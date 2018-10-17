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Elektrik Kesintisi 29 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 29 Mart 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 29.03.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 29 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 29 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

29 Mart 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLTEPE, EFLATUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞİKKAYA, 1910 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, 2205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAŞAR, KARAŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVAŞIK, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAHŞİHAN

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1.KÜME BAYINDIR, AŞAĞIHÜYÜK, KUŞCUÖREN, ÇELTİKÇİ KINIK, 2.KÜME BAYINDIR, GÜMELE, ÖZÇALTI, AŞAĞI, TAHTALAR, BAĞLICA, YUKARI KURUMCU, KIŞLAK, BADEMLİ, CAMİ, ALPAGUT, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, GÜNEYSARAY, KURUMCU, ORTA, YUKARIHÜYÜK, 3.KÜME BAYINDIR, SAĞLIK (ESERTEPE), BAŞAĞAÇ, ANKARA_2, MERCİMEK, MERVE, SEVDA, GÜNDOĞAN-, GÜREŞYERİ-, ÖTEYÜZ, MERKEZ YEDİÖREN, SAĞLIK, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, AKKAYA, CUMHURİYET_1, AKBAĞ, ÇEŞME, SERPME, BAYIR, DERYA, KARYATMAZ, KENDİGELEN, ŞAHİN, BAĞÖREN, MEHTER, ULUYOL, ARSLANLAR, KIRKIRCA, KARYAĞDI, YAYLA YEDİÖREN, YAYLA AKKAYA, AŞAĞI AKKAYA

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 623, 293, 294, 296, 286, TIP FAKÜLTESİ, 621, 622/1, 622/2, 622, 610/3, ANADOLU, 600, 601, 602, 640, 602/2, 285, İLLER, 288/1, 296/1, 296/3, 286/1, 639, 295, 601/1

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖMÜRCÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, KATAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DODURGA, MELİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AZİZİYE, HOŞDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÖĞÜTÖZÜ, 2180 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞIKPAŞA, 218 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ULUAĞAÇ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2889, TAŞPINAR, 2855., 2884, 2888, 2887, 2891, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 2892, 2881, 2886

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAYCIK, SARAYCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMHURİYET, İLHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 09:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMHURİYET, DENİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAYCIK, SARAYCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLICA, ARDACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 30 AĞUSTOS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 254, SAMSUN 19 MAYIS

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 185, 186, 189, 190, 198, 204, 206, 210, 215, 216, 219, 246, 248, 251, AMASYA BEYANNAMESİ, KOCATEPE, 183, 1.TBMM, 187, 205, 211, 218, KUVAYIMİLLİYE, ÜÇ ŞEHİTLER, 201, 208, 213

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, YENİÇİFTLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

Evren planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 EBEMÖLEN YAYLASI, KARABÜK

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2889, TAŞPINAR, 2855., 2884, 2888, 2887, 2891, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 2892, 2881, 2886

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 278 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAK, OĞUZ KAĞAN USTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞÖREN, TAŞÖREN KÜME EVLERİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1.KÜME BAYINDIR, AŞAĞIHÜYÜK, KUŞCUÖREN, ÇELTİKÇİ KINIK, 2.KÜME BAYINDIR, GÜMELE, ÖZÇALTI, AŞAĞI, TAHTALAR, BAĞLICA, YUKARI KURUMCU, KIŞLAK, BADEMLİ, CAMİ, ALPAGUT, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, GÜNEYSARAY, KURUMCU, ORTA, YUKARIHÜYÜK, 3.KÜME BAYINDIR, SAĞLIK (ESERTEPE), BAŞAĞAÇ, ANKARA_2, MERCİMEK, MERVE, SEVDA, GÜNDOĞAN-, GÜREŞYERİ-, ÖTEYÜZ, MERKEZ YEDİÖREN, SAĞLIK, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, AKKAYA, CUMHURİYET_1, AKBAĞ, ÇEŞME, SERPME, BAYIR, DERYA, KARYATMAZ, KENDİGELEN, ŞAHİN, BAĞÖREN, MEHTER, ULUYOL, ARSLANLAR, KIRKIRCA, KARYAĞDI, YAYLA YEDİÖREN, YAYLA AKKAYA, AŞAĞI AKKAYA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUBİLAY, FEVZİ ÇAKMAK, 29 MAYIS_1, KARATEPE, BUKET, MEŞALE, DURHASAN, KARDELEN 1, REMZİ ÇIRPAN, BALTACI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, FERAH, OSMANLI, FETİH, YAYLADAĞ, DERYALAR, YASSIÇİMEN, TÜRKÖZÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜÇLÜKAYA, ÇEKİRGE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLARBAŞI, GÖK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, GÜLHANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1.KÜME BAYINDIR, AŞAĞIHÜYÜK, KUŞCUÖREN, ÇELTİKÇİ KINIK, 2.KÜME BAYINDIR, GÜMELE, ÖZÇALTI, AŞAĞI, TAHTALAR, BAĞLICA, YUKARI KURUMCU, KIŞLAK, BADEMLİ, CAMİ, ALPAGUT, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, GÜNEYSARAY, KURUMCU, ORTA, YUKARIHÜYÜK, 3.KÜME BAYINDIR, SAĞLIK (ESERTEPE), BAŞAĞAÇ, ANKARA_2, MERCİMEK, MERVE, SEVDA, GÜNDOĞAN-, GÜREŞYERİ-, ÖTEYÜZ, MERKEZ YEDİÖREN, SAĞLIK, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, AKKAYA, CUMHURİYET_1, AKBAĞ, ÇEŞME, SERPME, BAYIR, DERYA, KARYATMAZ, KENDİGELEN, ŞAHİN, BAĞÖREN, MEHTER, ULUYOL, ARSLANLAR, KIRKIRCA, KARYAĞDI, YAYLA YEDİÖREN, YAYLA AKKAYA, AŞAĞI AKKAYA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SALIN, KASIMLAR SALIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 623, 293, 294, 296, 286, TIP FAKÜLTESİ, 621, 622/1, 622/2, 622, 610/3, ANADOLU, 600, 601, 602, 640, 602/2, 285, İLLER, 288/1, 296/1, 296/3, 286/1, 639, 295, 601/1

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖMÜRCÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, AKDENİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜREĞİL, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 11:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜREĞİL, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PEYAMİ SAFA, 350 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 11:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖMERLER, YUKARI (YOLUN SOLU) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖMERLER, YUKARI (YOLUN SAĞI) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖZYURT, 100.YIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MERKEZ, SU GÜZELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MERKEZ, SU GÜZELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 EBEMÖLEN YAYLASI, KARABÜK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİKAYI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, BİLAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEK, 249. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ULUBATLI HASAN, 396 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFA KEMAL, ÇİFTLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİKAYI, YENİKAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜRRİYET, ACAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 10:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMETGÜL, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BURÇ, 681 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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