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Elektrik Kesintisi 3 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 3 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 03.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 3 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 3 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

3 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜĞDÜZ, ÖZYEŞİLBAĞ, AKKENT, MUSTAFA ÖZBEK

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIM, KOZA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KALE, KİREÇLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, KAZIM KARABEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, 1638 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAYRAK, KARAGÖL, ÖZAL, BEYPAZARI, ŞEHİT, PİRİREİS, ERGENEKON, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, MİMARSİNAN-, A KÜMESİ İLHANKÖY, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, SANCAK, A KÜMESİ AKKAYA, VATAN, YILDIZ, PERİLİ, KANUNİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, ÇAĞABEY (MESCİT), GÜNEYCE, BARBAROS

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BALÇİÇEK, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, ÇİFTLİK, UĞURÇAYIRI, B KÜMESİ ILICA, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, D KÜMESİ ILICA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KADIOBASI, SALİHLER, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, GARİPÇE, KOZAYAĞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇANILLI ULUYOL, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIRECEP, ELVEREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERAHFAKİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HARMANCIK

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 835, 833, 832, 831, 830, 826, 827, 823, 822, AHMET YESEVİ, DİKMEN, 873

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARAL, KASTAMONU, BAKAR, BAŞBUĞ, SABIR, GÜN IŞIĞI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, VELİAĞA, AŞİYAN, NARLI DERE, ITR-I, ASYA, KUYUMCU PINARI, ORTAYOL, MERMER DİREK, UYSAL, 6012, MUSTAFA CEMİLOĞLU, MERİÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜN SAZAK, ESTERGON, HASAN POLATKAN, BAHÇE, BEDESTEN ÇARŞISI, KÖPRÜLÜ, GÜLŞAH, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BARDAKOĞLU, KIZAMIKLI, PRF.DR.METİN SÖZEN, YAVUZ SELİM, ALTINEVLER, A.RAŞİT URKAYA, ŞHT.CELAL YAVUZ, 100.YIL, ATAK, ALTAY 1, BAHÇEBAŞI 4, BARBAROS 1, BATTAL GAZİ, BEREKET, CANDAN, CENUNİ 2, ÇINAR ALTI, ÇINARALTI 3, ÇINARALTI 1, ÇINARALTI 4, EVLİYA ÇELEBİ, HASTANE, İBNİ SİNA, İLYAS ATLI, İMAMI GAZALİ, İSTİKLAL, KAFKAS, KANARYA, KARTAL, 5515, 5520, 6020, MEVLANA, RAHMET, SOKULLU, SÜLÜN, ŞEYH ŞAMİL, TOMURCUK, TUĞBA, 5501, 6062, SEMA, KERKÜK, EYÜP EL ENSARİ, MUSUL, 6018, İPEK YOLU, CENUNİ, KALEARKI, BAHÇEBAŞI, CENGİZ KIRAL, BAHÇEBAŞI 3, 5517, 5518, 5531, 5529, 6009, YUSUF TÜLEK, ŞEYH ŞABANİ VELİ, 5521, 6026, 6031, PR DR AYHAN SONGAR, MUSTAFA YILMAZ, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, İKBAL, MERAM, MENDERES, BİRLLİK, KARAAĞAÇLI, BAHÇEBAŞI 6, 5514, 5522, 5516, 7572, HASAN POLATKAN 1

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1332, 1333, 1314, 1324, 1329, 1326, ÇETİN EMEÇ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI ÖVEÇLER, 1328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÖĞÜTÖZÜ, SAKIP SABANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HUZUR, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.01.2022 14:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YILDIRIMELÖREN, YEŞİLÖZ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMHURİYET, STAD Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARADANA, BOZTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKKUZULU, AKKUZULU KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KURTULUŞ, KÜÇÜK SANAYİİ SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.01.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÜÇ ŞEHİTLER, 240, 216, 246, 262, ERTUĞRULBEY, 263, 264, AMASYA BEYANNAMESİ, 261, 260, 254, SAMSUN 19 MAYIS, 241

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AÇELYA, ÇAKIL, KIZILIRMAK, GÜVERCİN, EGE, SARDUNYA, MARTI, AKDENİZ, ILGIN KON.YAPI KOOP., ÇİÇEKTEPE, SAKARYA, PİRİREİS

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2474, 2459

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARIYURTÇU, YUKARI YURTÇU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.01.2022 10:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÜVARİ, ŞEHİT ABDULLAH ŞENER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ALTINBAŞAK, ALİUŞAĞI

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1718, TULUMTAŞ, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1708, 1725, HAYMANA, 1429, 1719, 1723, 1721, 1714/2, HACILAR KÜME, 1714/1, 1720, HÜDAVERDİ, 1714, 1762, 1748, 1716, 1747, HACIHASAN, HACILAR

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 589, 585, 587

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖSELİ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, ABAZLI, 15, TEPEYURT, ATATÜRK, TOLKÖY, AVNİ AKYOL, GÜNALAN, AYDIN MAH., YENİKÖY, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BEYNAM ÇİFTLİGİ, 3321, 3367, 3319, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, ATATÜRK...., ÇAVUŞLU, DAVDANLI, BEZİRHANE MERKEZ, OĞULBEY, 23, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 1372, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, SOĞULCAK, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 3465, 3454, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3487, 3503, 3500, 3519, 3497, BAĞİÇİ YAYLA, KAHRAMANLAR, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR, FATİH, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH CADDESİ, BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ-, 41, TOHUMLAR, YAYLA KÜME, KARAHASANLI, 5, BEYNAM, KÖMÜRCÜ, 50, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, KIRIKLI, 24, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 3514, 3426, 3378, 3556, 3301, SAKARYA, 30, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, 3537, 3531, 49, 3534, 3501, 3358, 3340, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3425, 4304, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 4307, 3382, 3461, 3545, 4341, 3547, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

Güdül planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARACAÖREN

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BAYRAK, KARAGÖL, ÖZAL, BEYPAZARI, ŞEHİT, PİRİREİS, ERGENEKON, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, MİMARSİNAN-, A KÜMESİ İLHANKÖY, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, SANCAK, A KÜMESİ AKKAYA, VATAN, YILDIZ, PERİLİ, KANUNİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, ÇAĞABEY (MESCİT), GÜNEYCE, BARBAROS

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BALÇİÇEK, A KÜMESİ ILICA, C KÜMESİ ILICA, ÇİFTLİK, UĞURÇAYIRI, B KÜMESİ ILICA, ILICA, GÜDÜLYOLU, ERTEKİN, D KÜMESİ ILICA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI, BÖLÜKBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KATRANCI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, ATAKÖY, ESKİKIŞLA, ÇELTİKLİ, YAPRAKBAYIRI, GÜLTEPE, YAMAK, DURUPINAR, SERİNYAYLA, GEDİK

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜVENÇ

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ORHANİYE

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜVENÇ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIMBEYAZIT, KOPUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HALİTCEVRİASLANGİL, ALİ SEYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, BAKLAVACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAKTEPE, 1574 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAKAYA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAKACIK, BAKLAVACI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 03.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKTEPE, 951 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahaman planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KUŞCUÖREN, KUŞCUÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1944, 1938, 1962, 1937, 1927/5, 1942, 1928

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DERELİ, ESKİTEN, ÇAY, KARANFİL, KARABACAK, İLYASLAR, BEYLER, ANKARA, PAMUK, CUMHURİYET, SUSAM, İSTİKLAL, RECEPOĞLU, MİTHAT PAŞA, KEMALLER, ANADOLU, ORTA, DAVULLAR, ATATÜRK, KESERCİOĞLU, YILMAZLAR, ÇAMLIK, ATA, MERKEZ, YILDIRIM, ÇESME, AYDINLIK, KAYGUSUZ, BAŞOL, BAŞOĞLU, CEZAEVİ, KİRAZLI, LOJMAN, ŞEHİT ŞEREF ERÇETİN, İMAMLAR, SEMERCİOĞLU, EMİRLER, CAMİ, İSMAİLBEYOĞLU, CEYLAN, ÇURUKLAR, ATAMAN, KARŞIYAKA, RAHMANLI, PAZARYOLU, TAHTACI, UZUNLAR, ACEMOĞLU, ÇİFTLİK, KIYMETOĞLU, HACILAR, ASMACI, HÜRRİYET, TEVFİK BAŞAKAR, GÖKÇEBEL, ALİ VELİOĞLU, YALLIOĞLU, VELİKÖY, ARSLANOĞLU, MUDAROĞLU, ÇAVUŞLAR, KÖKTÜRK, KAHRAMANLAR, SİPAHİLER, KÖRPELER, SANCAKTAR, KESKİN, KILIÇ, İSMET İNÖNÜ, OKUL, DERE, ETLER, AKKİRAZ, AKYOL, BİLGİN, ÇEŞME YANI, İNÖNÜ, AYGIROĞLU, RAMPA, KOCAAHMETLER, BOZCAOĞLU, SAĞLIK, HACI İSMAİL, AKMEŞE, ÇETİBEY, TEPEÖREN, MUSLU, ŞEHİT ÖĞRETMEN HALİT HAMZA SÜLÜN, DEFNE, YÜKSEL, ÇELTİK, PINAR, 717, ALBOĞA, TEMİZ, TAŞAĞIL, AYDINLAR, SARAY, EYVAZOĞLU, MERKEZ KELLER, BAŞÖREN, SUBAŞI, MADENLER, AKSU, YENİ, AHATOĞLU, MERKEZ., GÖLLÜ, AKÇAKÖY, BEKTAŞİ, AYGÜNLER, ÇAKMAKLIOĞLU, KABACA, TOPÇAYI, MUMLAR, KAHYAOĞLU, ULUS, ÖMERBEY OĞLU, SARSIKLAR, TEKELER, AHATLI, DÜZ, SARSIKOĞLU, BERBEROĞLU

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, MENDERES, ŞEKERLİ 1, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, EVREN, İPEK, CUMHURİYET 2, SAZAK, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 273, 297, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, ÖZEL, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, 188, 167, 175, 166, 191/2, 135, MAZİ, 258, 177, 245

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1484, 1483, 1486, KAYAŞ, 1519, 1489, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1517, 1766, 1475

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALAHAN, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAHİSAR, KARAHİSAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KATRANCI, ŞEREFLİGÖKGÖZ, ATAKÖY, ESKİKIŞLA, ÇELTİKLİ, YAPRAKBAYIRI, GÜLTEPE, YAMAK, DURUPINAR, SERİNYAYLA, GEDİK

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1053, AYTER SİTESİ, OVA BAĞLARI, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KUYUCAK, SİNANLI YOLLU KÖPRÜ ALTI, ARIKLAR MEVKİ, ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME, YUSUF GÜL GÖK, TUNA BOYLU, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, FATİH SİTESİ, SANAYİ SİTESİ, HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 201, 203, 204, 216, 224, 231, 236, 240, AHLATLI, AKPINAR, ARI, AYVALI, HACIBEY, MEMİŞİ, PINARALTI, SEĞMENLER, ALPASLAN, LALE, NENEHATUN, İBNİ SİNA, BAHÇELİEVLER KOOP., HÜRRİYET, DİBEK BAŞI, İSTİKLAL, YILDIRIM, 89, 81, 53, 54, 55, 75, 80, 84, 85, 86, 88, YEREGÖMÜ, ÖZAL, SELBASAN-3, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEMİREL, GELİNCİK, GÜDÜLYOLU, MEHMETÇİK, MENDERES, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ULUYOL, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, FATİH, KUBİLAY, OKULLAR, YAVUZ SULTAN, ÇEŞME, BAHÇE, ERTEKİN, KAZIM KARABEKİR, SELBASAN, AVŞAR, PAŞA, GÜVEN, KAĞNI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY, BERKAY TÜRKEL, ÖMER CAN TÜRKEL, AYAŞ POLATLI YOLU, 122, BAĞDAT, BAĞLAR, DEREÇEŞME, KAVAK, TÜRBE, DORUK, KALENDER, 12, 25, 23, 18, 14, 22, 20, 10, 11, 15, 17, 125, 128, 130, FİDAN, MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., EMEK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, EMEK (YENİ), POLATLI 1, POLATLI 2, ÇERKEZ, EVREN, KONUT, SANAYİ, HASANOĞLU, TEKKE, MUTLU, TEPE, GÜLAMİ, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), AYAŞ-POLATLI YOLU, 501, 504, 516, YENİMAHALLE, ŞEMSETTİN

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞIHAHMETLİ, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ILICA, ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BALTALI DEVEKOVAN_1

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ALTINBAŞAK, ALİUŞAĞI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ACIKUYU, ACIKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFACIK, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MİKAİL, CELİ, TOKLUKAYA, ŞİŞMAN, ZAMBAK, APTİ, SERENLİ, KARŞI, YELE, ÖZLÜCE, İSKİR, KÜLLÜ, OSMANOĞLU, ÇORBACI, KÖK, ARALDI, DAYI, AŞAĞI, İMAM, KAHYAOĞLU, AŞAĞI KIŞLA, YOLÜSTÜ, KAYAARKASI, GÜL, 286, ŞEHİT ABDULLAH ÇOBAN, METEOROLOJİ, MUSRAT, HOCA USTAOĞLU, İLATA, ORTA, BUDAK, KÖLE, YUKARI KIŞLA

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OLUKPINAR, BURÇAK, DERYA, YILMAZ ODABAŞI, ÜRÜN, ÖZGESU, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, HİSARLIKAYA, YENİHİSAR -, ÜCRET, OYMAK, DERVİŞ.

03.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AÇELYA, ÇAKIL, KIZILIRMAK, GÜVERCİN, EGE, SARDUNYA, MARTI, AKDENİZ, ILGIN KON.YAPI KOOP., ÇİÇEKTEPE, SAKARYA, PİRİREİS

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PINARBAŞI, GONCA. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİKAYI, YENİKAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FEVZİ ÇAKMAK, ORHAN GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATI SİTESİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERGAZİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAKAYA, 2700 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMNİYET, ÇATALLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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