1870, 1884, 1872, 1878, 1966/5, 1655/1, 1654/4, 1655/4, 1655/2, 1942, 1869, 2034/1, 1945/1, 1873, 1883, 2015/1, 1969, 1680, 1955/1, 1982, 1853, 1911, 1915, 2017, 2034, 1985, 2006/4, 1998, 1986, 1987, ÖNDER, 1968/1, 1871, 2020, 2001, 2040, 1908, 2044, 2008

SULTAN FATİH, 823

EVRİM, KALAN, DERYA, ŞAİR DERTLİ, SELENDİ, DİZİ, EZİNE, KANGAL, KAYA, KEREM, RECEP DEMİRCİ, UZUNKÖPRÜ, PLEVNE

YUNUS EMRE, ODABAŞI, CUMHURİYET, İSTİKLAL, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, 19 MAYIS, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, ÇİĞDEM 1, GÜL 1, KARADENİZ, ENGİN 3, ENGİN 1, MENEKŞE, PAMUK, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, ORMAN, PAPATYA 1, ALTIN, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, GÜNEŞ, MİMAR SİNAN, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 328, DOĞUKENT, ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, ÇİM, HAKİMLER, BARBAROS, ÇİĞDEM, BAŞÇAVUŞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, PAPATYA, CEYLAN, BEKPINAR YOLU, 2., MUTLU, TOPALAK, AKPINAR, AKIN, AĞCATAŞ YOLU, ÇINAR, 3., MİMAR SİNAN.., KUYUCAK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAAĞAÇ, 243 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KUSUNLAR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ORTAKÖY, 2152 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GÖKÇEYURT, GÖKÇEYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

HÜREL, 3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YENİ BAYINDIR, 1923 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

BELENALAN, BELENALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

ANKARA, AHIRLIKUYU, AKTEPE, ALAHACILI, ATAKÖY, BAHÇECİK, BOĞAZKAYA, BÜYÜKKONAK, ÇATAK, MOLLARESUL, MERKEZ DEMİRÖZÜ, GERMİK, DEVECİPINARI, DURUTLAR, ESEN, ESKİKIŞLA, EVCİ, EVLİYAFAKI, GEDİK, GÜLTEPE, İNCİRLİ, KARAÖMERLİ, KARAPINAR, KARASÜLEYMANLI, KATRANCI, KAVAK, KESİKKAVAK, KIZILKOYUNLU, KİRAZOĞLU, KÜÇÜKKONAK, SARIDEĞİRMEN, SARIGÖL, SIRÇASARAY, SOĞULCA, SÖĞÜTTEPE, ŞEREFLİGÖKGÖZ, TABAKLI, TEPEKÖY, TOYÇAYIRI, TÜRKHÜYÜK, YAMAK, YAPRAKBAYIRI, YAYLABEYİ, YEŞİLYURT, ÇELTİKLİ, DURUPINAR, KERPİÇ, SAATLİ, SERİNYAYLA, HAYMANAYOLU, HACI BAYRAM VELİ, KARAKAYA KÜME, KARAYAVŞAN, KAYABAŞI, AŞKAR YAYLASI, KIZILCAKIŞLA, YUKARI SİVRİ, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI ŞEYH ALİ, AŞAĞI ŞEYHALİ, TAŞPINAR, YENİKÖSELER, BABAYAKUP, GÖLBAŞI-, ORTA ESKİKÖSELER, KAŞ ESKİKÖSELER-, BATI KISIM, YEŞİLÖZ, HIDIRLAR, SİNCİK

YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, ÇİMENCEĞİZ, KOÇALİ ÇİFTLİĞİ, YUKARI, AŞAĞI, KARAHÖYÜK, HACITUĞRUL 101., HACITUĞRUL 104., HACITUĞRUL 12., HACITUĞRUL 113., HACITUĞRUL 63., HACITUĞRUL 16., HACITUĞRUL 17., HACITUĞRUL 74., HACITUĞRUL 76., HACITUĞRUL 77., HACITUĞRUL 22., HACITUĞRUL 99., HACITUĞRUL 158., HACITUĞRUL 30., HACITUĞRUL 46., HACITUĞRUL 49., HACITUĞRUL 58., HACITUĞRUL 60.

SİNCİK, KARŞI, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, EMİRLER, HACIMUSA, YAĞCIOĞLU, KESİKKAVAK, AYVAŞIK 7., MICIKOĞLU, YAYLA EVLERİ

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

KARAPÜRÇEK, 1947, ORHAN KEMAL, 1655, 2018, 1890, 1991, 1978, 1916, 1656, 1944, 1939/1, ÖZALP, 1961, 1657, 1871/1, 1949, 1667, 1997, ŞEHİT ADEM KOCADAĞ, 2032, 1983, 1967, 2026, 1977, 1658, 2015, 2024, 1963, 1882, 1965/1, 1881, 1903, 1337/1, 1946, 1958, 1953, 2019, 1909, 1654, 1964, 1966/4, 2041, 1874, 1962, 1910, 1952, 1990, 2016, 1900, 1867, 1972, 1913, 1906, 1955, 1898, 1992, 2003/1, 1939/2, 1939/5, 2006/1, 2006/2, 2006/3, 1678, 2000, 2006, 1986/1, 1996, 1999, 1994, 1999/2, 1980/1, 1981, 1973, 1981/1, 1983/1, 1979, 1983/3, 1913/1, 1907, 1905, 1904, 1904/1, 1652, 1892, 1945, 1968, 1976, 1951, 1959, 1956, 799, 1966, 1967/1, 2022, 2044/1, 1965, 2021, 2018/1, 2028, 2030, 2029, 2035, 2027, 2031, 2044/2, 2044/3, 2044/4, 2042, 2030/1, 2044/6, 2044/5, 2044/7, 1851, 1870, 1884, 1872, 1878, 1966/5, 1655/1, 1654/4, 1655/4, 1655/2, 1942, 1869, 2034/1, 1945/1, 1873, 1883, 2015/1, 1969, 1680, 1955/1, 1982, 1853, 1911, 1915, 2017, 2034, 1985, 2006/4, 1998, 1986, 1987, ÖNDER, 1968/1, 1871, 2020, 2001, 2040, 1908, 2044, 2008

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEVFİK İLERİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

PEÇENEK, ADNAN MENDERES_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

Etkilenen Cadde / Sokak

AKARCA, AKARCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

CINGIL, CINGIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

EKİCİ, AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

DEVEKOVAN, AZİZİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

SEYMENLİ, SEYMENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

1562, 1573, 61., 1563, 1574, 1578, 1581, 1580, 1564, 1567, ELVANKENT BANKA KONUTLARI-, 1570, 67, 62., 1565, MİMAR SİNAN, MUAMMER AKSOY, 1572, 1579, 747, 426

RÜŞTÜ ONUR, ANKARA ASFALTI ÜZERİ, VEDAT ALİ ÖZKAN, ALPARSLAN, 255 NOLU, FABRİKA, HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ, HIŞIROĞLU ÇAY, SAFALLAR, YEŞİLBAŞLAR, AFET EVLERİ, ESKİ MAHALLE, NALBANTLAR, İNÖNÜ, KIRIKLAR, MÜSTAKİMLER, 234 NOLU, YAPALAK, YEŞİL, ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MURAT TAYLAN ÖNCEL, KUMLUK, ATATÜRK, 355 NOLU, CUMHURİYET ALANI, ESKİ CAMİ, MARAZLAR, ÇEKENECİLER, ŞEHİT EMRAH UZUNAY, ÇINAR, 233 NOLU, HAL İÇİ, 101 NOLU, PAMUK, ŞEHİT BÜLENT SARIKAYA, 204 NOLU, EĞRİÇAY, İSMET PAŞA, ACAR, AKİFBEYLER, GÜMÜŞPINAR, 132 NOLU, FABRİKA CAMİİ, KAYALIK, TOPYERİ, DİRGİNE, NURİ TARHAN, AYANOĞLU, ESKİ ORTAOKUL, 131 NOLU, ANKARA, OCAKÇILAR, MEZARLIK, MÜFTÜLER, CERELLER ÇAY, 616 NOLU, KURTULUŞ, DR.VEYSEL ATASOY, OSMANŞAHLAR, YUSUFOĞLU, IRMAK, KARŞIYAKA, ÇAY 3., ALBAYRAK, MEKEKLER, FEHMİ IŞIK, 661 NOLU, 202 NOLU, 211 NOLU, ŞAİR YAZAR MÜFİDE GÜZİN ANADOL, 203 NOLU, ŞEHİT İSMAİL KARAPINAR, TÖZÜN, MERKEZ, 617 NOLU, 619 NOLU, VALİ FAHRİ YÜCEL, 631 NOLU, HACI ALİ, 221 NOLU, 359 NOLU, GAZİ, 102 NOLU, MİLLET BAHÇESİ, PARK, BOZOĞLU ÇIKMAZ, ÇAY, 666 NOLU, 243 NOLU, 244 NOLU, 606 NOLU, ÇAY 7., ÇUBUKÇULAR, ŞEHİT YAŞAR ÖZTAŞ, LALE, 610 NOLU, HALİL İNCİRCİ, KARAKÖK, 621 NOLU, 620 NOLU, HATİP, AK 1., KAMÇI, ORTA ÇEŞME ALANI, TAŞBAYRAK, AKIN, 207 NOLU, DANGAZLAR, ŞEHİT MEHMET ALİ KARABUDAK, MÜSTAKİMLER KÜMESİ, 289 NOLU, 254 NOLU, 253 NOLU, AKASYA 1, ESKİ HAMAM, ETÇİLER, YENİ PAZAR ALANI, SALMAN, VAKIF ÇEŞME, ZİHNİ T.ANADOL, BEKİR HİÇDÖNMEZ, KARAAHMETOĞLU, 634 NOLU, 663 NOLU, 249 NOLU, HIZARCIOĞLU, ANKARA ASFALTI, KOCAKUŞ, ZONGULDAK ASFALTI, 128 NOLU, UMUT, AK 4., AK 2., AK 3., ŞİŞMANOĞLU ÇAY, ARPALIK, AYTAÇ SİTESİ, CANDAN, 227 NOLU, 358 NOLU, 229 NOLU, 356 NOLU, TEL, USTA EYVANI, ÖZEN, BOZÇELEBİ, ÇAY 5., ÇAY 1., ÇAY 2., 615 NOLU, ÇAY 9., ÇAY 4., ÇAY 6., ÇAY 8., DEMİRCİLER, 671 NOLU, 103 NOLU, GÜL, 609 NOLU, 236 NOLU, 238 NOLU, HAMAM, KANTARCILAR, 665 NOLU, 222 NOLU, ÖNCÜ, 623 NOLU ÇIKMAZ, TUNA, MERDİVEN 1, MERDİVEN 2, 604 NOLU, 607 NOLU, ÇAY 10., BUHARA, ÖKSÜZLER, MEKİK, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ, 622 NOLU, KESTANE, 625 NOLU, 603 NOLU, 223 NOLU, 618 NOLU, 660 NOLU, HOCAOĞLU, 733 NOLU, KOCAMAN, 624 NOLU, 629 NOLU, Ş. PYD.YZB. HASAN HATIL, 210 NOLU, 1439, 608 NOLU, 206 NOLU, 205 NOLU, 672 NOLU, 262 NOLU, 674 NOLU, SARIOĞLU, 643 NOLU, 375 NOLU, 669 NOLU, TÜRBE, 645 NOLU, 673 NOLU, 646 NOLU, 364 NOLU, HIDIRLAR, İNAMLAR, CILGIROĞLU, FİDANLIK, ZONGULDAK, SANAYİ, STADYUM, DOKAP, ÜÇ BURGU, ABBASOĞLU, ŞH.H. IBRAHIM ILICAN, KÖYBAŞI, DAVUTOĞLU, YUKARI MAHALLE, SEZER, BAYIR, TRAFO, KÖPRÜ BAŞI, 107., MİTHAT PAŞA, TEPE, VEYİSOĞLU

ŞEHİT FATİH TEZEL, AYAŞ, KAYA, BAHÇE.

İNCİRLİK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, MELTEM. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

3708, 3709, 3706, 3710

YUNUS EMRE, ODABAŞI, CUMHURİYET, İSTİKLAL, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, 19 MAYIS, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, ÇİĞDEM 1, GÜL 1, KARADENİZ, ENGİN 3, ENGİN 1, MENEKŞE, PAMUK, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, ORMAN, PAPATYA 1, ALTIN, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, GÜNEŞ, MİMAR SİNAN, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 328, DOĞUKENT, ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, ÇİM, HAKİMLER, BARBAROS, ÇİĞDEM, BAŞÇAVUŞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, PAPATYA, CEYLAN, BEKPINAR YOLU, 2., MUTLU, TOPALAK, AKPINAR, AKIN, AĞCATAŞ YOLU, ÇINAR, 3., MİMAR SİNAN.., KUYUCAK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERGENEKON, NİŞANTAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

SUSUZ, KAYALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.