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Elektrik Kesintisi 29 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 29 Nisan 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 29.04.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 29 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.04.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 29 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

29 Nisan 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GERÇEK, KONUTLAR, PİRİ REİS, AŞKIN, GÜVERCİN, YAVUZ SULTAN SELİM, PEHLİVAN, ÇANKIRI, PALAMUT, ZAMAN, ZAMBAK, ZARİF, GAYE, GİRDAP, PELİKAN, ULUBATLI HASAN, GÜLŞEN, REHBER, BESTE, GÜLSEREN, POSTACI, GÖZDE, GİZLİ, GÜRCÜ, ZÜBEYDE, GÜLER, GELİNCİK, REKOR, ZENCEFİL, TİMURHAN, BÜĞDÜZ, KÖKSAL, KEMAN, PROF DR.SEMİH KANDİLCİ, RESİM

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELHİSAR, GÜZELHİSAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜĞDÜZ, KAYMAKAM A.GALİP KAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELHİSAR, GÜZELHİSAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, YEŞİLYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANAFARTALAR, ANAFARTALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, YEŞİLYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, KANTAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 09:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, 2200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIVELİ, 2 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIRECEP, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAOĞLAN, OĞULBEY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YURTBEYİ, 1, ABAZLI, 4024, ATATÜRK...., 4023, EVREN YAYINCILIK, 3964, 3057, 3163, 1714, BEYLİK, 3096, YAĞLIPINAR, 3900, 3914, 4060, 3937, 4056, 3941, 3926, 3908, 3902, 4036, 3959, 4061, ASAR, 11, ANKARA, GÖKÇEHÜYÜK, 3325, ANDEZİT KESMETAŞ FAB, 3924, 4087, 3977, 4073, 4082, 3967, 4064, 3946, 3918, 4011, 4035, 4009, 3939, 3984, 4044, 4071, 3907, 3940, 4048, 4074, 3920, 3965, 3922, 4046, 3921, 4080, 4033, 3909, 4007, 3905, 4002, 3915, 7, 3901, 3930, 3923, 4005, 4008, 4014, 3935, 3948, 4004, 3952, 4083, 4003, MAHMATLI BAHÇE, 3916, 6

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUYUCAK, KUYUCAK MÜCAVİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUYUBAŞI

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAKUPABDAL

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 4980

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 2939 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 448 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ETİ, AKBULUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFA KEMAL, 2134 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, ERTUĞRUL GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, 970 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İLKBAHAR, 621 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALGAT, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYRANCI, KUZGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİPINAR, AYYILDIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DUMLUPINAR BULVARI_3, DUMLUPINAR, 2381, 2375

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TUNAHAN, 183 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 07:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARIYURTÇU, 4374 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYYILDIZ, 1659 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 09:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2472 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, ETİMESGUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TUNAHAN, 183 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, ÜZENGİLİK, ALPAYLAR, YENİ MEZGİT, AZİZİYE, ALTINBAŞAK, HINDILLI YAYLASI, ÇEŞMELİ, HÜNKAR, KARANDERE, ŞEHİT CEVAT ALICI_1, ALPAYLAR (ŞAHİNLER)-, SARITAŞ, CUMHURİYET, HAMZALI, KARAMOLLAUŞAĞI., SEVAL_1, YAYLA, KILIÇASLAN_1, ÇAYIRÖNÜ, CAMİ_1, KADIOBASI, ALİUŞAĞI, DENİZLİ, DUMLUPINAR-, GÜNEY_1, KALDIRIM TUZ İŞL.-, BAĞLAR_1, ELEY, LALE KÜME, KOZAN YAYLASI, ŞHT.UZM.ÇVŞ.GÜRBÜZ İPEK, OKULLAR, BALTALI DEVEKOVAN, BAHÇELİ, GÜNEŞ_2, ARAPLAR, İSTİKAMER H. YURTAKALAN, OKUL, ÖZ, CINGIL, ACIKUYU, FADILLI, ÇAVUŞKÖY KÜME, YALNIZPINAR, ÇATÇAT, BALTALI DEVEKOVAN_1, YEŞİLYURT, BAĞOBASI, SEYMENLİ, AYANLAR YAYLASI, ULUDAĞ, KAYACIK, ÇALÖREN, KALDIRIM, 1

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAOĞLAN, OĞULBEY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YURTBEYİ, 1, ABAZLI, 4024, ATATÜRK...., 4023, EVREN YAYINCILIK, 3964, 3057, 3163, 1714, BEYLİK, 3096, YAĞLIPINAR, 3900, 3914, 4060, 3937, 4056, 3941, 3926, 3908, 3902, 4036, 3959, 4061, ASAR, 11, ANKARA, GÖKÇEHÜYÜK, 3325, ANDEZİT KESMETAŞ FAB, 3924, 4087, 3977, 4073, 4082, 3967, 4064, 3946, 3918, 4011, 4035, 4009, 3939, 3984, 4044, 4071, 3907, 3940, 4048, 4074, 3920, 3965, 3922, 4046, 3921, 4080, 4033, 3909, 4007, 3905, 4002, 3915, 7, 3901, 3930, 3923, 4005, 4008, 4014, 3935, 3948, 4004, 3952, 4083, 4003, MAHMATLI BAHÇE, 3916, 6

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TULUMTAŞ, KARGEN K.Y.KOOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİMŞİT, ÇİMŞİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI, AŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KADIKÖY, YEŞİLYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİNANLI, SİNANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİKÖY, YENİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SOĞULCA, YENİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYABAŞI, AKÇAAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AHİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DAĞYAKA, 2018 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 91 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 UÇARI, UÇARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HALİTCEVRİASLANGİL, KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1502 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ADNAN MENDERES, 428 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 HIDIRLAR, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HIDIRLAR, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EGE, NATOYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORTAKÖY, SAMSUN DEVLET YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORTAKÖY, ORTAKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUTLUDÜĞÜN, 100. YIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAK, 1664 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCA, KIZILCAKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALPAĞUT, ALPAĞUT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARGALI, KARGALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIOSMANOĞLU, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜZÜKBAŞI, CUMHURİYET YÜZÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY CUMHURİYET, CUMHURİYET_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 10:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, ÜZENGİLİK, ALPAYLAR, YENİ MEZGİT, AZİZİYE, ALTINBAŞAK, HINDILLI YAYLASI, ÇEŞMELİ, HÜNKAR, KARANDERE, ŞEHİT CEVAT ALICI_1, ALPAYLAR (ŞAHİNLER)-, SARITAŞ, CUMHURİYET, HAMZALI, KARAMOLLAUŞAĞI., SEVAL_1, YAYLA, KILIÇASLAN_1, ÇAYIRÖNÜ, CAMİ_1, KADIOBASI, ALİUŞAĞI, DENİZLİ, DUMLUPINAR-, GÜNEY_1, KALDIRIM TUZ İŞL.-, BAĞLAR_1, ELEY, LALE KÜME, KOZAN YAYLASI, ŞHT.UZM.ÇVŞ.GÜRBÜZ İPEK, OKULLAR, BALTALI DEVEKOVAN, BAHÇELİ, GÜNEŞ_2, ARAPLAR, İSTİKAMER H. YURTAKALAN, OKUL, ÖZ, CINGIL, ACIKUYU, FADILLI, ÇAVUŞKÖY KÜME, YALNIZPINAR, ÇATÇAT, BALTALI DEVEKOVAN_1, YEŞİLYURT, BAĞOBASI, SEYMENLİ, AYANLAR YAYLASI, ULUDAĞ, KAYACIK, ÇALÖREN, KALDIRIM, 1

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BACI, BACI. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AKÇAM, BEGÜM, GÖLYAZISI, SİVAS, KIZILCAHAMAM, 632

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAYRET, ŞEHİT CEM ERSEVER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SERHAT, 2805- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MACUN, 204 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.04.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ANADOLU, ANADOLU_2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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