Elektrik Kesintisi 30 Aralık 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 30.12.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 30 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 30 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
30 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BALIKHİSAR, 25 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YEŞİLTEPE, ÇUBUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, MAZİ, 258, 177, 245
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
ŞEBEKE ARIZASI
ATIFBEY, ORHANGAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ATIFBEY, 100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BACI., CEYLAN, GİRMEÇ
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, MAZİ, 258, 177, 245
1332, 1333, 1314, 1324, 1329, 1326, ÇETİN EMEÇ
1322, 1324, 1331, ÇETİN EMEÇ, 1332
1156, BAĞLICA, 1157, 3296. CADDE, KUZUPINARI
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
ŞEBEKE ARIZASI
BÜYÜKESAT, BAĞLAR- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BÜYÜKESAT, KOZA 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
DODURGA, CENNET DOĞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İLKBAHAR, DOĞUKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ÖVEÇLER, 1336/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ÇİĞDEM, 1550 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
SANCAK, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 11:28 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ANKARA, TURGUT ÖZAL, ATATÜRK, GÜL, TALAT PAŞA, KIZILIRMAK, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN, YALÇIN, IHLAMUR, REFİK, BESTE, FARABİ, GÖKÇE, MERKEZ, CEVHER, ŞEHİT ÖMER ÖZTÜRK, BİZİM, PORTAKAL, OĞUZLAR, CUMHURİYET, HİLAL, HİSAR, HÜSEYİN GAZİ, ESEN, NENEHATUN, 10., AKINCILAR, HAKAN, KARTAL, MERKEZ KÜME, ESENBOĞA HAVAALANI
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, SANAYİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YILDIRIMELÖREN, YILDIRIMELÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 17:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, MAZİ, 258, 177, 245
ŞEHİT İBRAHİM GÖÇEN, KONUT-KUR, TURNA, SARAN, MERA, UTKU, EMEK, CİVAN, ŞEHİT NEJAT UZUN, AYDIN, AZİM, KARGALI, İPEK
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
ŞEBEKE ARIZASI
KURTULUŞ, BARIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
240, 262, ERTUĞRULBEY, 263, 264, AMASYA BEYANNAMESİ, 261, 260, SAMSUN 19 MAYIS, 241
ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, YUKARI YURTÇU, 4409, 4405, TURKUAZ MAHALLESİ KUYUPINAR MEVKİİ, 4331, 4346, 4351, 4353, 4368
1156, BAĞLICA, 1157, 3296. CADDE, KUZUPINARI
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
ŞEBEKE ARIZASI
ETİLER, 1449 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BAHÇEKAPI, 2527 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ETİLER, 1444 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ETİLER, 1445 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ETİLER, 1450 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ERYAMAN, 2600 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEHİT OSMAN AVCI, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, MAZİ, 258, 177, 245
TOPAKLI, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, 1680, ANKARA, KARAAĞIZLI, ÇAYIRLI, İKİZCE, ZARA BEYDAĞI, GÖKÇEHÜYÜK, 6004, 6007, 6008, 6000, HAYMANA
1099., 1324, ANDOST K.Y.K., HACILAR KÜME, 1280, 1281, 1322, 417, 2112, 2125
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
ŞEBEKE ARIZASI
TULUMTAŞ, 2301 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
HACILAR, 1003/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 11:29 'da verilmesi planlanmaktadır.
İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
KIZILCAŞAR, 1103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
SEĞMENLER, 965 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.12.2021 23:28 'da verilmesi planlanmaktadır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TOPAKLI, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, 1680, ANKARA, KARAAĞIZLI, ÇAYIRLI, İKİZCE, ZARA BEYDAĞI, GÖKÇEHÜYÜK, 6004, 6007, 6008, 6000, HAYMANA
YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALIŞ, HOCA AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 12:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KINIK
İMRENDİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, ORHANEVİ, AYDIN
ŞEBEKE ARIZASI
KARALAR, KARALAR MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ATATÜRK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
ŞEBEKE ARIZASI
AHİKEMALŞENYURT, İSTASYON Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010
ŞEBEKE ARIZASI
HİSAR, BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ADNAN MENDERES, 1060 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
AŞAĞI EĞLENCE, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahaman planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
OĞLAKCI
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, DİNÇER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 13:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUZAFFER EKŞİ 1, 307, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, 246, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 209, FEVZİ ÇAKMAK, BÜYÜK CAMİ, DERE, MENDERES, ŞEKERLİ 1, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 247, NUR, 278, FATİH, HARMAN, HARMAN 1, ŞEKERLİ, 140, 205, ESENTEPE 6, ÇAL 1, ÇAL, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, CENGİZ TOPEL, ERGENEKON, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KRAL, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 130, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, FATİH 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, CUMHURİYET, KARA, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, 187, 214, BAĞ, KUNELİ, 133, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, ERGENEKON-1, LOJMAN, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, AYTUN, AHMET YESEVİ, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, GÜL, İPEK, CUMHURİYET 2, NERGİS, ÖZEL, SAZAK, SUKUYUSU, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, GENÇLİK, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, KARAKOL, 42, ŞEHİR YOLU, GÜMÜŞPALA, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, CUMHURİYET 4, ABDULKADİR KARACA 1, KARAKÖY, ABDULKADİR KARACA, KAR, ZİRAAT 1, KÜPYOKUŞU 2, 186, İNEBEL 4, 3, ÇORAKLIK, İNEBEL 3, 387, LOJMAN 3, 216, 141, 103, 390, 327, 394, 361, 191, YUSUF KÖSE, 248, KURT, 305, 252, 243, 104, 276, 237, 272, ÖZGÜL, 150, 149, BELARDI MEVKİİ, 301, 102, 279, 241, 259/1-, 236, 275, 455, 273, 297, 456, FATİH KÜME, YANTİRİ, ÇETİN, 287, 204, 299, MOLLA AHMET, 215, 119, 211, 219, ESENTEPE 4, 124, 364, 12, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, BAĞCI, 302, 182, 343, 306, 259, 283, 181, 233, 198, 16, 213, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 183, EKŞİ, 148, 146, İSTASYON, 271, 267, 269, 228, 323, 264, 303, 349, BAHÇELİEVLER, 345, 172, 179, 178, 191/1, TALAT, KAVAK, 188, 167, 175, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, MAZİ, 258, 177, 245
ŞEBEKE ARIZASI
AKDERE, 428 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 14:24 'da verilmesi planlanmaktadır.
DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
DERBENT, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
AKŞEMSETTİN, SULTAN FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
KUSUNLAR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
LALAHAN, YILDIRIM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
AKŞEMSETTİN, 1067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
DERBENT, 1253 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ORTAKÖY, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28
NALLIKOZLU YAYLASI
ŞEBEKE ARIZASI
SOĞUKKUYU, SOĞUKKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SELÇUK, ALİ RIZA BEY, ATLAS, YAKA, YALÇIN DÖLCÜ, YİĞİTLER, AKINCILAR, ALTIN, CİHANGİR, DAMLA, ENGİN, GENÇLİK, IŞIKLAR, KAHRAMANLAR, KUTLUHAN, MELİKŞAH, PERİ, SEMA, SERPİL, ERENTÜRK, SELCAN, DİRLİK, 6., BERKAY, ÇELEBİ, ÇEÇEN, UYTUN, ÖDÜL, BAŞEĞMEZ, ELVAN, FINDIKLI, HÜZÜN, KARATEPE, ÖMER SEYFETTİN, MUAMMER KAYA, 104., 103., 102., 101., DAĞLI, ÇAĞATAY, ÇAĞLAYAN, ASENA, DEMİRTÜRK, ER, PIRLANTA, KIZILELMA, GÖKOĞUZ, İSMET YILDIZ, HALİDE EDİP ADIVAR, HALİL İBRAHİM CAMCI, CEYHAN, RAİF ÇİÇEK, ESENTÜRK, ULUDAĞ, HALİT ÜREK, PEMBEGÜL, AYBEGÜM, VİŞNE, PALMİYE, YUNUS EMRE, SÜLEYMAN ÖZMEN, İSMET SERMET, DEVLET, ALİ OSMAN PEHLİVANOĞLU, SATILMIŞ SEVİNÇ, ŞABAN KARAKUŞ, ŞADİ ENGİN, SEYHAN, RIFAT ESEN, EVREN, GEDİZ, FIRAT, MANOLYA, DİCLE, TÜRKOCAĞI, NASREDDİN HOCA, 117., 112., 113., 1., 134., 120., 111., 108., 5., 2., YÜCE, 12., 11., 137., 3., AYCA, BUKET, İĞCİLER KÖY YOLU, SUDİ ERTUĞRUL, KESKİN, YONCA, LİMON, İĞCİLER, KARAİLYAS, KARGALI, AŞAĞI ÜÇPINAR, YUKARI ÜÇPINAR
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1015, 1010
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞEREFLİDAVUTLU, GEÇİTLİ
İMRENDİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, ORHANEVİ, AYDIN
ŞEBEKE ARIZASI
İSTİKLAL, ABDULBAKİ ÜNLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GÜLHÜYÜK, 1_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
SEYMENLİ, SEYMENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, GÜLHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
AHİ EVRAN, ÇATALCA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 12:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
MALIKÖY, ALCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.12.2021 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ULUBATLI HASAN, GÜNAYDIN. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARACAKAYA KÜME, ANKARA ÇİFTLİK EVLERİ K.Y.KOOP., 2700, 2704, FATİH SULTAN MEHMET.....-, SUSUZ MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET, KARACAKAYA, YUVA KÖYÜ
BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, DADALOĞLU, ÇATALÖREN, ŞEHRİBAN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, SIRAPINAR, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, KÜÇÜKBIYIK, KÜÇÜKCAMİLİ, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK
ŞEBEKE ARIZASI
MEHMET AKİF ERSOY, 266 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BATI SİTESİ, 2308 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
SUSUZ, KAYALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YENİ BATI, BATIKENT HİPODRUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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