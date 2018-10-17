Elektrik Kesintisi 29 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.03.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 29 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
29 Mart 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLTEPE, EFLATUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEŞİKKAYA, 1910 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, 2205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARAŞAR, KARAŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYVAŞIK, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAHŞİHAN
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1.KÜME BAYINDIR, AŞAĞIHÜYÜK, KUŞCUÖREN, ÇELTİKÇİ KINIK, 2.KÜME BAYINDIR, GÜMELE, ÖZÇALTI, AŞAĞI, TAHTALAR, BAĞLICA, YUKARI KURUMCU, KIŞLAK, BADEMLİ, CAMİ, ALPAGUT, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, GÜNEYSARAY, KURUMCU, ORTA, YUKARIHÜYÜK, 3.KÜME BAYINDIR, SAĞLIK (ESERTEPE), BAŞAĞAÇ, ANKARA_2, MERCİMEK, MERVE, SEVDA, GÜNDOĞAN-, GÜREŞYERİ-, ÖTEYÜZ, MERKEZ YEDİÖREN, SAĞLIK, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, AKKAYA, CUMHURİYET_1, AKBAĞ, ÇEŞME, SERPME, BAYIR, DERYA, KARYATMAZ, KENDİGELEN, ŞAHİN, BAĞÖREN, MEHTER, ULUYOL, ARSLANLAR, KIRKIRCA, KARYAĞDI, YAYLA YEDİÖREN, YAYLA AKKAYA, AŞAĞI AKKAYA
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
623, 293, 294, 296, 286, TIP FAKÜLTESİ, 621, 622/1, 622/2, 622, 610/3, ANADOLU, 600, 601, 602, 640, 602/2, 285, İLLER, 288/1, 296/1, 296/3, 286/1, 639, 295, 601/1
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖMÜRCÜ
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, KATAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DODURGA, MELİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AZİZİYE, HOŞDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SÖĞÜTÖZÜ, 2180 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AŞIKPAŞA, 218 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ULUAĞAÇ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2889, TAŞPINAR, 2855., 2884, 2888, 2887, 2891, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 2892, 2881, 2886
ŞEBEKE ARIZASI
SARAYCIK, SARAYCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, İLHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 09:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, DENİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAYCIK, SARAYCIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TATLICA, ARDACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 30 AĞUSTOS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
254, SAMSUN 19 MAYIS
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
185, 186, 189, 190, 198, 204, 206, 210, 215, 216, 219, 246, 248, 251, AMASYA BEYANNAMESİ, KOCATEPE, 183, 1.TBMM, 187, 205, 211, 218, KUVAYIMİLLİYE, ÜÇ ŞEHİTLER, 201, 208, 213
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, YENİÇİFTLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
EBEMÖLEN YAYLASI, KARABÜK
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2889, TAŞPINAR, 2855., 2884, 2888, 2887, 2891, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 2892, 2881, 2886
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 278 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAK, OĞUZ KAĞAN USTA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAŞÖREN, TAŞÖREN KÜME EVLERİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1.KÜME BAYINDIR, AŞAĞIHÜYÜK, KUŞCUÖREN, ÇELTİKÇİ KINIK, 2.KÜME BAYINDIR, GÜMELE, ÖZÇALTI, AŞAĞI, TAHTALAR, BAĞLICA, YUKARI KURUMCU, KIŞLAK, BADEMLİ, CAMİ, ALPAGUT, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, GÜNEYSARAY, KURUMCU, ORTA, YUKARIHÜYÜK, 3.KÜME BAYINDIR, SAĞLIK (ESERTEPE), BAŞAĞAÇ, ANKARA_2, MERCİMEK, MERVE, SEVDA, GÜNDOĞAN-, GÜREŞYERİ-, ÖTEYÜZ, MERKEZ YEDİÖREN, SAĞLIK, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, AKKAYA, CUMHURİYET_1, AKBAĞ, ÇEŞME, SERPME, BAYIR, DERYA, KARYATMAZ, KENDİGELEN, ŞAHİN, BAĞÖREN, MEHTER, ULUYOL, ARSLANLAR, KIRKIRCA, KARYAĞDI, YAYLA YEDİÖREN, YAYLA AKKAYA, AŞAĞI AKKAYA
ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, EMİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUBİLAY, FEVZİ ÇAKMAK, 29 MAYIS_1, KARATEPE, BUKET, MEŞALE, DURHASAN, KARDELEN 1, REMZİ ÇIRPAN, BALTACI, ALPARSLAN TÜRKEŞ, FERAH, OSMANLI, FETİH, YAYLADAĞ, DERYALAR, YASSIÇİMEN, TÜRKÖZÜ
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
GÜÇLÜKAYA, ÇEKİRGE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLARBAŞI, GÖK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, GÜLHANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1.KÜME BAYINDIR, AŞAĞIHÜYÜK, KUŞCUÖREN, ÇELTİKÇİ KINIK, 2.KÜME BAYINDIR, GÜMELE, ÖZÇALTI, AŞAĞI, TAHTALAR, BAĞLICA, YUKARI KURUMCU, KIŞLAK, BADEMLİ, CAMİ, ALPAGUT, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, GÜNEYSARAY, KURUMCU, ORTA, YUKARIHÜYÜK, 3.KÜME BAYINDIR, SAĞLIK (ESERTEPE), BAŞAĞAÇ, ANKARA_2, MERCİMEK, MERVE, SEVDA, GÜNDOĞAN-, GÜREŞYERİ-, ÖTEYÜZ, MERKEZ YEDİÖREN, SAĞLIK, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, AKKAYA, CUMHURİYET_1, AKBAĞ, ÇEŞME, SERPME, BAYIR, DERYA, KARYATMAZ, KENDİGELEN, ŞAHİN, BAĞÖREN, MEHTER, ULUYOL, ARSLANLAR, KIRKIRCA, KARYAĞDI, YAYLA YEDİÖREN, YAYLA AKKAYA, AŞAĞI AKKAYA
ŞEBEKE ARIZASI
SALIN, KASIMLAR SALIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
623, 293, 294, 296, 286, TIP FAKÜLTESİ, 621, 622/1, 622/2, 622, 610/3, ANADOLU, 600, 601, 602, 640, 602/2, 285, İLLER, 288/1, 296/1, 296/3, 286/1, 639, 295, 601/1
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KÖMÜRCÜ
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, AKDENİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜREĞİL, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 11:44 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜREĞİL, 1109 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
PEYAMİ SAFA, 350 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 11:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUSUNLAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ÖMERLER, YUKARI (YOLUN SOLU) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖMERLER, YUKARI (YOLUN SAĞI) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖZYURT, 100.YIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
MERKEZ, SU GÜZELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MERKEZ, SU GÜZELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
EBEMÖLEN YAYLASI, KARABÜK
ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YENİKAYI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, BİLAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEK, 249. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBATLI HASAN, 396 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, ÇİFTLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİKAYI, YENİKAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HÜRRİYET, ACAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİ, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.03.2022 10:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETGÜL, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BURÇ, 681 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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