Elektrik Kesintisi 31 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 31.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 31 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 31 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
31 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BÜĞDÜZ, KAYMAKAM A.GALİP KAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 272 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞPINAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANAFARTALAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRNEK, FAİK SUAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATIFBEY, ALTINDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABAZLI, YENİKÖY, YÖRELİ, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BEYNAM, DAĞ EVLERİ, OĞULBEY, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA_1
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKCAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.05.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
OYMAAĞAÇ, OYMAAĞAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.05.2022 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ERTUĞRULGAZİ, SEYHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ORAN, A.FUAT CEBESOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1795 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZAFERTEPE, 156 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, 2069 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2815 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI DİKMEN, ÜRDÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KORU, 2570 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.05.2022 10:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DEDELER
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SEYİTCEMALİ, DÜZMEŞE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 369 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIKAMIŞLI, YUKARIKAMIŞLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ATAKENT, 1471 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM KARABEKİR, 2023 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2.MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ABAZLI, YENİKÖY, YÖRELİ, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BEYNAM, DAĞ EVLERİ, OĞULBEY, KALE BOĞAZI, YENİPINAR, SAKARYA_1
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 1098 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İKİZCE, 6103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
CULUK, MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.05.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SOĞUCAK
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HALİTCEVRİASLANGİL, SEYİT BALCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.05.2022 11:03 'da verilmesi planlanmaktadır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, SÜMBÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
19 MAYIS, ÇAĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, GENCER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, 1246 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
PAZAR KINIK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ALİBEY, ÇADIR-
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KORKMAZLAR, BERÇİNYAYALAR
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ŞEHİT KEMAL DEMİRCİ, ZEMLER, YARBAŞI, KIRIM, YETİŞTİRME, ŞEHİT YUSUF KALENDER, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ŞEHİT OSMAN AYDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET, ŞEHİT SEÇKİN ALTUN, ORUÇ GAZİ, GÜLŞENLER, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ŞEHİT CENGİZ EVMEZ, RIZA DOĞAN, EYÜP SANAY, ULUBATLI HASAN, ŞEHİT ERHAN ÖZTÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, AHMET ÖZTEKİN, ŞEHİT HÜSEYİN KÖKSAL, ADA, ARDIÇ, ENGÜREL, OSMANLILAR, SELÇUKLULAR, ŞEYH EDEBALİ, MÜRŞİT GANİ ERDOĞAN, OSMAN GAZİ, AKYÜZLER, MEHMET AKİF ERSOY, SALİH BEZCİ, ANKARA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, REMZİYE ÖZTOPRAK, ŞEHİT ALİ ARIÖZ, SÜMBÜL, HAFIZ KEMAL GÜRAN, ADEM ÖZBEKLER, ŞEHİT SERKAN ÜNSAL, ORMAN İŞLETMESİ
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT CENGİZ TOPEL, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUTLU, 481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, GÜLSER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 702/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EPÇELER, MÜRKÜT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), YUKARI (YOLUN SAĞI), AŞAĞI (CAMİNİN DOĞUSU), YUKARI SAZLAR, AŞAĞI SAZLAR
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, KARTOPU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, ETİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, ABANOZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SARIKAYA, ADALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ELMALI, 346, 461
ŞEBEKE ARIZASI
KESİKTAŞ, KESİKTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OSMANLI, 1709 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.05.2022 10:05 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ANAYURT, ANAYURT. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
962, 961, 903
ŞEBEKE ARIZASI
İNÖNÜ, NECDET EVLİYAGİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNÖNÜ, 1768 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETEVLER, SAMİ EFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2305 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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