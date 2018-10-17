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Elektrik Kesintisi 29 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 29 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 29.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 29 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 29 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

29 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇANKIRI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜĞDÜZ, KAYMAKAM A.GALİP KAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLTEPE, ŞEHİT TALİP YENER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 12:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACETTEPE, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINPARK, MİDYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERİDUN ÇELİK, 1701 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.05.2022 23:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SANAYİ SİTESİ, TUNA BOYLU, 204, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, ARIKLAR MEVKİ, YUSUF GÜL GÖK, 224, 201, 202, 203, 230

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇANILLI ULUYOL, KÖY PINARYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KESİKKÖPRÜ, ATATÜRK... Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 RÜSTEMPAŞA, KAŞMAHKEME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILANLI, YILANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKESAT, ÇAYHANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT CENGİZ KARACA, SOKULLU MEHMETPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜNİVERSİTELER, 1599 ŞAFAK SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 4973 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AŞAĞI, YILANLIPINAR, YENİCE YOLU SAĞ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVUZSELİM, ORMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 12:36 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYYILDIZ, 1666 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYYILDIZ, 1666 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2603 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, ETİMESGUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, ETİMESGUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, ETİMESGUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YEŞİM, E 90 KARAYOLU, ELEY, ŞÜKRÜ KALE, MEHMETÇİK, ÖZTAŞLAR, KERVAN, KONUR, ANKARA, BELKIZ, ŞEHİTLER, ARDIÇ, METİN ŞANAL, POLAT, OĞUZ, KERKÜK, ŞEHİT CEVAT ALICI, TURNA, AK, KARAMOLLAUŞAĞI, BAŞKALE, FATİH, SELAFİ KARAKAYA, ÇEVRE YOLU, İLHAMİ UZUNÖZ, GÖKKUŞAGI, USLU, AŞIR GÖRGÜLÜ, DEPO, İSTİKBAL, MUSTAFA ERDİL, YÜKSEL, SELVİ, DİLMEN, ALTINTEPE, AYASOFYA, ŞÖLEN, TÜRKMEN, SEZER, KARACAOĞLAN, ÖMER AYANLAR, BİRLİK, GÜVEN, SUNAY, ATAK, ÖZDEMİRLER, AKTEPE, İĞDELİ, KORUTÜRK, KEKLİK, ADNAN KAHVECİ, HİSAR, ABDULBAKİ ÜNLÜ, KIYAK, AKAY, ER, ÖMER BOZKIR, CEVİZLİ, YEŞİLAY, ŞAHAN, ERASLAN, KILIÇASLAN, TAÇ, IŞILAK, KURTDERELİ, ACARBAŞ, KAYA, AHMET ŞİMŞEK, SEZAİ ŞİMŞEK_1, BAŞARAN, OĞUL, ONUR, SÜTÇÜLER, ŞAFAK, LEVENT TOPTAŞ, ATATÜRK, DESTAN, KESKİN, KİRAZ, MEHTAP, EVREN, ÖZTÜRKLER, ŞİRİN, KIYI, OLCAY, ESEN, YILMAZLAR, DERE, NURCAN, GÜRBÜZ, HOŞ, KARAHAN, KİLLİK, MEZARLIK, KARTAL, YEMEN, TESTİCİLER, YİĞİT, SERİN, TÜRBE, ÇAVUŞ KÖYÜ-, KEMER, İÇTEN, YILDIRIM, DEMİRHAN, ARIKAN, SEVGİ, KOZAN, ÇOBANOĞLU, NEVZAT KILIÇASLAN, ÇAMDİBİ, TÜZÜN, KAÇAR, ÇAMLIK, BOZYİĞİT, BABACAN, KUTLU, SARKIK, KUŞKONMAZ, KOÇYİĞİT, KOÇ, EREN, BEYAZIT, ORHAN YÜKSEL, KARANFİL, CANTEKİN, DURGUN, KUŞBURNU, TANER, ÇİÇEK, YEŞİLYURT, HÜYÜK, SAVAK, KARDELEN, YUVA, KOÇAK, HACILAR, KÜLLİYE, SOYSAL, ÇETİNKAYA, PARLAK, DANIŞ, CUMHURİYET (YENİ), DOĞAN, ERTAŞ, ÇAVUŞ KÖYÜ, ÖNCÜ, TEVFİK EBÜZZİYA, TUZGÖLÜ, SARAY, ARAPOĞLU, AYNALI, AYNUR, GONCA, KAYI, SARICA, MENEKŞE, SERAY, ŞEN, AYDOĞAN, BOLA, PALAZOBASI, TUNAHAN, BAYDAR, AHİ EVRAN, KONUTEVLER, GÜL, KARANDERE, ÇAVUŞKÖY KÜME, HELİN, YALNIZPINAR, BAKİ ÜNLÜ, KARAMOLLAUŞAĞI., GÜNEŞ, SEREN, ADNAN MENDERES, KADINCIK, HAMZALI, CUMHURİYET_2, TANDOĞAN, BAĞLAR

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MAHMATLIBAHÇE, MAHMATLI BAHÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EYMİR, 892 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI, AŞAĞI CAMİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SORGUN, SORGUN- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEREKÖY, DEREKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AKSOY, NAZIM ERCAN, 100, 99, 100. YIL, 107, ÇAKIR, 108, 3200, 106, 125, 109, GİMAT, 30, 31, 5, 5 NOLU, 45, 28, 110, 58, 101, 33, 27, 59, 122, 56, 34, ADNAN MENDERES, 102, 69, DENİZ, 46, 687, 93, 47, 43, 50, 42, 32, 81, 44, 48

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, SERDAROĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, KARGA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCAĞIZ, 421 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 09:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENYUVA, AKÇA AĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HİSAR, BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞKONAK, KERİMLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEŞKONAK, BEŞKONAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 12:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AKSOY, NAZIM ERCAN, 100, 99, 100. YIL, 107, ÇAKIR, 108, 3200, 106, 125, 109, GİMAT, 30, 31, 5, 5 NOLU, 45, 28, 110, 58, 101, 33, 27, 59, 122, 56, 34, ADNAN MENDERES, 102, 69, DENİZ, 46, 687, 93, 47, 43, 50, 42, 32, 81, 44, 48

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT CENGİZ TOPEL, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLU, 715 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYIRHAN, ÇAYIRHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTİKLAL, HAYMANAYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTİKLAL, HAYMANAYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLÖZ, YEŞİLÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MEHMETAKİF, LAÇİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYYILDIZ, TANER SAĞIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YEŞİM, E 90 KARAYOLU, ELEY, ŞÜKRÜ KALE, MEHMETÇİK, ÖZTAŞLAR, KERVAN, KONUR, ANKARA, BELKIZ, ŞEHİTLER, ARDIÇ, METİN ŞANAL, POLAT, OĞUZ, KERKÜK, ŞEHİT CEVAT ALICI, TURNA, AK, KARAMOLLAUŞAĞI, BAŞKALE, FATİH, SELAFİ KARAKAYA, ÇEVRE YOLU, İLHAMİ UZUNÖZ, GÖKKUŞAGI, USLU, AŞIR GÖRGÜLÜ, DEPO, İSTİKBAL, MUSTAFA ERDİL, YÜKSEL, SELVİ, DİLMEN, ALTINTEPE, AYASOFYA, ŞÖLEN, TÜRKMEN, SEZER, KARACAOĞLAN, ÖMER AYANLAR, BİRLİK, GÜVEN, SUNAY, ATAK, ÖZDEMİRLER, AKTEPE, İĞDELİ, KORUTÜRK, KEKLİK, ADNAN KAHVECİ, HİSAR, ABDULBAKİ ÜNLÜ, KIYAK, AKAY, ER, ÖMER BOZKIR, CEVİZLİ, YEŞİLAY, ŞAHAN, ERASLAN, KILIÇASLAN, TAÇ, IŞILAK, KURTDERELİ, ACARBAŞ, KAYA, AHMET ŞİMŞEK, SEZAİ ŞİMŞEK_1, BAŞARAN, OĞUL, ONUR, SÜTÇÜLER, ŞAFAK, LEVENT TOPTAŞ, ATATÜRK, DESTAN, KESKİN, KİRAZ, MEHTAP, EVREN, ÖZTÜRKLER, ŞİRİN, KIYI, OLCAY, ESEN, YILMAZLAR, DERE, NURCAN, GÜRBÜZ, HOŞ, KARAHAN, KİLLİK, MEZARLIK, KARTAL, YEMEN, TESTİCİLER, YİĞİT, SERİN, TÜRBE, ÇAVUŞ KÖYÜ-, KEMER, İÇTEN, YILDIRIM, DEMİRHAN, ARIKAN, SEVGİ, KOZAN, ÇOBANOĞLU, NEVZAT KILIÇASLAN, ÇAMDİBİ, TÜZÜN, KAÇAR, ÇAMLIK, BOZYİĞİT, BABACAN, KUTLU, SARKIK, KUŞKONMAZ, KOÇYİĞİT, KOÇ, EREN, BEYAZIT, ORHAN YÜKSEL, KARANFİL, CANTEKİN, DURGUN, KUŞBURNU, TANER, ÇİÇEK, YEŞİLYURT, HÜYÜK, SAVAK, KARDELEN, YUVA, KOÇAK, HACILAR, KÜLLİYE, SOYSAL, ÇETİNKAYA, PARLAK, DANIŞ, CUMHURİYET (YENİ), DOĞAN, ERTAŞ, ÇAVUŞ KÖYÜ, ÖNCÜ, TEVFİK EBÜZZİYA, TUZGÖLÜ, SARAY, ARAPOĞLU, AYNALI, AYNUR, GONCA, KAYI, SARICA, MENEKŞE, SERAY, ŞEN, AYDOĞAN, BOLA, PALAZOBASI, TUNAHAN, BAYDAR, AHİ EVRAN, KONUTEVLER, GÜL, KARANDERE, ÇAVUŞKÖY KÜME, HELİN, YALNIZPINAR, BAKİ ÜNLÜ, KARAMOLLAUŞAĞI., GÜNEŞ, SEREN, ADNAN MENDERES, KADINCIK, HAMZALI, CUMHURİYET_2, TANDOĞAN, BAĞLAR

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY, ARIKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEK, ÇÖMLEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 POLATLAR, POLATLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MENDERES, 46_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 2283-T Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMETEVLER, 357 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 2102 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, KAYNAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.05.2022 05:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 

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